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Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android


FiiO X5 III представляет собой третье поколение популярного плеера средней ценовой категории. Он перенял от флагмана FiiO X7 сенсорный экран и ОС Android и стал очень похож на X7 без подключенного снизу усилителя. Вся электронная начинка в X5 III при этом была полностью переделана. Фактически, инженеры не оставили от X5 ничего, кроме популярного названия, указывающего на относительно доступную цену. Что хорошего принесло обновление?

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Во-первых, ОС Android. В современных условиях немного меняется модель использования плееров. Да, по-прежнему пользователь записывает в плеер любимые треки из своей библиотеки. Однако также популярны потоковые сервисы и разные облачные приложения для Android, такие как Sound Cloud, Play Music, Youtube и тому подобное. Почему бы портативному плееру не предоставлять владельцу такие же возможности? В отличие от типичного смартфона, портативный плеер на базе Android при этом по-прежнему способен выводить 32 бит 384 кГц и DSD128. К тому же, так можно сэкономить на разработке и поддержке своей собственной ОС и получить готовый перевод на сотню мировых языков. А сэкономленные на ОС деньги можно вложить в более качественную музыкальную начинку.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Почему бы не перенести плеер в телефон? Такие эксперименты уже предпринимаются, однако телефон с севшей батареей грозит владельцу остаться без связи, в то время как разрядившийся плеер никаких особых неприятностей не принесет. Почему бы к телефону не подсоединить внешний ЦАП? Тут возникают сразу несколько проблем: не особенно надежное Micro-USB-подключение, которое изначально не было рассчитано на карман; не всегда возможная совместимость смартфона с внешним ЦАП.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Помимо чисто программных кнопок, плеер имеет и аппаратные play/stop, следующий/предыдущий, а также цифровое колесико громкости. Все это выгодно отличает его от просто телефона или от просто мобильного ЦАП. К тому же, здесь есть чистый линейный выход на отдельном разъеме миниджек, на который можно вывести сигнал без регулировки громкости.

Фирменная черта плееров FiiO — работа в качестве USB ЦАП. Поддерживаются режимы до 24 бит 192 кГц. Есть драйвера с поддержкой ASIO для Windows 7/8 и, отдельно, для Windows 10.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Android 5.1, на которой основан плеер, представляет собой достаточно зрелую ОС, с нативным кодом и увеличенным временем работы от батарейки. По сравнению с Android 4.4 время работы выросло на 1,5 часа в конкретном численном выражении. По словам производителя, в плеере стоит не телефонная версия, а специальная модификация с переработанной звуковой подсистемой. Общее время работы при использовании типичных наушников составляет внушительную цифру 10 часов.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Как и в X7, здесь есть два режима: Pure Music только для музыки и обычный Android для установки любых приложений из Play Store. Pure Music не позволяет запускаться сторонним приложениям и сервисам, чем экономит батарею. В плане качества звука режимы не отличаются — оно высокое в любом случае.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Если предыдущие модели плееров FiiO были изготовлены функциональными, но без изысков, то в новом X5 III производитель решил немного выпендриться. Корпус изготовлен из фрезерованного цельного куска алюминия, имеет покрытие с цирконием (No. 180 zirconium sand) и с акцентами из нержавеющей стали. По корпусу пустили едва заметную текстуру — мелкий геометрический узор спереди и сзади.

В общем-то, если бы не X7, то X5 III вполне мог бы претендовать на звание флагманской модели в премиальном сегменте. Кстати, пользователи попросили убрать логотип FiiO с передней панели устройства. Производитель обещал сделать это в массовой партии.

Существуют три расцветки: серый, черный и красный. Корпус довольно скользкий и маркий. Лучше всего заключить плеер в один из предлагаемых в комплекте чехлов, силиконовый или кожаный.

