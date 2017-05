Планарно-магнитные наушники MrSpeakers Ether и Ether C Flow

Компанию MrSpeakers основал американский инженер Дэн Кларк (Dan Clark), который имеет более чем 20-летний опыт в мире Hi-End, включая разработку электронной аппаратуры, создание динамических головок Platinum Audio в 90-х годах XX века. Все наушники MrSpeakers разрабатываются, производятся и тестируются в Сан-Диего (Калифорния). Дэн Кларк потратил много лет на улучшение существующих планарно-магнитных наушников и пришел к созданию своих собственных моделей, где все разработано заново — что называется, с нуля. Так родились наушники Ether. На фотографии они с красным ободком. Чуть позже по просьбам пользователей была выпущена закрытая модификация Ether C Flow с приставкой C — на фотографии это модель черного цвета с рисунком углеволокна на чашках. Слово «Ether» в переводе с английского — «эфир», в значении «самый верхний слой неба, место обитания богов». Это слово также означает физический термин, «гипотетическая среда, заполняющая Вселенную». В современной физике не используется. Интересно, что Альберт Эйнштейн в своей работе «Эфир и Теория Относительности» (1920) хорошо «прошелся» по гипотезе существования эфира и отверг идею Лоренца о его механическом движении. «Flow» означает «струиться». MrSpeakers, очевидно используют эту терминологию в возвышенном поэтическом смысле, метафорически взывая к эмоциональному восприятию слушателя. Вспоминается из Пушкина: «Ночной зефир струит эфир». (Зефир — в древнегреческой мифологии бог западного ветра, давший название известному кондитерскому изделию, на котором делают завитки в форме ветра.) В сердце наушников серии Ether — излучатели V-Planar и волноводы TrueFlow. V-Planar формирует особую форму поверхности излучателя в виде буквы V для повышения жесткости, улучшения точности звучания и расширения частотного диапазона. Дэн Кларк проанализировал конструкцию и характер звука электростатических наушников и решил перенести все хорошее в мир магнито-планаров. В наушниках с приставкой Flow применена технология TrueFlow, которая позволяет перевести обтекание магнитов воздухом из турбулентного режима в ламинарный, то есть плавный, без завихрений. Для этого на пути воздуха нет острых граней и препятствий, только плавные обводы и расширяющиеся трубки. Технические характеристики Излучатель: 2,75″×1,75″ MrSpeakers, односторонний, планарно-магнитный с мембраной V-Planar

Алюминиевые элементы конструкции высокоточной обработки

Нитиноловое (NiTi, сплав никеля и титана) оголовье с эффектом памяти

Итальянская кожа с микрозамшей в материале оголовья

Подушки из кожи ягнят (самый дорогой вид кожи)

Подобранные излучатели: ±1,5 дБ в диапазоне 30—5000 Гц

Чувствительность: 96 дБ/мВт (открытые), 92 дБ/мВт (закрытые)

Вес: 370 г (открытые), 390 г (закрытые)

Импеданс: 23 Ом

Русскоязычный сайт: MrSpeakers Ether и Ether C Flow Из технических характеристик ясно, что очень большое внимание уделено материалам и отделке. Также большое внимание отводится комфорту пользователя при прослушивании музыки. В комплекте идет жесткий чехол с мягким покрытием внутри. Чтобы сложить наушники в чехол, необходимо отсоединить кабель. Интересный 4-контактный разъем с пружиной позволяет сделать это за секунду. Помимо чехла в комплекте идет кабель 1,2 м. На выбор покупателю предлагается выбрать кабель с одним из видов подключения: балансный XLR, небалансный 1/4″, небалансный 3.5 мм, балансный 2.5 мм. Кабель фирменный, специально разработанный, называется DUM (Distinctly-un-magical, точно-не-магический). Толщина каждого проводника — 24AWG (0,5 мм), материал — бескислородная медь. Отдельно готовый кабель с другим разъемом можно докупить за $200. Эргономика наушников заслуживает всяческого одобрения. Это одни из самых удобных наушников, если не самые удобные из числа тех, что нам довелось видеть. Как и все «американцы», они рассчитаны на большого европеоидного человека и сидят на любой голове просто отлично. Хотелось бы иметь виртуальную возможность заплатить за такое же качество исполнения и продуманность для всех наушников в нашей коллекции. Кроме того, это одни из самых легких планарно-магнитных наушников. Вес вообще не ощущается. Как говорит производитель, все части наушников сделаны на заказ, включая даже винты. Хотя Ether считаются наушниками открытого типа, они довольно сильно задемпфированы. Что происходит в помещении, практически не слышно. Подушки наушников ориентируют излучатели под углом и обеспечивают качественную дополнительную изоляцию. Измерения АЧХ При измерениях использовался программно-аппаратный комплекс RightMark Audio Analyzer Pro. Применялся измерительный стенд Brüel & Kjær 4153 — Artificial Ear/Ear Simulator (IEC 60318-1), произведенный в Дании, стоимостью около 5000 евро. Данные изменения приводятся в качестве справочных, не стоит по ним угадывать звучание модели. Стенд Brüel & Kjær эффективно эмулирует акустический импеданс уха до частоты 16 кГц.

