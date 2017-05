«Кристальный звук»: сравнительное тестирование внешних USB ЦАП, апрель 2017 г. AudioQuest DragonFly Red vs. Oppo HA-2SE

О проекте «Кристальный звук» Сравнительное тестирование наушников Beats Pro и Oppo PM-3 «Кристальный звук», сравнительное тестирование внешних USB ЦАП для мобильных устройств / декабрь-2014: Creative Sound Blaster E5, Oppo HA-2, Denon DA-10, Tento Porta DAC 1866, FiiO F18 Kunlun, Venture Craft Go DAP BXD Методика тестирования Оборудование Словарь терминов Измерения Награды USB ЦАП — это внешняя звуковая карта, которая служит исключительно для прослушивания музыки, в 90% случаев такие ЦАП не имеют аналоговых входов. Зато у USB ЦАП практически наверняка имеется мощный специализированный наушниковый усилитель, который позволяет подключать практически все распространенные модели наушников, кроме экзотики. USB ЦАП, как правило, обеспечивает намного более качественное звучание, чем интегрированный звук или массовые звуковые карты, а также зачастую поддерживает форматы высокого разрешения и DSD-воспроизведение без конвертации. В последнее время USB ЦАП вытеснили звуковые карты в кругу любителей музыки. Обновления в этой области ведутся непрерывно и вызывают огромный интерес. Наши читатели задавали в форуме вопросы: как соотносятся продукты из сравнительных тестирований внешних USB ЦАП для мобильных устройств (Creative Sound Blaster E5, Oppo HA-2, Denon DA-10, Tento Porta DAC 1866, FiiO F18 Kunlun, Venture Craft Go DAP BXD) и миниатюрных внешних USB ЦАП (Schiit Fulla, Сambridge Audio Dacmagic XS, AudioQuest DragonFly Red, FiiO Alpen 2 E17K, M-Audio Micro DAC 24/192)? Обычно мы отвечаем, что это устройства разных форм-факторов (колонки vs. наушники, велосипед vs. автомобиль). Однако сегодня мы узнаем точный ответ на этот вопрос, так как столкнем победителей обоих тестов. К настоящему времени поспела уже новая версия Oppo HA-2 с приставкой SE (Second Edition), где обновился ЦАП и усилитель для наушников — теперь это ES9028-Q2M с интегрированным усилителем, после которого стоит дополнительный транзисторный буфер для низкоомной нагрузки. Тем интереснее будет тестирование!

Oppo HA-2SE AudioQuest DragonFly Red Контроллер XMOS U6 Microchip PIC32MX

ЦАП ESS ES9028-Q2M ESS ES9016 Поддерживаемые форматы PCM 32 бит 384 кГц 24 бит 96 кГц Поддерживаемые форматы DSD DSD256 (11 МГц) нет Рекомендуемый импеданс нагрузки от 16 до 300 Ом от 12 до 300 Ом Поддержка ASIO есть нет Наличие встроенного аккумулятора есть нет Габариты 68×137×12 мм 12×19×62 мм Вес 175 г 30 г Гарантия 2 года 1 год Цена 24 990 18 990 Страничка Oppo HA-2SE в сети AudioQuest DragonFly Red на первый взгляд выглядит не очень серьезно, однако это весьма добротный продукт. Он основан на хорошем и очень недешевом ЦАП ES9016, а цифровой контроллер PIC32MX мало потребляет, что делает устройство совместимым даже с мобильными телефонами. Oppo HA-2SE не уступит ему в поддержке любых мобильных устройств, и более того, имеет внутри батарею, которая дает возможность выдать более мощный звук усилителя и даже подзарядить мобильное устройство в случае острой необходимости. С настольным компьютером USB ЦАП Oppo дружит не менее здорово, даже лучше, чем AudioQuest — чего сто́ят одни только отдельные ASIO-драйвера с поддержкой Native DSD до 11 МГц! Внутри Oppo HA-2SE основан на чипе XMOS с собственной фирменной прошивкой, с несколькими переключаемыми режимами работы. Oppo HA-2SE Внешний вид Oppo HA-2SE не поменялся по сравнению по сравнению с первой версией. Корпус полностью металлический, имеет