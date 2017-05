Oppo UDP-203 или Dune HD Duo 4K? Поиск идеального медиаплеера

Мы уже делали попытку сопоставить два совершенно разных устройства. Несмотря на кажущийся странным — на первый взгляд — подход, получившееся сравнение несравнимого имело достаточно серьезный успех по естественной причине: проводить такие параллели всегда интересно. Интересно и познавательно. Возврат к этой теме вызван не только прогрессом плееростроения и появлением новых моделей. Интерес подогревает непрекращающаяся конкуренция брендов. Да, у них несходное видение источника контента. Есть разница в технологиях обработки сигнала. Зачастую отличия имеются в качестве комплектующих и изготовления. В итоге, все перечисленное сказывается на конечной стоимости продукта, что значительно увеличивает интерес к подобным сравнениям. Сопоставляемые сегодня аппараты относятся к средней (для кого-то высшей) ценовой категории. Они не имеют отношения к экстремально дешевым устройствам — всем этим бесчисленным Android-приставкам, миниатюрным медиаплеерам — вал которых идет со стороны Поднебесной через электронные магазины, а также благодаря отечественному ребрендингу. Но, справедливости ради, надо отметить: если включить в сравнение хотя бы одного представителя «грошовой микроэлектроники», результат статьи рискует оказаться крайне неожиданным. Но мы не станем корректировать планы редакции. Если уж и сравнивать, то делать это нужно, опираясь хотя бы на один серьезный фактор. Ключевой. В нашем случае таким фактором является стоимость продукта. Она, повторим, довольно высокая в обоих случаях. Оно и неудивительно, речь-то идет о продуктах премиум-класса. Резюмируя сказанное, отметим, что этот материал можно считать обычным обзором новой модели Blu-ray-плеера Oppo UDP-203, но параллельное сопоставление изучаемых параметров с аналогичными (насколько это возможно) параметрами другого плеера превращает обзор в сравнительную статью. Которая, напомним, дает гораздо более наглядный ответ на вопрос: каков он, идеальный медиаплеер? Что касается второго плеера, это Dune HD Duo 4K, обзор которого был опубликован не так давно. Конструкция Настройки Эксплуатация Выводы Конструкция Главный герой — полноформатный плеер стандартных размеров, то есть предназначенный для установки «в стойку», где уже имеется как минимум аудиоресивер. Сказанное относится и к медиаплееру Dune HD Duo 4K. Его корпус, пусть чуток пониже, имеет практически те же габариты и массу. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Комплектность аппаратов одинаково скромна: HDMI-кабель, провод питания и пульт дистанционного управления. Нужно отметить высокое качество руководств по эксплуатации: к каждому плееру прилагается бумажная книга с подробнейшим описанием функций и всех настроек аппаратов. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Если лицевая панель у Dune пластиковая, то панель Oppo изготовлена из металлического сплава с покрытием. Характерная деталь у плееров одна на двоих: современная тенденция лаконичности диктует минимум органов управления и прочих отвлекающих деталей. Несколько управляющих кнопок, резервный USB порт для быстрого подключения мобильных носителей контента, да центральный небольшой дисплей. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Впрочем, как раз дисплеи у наших моделей сильно различаются своим информационным наполнением. Если в Oppo отображается полная информация о свойствах воспроизводимого контента, формате звука, времени проигрывания и т. д., то у плеера Dune экран лаконичен до одной-единственной строчки. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Глядя на заднюю панель, где обычно собраны главные интерфейсы, любой пользователь с достаточным стажем легко перечислит основные функции устройства. Нам это сделать тоже нетрудно: Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K гигабитный порт Ethernet LAN

выход HDMI 2.0a (видео и аудио)

выход HDMI (только аудио)

HDMI-вход

оптический аудиовыход S/PDIF

коаксиальный аудиовыход S/PDIF

два порта USB 3.0

разъем RS-232C (последовательный порт для управления)

триггерные выход и вход (могут использоваться в составе «умного дома»)

разъем для подключения внешнего ИК-приемника

аудиовыходы 7.1/5.1/стерео

разъем питания разъемы для крепления двух Wi-Fi-антенн

антенные выход и вход для приема ТВ

два балансных аудиовыхода XLR

аналоговые стереовыходы

коаксиальный аудиовход S/PDIF

«пустой» порт, формой напоминающий USB 2.0 для внешних накопителей, с надписью Reserved