Технические характеристики плеера FiiO X5

Название FiiO X5 третьего поколения (FX5321)
SoC RK3188
Количество ядер 4
Частота ядер 1,4 ГГц
Микросхемы ЦАП: 2×AK4490, ФНЧ: 2×OPA1642, ОУ: 2×OPA426
ОС кастомный Android 5.1.1
Ввод букв и цифр виртуальная клавиатура
Особые функции режимы Android/Pure Music, симметрично расположенные назначаемые кнопки, режим USB ЦАП (звуковая карта), подключение док-станции и др.
Управление сенсорный экран
Графический интерфейс Android 5.1.1 / ПО FiiO Music
Подключение
Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 ГГц
USB Micro-USB 2.0
Bluetooth Bluetooth 4.0, поддержка aptX
Экран
Размер 3,97 дюйма
Тип экрана IPS
Разрешение 480×800
Плотность точек 233 ppi
Количество цветов 16,7 млн
Углы 178°
Память
ОЗУ 1 ГБ
Доп. разъем для карт памяти microSD
Максимальный объем внешней карты 512 ГБ (2×256 ГБ)
Набортная флэш-память 32 ГБ
Доступная часть флэш-памяти 26 ГБ
Кнопки и порты
Кнопки кнопки на корпусе, колесо громкости и тачскрин
Наушниковый выход миниджек 3,5 мм
Линейный выход / S/PDIF миниджек 3,5 мм
Балансный выход микроджек 2,5 мм
USB-разъем Micro-USB 2.0 (зарядка, передача данных, подключение к док-станции, режим USB ЦАП)
Общие
Цвет титан/черный/красный
Вес 186 г
Рекомендуемая нагрузка 16—150 Ом
Баланс каналов макс. регулировка 10 дБ
USB ЦАП (режим звуковой карты) до 192 кГц 24 бит
Габариты 114×66×15 мм
Регулятор громкости 120 шагов, кнопками +/−
Эквалайзер 10-полосный ±6 дБ, 9 готовых пресетов + пользовательский (в будущем появится эквалайзер с произвольной кривой АЧХ, рисуемой пальцем по экрану), эффект Viper
Усиление низкое/высокое
Питание
USB БП для подзарядки DC 12 В/1,5 A, 9 В/2 A, 5 В/2 A (рекомендуется)
Индикация зарядки ЖК-дисплей и светодиод
Индикатор состояния батареи да (точный, в процентах)
Батарея внутренняя, 3400 мА·ч, Li-Pol
Время подзарядки <2 ч (DC 12 В/1,5 A) и <3 ч (DC 5 В/2 A)
Время работы от батареи
с обычными наушниками 27 Ом >10 ч
при балансном подключении 32 Ом ≥8 ч
Поддержка форматов файлов
Сжатие без потерь (Lossless): DSD: DSD64/128 (.ISO, .DSF, .DFF)
DXD: 352.8K
APE Fast/High/Normal: 384 кГц/24 бит
APE Extra High: 192 кГц/24 бит
APE Insane: 48 кГц/24 бит
Apple Lossless: 384 кГц/24 бит
AIFF: 384 кГц/24 бит
FLAC: 384 кГц/24 бит
WAV: 384 кГц/32 бит
WMA Lossless: 96 кГц/24 бит
Сжатие с потерями (Lossy): MP3, AAC, WMA, OGG...

Страничка продукта на официальном русскоязычном сайте FiiO: fiio.net.ru/products/x5-iii/

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Внутреннюю память 32 ГБ можно расширить установкой 2 карточек microSD (до 256 ГБ) в два слота.

В дополнение к характеристикам производитель сообщает, что применил два отдельных кварцевых генератора: один для DSD/44/88/176/352 кГц, второй для 48/96/192/384 кГц.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

В цепи ФНЧ после ЦАП стоит два двухканальных ОУ OPA1642 — такое решение мы уже видели в X5 II. А вот чего не было, так это заказных моделей ОУ OPA426. Интернет о таких моделях не знает, известно лишь, что это мощные токовые буферы с паспортными 300 мВт на 32-омной нагрузке. Этого с запасом хватит на низкоомную нагрузку. Ради эксперимента мы попробовали подключить самые дубовые высокоомные наушники, какие у нас были — плееру они тоже оказались по плечу.