несъемную стильную кожаную обложку. На левой грани есть переключатели усиления (низкое и высокое положение) и эквализации баса. Расположенная там же кнопка имеет две функции: индикация заряда и включение/отключение режима power bank (внешнего аккумулятора для мобильных устройств). В комплекте поставляется специальная фирменная зарядка VOOC Rapid Charger. На нижней грани есть переключатель режимов: режим А служит для подключения устройств Apple, режим В — для подключения устройств Android, режим С — для аналогового подключения через миниджек. Стоит отметить, что в комплекте поставляется целый набор кабелей: USB—Micro-USB для обмена данными с ПК и зарядки, USB—Lightning для устройств Apple, короткий кабель Micro-USB—Micro-USB для устройств Android, а также миниджек—миниджек. Есть две силиконовые резинки для крепления устройства к смартфону. Интересно, что Oppo HA-2SE имеет линейный выход, и судя по измерениям, он вполне имеет смысл. Опять же, можно вывести сигнал на усилитель мощности. Аналоговый регулятор громкости хорошо вписан в дизайн, благодаря насечкам регулировка громкости не вызывает проблем. AudioQuest DragonFly Red Используется нетипичный MIPS-процессор PIC32MX с низким потреблением энергии. Производитель обещает true побитную передачу в ЦАП и обработку регулятора громкости в ОС средствами самого ЦАП, а также обещает выпустить ПО AudioQuest Desktop Manager, на момент тестирования недоступное для скачивания. ASIO нет, DSD нет. AudioQuest DragonFly Red совместим с iOS и Android, но при недостаточном токе выдает сигнал намного тише, чем с наушникового выхода смартфона. Текущий режим работы отображается цветом подсветки: красный — Standby, зеленый — 44 кГц, голубой — 48 кГц, желтый — 88 кГц, сиреневый — 96 кГц. Звучание Мы понимаем важность сравнения и подходим к экспертизе ответственно. Любой желающий может проверить результаты самостоятельно — и, мы уверены, придет к тем же самым заключениям. В сравнении с интегрированным звуком ноутбука звук тестируемых в обзоре USB ЦАП на голову выше. И чем лучше играют подключаемые наушники или колонки, тем лучше слышна разница, тем больше новых деталей появляется в звуке. То есть смысл в покупке хорошего USB ЦАП резко возрастает для владельцев именно качественной аппаратуры. Звучание AudioQuest DragonFly Red и Oppo HA-2SE очень похоже по характеру. Однако на хорошей аппаратуре Oppo вырывается вперед по ряду параметров — детальности и открытости звука. AudioQuest, тем не менее, можно похвалить за приятный звук — для 90% массовой аппаратуры такого качества будет вполне достаточно. То есть для любых компьютерных колонок, для массовых моделей наушников вряд ли стоит гнаться за чем-то более дорогим, чем AudioQuest DragonFly Red, так как есть большой шанс не услышать отличия — они потонут в собственных высоких искажениях этих колонок или наушников. Однако если на ценнике наушников значится 10-20 тысяч рублей, а у колонок — свыше 50 тысяч рублей, имеет смысл поискать подходящий источник звука. Вполне нормально иметь сбалансированный звуковой тракт, без перекосов. Oppo сохраняет фирменный почерк всех устройств на ESS Sabre 32: очень высокая детальность, широкая стереопанорама, в звуке вообще не слышно искажений. В то же время, в модели HA-2SE нету и чрезмерной синтетики и потери атаки — наоборот, звук достаточно живой и напористый. Этого живого характера «добавлено» в меру — не до такой степени, чтобы был слышен окрас тембров или какая-то своя экзотическая интерпретация музыки, как в эзотерическом Hi-End. В общем-то, можно сказать, что в HA-2SE улучшено именно то, что в первую очередь вызывало у нас