цифровой HDMI-видеовыход версии 1.4

оптический аудиовыход S/PDIF

коаксиальный аудиовыход S/PDIF

композитный видеовыход CVBS

гигабитный порт Ethernet LAN

два порта USB 2.0

разъем для подключения внешнего инфракрасного датчика

разъем и переключатель питания Сравнительную оценку состава интерфейсов мы сделаем в конце статьи, а пока продолжим изучать «железное» обустройство аппаратов. Система охлаждения плееров различается своей конструкцией: Oppo использует пассивное охлаждение, в Dune же отвод тепла производится вентилятором, который работает на выдув. Кстати, вентилятор очень качественный, практически бесшумный. Правда, работающие жесткие диски дают неприятно громкую назойливую вибрацию, устранить которую можно, подложив под опоры плеера Dune кусочки плотного поролона. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Внутренняя конструкция также различна, в первую очередь это обусловлено самим формфактором устройств: Oppo является Blu-ray-проигрывателем, а Dune работает только с «неодушевленным» контентом. Соответственно и расположение печатных плат различается — если в Dune вся электроника сдвинута к задней стенке, чтобы избежать контакта с двумя жесткими дисками, то в Oppo компоненты расположены буквой П, которая окружает центральный Blu-ray-привод. В отличие от медиаплееров, которые развиваются путем усовершенствования функций на основе уже имеющихся аппаратных решений, плеер Oppo UDP-203 разрабатывался практически «с нуля». Так, если предыдущие модели Oppo имел аппаратные декодеры, аналогичные тем, которые встроены в телевизоры, то модель UDP-203 получила новейший UHD-декодер OP8591. Он получен в сотрудничестве с известной процессорной компанией MediaTek, а на разработку было затрачено немало времени и средств. Как результат, получившаяся SoC полностью совместима с кодеками HEVC и V9, HDR10 и расширенным цветовым пространством Rec.2020, а также Dolby Vision. В аудиотракте Oppo тоже все выглядит неплохо: для преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется ЦАП Asahi Kasei AK4458VN. Кстати, этот чип используют некоторые очень недешевые AV-ресиверы, например Marantz SR-7010 и Denon AVR-X4200W. Таким образом, плеер Oppo можно использовать в связке с оконечным усилителем как многоканальный ЦАП и предусилитель мощности. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Наконец, проведем интересный по своей наглядности тест, дающий температурную карту устройств. Конечно, вряд ли плееры таких габаритов могут давать сколь-нибудь рискованный нагрев электронной начинки, но тем не менее. Фотографирование плееров тепловизором проводилось после нескольких часов воспроизведения ими максимально «тяжелого» видоконтента, температура в помещении составляла около 24 °C. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Вид сверху, корпус закрыт Вид снизу Вид сверху, крышка открыта Ничего экстремально горячего — как видим, наиболее теплыми зонами в обоих плеерах являются центральные процессоры, которые нагревают свои радиаторы всего лишь до 41 °C в Oppo и до 46 °C в Dune. На такие температуры по нынешним меркам даже внимание обращать не имеет никакого смысла. Прилагаемые к плеерам пульты дистанционного управления одинаково функциональны, однако пульт Oppo имеет одну примечательнейшую особенность: встроенный датчик, который автоматически включает подсветку кнопок, стоит лишь коснуться пульта. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Основные технические характеристики аппаратов приведены в следующей таблице: Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Видеопроцессор OP8591 Sigma Designs SMP8758 Интерфейсы Видеовходы HDMI нет Аудиовходы нет коаксиальный аудиовход S/PDIF Видеовыходы HDMI 2.0a HDMI 1.4

