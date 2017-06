Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

FiiO X5 III представляет собой третье поколение популярного плеера средней ценовой категории. Он перенял от флагмана FiiO X7 сенсорный экран и ОС Android и стал очень похож на X7 без подключенного снизу усилителя. Вся электронная начинка в X5 III при этом была полностью переделана. Фактически, инженеры не оставили от X5 ничего, кроме популярного названия, указывающего на относительно доступную цену. Что хорошего принесло обновление? Во-первых, ОС Android. В современных условиях немного меняется модель использования плееров. Да, по-прежнему пользователь записывает в плеер любимые треки из своей библиотеки. Однако также популярны потоковые сервисы и разные облачные приложения для Android, такие как Sound Cloud, Play Music, Youtube и тому подобное. Почему бы портативному плееру не предоставлять владельцу такие же возможности? В отличие от типичного смартфона, портативный плеер на базе Android при этом по-прежнему способен выводить 32 бит 384 кГц и DSD128. К тому же, так можно сэкономить на разработке и поддержке своей собственной ОС и получить готовый перевод на сотню мировых языков. А сэкономленные на ОС деньги можно вложить в более качественную музыкальную начинку. Почему бы не перенести плеер в телефон? Такие эксперименты уже предпринимаются, однако телефон с севшей батареей грозит владельцу остаться без связи, в то время как разрядившийся плеер никаких особых неприятностей не принесет. Почему бы к телефону не подсоединить внешний ЦАП? Тут возникают сразу несколько проблем: не особенно надежное Micro-USB-подключение, которое изначально не было рассчитано на карман; не всегда возможная совместимость смартфона с внешним ЦАП. Помимо чисто программных кнопок, плеер имеет и аппаратные play/stop, следующий/предыдущий, а также цифровое колесико громкости. Все это выгодно отличает его от просто телефона или от просто мобильного ЦАП. К тому же, здесь есть чистый линейный выход на отдельном разъеме миниджек, на который можно вывести сигнал без регулировки громкости. Фирменная черта плееров FiiO — работа в качестве USB ЦАП. Поддерживаются режимы до 24 бит 192 кГц. Есть драйвера с поддержкой ASIO для Windows 7/8 и, отдельно, для Windows 10. Android 5.1, на которой основан плеер, представляет собой достаточно зрелую ОС, с нативным кодом и увеличенным временем работы от батарейки. По сравнению с Android 4.4 время работы выросло на 1,5 часа в конкретном численном выражении. По словам производителя, в плеере стоит не телефонная версия, а специальная модификация с переработанной звуковой подсистемой. Общее время работы при использовании типичных наушников составляет внушительную цифру 10 часов. Как и в X7, здесь есть два режима: Pure Music только для музыки и обычный Android для установки любых приложений из Play Store. Pure Music не позволяет запускаться сторонним приложениям и сервисам, чем экономит батарею. В плане качества звука режимы не отличаются — оно высокое в любом случае. Если предыдущие модели плееров FiiO были изготовлены функциональными, но без изысков, то в новом X5 III производитель решил немного выпендриться. Корпус изготовлен из фрезерованного цельного куска алюминия, имеет покрытие с цирконием (No. 180 zirconium sand) и с акцентами из нержавеющей стали. По корпусу пустили едва заметную текстуру — мелкий геометрический узор спереди и сзади. В общем-то, если бы не X7, то X5 III вполне мог бы претендовать на звание флагманской модели в премиальном сегменте. Кстати, пользователи попросили убрать логотип FiiO с передней панели устройства. Производитель обещал сделать это в массовой партии. Существуют три расцветки: серый, черный и красный. Корпус довольно скользкий и маркий. Лучше всего заключить плеер в один из предлагаемых в комплекте чехлов, силиконовый или кожаный. Технические характеристики плеера FiiO X5 Название FiiO X5 третьего поколения (FX5321) SoC RK3188 Количество ядер 4 Частота ядер 1,4 ГГц Микросхемы ЦАП: 2×AK4490, ФНЧ: 2×OPA1642, ОУ: 2×OPA426 ОС кастомный Android 5.1.1 Ввод букв и цифр виртуальная клавиатура Особые функции режимы Android/Pure Music, симметрично расположенные назначаемые кнопки, режим USB ЦАП (звуковая карта), подключение док-станции и др. Управление сенсорный экран Графический интерфейс Android 5.1.1 / ПО FiiO Music Подключение Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц USB Micro-USB 2.0 Bluetooth Bluetooth 4.0, поддержка aptX Экран Размер 3,97 дюйма Тип экрана IPS Разрешение 480×800 Плотность точек 233 ppi Количество цветов 16,7 млн Углы 178° Память ОЗУ 1 ГБ Доп. разъем для карт памяти microSD Максимальный объем внешней карты 512 ГБ (2×256 ГБ) Набортная флэш-память 32 ГБ Доступная часть флэш-памяти 26 ГБ Кнопки и порты Кнопки кнопки на корпусе, колесо громкости и тачскрин Наушниковый выход миниджек 3,5 мм Линейный выход / S/PDIF миниджек 3,5 мм Балансный выход микроджек 2,5 мм USB-разъем Micro-USB 2.0 (зарядка, передача данных, подключение к док-станции, режим USB ЦАП) Общие Цвет титан/черный/красный Вес 186 г Рекомендуемая нагрузка 16—150 Ом Баланс каналов макс. регулировка 10 дБ USB ЦАП (режим звуковой карты) до 192 кГц 24 бит Габариты 114×66×15 мм Регулятор громкости 120 шагов, кнопками +/− Эквалайзер 10-полосный ±6 дБ, 9 готовых пресетов + пользовательский (в будущем появится эквалайзер с произвольной кривой АЧХ, рисуемой пальцем по экрану), эффект Viper Усиление низкое/высокое Питание USB БП для подзарядки DC 12 В/1,5 A, 9 В/2 A, 5 В/2 A (рекомендуется) Индикация зарядки ЖК-дисплей и светодиод Индикатор состояния батареи да (точный, в процентах) Батарея внутренняя, 3400 мА·ч, Li-Pol Время подзарядки <2 ч (DC 12 В/1,5 A) и <3 ч (DC 5 В/2 A) Время работы от батареи с обычными наушниками 27 Ом >10 ч при балансном подключении 32 Ом ≥8 ч Поддержка форматов файлов Сжатие без потерь (Lossless): DSD: DSD64/128 (.ISO, .DSF, .DFF)

DXD: 352.8K

APE Fast/High/Normal: 384 кГц/24 бит

APE Extra High: 192 кГц/24 бит

APE Insane: 48 кГц/24 бит

Apple Lossless: 384 кГц/24 бит

AIFF: 384 кГц/24 бит

FLAC: 384 кГц/24 бит

WAV: 384 кГц/32 бит

WMA Lossless: 96 кГц/24 бит Сжатие с потерями (Lossy): MP3, AAC, WMA, OGG... Страничка продукта на официальном русскоязычном сайте FiiO: fiio.net.ru/products/x5-iii/ Внутреннюю память 32 ГБ можно расширить установкой 2 карточек microSD (до 256 ГБ) в два слота. В дополнение к характеристикам производитель сообщает, что применил два отдельных кварцевых генератора: один для DSD/44/88/176/352 кГц, второй для 48/96/192/384 кГц. В цепи ФНЧ после ЦАП стоит два двухканальных ОУ OPA1642 — такое решение мы уже видели в X5 II. А вот чего не было, так это заказных моделей ОУ OPA426. Интернет о таких моделях не знает, известно лишь, что это мощные токовые буферы с паспортными 300 мВт на 32-омной нагрузке. Этого с запасом хватит на низкоомную нагрузку. Ради эксперимента мы попробовали подключить самые дубовые высокоомные наушники, какие у нас были — плееру они тоже оказались по плечу. Характеристики линейного выхода К Г +шум <0,0009% (10 кОм/1 кГц) АЧХ 5 Гц — 55 кГц (−3 дБ) Разделение каналов >98 дБ (10 кОм/1 кГц) Сигнал/шум ≥120 дБА Динамический диапазон >117 дБ Выходное напряжение >1,8 В RMS (10 кОм/1 кГц) Характеристики наушникового выхода Мощность 1 ≥480 мВт (16 Ом/К Г +шум <1%) Мощность 2 ≥250 мВт (32 Ом/К Г +шум <1%) Мощность 3 ≥28 мВт (300 Ом/К Г +шум <1%) АЧХ 5 Гц — 55 кГц (−3 дБ) Сигнал/шум ≥115 дБА Выходной импеданс <1 Ом (32 Ом) Разделение каналов >73 дБ (1 кГц) К Г +шум <0,003% (1 кГц) Размах напряжения >8 В P-P Максимальный ток >250 мА Характеристики балансного выхода Мощность 1 ≥400 мВт (16 Ом/К Г +шум <1%) Мощность 2 ≥240 мВт (32 Ом/К Г +шум <1%) Мощность 3 ≥26 мВт (300 Ом/К Г +шум <1%) АЧХ 5 Гц — 55 кГц (−3 дБ) Сигнал/шум ≥111 дБА Выходной импеданс <3 Ом (32 Ом) Разделение каналов >98 дБ (1 кГц) К Г +шум <0,003% (1 кГц) Размах напряжения >7,5 В P-P Максимальный ток >250 мА Характеристики заявлены довольно высокие, но это реалистичные параметры, которые подтверждаются нашими измерениями. Интерфейс и возможности программного плеера Приложение фирменного плеера неуклонно улучшается, обрастает функциями. Максимальную громкость колеса можно ограничить, чтобы случайно не крутануть усиление в запредельные зоны и не повредить слух и наушники. Очень понравилась возможность проиграть последние добавленные в библиотеку записи. Впрочем, если не нужна поддержка Hi-Res-форматов, можно установить любой программный плеер из магазина приложений Android. Улучшайзер звука Viper Effect впервые появился именно в X5 III. Для старшей модели X7 его также обещают добавить, так что следите за прошивками. Один из видов отображения — стрелочный индикатор, волюметр. Также можно вывести обложку альбома или текст песни. Эквалайзер прекрасно работает и в режимах Hi-Res! В последней прошивке добавилась поддержка DoP для S/PDIF-выхода — плеер можно использовать как транспорт для ЦАП более высокой ценовой категории! Переходник на разъем S/PDIF идет в комплекте. 5 видов цифровых фильтров — неотъемлемая особенность новых преобразователей AKM 44-й серии. Здесь предлагается выбрать компромисс между ровной АЧХ и быстродействием фильтра. На деле получается, что отличия минимальны. режимы Sharp звучат чуть порезче, Slow — чуть помягче. Аппаратные измерения Во время тестов плеера FiiO X7 мы написали, что уперлись в возможности нашей аппаратуры. Примерно то же самое произошло и в этот раз: результаты подошли к пределу измерений без использования специального оборудования. В отдельных случаях, при полном заряде аккумулятора плеера и при удачном расположении кабелей, мы получали сигнал/шум более 118,5 дБА. Производитель заявляет о более 120 дБА. В это охотно верится. Тестируемое устройство FiiO X5 III Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала HP out 2Vrms Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −0,3 дБ / −0,2 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,24 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −117,2 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 117,1 Отлично Гармонические искажения, % 0,0024 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −89,9 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,024 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −109,3 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0017 Отлично Общая оценка Отлично С наушникового выхода результат полностью зависит от уровня сигнала: при росте сигнала снижается шум и немного увеличиваются искажения. Мы приводим измерения наушникового выхода при уровне 2 В RMS . Если снизить амплитуду сигнала до 1 В RMS , искажения резко падают. Тестируемое устройство FiiO X5 III Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс Маршрут сигнала HP out Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −6,3 дБ / −6,2 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,24 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −111,2 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 111,2 Отлично Гармонические искажения, % 0,0004 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −100,9 Отлично Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0017 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −108,1 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0008 Отлично Общая оценка Отлично Подробный отчёт об измерениях FiiO X5 III в режиме 24 бит 44 кГц при уровне сигнала 1 Vrms. Так что измерения можно проводить в разных условиях, в зависимости от того, какой параметр нужно «вытащить» — искажения или сигнал/шум. Или можно комбинировать их, как это делают производители. Тестируемое устройство FiiO X5 III Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс Маршрут сигнала Line-out Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −1,6 дБ / −1,5 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,13, −0,07 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −116,9 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 116,9 Отлично Гармонические искажения, % 0,0009 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −97,8 Отлично Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0019 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −98,3 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0052 Отлично Общая оценка Отлично Измерения чистого линейного выхода показывают отличные результаты и по шуму, и по искажениям. В качестве источника линейного сигнала плеер также может пригодиться. Субъективная оценка, прослушивание с наушниками, заключение Перейдем к субъективной оценке. В нашем форуме разразился настоящий холивар на тему «измерения vs. прослушивания». К сожалению, убедительных доказательств достаточности измерений пока не существует. Более того, есть расхождения между некоторыми техническими параметрами и субъективной оценкой из-за примитивности методик и отсутствия учета психоакустики. Таким образом, при выборе аппаратуры покупателю лучше самому все внимательно послушать до покупки. Мнение эксперта статьи не является решающим — слушать потом не эксперту, а вам, — но как минимум его можно использовать для получения первичной информации о продукте. По нашему мнению, звучание плеера FiiO X5 III высококачественное. Никаких искажений не слышно. Все передается очень натурально. Звук при этом довольно нейтральный, не имеет особого характера или трактовки. Стоящий внутри AK4490 — сам по себе довольно мягкий ЦАП. В плеере он звучит не вяло, а довольно динамично и детально. В этом заслуга и качественных ОУ TI, и общей высокой культуры разработчиков. Для мобильного устройства звук один из лучших. Нам все очень понравилось, а дальше уже пользователь должен послушать и определить, «подходит или не подходит», ваш это звук или не ваш. Во время оценки звучания мы активно использовали записи в формате Hi-Res, прослушивали DSD128, 24 бит 354 кГц, сравнивали с вариантом 16 бит 44 кГц, предложенным издателем записи. Разница очень небольшая, но она есть. Переключая запись с одного фрагмента на другой, можно зацепиться слухом за небольшие отличия на средних частотах. Обычный формат 16/44 чуть-чуть уступает Hi-Res в детальности и атаке. Возможно, дело в том, что запись изначально писалась в DXD, это для нее родной исходный формат. То есть качество 16 бит 44 кГц будет существенно определяться точностью конвертации, а не возможностью самого формата. Тем не менее, Hi-Res слушать очень приятно и легко. DSD звучит субъективно более шершаво и гранулированно, но эти искажения не раздражают, так как звук кажется от этого чуть-чуть подинамичнее, чем DXD. Последний, возможно, более сбалансированный и нейтральный. Выбирать между этими вариантами Hi-Res можно в зависимости от наушников — от того, более мягкий или более резкий у них звук. Native DSD имеет определенный эксплуатационный минус: в этом режиме не работает эквалайзер. То есть DXD не стоит сбрасывать со счетов, этот формат удобнее. Как мы помним, флагман FiiO X7 построен на базе ES9018S и имеет сменные модули усилителя, и очень рекомендуется поэкспериментировать с ними. В модели X5 III хотя и используется AK4490 и фиксированный усилитель, но все сделано на уровне, так что эта модель стоит вплотную к флагману и очень уверенно начинает соперничать с ним за внимание покупателя. Мы использовали для прослушивания несколько моделей наушников, включая американские наушники Master & Dynamic MH40. Нам достался белый дизайн, существует еще несколько цветовых вариантов. Дизайн тяготеет к ретро. Все части, выглядящие на фотографии как пластмасса, на самом деле выполнены из металла. Подушки и оголовье заключены в ягнячью кожу. Общий внешний вид сильно напоминают американские бренды, работающие в стиле ретро. Данная модель наушников не очень дорогая, 26 тысяч рублей, но стильная и с приличным звуком, чем-то напоминающим M50X. Звучит точно не хуже, даже более натурально. У наушников динамический излучатель 45 мм со стандартным импедансом 32 Ом. Мы измерили из интереса АЧХ наушников Master & Dynamic MH40 на стенде Brüel & Kjær 4153 — Artificial Ear/Ear Simulator (IEC 60318-1), произведенном в Дании. По графику видно, что акцент приходится на басы и чуть-чуть на ВЧ. Плеер FiiO X5 III не только без труда озвучил Master & Dynamic MH40, но и справился с серьезной нагрузкой — планарно-магнитными MrSpeakers Ether C Flow, с их 23 Ом и 92 дБ/мВт, то есть с требованиями повышенной отдачи по току. Также мы пробовали подключать Fostex TH900 (25 Ом, 100 дБ/мВт). Плеер озвучивает любые дорогие полноразмерные наушники без проблем, не особенно уступая в этом качестве флагману X7 с усилителем на BUF634. Более того, производитель не стал играть в маркетинг и одарил X5 III балансным выходом на наушники. То есть потенциально плеером может заинтересоваться вообще любой владелец даже самых экзотических наушников с балансным кабелем. Если в обзоре X7 мы жаловались на долгую зарядку (4 часа), то в случае X5 III можно использовать не только обычную зарядку 5 В, но и быструю 9/12 В, сокращая время заряда до всего 1,5 часов. Из недостатков можно посетовать на быстро засаливающийся экран, так что управлять лучше боковыми кнопками. Средняя цена T-1723428661 Розничные предложения L-1723428661-10

FiiO

за предоставленные на тест плеер FiiO X5 III и наушники Master & Dynamic MH40 Благодарим российских представителей компанииза предоставленные на тест плеери наушники

Максим Лядов Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+