нарекания в обзоре AudioQuest DragonFly Red: излишняя мягкость и рафинированность. Возможно, это заслуга транзисторного буфера на выходе. А возможно, сказывается общая высокая культура проектирования устройства и удачный редизайн. Что мешает использовать мобильный ЦАП в качестве настольного? Как ни банально это прозвучит, но мешает отсутствие хороших готовых кабелей. Мы уже писали, что качественных шнуров с разъемом миниджек практически не найти, поэтому при тестировании мы специально озаботились этой проблемой и использовали шнур максимального качества с позолоченными разъемами Neutrik и профессиональным кабелем Canare (сделано в Японии). Многие читатели пытались посмеяться над этим. Мы же просто приведем скриншот измерений, который демонстрирует рост проникновения каналов при подключении готового китайского кабеля — толстого, с позолоченными разъемами. Ничего не менялось, кроме смены проводов: Измерения в RMAA Как и в предыдущих частях, мы использовали специальный комплекс для изучения поведения наушниковых усилителей на низкоомной нагрузке. Тесты наушникового выхода без нагрузки показывают просто идеальную картинку, а под нагрузкой искажения растут многократно. И мы это покажем на примере роста искажений до 5% на самой низкоомной нагрузке при напряжении всего лишь 1 В RMS . Впрочем, на низкоомной нагрузке даже при 1 В RMS сила тока очень большая, что приводит к работе в нештатном режиме. Возникает перегруз тракта, который не наблюдается в реальной эксплуатации. В реальной жизни с типичными наушниками 16 Ом и 32 Ом вполне достаточно 0,36 В RMS : на 32-омных наушниках средней чувствительности это уже громко, а на 16-омных наушниках высокой чувствительности слушать вообще невозможно. В прошлом тестировании мы проводили все измерения при 0,36 В RMS , предполагая что большинство наушников достаточно чувствительны и не требуют высокого тока. Однако с ростом ценовой планки могут встретиться разные модели, в том числе менее чувствительные. С чем это связано? Раньше проблему составляла мощность усилителя для наушников, особенно в портативных и мобильных устройствах. Но теперь производитель наушников менее ограничен мощностью, и если появляется возможность повысить качество звука, снизив чувствительность, то в дорогих моделях наушников разработчики на это охотно идут. Oppo HA-2SE Тест Oppo HA-2SE 16 Oppo HA-2SE 32 Oppo HA-2SE 64 Oppo HA-2SE 300 Oppo HA-2SE — Oppo HA-2SE line out Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ −0,60, −0,78 −0,56, −0,74 −0,56, −0,74 −0,56, −0,74 −0,56, −0,74 +0,01, −0,03 Уровень шума, дБ (А) −109,4 −109,4 −109,4 −109,5 −109,5 −113,3 Динамический диапазон, дБ (А) 109,4 109,4 109,4 109,5 109,4 113,2 Гармонические искажения, % 0,0021 0,0013 0,0010 0,0007 0,0005 0,0005 Интермодуляционные искажения + шум, % 0,026 0,027 0,027 0,026 0,026 0,0035 Взаимопроникновение каналов, дБ −59,2 −64,9 −70,8 −83,0 −102,7 −97,6 АЧХ: Уровень шума: Искажения: Все измерения проходили в пакетном режиме, без изменения подключения и положения проводов. Звуковая карта для измерений находилась в другом компьютере. Собственный шум в паузе при записи >118 дБА. Гармонические искажения <0,0002%. Референсное устройство имеет небалансные входы и выходы и дискретный наушниковый усилитель. Разработано в России, в 2016 году, для своих собственных нужд. Кстати, это реальный ответ на вопрос: достижимо ли в компьютере техническое качество звука в принципе? Принципиально — да. За разумные деньги? Да. Нужны ли высокие параметры? Для измерений — да, нужны. Для прослушивания музыки — нет, не нужны! За качественный звук бороться стоит. Высокие цифры