композитный видеовыход Аудиовыходы 2×HDMI

аналоговые аудиовыходы 7.1/5.1/стерео

оптический аудиовыход S/PDIF

коаксиальный аудиовыход S/PDIF два балансных аудиовыхода XLR

аналоговые стереовыходы

HDMI

оптический аудиовыход S/PDIF

коаксиальный аудиовыход S/PDIF Сеть LAN 100/1000 Мбит/с

Wi-Fi 802.11/b/g/n/ac (2,4 + 5 ГГц) LAN 100/1000 Мбит/с

Wi-Fi 802.11/b/g/n/ac (2,4 + 5 ГГц) USB 1 USB 2.0

2 USB 3.0 3 USB 2.0

слот карты памяти SD Источники данных оптические носители

интернет

локальная сеть

накопители USB

HDMI-вход два HDD 3.5″ до 10 ТБ каждый

локальная сеть

интернет

USB-накопители

карта памяти SDHC/SDXC

ТВ-тюнер DVB-C/T/T2 Прочие характеристики Габариты 430×311×79 мм, 4,3 кг 437×300×67 мм, 4 кг Дисплей матричный Блок питания встроенный Рекомендованная стоимость 69 990 49 990 Настройки Прежде всего закроем вопрос о способе переноса/передачи контента, ведь он непосредственно затрагивает конструкцию плееров, которые мы осмелились сравнить. Конечно, закрыть его хотелось бы сходу, не раскрывая. Поскольку вопрос этот довольно специфический и в какой-то степени даже религиозный. Итак, выбор: фирменный оформленный оптический носитель в руках (пресловутая болванка) или «бездушный» файл/папка с файлами, которые могут находиться как на локальном носителе, так и где-то в дебрях Сети? О пресловутой разнице в качестве воспроизводимого контента уговоримся не вспоминать — в подавляющем большинстве случаев оно одинаковое, столбики нулей и единиц абсолютно идентичны независимо от типа носителя, на котором они хранятся. Вопрос лишь в удобстве поиска и скорости получения контента. В этом плане оптические носители заведомо проигрывают файловой библиотеке. В чем же выигрыш? Пожалуй, только в личных предпочтениях. Которые могут поддерживаться еще и законодательно путем полного запрета на копирование и распространение файлов по Сети. Иные причины для использования в наше время такого архаичного носителя, как неперезаписываемый оптический диск, автор назвать не сумеет. Возможно, кто-то из читателей подскажет? Будем благодарны. Впрочем, нет. Одна причина все-таки осталась. Точнее, появилась. Произошло это совсем недавно и связано с началом распространения нового формата видео для оптического носителя: Ultra HD Blu-ray. Данный формат позволяет записать на диск фильм с размером кадра 4K и даже c технологией HDR. Да, это кратное увеличение детализации, вызванное кратным же увеличением количества пикселей. И да, расширенный диапазон устраняет такой известный дефект кодирования, как границы оттенков в градиентных заливках (правда, еще и телевизор требуется соответствующий, с HDR-технологией, но это уже частности). Кстати, вполне вероятно, что скоро в продаже появятся (если уже не появились) Ultra HD Blu-ray-диски со старыми известными фильмами на них. Помните сцену из фильма «Люди в черном», где агент сокрушается о скорой необходимости приобретения коллекции альбомов The Beatles на новом носителе? Минуточку, но откуда в старых фильмах 4K-разрешение? — возмутится вдумчивый пользователь. И будет неправ. Или прав, но не до конца. Современные способы сканирования оригинальной хорошо сохранившейся 35-миллиметровой пленки, современные методы обработки и кодирования изображения — эти ухищрения вполне могут дать качество современной киносъемки. В нашем случае для тестирования воспроизведения Ultra HD Blu-ray-дисков имеется три образца оптических шедевров. Все три фильма на этих дисках записаны в одном и том же формате: Ultra HD Blu-ray с технологией HDR. Но как быть с плеером Dune, попавшим в наше сравнение: он же не имеет UHD Blu-ray-привода? Ничего страшного, для него тоже имеется аналогичный контент. Причем в очень похожем формате. Вот только сфотографировать эти фильмы не получится, потому что они — файлы. Нет-нет, Ultra HD Blu-ray пока еще не «взломан», прямое копирование таких дисков сегодня не представляется возможным. Тем не менее, ушлый пользователь всегда отыщет способ записать и скопировать то, что можно воспроизвести. Подведем итог нашему лирическому отступлению: каждый пользователь решает самостоятельно, каким образом он хранит, пополняет и просматривает свою медиатеку. Либо он занимается собирательством дисков, либо отыскивает, скачивает контент и бережно сохраняет его на жестких дисках/сетевых накопителях. Существует и третья модель поведения: скачал — посмотрел — удалил за ненадобностью. А зачем хранить? В Сети все прекрасно сохраняется и без него. Если потребуется, то вновь: скачал-посмотрел-удалил. Закрыв этот нелегкий вопрос, перейдем к непосредственному изучению работы плееров. Начнем, как водится, с включения аппаратов. Процесс загрузки аппаратов до полной готовности занимает разное время. Oppo снова, как и в нашем предыдущем сравнении этих двух брендов, обгоняет Dune: ему требуется 15 секунд на включение, в то время как Dune готов к работе лишь через 50 секунд. Стартовые страницы имеют разное оформление и конструкцию: в Oppo используется статичный список функций, расположенный снизу, а Dune предлагает типовую «карусель» из иконок. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Меню настроек в плеерах также выглядит по-разному, Oppo представляет его в строгом табличном оформлении, а Dune — в наглядном цветастом. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Состав и количество пунктов настроек полностью зависит от аппаратных функций и возможностей каждого аппарата. Наверное, нет смысла перечислять каждый пункт, это с успехом сделает за нас руководство пользователя. Отметим лишь ключевые элементы, которые раскрывают изюминку каждого из плееров. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K Настройки видеовыхода Настройки звука Настройки колонок Настройки ТВ-тюнера В каждом плеере имеется возможность тонкой подстройки как видео-, так и аудиосигнала. Важнейшим отличием сравниваемых плееров является максимальная частота на видеовыходе в режиме 4K. Она составляет 60 кадров в секунду у Oppo и лишь 30 кадров в секунду у Dune. Ниже представлены участки фотографии экрана 4K-телевизора, каждый плеер подключался в максимально возможном для него режиме. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K В плеере Oppo UDP-203 имеется любопытная функция озвучивания пунктов меню. Наверное, она должна подчеркивать тот факт, что плеер может использоваться в качестве аудиоплеера и ресивера без обязательного включения телевизора. Однако озвучивание это работает только при навигации по настроечному меню, а жаль. Было бы здорово слышать имена папок или файлов, по которым производится слепая навигация. Тем более, что для озвучивания используется явно синтезированный голос, который в теории может «прочитать» любой текст, а не отдельные заготовки. В дополнение к сказанному, количество доступных языков озвучивания почему-то ограничивается лишь двумя, английским и испанским. Это странно, ведь учитывая небольшое количество текста в меню, все его содержимое вполне можно было бы озвучить и с помощью настоящего живого диктора. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер» Да, о звуке. Мы по-прежнему трепетно и с уважением относимся к позиции и мнениям ценителей кристального звука. Слово настоящего аудиофила — оно заключительное и опротестованию не подлежит, это аксиома для любого форума. Но статья — не форум. И передать на словах все нюансы (если таковые имеются) воспроизведения аудио тем или иным аппаратом не представляется возможным. А потому отметим лишь сугубо технические аспекты, касающиеся особенностей вывода многоканального и HD звука. Они, разумеется, давно известны профессионалам, однако новички могут и не представлять себе всех этих сложностей. Оба плеера с одинаковым успехом умеют выводить по HDMI на ресивер любой формат звука, имеющийся в воспроизводимом фильме. Звук может подаваться как перекодированный в LPCM, так и в режиме Pass through, или, иначе, RAW — это определяется в настройках плееров. Однако коаксиальный и оптический цифровые аудиовыходы не обладают такими возможностями из-за ограниченной полосы пропускания: через них не выведешь Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution и DTS-HD Master Audio. Вместо перечисленных форматов плееры выводят на эти интерфейсы аудиосигнал с пониженным разрешением, хотя и многоканальный. Это был технический аспект. Однако, помимо технических сложностей, существуют другие виды препон, юридические. Так, воспроизведение аудиоконтента в формате SACD или DVD-Audio через коаксиальный или оптический цифровые аудиовыходы оказывается невозможным вовсе не по причине узкой полосы пропускания этих соединений. Это ограничение имеет полностью искусственное происхождение и навязано владельцами авторских прав. А все потому, что интерфейс S/PDIF не предполагает встроенную защиту от копирования. В отличие от S/PDIF, такая защита имеется в HDMI, этим интерфейсом и следует воспользоваться, если требуется воспроизвести указанные аудиоформаты. В заключение настроечной главы оценим сетевые возможности плееров. Правильным способом подключения стационарных медиаплееров к сети является, конечно, гигабитное проводное подключение. С ним можно получить адекватные результаты, близкие к тем, которые гарантирует разработчик. Использовать беспроводное соединение в диапазоне 2,4 ГГц в городских условиях практически нет смысла из-за загруженности эфира и, в связи с этим, непредсказуемости результатов. Установленный в плеере адаптер может работать и на 5 ГГц, но для его эксплуатации потребуется совместимый роутер. Кроме того, использование Wi-Fi в устройстве, которое установлено в стойку и работает бок о бок с другими «фонящими» аппаратами, сложно назвать удачным вариантом. В обзоре Dune HD Duo 4K мы отметили невысокую скорость Ethernet-адаптера этого плеера, объяснив ее особенностями SoC, который, фактически, является обновленной версией чипа многолетней давности и ориентирован в первую очередь на работу с видео в BD-плеерах, а не в сетевых хранилищах. Скорость соответствующего адаптера плеера Oppo UDP-203 нам пока еще неизвестна. Но вот и настал момент сравнить оба плеера, что называется, лоб-в-лоб, проверив их способность «тянуть» с сетевого накопителя видеофайлы, имеющие высокий уровень битрейта. Для этого используем заготовленные файлы, сжатые кодеком HEVC и имеющие постоянный (constant, CBR) битрейт. Чтобы не терять времени, начнем с воспроизведения файлов, имеющих максимально возможный битрейт, 100 Мбит/с. Эти файлы расположены на сетевом хранилище, соединение с которым осуществляется по кабелю через гигабитный коммутатор. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер» По результатам эксперимента к плееру Oppo нет никаких претензий, он с легкостью воспроизводит даже такое «тяжеленное» видео. А вот Dune с воспроизведением не справился — его буфера хватило лишь на десяток секунд ровного проигрывания, после чего сначала исчезает звуковая дорожка, а затем начались пропуски кадров, рывки и кратковременные замерзания. Справедливости ради отметим важный факт: воспроизводимое видео имеет постоянный битрейт, а такого в фильмах не бывает (если речь не о безграмотных самоделках). К тому же, файлы с битрейтом 90 Мбит/с — всего-то на 10 Мбит/с ниже критического уровня — Dune воспроизводит по сети без нареканий. К сожалению, мы не имеем возможности оценить максимально возможную скорость беспроводных сетевых интерфейсов плееров по причине отсутствия маршрутизатора, который бы поддерживал новый скоростной стандарт передачи 802.11ac. Использовать же стандарт предыдущего поколения имеет смысл только для воспроизведения по сети низкобитрейтного контента — например, музыки, или низкокачественных видеорипов. Несмотря на отсутствие нужного оборудования, мы все же попытались воспроизвести обоими плеерами разнобитрейтный материал с использованием Wi-Fi-подключения, пусть и на стандарте 802.11b/g/n. Для того, чтобы наличие звука при воспроизведении было наглядным, мы поместили в каждом кадре соответствующий индикатор уровня аудио. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер» Главный вывод: еще раз подтвердилась необоснованно медленная работа Wi-Fi адаптера плеера Dune (в обзоре этого плеера указывалось на данный недостаток, но с оговоркой: не исключены какие-то аппаратные конфликты адаптеров). Битрейт видео, на котором плеер не «заикается», воспроизводя его с сетевого хранилища по Wi-Fi соединению, составляет всего лишь 20 Мбит/с. Это выглядит тем более странно, что плеер Oppo, обладая в точности таким же адаптером (и не имея при этом никаких антенн), спокойно воспроизводит 60-мегабитное видео через тот же маршрутизатор на том же самом Wi-Fi-подключении. Зато в копилке способностей Dune имеется неплохой ответный аргумент: плеер способен создавать беспроводную точку доступа, тем самым расширяя покрытие Wi-Fi в доме. При этом создаваемая плеером точка может иметь частоту 2,4 или 5 ГГц: Эксплуатация Функции воспроизведения контента плеером Dune HD Duo 4k достаточно подробно рассмотрены в упоминавшемся обзоре аппарата. По этой причине мы не станем повторяться, а заострим внимание на аналогичных функциях главного «виновника» статьи, Oppo UDP-203. Основное его назначение — это воспроизведение оптических носителей, где апофеозом возможности является проигрывание нового формата дисков 4K Ultra HD с технологией HDR (High Dynamic Range, широкий динамический диапазон). Те пользователи, которые «в теме», наверняка знают плюсы и минусы этой технологии. В преимуществах HDR-видео значится естественная передача оттенков, невиданная сочность цветов, более глубокий черный и яркий белый и т. д. и т. п. — за фантазией профессиональных маркетологов нам все равно не угнаться. Возможно, все это так и есть (коллега автора уже делал попытки увидеть поражающие воображение отличия), но главным и неоспоримым эффектом от применения HDR технологии является отсутствие видимых границ оттенков на градиентных заливках. Скорее всего, каждый читатель наблюдал в фильмах сцены, где в кадре имеется фон с плавно изменяющейся яркостью и цветом. К, примеру, чистый небосвод. И наверняка по этому небосводу пробегали заметные «тропинки», обозначающие границы близких оттенков. Этого дефекта в HDR-записи вы не увидите — градиент будет плавным и непрерывным, как на настоящем небе. Но для того, чтобы получить такое удовольствие, недостаточно иметь нужный HDR-контент и плеер, умеющий его декодировать. Телевизор также должен поддерживать технологию широкого диапазона, а такие модели до недавнего времени были в диковинку и стоили они очень негуманных денег. Сейчас, по всей видимости, ситуация начинает понемногу исправляться и HDR-телевизоры будут дешеветь, подобно тому, как это в свое время произошло с 3D-технологией. Технические же различия 8-битных и 10-битных видеопотоков не так уж велики. При кодировании видео могут использоваться разные