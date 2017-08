USB ЦАП SMSL M9 на базе dual mono AK4490 с балансным усилителем

и SMSL A6 с усилителем мощности B&O

Китайская компания Shenzhen ShuangMuSanLin Electronics (сокращенно SMSL) работает с 2009 года и сейчас продает свои продукты по всему миру. В основном это USB ЦАП, основанные на собственной схемотехнике и в своем дизайне корпусов. Однако со временем компания решила охватить и среднюю ценовую категорию. Сегодня мы рассмотрим как раз такие устройства.

SMSL M9

SMSL M9 — это старшая модель линейки, с невероятной для такого бренда ценой 39 690 . Если в предшествующей модели M8 (M8A) не было выхода на наушники, то есть это был чистый ЦАП, то тут появился мощный наушниковый усилитель и дополнительный балансный выход в дополнение к стандартному.

Технические характеристики SMSL M9

Название SMSL M9 Совместимость Windows 7/8/8.1/10; macOS 10.6 и выше Микроконтроллер XMOS xCore200 Поддерживаемая разрядность 16/32 бит Поддерживаемая частота 44,1—768 кГц Поддержка DSD до DSD512 К Г +шум 0,0004% Наушниковый усилитель 0,001% Динамический диапазон 115 дБ

Страничка SMSL M9 на официальном русскоязычном сайте SMSL

Корпус цельнолитой из алюминия, с фрезеровкой и лазерной гравировкой надписей. Необычный элемент конструкции — выдающийся вверх цветной ЖК-экранчик с диагональю 1,44″.

ЖК-экранчик закрыт пленкой, и мы фотографировали устройство, не сняв эту пленку. Если же ее аккуратно удалить, стараясь не поцарапать стекло, то контраст изображения повышается и устройство выглядит намного выигрышнее.

Наиболее интересные пункты меню:

Sound Color: Mode 1, Mode 2, Mode 3 — делают звук более мягким и более резким. АЧХ в этих режимах не отличается.

Filter: Sharp Normal, Sharp Short Delay, Slow Short Delay, Slow Normal. На графике слились в одну линию оба режима Sharp и оба Slow, они отличаются только фазовой характеристикой. Как ясно из названия режимов, Sharp — это резкий спад после 20 кГц, а Slow — это плавный от 10 кГц. В теории, более плавный спад позволяет уменьшить выбросы импульсной характеристики. Short Delay искажает фазу так, чтобы уменьшить временной сдвиг фронта меандра, что важно в цепях передачи цифрового сигнала, в сфере телекоммуникаций. Но для музыки предпочтительнее линейная фаза, а абсолютная задержка передачи сигнала по линии (будь она 0,1 или 0,6 мс) не имеет никакого практического значения (буфер карты дает задержку в десятки миллисекунд, и нас это не волнует). Исходя из этого, выбор остается между Sharp Normal и Slow Normal. Slow звучит помягче, в том числе за счет более раннего спада АЧХ. Отличия между режимами были подробно разобраны в обзоре Fostex HP-A8mk2.

Позолоченные RCA-контакты закрыты резиновыми заглушками. Устройство комплектуется блоком питания и от шины USB не заведется — нужно всегда подключать БП.

Внутри все размещено на единой плате. Особенностью является аппаратная коммутация выхода: наушниковый TRS, балансный наушниковый 2,5 мм или линейный. Выходы переключаются с помощью реле, слышны щелчки при срабатывании.

XMOS второго поколения (xCore200) работает в асинхронном режиме. На плате 3 качественных кварцевых генератора. Все спроектировано весьма тщательно.

Два стереоЦАПа AKM AK4490EQ работают вместе, в режиме Dual Mono.

Операционные усилители — сдвоенные OPA1612A, 5 штук. Эти усилители спроектированы специально для звуковых устройств и имеют внушительный показатель К Г : 0,000015%. Скорость нарастания — 27 В/мкс, полоса 40 МГц. Применение таких усилителей — дело довольно недешевое. По стоимости один такой ОУ соответствует целому чипу AKM AK4490.