Характеристики линейного выхода
КГ+шум <0,0009% (10 кОм/1 кГц)
АЧХ 5 Гц — 55 кГц (−3 дБ)
Разделение каналов >98 дБ (10 кОм/1 кГц)
Сигнал/шум ≥120 дБА
Динамический диапазон >117 дБ
Выходное напряжение >1,8 ВRMS (10 кОм/1 кГц)
Характеристики наушникового выхода
Мощность 1 ≥480 мВт (16 Ом/КГ+шум <1%)
Мощность 2 ≥250 мВт (32 Ом/КГ+шум <1%)
Мощность 3 ≥28 мВт (300 Ом/КГ+шум <1%)
АЧХ 5 Гц — 55 кГц (−3 дБ)
Сигнал/шум ≥115 дБА
Выходной импеданс <1 Ом (32 Ом)
Разделение каналов >73 дБ (1 кГц)
КГ+шум <0,003% (1 кГц)
Размах напряжения >8 ВP-P
Максимальный ток >250 мА
Характеристики балансного выхода
Мощность 1 ≥400 мВт (16 Ом/КГ+шум <1%)
Мощность 2 ≥240 мВт (32 Ом/КГ+шум <1%)
Мощность 3 ≥26 мВт (300 Ом/КГ+шум <1%)
АЧХ 5 Гц — 55 кГц (−3 дБ)
Сигнал/шум ≥111 дБА
Выходной импеданс <3 Ом (32 Ом)
Разделение каналов >98 дБ (1 кГц)
КГ+шум <0,003% (1 кГц)
Размах напряжения >7,5 ВP-P
Максимальный ток >250 мА

Характеристики заявлены довольно высокие, но это реалистичные параметры, которые подтверждаются нашими измерениями.

Интерфейс и возможности программного плеера

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Приложение фирменного плеера неуклонно улучшается, обрастает функциями. Максимальную громкость колеса можно ограничить, чтобы случайно не крутануть усиление в запредельные зоны и не повредить слух и наушники. Очень понравилась возможность проиграть последние добавленные в библиотеку записи. Впрочем, если не нужна поддержка Hi-Res-форматов, можно установить любой программный плеер из магазина приложений Android. Улучшайзер звука Viper Effect впервые появился именно в X5 III. Для старшей модели X7 его также обещают добавить, так что следите за прошивками.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Один из видов отображения — стрелочный индикатор, волюметр.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Также можно вывести обложку альбома или текст песни.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Эквалайзер прекрасно работает и в режимах Hi-Res!

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

В последней прошивке добавилась поддержка DoP для S/PDIF-выхода — плеер можно использовать как транспорт для ЦАП более высокой ценовой категории! Переходник на разъем S/PDIF идет в комплекте.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

5 видов цифровых фильтров — неотъемлемая особенность новых преобразователей AKM 44-й серии. Здесь предлагается выбрать компромисс между ровной АЧХ и быстродействием фильтра. На деле получается, что отличия минимальны. режимы Sharp звучат чуть порезче, Slow — чуть помягче.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Аппаратные измерения

Во время тестов плеера FiiO X7 мы написали, что уперлись в возможности нашей аппаратуры. Примерно то же самое произошло и в этот раз: результаты подошли к пределу измерений без использования специального оборудования. В отдельных случаях, при полном заряде аккумулятора плеера и при удачном расположении кабелей, мы получали сигнал/шум более 118,5 дБА. Производитель заявляет о более 120 дБА. В это охотно верится.