Если слушатель захочет получить более нейтральный звук, без акцентов, АЧХ можно использовать для ориентира при корректировке звука эквалайзером. Так, можно поднять на 2-3 дБ область от 1 кГц и выше. Можно немного прибрать острый пик в районе 6 кГц, который обусловлен резонансом излучателей (длина волны соответствует одному из линейных размеров прямоугольного излучателя). На слух особых проблем с этим не выявлено. Высоких даже хочется добавить. Впечатления от прослушивания Мы подключали наушники к плееру FiiO X5 III и к другой имеющейся аппаратуре. С новейшим плеером FiiO X5 III, на базе dual mono AK4490 и с кастомными операционными усилителями, мы познакомимся в отдельном обзоре. Обе модели протестированных наушников, Ether и Ether C Flow, звучат достаточно похоже. Предположительно, в них используется один излучатель, а разница только в открытой или закрытой акустической схеме. Звук наушников MrSpeakers ровный, нейтральный, без акцента на басах и высоких частотах. В области низких частот, несмотря на закрытую схему одной из моделей наушников, даже есть спад в области самого глубокого баса. Зато нет намека на бубнение и резонансы, все очень хорошо задемпфировано. Количество низких частот в обеих моделях примерно одинаковое, это удивительно. Открытые наушники обладают свойствами закрытых, и наоборот. Самое большое отличие между моделями кроется в среднем диапазоне. У открытой модели средние частоты в нижней области более тембрально достоверны, то есть открытые звучат более натурально. Детальность хорошая, наушники играют высококлассно и приятно, как лучшие представители полноразмерных наушников. Без сомнений, обе модели более чем пригодны для длительного прослушивания. Высоких частот достаточно, но они не резкие, не цыкают. Скорее всего, дело в большом количестве демпфирующих материалов между мембраной и ухом. Это дает свои плюсы и минусы. В принципе, можно приподнять диапазон выше 1 кГц, чтобы повысить разборчивость и сделать звук более ярким. Однако тем, кто ищет более спокойный звук, наушники понравятся. Дает ли что-нибудь звуку профилирование отверстий? В Ether оно отсутствует, а в Ether C Flow специальная форма отверстий. Отличия минимальны, нам показалось, что это больше из области маркетинга. Можно смело выбирать Ether, если нужен звук чуть посвободнее, поближе к открытым моделям. Если нужны именно закрытые наушники, с высокой звукоизоляцией, то Ether C Flow на удивление очень хорошо звучат и не имеют ощутимого призвука внутреннего объема корпуса. Выводы Мы уже слышали решения MrSpeakers, будучи по звуковым делам за пределами страны, поэтому для нас хороший звук этих наушников не был открытием. Но хорошая новость тут в том, что теперь MrSpeakers доступны и в России. MrSpeakers Ether и Ether C Flow — очень интересные, хотя и недешевые модели планарно-магнитных наушников. Подход производителя очень подкупает: все продумано до мелочей, а форма соответствует содержанию. Наушники попадают в середину между начальным уровнем и заматерелым Hi-End с большим числом нулей в ценнике, и чувствуют себя в своей нише вполне уверенно. Открытая модель нам понравилась чуть больше, так как звучит посвободнее. Зато закрытые звучат поровнее по тембру. Но разница между моделями по звуку не очень большая. Протестированные модели подойдут любителям качественного звука и обладателям в том числе балансных усилителей, так как к ним есть опциональные балансные кабели. Чувствительность наушников подразумевает подключение к мощному мобильному усилителю или к стационарному средней ценовой категории. Средняя цена MrSpeakers Ether Flow MrSpeakers Ether C Flow T-14050806 T-14050807 Розничные предложения MrSpeakers Ether Flow L-14050806-5 Розничные предложения MrSpeakers Ether C Flow L-14050807-5



Благодарим российских представителей компании MrSpeakers за предоставленные на тестирование наушники MrSpeakers Ether и Ether C Flow

