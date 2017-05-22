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Датчик изображения OmniVision OV2311 предназначен для систем слежения за водителем
Компания OmniVision Technologies представила датчик изображения OV2311 формата 1/2,9 дюйма. Этот датчик разрешением 2 Мп с глобальным затвором спроектирован специально для использования в системах слежения за состоянием водителя.
Предполагается, что слежение за состоянием водителя поможет предотвращать происшествия, связанные с тем, что водитель отвлекся от наблюдения за дорогой и управления транспортным средством. Пока такие системы редкость, но в перспективе они могут стать элементом стандартного оснащения.
Датчик работает в видимой и ближней инфракрасной частях спектра. Он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40°С до 105°С. Датчик в варианте оформления a-CSP имеет размеры 7,2 х 6,2 мм. Сейчас доступны ознакомительные образцы OV2311. Серийный выпуск должен начаться в четвертом квартале.
Источник: OmniVision
23:46 22.05.2017 Accent
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