Что дает применение двух ЦАП AK4490EQ вместо одного? Каждый ЦАП работает на формирование только одного канала, правого или левого. Так как чисто статистически каналы могут иметь отклонение, то усреднение 4 выходов способно дать более линейную характеристику. В качестве бонуса это еще автоматически дает рост характеристик на 3 дБ, ведь шум при сложении выходов ЦАП растет вдвое медленнее полезного сигнала.

Цифровой приемник CS8422 может работать в режиме ASCR, чтобы подавлять джиттер со входов S/PDIF и Toslink.

Необычное решение — качественная аналоговая регулировка громкостью PGA2311U, с цифровым управлением от MCU.

Наушниковые усилители — наши старые знакомые TPA6120A — трудятся совместно в балансном и небалансном режиме.

Диагностика ASIO

Device: SMSL M9

Features:

Input channels: 0

Output channels: 2

Input latency: 176

Output latency: 529

Min buffer size: 800

Max buffer size: 800

Preferred buffer size: 800

Granularity: 0

ASIOOutputReady — not supported

Sample rate:

8000 Hz — not supported

11025 Hz — not supported

16000 Hz — not supported

22050 Hz — not supported

32000 Hz — not supported

44100 Hz — supported

48000 Hz — supported

88200 Hz — supported

96000 Hz — supported

176400 Hz — supported

192000 Hz — supported

352800 Hz — supported

384000 Hz — supported

Input channels:

Output channels:

channel: 0 (Analogue 1) — Int32LSB

channel: 1 (Analogue 2) — Int32LSB

SMSL A6

Технические характеристики SMSL A6

Линейный выход К Г +шум 0,0005% Динамический диапазон 110 дБ Максимальный уровень выхода 2,5 В RMS Выход на наушники К Г +шум 0,004% Мощность 32 Ом: 330 мВт, THD 0,13%

64 Ом: 545 мВт, THD 0,12%

150 Ом: 240 мВт, THD 0,16%

300 Ом: 122 мВт, THD 0,13% Выход на колонки К Г +шум 0,0025% Мощность 4 Ом: 50 Вт

8 Ом: 30 Вт

Страничка продукта на официальном русскоязычном сайте SMSL

SMSL A6 — это не совсем обычный USB ЦАП с усилителем для наушников: в его корпус производитель добавил готовую плату усилителя мощности IcePower 50ASX2 SE. Это известнейший усилитель в классе Д датского производителя Bang & Olufsen, с мощностью 2×50 Вт (4 Ом, THD 1%). Запаса усиления будет достаточно, чтобы подключить полочные Hi-Fi-колонки. Дело в том, что КПД усилителей в классе Д составляет более 80%, то есть аналогичный по громкости усилитель в классе АБ будет маркироваться приблизительно как 2×100 Вт. Таким образом, громкости здесь вполне достаточно для современных акустических систем. Искажения на рабочих мощностях, от 1 до 40 Вт, составляют тысячные доли процента. Неравномерность АЧХ — всего 0,5 дБ на краях диапазона. То есть это действительно усилитель самого высокого уровня, такие применяются в решениях от профессиональных многоканальных усилителей до студийных мониторов. Единственный минус — цена кусается, так что стоимость конечного продукта не может быть слишком низкой.

Корпус целиком из стали с порошковой покраской. Помимо выхода на колонки есть и наушниковый усилитель и чистый линейный выход.

Экранчик цветной. Можно выбрать цвет выводимых букв: белый, красный, зеленый. Белый выглядит немного синевато из-за высокой цветовой температуры, около 7000 K. Здесь тоже есть защитная пленка, которую можно оставить, чтобы экранчик не царапался.

Разъем для наушников находится справа от экранчика. Усилитель выполнен на известном чипе Maxim Integrated MAX9722A. Он дает здесь живой, динамичный звук, причем мощности хватает с запасом: 330 мВт на нагрузке 32 Ом, 122 мВт на нагрузке 300 Ом.

В качестве селектора входов и регулятора громкости используется чип NJW1194. Он же отвечает за регулировку тембра, ВЧ и НЧ. Регулировка работает нормально, искажений на слух не слышно. Регулировка аналоговая.