должны быть автоматическим побочным эффектом правильно разработанного устройства, результатом владения знаниями и опытом проектирования и производства аппаратуры. Высокие цифры как самоцель — недопустимы ни в коем случае! Иначе неизбежно получится интегрированный звук. Предел интегрированного звука — озвучивать динамики ноутбука. AudioQuest DragonFly Red Тест Dragonfly 16 Dragonfly 32 Dragonfly 64 Dragonfly 300 Dragonfly — Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ +0,04, −0,29 +0,04, −0,29 +0,04, −0,29 +0,04, −0,29 +0,04, −0,29 Уровень шума, дБ (А) −112,7 −112,7 −112,6 −112,5 −112,7 Динамический диапазон, дБ (А) 112,8 112,7 112,6 112,8 112,7 Гармонические искажения, % 5,677 0,025 0,014 0,0048 0,0028 Интермодуляционные искажения + шум, % 6,587 0,026 0,015 0,0051 0,0030 Взаимопроникновение каналов, дБ −58,5 −64,1 −69,9 −82,4 −105,1 АЧХ: Уровень шума: Искажения: Тестирующее устройство Тест — 16 32 64 300 Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ +0,00, −0,02 +0,01, −0,04 +0,01, −0,03 +0,01, −0,03 +0,00, −0,02 Уровень шума, дБ (А) −108,1 −107,7 −107,9 −107,8 −108,0 Гармонические искажения, % 0,0002 0,0005 0,0003 0,0002 0,0002 Напоминаем, вы можете скачать бесплатную версию нашей программы RMAA и провести собственные измерения. Следует учесть, что синус максимальной амплитуды намного сильнее нагружает тракт, чем 90% уровня сигнала в музыке, при том что в кратковременных пиках человеческий слух не фиксирует форму сигнала, чем, кстати, пользуются создатели студийных лимитеров и максимайзеров. То есть искажений на более низких уровнях громкости существенно меньше, чем в нашем тесте. Тем не менее, в этот раз мы подняли планку и получили отличные высокие результаты сигнал/шум. Куда смотреть на графиках и какие проблемы низкокачественных усилителей для наушников бывают? На графике АЧХ надо смотреть на проседание на низких частотах. На графике шума можно увидеть качество фильтрации питания. На графике искажений нужно отслеживать жесткую перегрузку и отсутствие таких проблем с цифровым сигналом, как явный джиттер или пересчет частоты дискретизации. Измерения без нагрузки на графиках показаны знаком «прочерк», иначе указывается номинал резистора. Мы выбрали самые показательные значения: 16 Ом, 32 Ом, 64 Ом, 300 Ом. Кстати, устройствам в паспорте показана именно такая нагрузка. Для получения чистых спектров и разрыва земляных петель все ЦАП по очереди подключались к ноутбуку на Windows 7 x64, работающему от батареи. Звук воспроизводился через DirectSound для всех устройств. Отличий по цифрам от ASIO не было. Надо признать, что абсолютные цифры, кроме теста АЧХ, достаточно сильно зависят от уровня усиления и амплитуды тестового сигнала, так что сравнение можно делать только при измерениях в идентичных условиях. Мы использовали тестовый сигнал 24 бит 44 кГц, чтобы увидеть собственный шум устройства, насколько это возможно. Выводы В тестировании победителей предыдущих тестов AudioQuest DragonFly Red и Oppo HA-2SE победу с ощутимым преимуществом одерживает продукт Oppo. Он не только стильно выглядит и имеет множество востребованных функций, но и, что самое важное, просто отлично звучит. Oppo HA-2SE станет прекрасным выбором для обладателей качественных наушников, если необходим мобильный USB ЦАП для ноутбука или смартфона. И это с учетом того, что AudioQuest DragonFly Red является довольно сильным соперником, лидером в своем классе миниатюрных ЦАП. Инженеры Oppo проделали отличную работу и в обновленном ЦАП HA-2SE развили успех предшествующей модели. С нетерпением ждем новых продуктов от команды инженеров-разработчиков Oppo Digital.