профили, однако профиль Main 10 используется только для кодирования 10-битного видео. HEVC 8 bit HEVC 10 bit (HDR) Профиль Main@L5@Main Main 10@L5@Main Битовая глубина 8 бит 10 бит Этот профиль с цифрой 10 являлся главной препоной для воспроизведения подобного видео всеми плеерами предыдущих поколений. Однако плееру Oppo UDP-203 не страшны ни профили, ни размер кадра (речь, конечно, о максимуме 4K, включая «киношно-академический вариант» 4096×2160), ни частота. В отличие от плеера Dune, который построен на довольно старом процессоре (конечно, слово «старый» в общих смыслах может показаться неуместным, однако в сфере электроники таким термином может обозначаться модель полугодичной давности). Нет, с битностью в плеере Dune все почти в порядке — процессор в состоянии декодировать 10-битное видео. Но имеющийся видеовыход HDMI версии 1.4 позволяет передать поток только в 8-битном исполнении, а процессор не в состоянии адекватно декодировать 4K-видео с частотой кадров выше 30. Вот как раз максимальная частота кадров при воспроизведении и является самой наглядной разницей между сравниваемыми плеерами. Наглядной — буквально. Потому, что благодаря специальным видеофайлам и фотоаппарату, который фотографирует экран ТВ, будучи поставлен на секундную выдержку, можно увидеть результат воспроизведения. Ввиду, того, что 4K-видео нынче в основном кодируется новым кодеком H.265 (он же HEVC), тестирование было проведено исключительно с видеороликами, сжатыми этим кодеком. Оба медиаплеера подключались к 4K-телевизору в режиме автоматического определения подходящей частоты, которая меняется в соответствии с частотой кадров видеоролика. Ниже приводится таблица со снимками экрана телевизора, где можно увидеть результаты тестирования и сделать соответствующие выводы. Файл Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K 4K HEVC 24p 4K HEVC 25p 4K HEVC 30p 4K HEVC 50p 4K HEVC 60p Нагляднее некуда. Oppo в этом тестировании буквально «порвал» своего соперника, безукоризненно выдав все 50 и 60 кадров в секунду при воспроизведении 4K-видео. В то время как Dune сдался уже на частоте 50, судорожно дублируя или пропуская кадры. Но все справедливо, Dune даже предупреждает пользователя о том, что такой файл будет воспроизведен некорректно. Другой вопрос — а где его, такой контент (4K 60p), взять? Сделать самому? Несложно. Просто нужно помнить, что производители фильмов на дисках давно остановились на «киношном» стандарте, который составляет 24 кадра в секунду (точнее, 23,976. А еще точнее — 23.97602397602398). Таким образом, следует признать: плеер Oppo имеет серьезный запас прочности, большой задел на будущее. Но вот будет ли востребован этот запас, сказать пока невозможно. Впрочем, первые робкие 60p-ласточки на рынке уже появились: например, диск с фильмом Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча. Но вернемся к началу. «Центральной» функцией плеера Oppo является воспроизведение оптических дисков, в том числе новых стандартов. Сделать это можно либо при наличии соответствующего телевизора, либо отрегулировав определенным образом настройки. Так, если настройки плеера заставляют его транслировать 4K-видеопоток в оригинальном разрешении, то при подключении к Full HD-телевизору (в нашем случае — к устройству захвата 1080p) плеер откажется проигрывать вставленный в лоток Ultra HD Blu-ray-диск. При этом предлагается поменять диск на другой, обычный Blu-ray с разрешением 1080p, который также имеется в оригинальной коробке. Примерно то же происходит при попытке воспроизвести Ultra HD Blu-ray-диск с технологией HDR на телевизоре без такой технологии: плеер, поняв, что подключен к обычному 4K-телевизору, выводит на экран соответствующее сообщение. К счастью, это не означает невозможность просмотра UHD-дисков с технологией HDR на «обычных» 4K-телевизорах, не поддерживающих широкий динамический диапазон. Воспроизведение состоится, только данные будут переданы на телевизор в 8-битном варианте. Разумеется, при этом все «плюшки» Blu-ray-диска останутся в целости и сохранности: меню, в том числе Quick menu, отображаются и работают безукоризненно. Впрочем, было бы странно, если бы Blu-ray-плеер не работал с Java. Точно так же с успехом плеер Dune работает с ISO-образами Blu-ray-дисков (разумеется, только Blu-ray с разрешением видео 1080, ведь UHD-диски еще не научились копировать). Воспроизвести можно не только ISO-файлы: плеер Dune распознает папки, внутри которых находится содержимое Blu-ray-диска и проигрывает их точно так же, как образы ISO. В отличие от Dune, плеер Oppo, находясь в состоянии «из коробки», не умеет работать ни с образами дисков, ни с файлами Blu-ray, если те находятся не на оптическом носителе. Плеер попросту не отображает файлы ISO в своем проводнике, а папки с файлами Blu-ray выглядят как обычные папки с данными и воспроизвести диск невозможно. Ну разве что по одному запускать MTS-файлы, прячущиеся в глубине структуры диска (\BDMV\STREAM\). Тут положение спасает модифицированная прошивка плеера, джейлбрейк. Она представляет собой особые файлы, которые копируются на обычную флэшку, а та уже вставляется в один из USB-портов плеера. Стартовав с такой загрузочной флэшкой, плеер «чудесным образом» начинает видеть и воспроизводить ISO-файлы, а также проигрывать папки с Blu-ray-содержимым как обычные диски. При этом неважно, где именно находятся образы дисков или Blu-ray-файлы — на сетевом накопителе или на USB-флэшке/диске. Здесь мы поневоле затронули вопрос поддержки форматов. Правда, в данном случае речь шла не о форматах, а о контейнерах. Причем проблема касалась вовсе не технической части, с ней-то как раз у обоих плееров все более чем в порядке. И Oppo, и Dune в состоянии декодировать абсолютно все видео- и аудиоформаты, предназначенные для конечного просмотра или прослушивания. Заявление звучит смело и даже вызывающе, но так оно и есть. Если попробовать придраться к словам, то окажется нетрудно разыскать видео, с которым не справится ни Oppo, ни Dune. К примеру, «сырое» видео с некоторых профессиональных видеокамер в проприетарных форматах будет невозможно проиграть никаким «железным» медиаплеером. Потому, что эти форматы предназначены только для монтажа на компьютере с последующим экспортом в стандартные смотрибельные форматы. Дистанционное управление плеерами осуществляется посредством мобильных устройств, которые включены в ту же локальную сеть, к которой подключены плееры. Для управления используются мобильные приложения. Здесь Oppo традиционно превосходит Dune, уделяя значительно больше внимания разработке и отладке фирменного мобильного ПО. Наконец, еще один аспект, который кардинально увеличивает разницу в функциональности сравниваемых аппаратов. Речь о встроенных приложениях и дополнениях. Если плеер Dune буквально напичкан ими, то в Oppo вы не отыщете даже намека на какое-то программное обеспечение, реализующее функциональность в области развлечений или информации. Единственная задача Oppo — качественное воспроизведение локального контента, который находится на оптических дисках, USB-накопителях или в локальной сети. Связь с Интернетом в Oppo UDP-203 ограничивается лишь интерактивной функцией BD-Live и для автоматического обновления прошивки. Выводы Вкратце оценим и сравним возможности обоих устройств, исходя из состава и количества имеющихся интерфейсов. Начнем с видеовыходов. Если в Oppo встроен цифровой видеовыход HDMI версии 2.0a, то Dune оснащен выходом версии всего лишь 1.4. В чем разница? Она существенна: HDMI v2.0a позволяет вывести видеопоток с размером кадра 4K, частотой 60 кадров в секунду и — самое главное — в расширенном диапазоне HDR. Наверное, излишне говорить, что версия HDMI 1.4 не имеет таких возможностей. Далее — HDMI-вход. Он имеется лишь у Oppo. Для чего? Очень просто — этот плеер работает в качестве как аудио-, так и видеоресивера. Любой сигнал, подаваемый на этот вход, проходит ровно ту же обработку, которой подвергается контент, воспроизводимый плеером самостоятельно. В отличие от Oppo, Dune предлагает возможности обработки лишь аудиосигнала, для чего в плеере имеется коаксиальный аудиовход S/PDIF. Еще отличия: Oppo предлагает воспользоваться многоканальными (до 7.1) аналоговыми аудиовыходами, а также оптическим и коаксиальным. В то время как Dune дает возможность вывода звука по оптике и коаксиалу, но аналоговые выходы ограничены стереозвуком, зато с балансными XLR-выходами. Проводная сеть в обоих плеерах одинакова, это гигабитный Ethernet. Встроенные Wi-Fi-адаптеры в плеерах также одинаковы и поддерживают стандарты Wi-Fi 802.11/b/g/n/ac (впрочем, фактическая скорость работы этих интерфейсов в плеере Dune вызывает большие вопросы). Теперь USB. Тут разница просто колоссальная. К сожалению, в Dune предусмотрены порты версии лишь 2.0, в то время как Oppo имеет скоростные интерфейсы версии 3.0. Хотя, если вдуматься, надо бы наоборот: плеер Dune, потенциально работая в качестве 20-терабайтного архива, нуждается в скоростной шине для копирования контента на внутренние HD. В то время как плееру Oppo скоростные USB-интерфейсы требуются разве что для галочки, ведь обычного USB 2.0 с избытком хватит для воспроизведения любого нынешнего контента. Внутренних же носителей в плеере нет, да и встроенный проводник не предполагает никаких файловых операций. Зная привычку многих читателей пробегать глазами лишь заголовки и выводы статей, опуская «тело» обзора, сведем в одну таблицу обнаруженные достоинства каждого аппарата. Нужно учесть, что вес этих достоинств может быть разным, ведь он зависит от индивидуальных предпочтений пользователя. Кому-то многоканальный аналоговый аудиовыход требуется несравненно больше, чем встроенный сервис Youtube. И наоборот, для кого-то ТВ-тюнер будет стократ ценнее способности воспроизводить UHD Blu-ray-диски. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K видеовыход HDMI v2.0a