Алюминиевый ИК-пульт ДУ здесь однозначно имеет смысл, так как прослушивание в колонках предполагает, что слушатель находится от аппаратуры на расстоянии в 2-3 метра. Да и находясь рядом, перемещаться по меню джойстиком намного удобнее, чем вращающимся регулятором. Кстати, такой же пульт идет в комплекте и с другими продуктами SMSL.

Вызов регулировки тембра кнопкой EQ дает три варианта на выбор: Direct, Tone, SDB. Последняя аббревиатура расшифровывается как SMSL Dynamic Bass. Добавка баса происходит в разумных пределах и звучит достаточно применимо.

Платы полностью разделены и разнесены физически. Цифровая часть отделена от ЦАП и предусилителя.

ЦАП AKM AK4452 не топовый, но обладает довольно высокими параметрами ДД (115 дБ) и К Г +шум (−107 дБ). В основном ЦАП интересен поддержкой PCM до 768 кГц и DSD до 11,2 МГц.

C-Media CM6632A здесь подключен правильно: на плате 3 отдельных кварцевых генератора. В общем-то, звук адекватен примененной электронной начинке.

В комплекте поставляются ASIO-драйвера с поддержкой Hi-Res-форматов 384 кГц и DSD512.

Измерения в RMAA

Тестируемое устройство SMSL M9 (2 В RMS ) Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала HP out (2 В RMS ) Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня 1,8 дБ / 1,8 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,08, −0,17 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −113,7 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 113,6 Отлично Гармонические искажения, % 0,0024 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −89,9 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0024 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −99,6 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0024 Отлично Общая оценка Отлично

Подробный отчет об измерениях SMSL M9 в режиме 24 бит 44 кГц при тестовом сигнале 2 В RMS

С наушникового выхода результат сильно зависит от уровня сигнала: при росте напряжения снижается шум и немного увеличиваются искажения. Мы приводим измерения наушникового выхода при уровне 2 В RMS . Если снизить амплитуду сигнала до 1 В RMS , искажения падают вдвое.

Тестируемое устройство SMSL M9 (1 В RMS ) Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала HP out (1 В RMS ) Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня 1,8 дБ / 1,8 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,07, −0,18 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −109,8 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 110,0 Отлично Гармонические искажения, % 0,0015 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −93,3 Очень хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0018 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −100,3 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0019 Отлично Общая оценка Отлично

Подробный отчет об измерениях SMSL M9 в режиме 24 бит 44 кГц при тестовом сигнале 1 В RMS

Субъективная оценка, прослушивание с наушниками, заключение

Особенностью тестируемых моделей является достаточно высокая стоимость и претензия на топ-класс. Экранчик и выбор режимов работы фильтра ЦАП — это явно атрибут дорогих устройств. О звуке можно сказать, что потенциал электронной начинки раскрыт неплохо. Впрочем, звук AK4490 и TPA6120A, MAX9772A — всё это мы слышали уже много раз. Также мы уже много раз видели драйвера XMOS и C-Media. Словом, интрига в звуке для нас отсутствует. Что здесь необычного? Разнообразит звучание возможность выбора типа фильтра ЦАП из меню устройства, а в случае усилителя A6 — возможность подстройки тембра или включения фирменной опции акцента на басах.

Для прослушивания мы использовали различные наушники, в том числе новые закрытые наушники Fostex TR-80. У нас был вариант с импедансом 80 Ом, еще существует модель на 250 Ом. Это достаточно недорогие (12 890 ) наушники с 40-миллиметровыми излучателями, однако с на удивление высококачественным звуком. Низкая чувствительность модели, всего 95 дБ, делает Fostex TR-80 весьма требовательными к усилителю. Еще более требовательны TR-90 с чувствительностью всего лишь 90 дБ. Таким образом, специализированный ЦАП с мощным усилителем для наушников требуется не только обладателям экзотических моделей наушников с высоким ценником, но и пользователям обычных современных массовых моделей. Жаль лишь, что Fostex TR-80 не рассчитаны штатно на балансное подключение: хотя у наушников 4-контактный разъем съемного кабеля, точно с раздельным подключением, балансных кабелей официально почему-то пока не поставляется — на втором конце трехконтактный миниджек. Ждем балансные кабели для Fostex в будущем, официально или от сторонних производителей.