Тестируемое устройство FiiO X5 III
Режим работы 24-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс ASIO
Маршрут сигнала HP out 2Vrms
Версия RMAA 6.4.1 Pro
Фильтр 20 Гц — 20 кГц да
Нормализация сигнала да
Изменение уровня −0,3 дБ / −0,2 дБ
Режим моно нет
Частота сигнала калибрации, Гц 1000
Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,24 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) −117,2 Отлично
Динамический диапазон, дБ (А) 117,1 Отлично
Гармонические искажения, % 0,0024 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ (A) −89,9 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0,024 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ −109,3 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0017 Отлично
Общая оценка Отлично

С наушникового выхода результат полностью зависит от уровня сигнала: при росте сигнала снижается шум и немного увеличиваются искажения. Мы приводим измерения наушникового выхода при уровне 2 ВRMS. Если снизить амплитуду сигнала до 1 ВRMS, искажения резко падают.

Тестируемое устройство FiiO X5 III
Режим работы 24-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс  
Маршрут сигнала HP out
Версия RMAA 6.4.1 Pro
Фильтр 20 Гц — 20 кГц да
Нормализация сигнала да
Изменение уровня −6,3 дБ / −6,2 дБ
Режим моно нет
Частота сигнала калибрации, Гц 1000
Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,24 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) −111,2 Отлично
Динамический диапазон, дБ (А) 111,2 Отлично
Гармонические искажения, % 0,0004 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ (A) −100,9 Отлично
Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0017 Отлично
Взаимопроникновение каналов, дБ −108,1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0008 Отлично
Общая оценка Отлично

Подробный отчёт об измерениях FiiO X5 III в режиме 24 бит 44 кГц при уровне сигнала 1 Vrms.

Так что измерения можно проводить в разных условиях, в зависимости от того, какой параметр нужно «вытащить» — искажения или сигнал/шум. Или можно комбинировать их, как это делают производители.

Тестируемое устройство FiiO X5 III
Режим работы 24-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс  
Маршрут сигнала Line-out
Версия RMAA 6.4.1 Pro
Фильтр 20 Гц — 20 кГц да
Нормализация сигнала да
Изменение уровня −1,6 дБ / −1,5 дБ
Режим моно нет
Частота сигнала калибрации, Гц 1000
Полярность инвертированная/инвертированная

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,13, −0,07 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) −116,9 Отлично
Динамический диапазон, дБ (А) 116,9 Отлично
Гармонические искажения, % 0,0009 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ (A) −97,8 Отлично
Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0019 Отлично
Взаимопроникновение каналов, дБ −98,3 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0052 Отлично
Общая оценка Отлично

Измерения чистого линейного выхода показывают отличные результаты и по шуму, и по искажениям. В качестве источника линейного сигнала плеер также может пригодиться.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Субъективная оценка, прослушивание с наушниками, заключение

Перейдем к субъективной оценке. В нашем форуме разразился настоящий холивар на тему «измерения vs. прослушивания». К сожалению, убедительных доказательств достаточности измерений пока не существует. Более того, есть расхождения между некоторыми техническими параметрами и субъективной оценкой из-за примитивности методик и отсутствия учета психоакустики. Таким образом, при выборе аппаратуры покупателю лучше самому все внимательно послушать до покупки. Мнение эксперта статьи не является решающим — слушать потом не эксперту, а вам, — но как минимум его можно использовать для получения первичной информации о продукте.