HDMI-вход, функция аудио/видеоресивера

наличие оптического привода UHD Blu-ray

многоканальный аналоговый аудиовыход 7.1

USB 3.0 возможность установки двух внутренних HDD до 10 ТБ каждый

большое количество приложений, интернет-сервисов и плагинов

наличие цифрового ТВ-тюнера DVB-C/T/T2 с питанием антенны

балансный XLR-стереовыход

наличие аналогового видеовыхода

возможность создания точки доступа Wi-Fi Какое же электронное устройство обходится без недостатков? Перечислим и их. Но с прежним условием: значимость отмеченных нюансов может иметь разный вес и значение. Oppo UDP-203 Dune HD Duo 4K отсутствие встроенных интернет-сервисов и приложений USB 2.0

медленная работа сетевых интерфейсов Как видим, идеального плеера не существует. Но близкий к идеалу отыскать не так уж и сложно. *** В заключение отметим важную деталь. Бо́льшую часть отмеченных в статье функций плееров, которые касаются воспроизведения видео или звука, работы программного обеспечения и поддержки форматов, нынче нетрудно реализовать в устройствах, цена которых почти на порядок (то есть вдесятеро) ниже стоимости рассмотренных аппаратов. Более того: они уже реализованы и существуют на рынке в материальных воплощениях, просто о них мало кто знает ввиду отсутствия у производителей средств на рекламное продвижение. Никаких чудес тут нет: естественное удешевление микроэлектронных компонентов рано или поздно приводит к девальвации функций, ранее присущих только устройствам экстра-класса. Однако вероятность того, что пользователь торговой марки Oppo или Dune, соблазнившись низкой ценой миниатюрных, но вполне функциональных гаджетов, добровольно «соскочит» с топ-уровня и бросится покупать пригоршню дешевых устройств, равняется нулю. И не только потому, что несолидно. В топовом плеере, как правило, продумана каждая мелочь. Производитель же недорогого устройства экономит на всем, на чем только можно: минимум материала, микроскопические габариты, дешевые комплектующие. А ведь комфорт — он складывается из множества мелочей. Рано или поздно владелец недорогого устройства столкнется с какой-нибудь раздражающей пустяковиной, которая испортит всю картину. Впрочем, этого с равным успехом может и не произойти, если пользователь не относит себя к утонченным ценителям звука или качества картинки.

Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно