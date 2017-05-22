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В Швейцарии решили отказаться от ядерной энергетики
Большинство граждан Швейцарии, принявших участие в референдуме, который вчера прошел в этой стране, проголосовало за отказ от ядерной энергетики в пользу перехода на использование возобновляемых источников энергии.
Уточним, что речь идет о принципиальном решении, а точный срок закрытия АЭС пока не определен. Вопрос о постепенном выводе из эксплуатации атомных станций, которые сейчас генерируют примерно треть всего электричества, потребляемого в Швейцарии, был поднят в 2011 году, после аварии на атомной электростанции в Японии.
Противники закрытия АЭС полагают, что при переходе на солнечные и ветряные электростанции стоимость электричества повысится, а надежность электроснабжения снизится. К тому же, будучи установлены в необходимых для замены АЭС количествах, солнечные батареи и ветряки отнюдь не украсят знаменитые швейцарские пейзажи.
Источник: Engadget
16:41 22.05.2017 Accent
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