По нашему мнению, звучание плеера FiiO X5 III высококачественное. Никаких искажений не слышно. Все передается очень натурально. Звук при этом довольно нейтральный, не имеет особого характера или трактовки. Стоящий внутри AK4490 — сам по себе довольно мягкий ЦАП. В плеере он звучит не вяло, а довольно динамично и детально. В этом заслуга и качественных ОУ TI, и общей высокой культуры разработчиков. Для мобильного устройства звук один из лучших. Нам все очень понравилось, а дальше уже пользователь должен послушать и определить, «подходит или не подходит», ваш это звук или не ваш.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Во время оценки звучания мы активно использовали записи в формате Hi-Res, прослушивали DSD128, 24 бит 354 кГц, сравнивали с вариантом 16 бит 44 кГц, предложенным издателем записи. Разница очень небольшая, но она есть. Переключая запись с одного фрагмента на другой, можно зацепиться слухом за небольшие отличия на средних частотах. Обычный формат 16/44 чуть-чуть уступает Hi-Res в детальности и атаке. Возможно, дело в том, что запись изначально писалась в DXD, это для нее родной исходный формат. То есть качество 16 бит 44 кГц будет существенно определяться точностью конвертации, а не возможностью самого формата. Тем не менее, Hi-Res слушать очень приятно и легко. DSD звучит субъективно более шершаво и гранулированно, но эти искажения не раздражают, так как звук кажется от этого чуть-чуть подинамичнее, чем DXD. Последний, возможно, более сбалансированный и нейтральный. Выбирать между этими вариантами Hi-Res можно в зависимости от наушников — от того, более мягкий или более резкий у них звук. Native DSD имеет определенный эксплуатационный минус: в этом режиме не работает эквалайзер. То есть DXD не стоит сбрасывать со счетов, этот формат удобнее.

Как мы помним, флагман FiiO X7 построен на базе ES9018S и имеет сменные модули усилителя, и очень рекомендуется поэкспериментировать с ними. В модели X5 III хотя и используется AK4490 и фиксированный усилитель, но все сделано на уровне, так что эта модель стоит вплотную к флагману и очень уверенно начинает соперничать с ним за внимание покупателя.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Мы использовали для прослушивания несколько моделей наушников, включая американские наушники Master & Dynamic MH40. Нам достался белый дизайн, существует еще несколько цветовых вариантов. Дизайн тяготеет к ретро. Все части, выглядящие на фотографии как пластмасса, на самом деле выполнены из металла. Подушки и оголовье заключены в ягнячью кожу. Общий внешний вид сильно напоминают американские бренды, работающие в стиле ретро.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Данная модель наушников не очень дорогая, 26 тысяч рублей, но стильная и с приличным звуком, чем-то напоминающим M50X. Звучит точно не хуже, даже более натурально. У наушников динамический излучатель 45 мм со стандартным импедансом 32 Ом.

Аудиофильский плеер FiiO X5 III (3rd Gen) на базе dual mono AK4490 и ОС Android

Мы измерили из интереса АЧХ наушников Master & Dynamic MH40 на стенде Brüel & Kjær 4153 — Artificial Ear/Ear Simulator (IEC 60318-1), произведенном в Дании. По графику видно, что акцент приходится на басы и чуть-чуть на ВЧ.

Плеер FiiO X5 III не только без труда озвучил Master & Dynamic MH40, но и справился с серьезной нагрузкой — планарно-магнитными MrSpeakers Ether C Flow, с их 23 Ом и 92 дБ/мВт, то есть с требованиями повышенной отдачи по току. Также мы пробовали подключать Fostex TH900 (25 Ом, 100 дБ/мВт). Плеер озвучивает любые дорогие полноразмерные наушники без проблем, не особенно уступая в этом качестве флагману X7 с усилителем на BUF634. Более того, производитель не стал играть в маркетинг и одарил X5 III балансным выходом на наушники. То есть потенциально плеером может заинтересоваться вообще любой владелец даже самых экзотических наушников с балансным кабелем.

Если в обзоре X7 мы жаловались на долгую зарядку (4 часа), то в случае X5 III можно использовать не только обычную зарядку 5 В, но и быструю 9/12 В, сокращая время заряда до всего 1,5 часов.

Из недостатков можно посетовать на быстро засаливающийся экран, так что управлять лучше боковыми кнопками.

Средняя цена
T-1723428661
Розничные предложения
L-1723428661-10

Благодарим российских представителей компании FiiO
за предоставленные на тест плеер FiiO X5 III и наушники Master & Dynamic MH40

9 июня 2017 г. Автор Максим Лядов
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