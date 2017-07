Игровой монитор Asus ROG Swift PG258Q

Монитор Asus PG258Q входит в серию продуктов компании Asus, объединенных общим брендом «Republic of Gamers» (сокращенно — ROG). Соответственно, полное название модели выглядит как ROG Swift PG258Q. Монитор основан на матрице TN разрешения Full HD и с диагональю в 24,5 дюйма, может работать с частотой обновления в невероятные 240 Гц, также его отличает поддержка технологий Nvidia G-Sync, 3D Vision 2 и ULMB. Рекомендуем к прочтению отдельную статью про технологию Nvidia G-Sync на iXBT.com. Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Меню, управление, локализация, дополнительные функции и ПО из комплекта

Изображение

Микрофотографии матрицы

Оценка качества цветопередачи

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Тип матрицы TN со светодиодной (WLED) подсветкой Диагональ 62,2 см (24,5 дюйма) Отношение сторон 16:9 (531,36×298,89 мм) Разрешение 1920×1080 пикселей (Full HD) Шаг пикселей 0,28 мм Яркость 400 кд/м² Контрастность Статическая 1000:1 Углы обзора 170° (гор.) и 160° (верт.) до контраста ≥ 10:1 Время отклика 1 мс (от серого к серому — GTG) Количество отображаемых цветов 16,7 млн Интерфейсы Видео/аудиовход DisplayPort 1.2 (с HDCP)

Видео/аудиовход HDMI 1.4

USB 3.0 (гнездо типа B, вход на концентратор)

USB 3.0 (гнездо типа А, выход концентратора), 2 шт.

Выход на наушники (гнездо 3,5 мм миниджек) Совместимые видеосигналы DisplayPort — до 1920×1080/240 Гц

HDMI — до 1920×1080/60 Гц Акустическая система Нет Особенности Поддержка технологии Nvidia G-Sync

Поддержка частоты обновления 240 Гц

Вывод стереоскопического изображения методом чередования кадров

Совместимость с Nvidia 3D Vision 2

Регулируемый разгон матрицы

Поддержка технологии Nvidia Ultra Low Motion Blur

Отсутствие мерцания подсветки

Антибликовая поверхность матрицы

Игровые функции Asus GamePlus — экранный прицел, таймер, счетчик кадровой частоты и метки для выравнивания экранов

— экранный прицел, таймер, счетчик кадровой частоты и метки для выравнивания экранов Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Подставка: поворот вправо-влево ±50°, наклон 5° вперед и 20° назад, подъем 120 мм, переворот в портретную ориентацию по часовой стрелке

5-позиционный джойстик на контрольной панели

100×100 мм площадка VESA для настенного монтажа

Разъем для кенсингтонского замка Размеры (Ш×В×Г) 564×384—504×254 мм с подставкой

564×331×72,5 мм без подставки Масса 5,6 кг с подставкой

3,14 кг без подставки Потребляемая мощность Менее 65 Вт (200 кд/м²),

менее 0,5 Вт в режиме ожидания и в выключенном состоянии Напряжение питания (внешнего БП) 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой) Монитор

Основание подставки

Внешний блок питания (100—240 В, 50/60 Гц на 19 В, 3,42 А постоянного тока)

Кабель питания (на евровилку)

Кабель DisplayPort

Кабель HDMI

Кабель USB (3.0), вилка типа A на тип B

Крышка для подсветки в стол

Сменные насадки для подсветки в стол

CD-ROM с драйверами монитора и Nvidia GPU и руководством пользователя

Краткое руководство пользователя

Гарантийный талон Ссылка на сайт производителя www.asus.com/ru Средняя цена T-1720258418 Розничные предложения L-1720258418-10 Внешний вид Монитор, благодаря весьма необычной подставке и оформлению задней панели выглядит необычно, футуристично. Внешние панели монитора изготовлены из темно-серо-коричневого (почти черного) матового пластика, в основном ровного, но местами с фактурой и геометрическим узором, а на логотипе пластик зеркально-гладкий. Для контраста введены элементы из пластика с серебристо-рыжим покрытием. Внешняя поверхность матрицы черная, полуматовая (зеркальность выражена слабо), внешний слой матрицы жесткий. Фронтальная рамка узкая, плоская, стальная, с матовым черным покрытием. Справа внизу на боковой грани фронтальной рамки нанесены значки кнопок, а сами кнопки расположены на задней панели примерно напротив меток. Верхняя кнопка представляет собой 5-позиционный джойстик, а другие кнопки то вогнуты, то выпуклые, то с ребрами. Очевидно, что при типичном варианте использования значки кнопок не видно, приходится действовать на ощупь. Рядом с кнопками на задней панели можно обнаружить разъем для кенсингтонского замка. В нижнем правом углу уже на нижнем торце блока экрана находится индикатор состояния, невидимый спереди. Все интерфейсные разъемы и разъем питания расположены в нише на задней панели и ориентированы вниз. Подключать кабели к монитору не очень удобно из-за особой конфигурации глубокой ниши. Подключив все, что нужно, нишу можно закрыть крышкой, и тогда дизайн задней панели будет восстановлен до первоначального замысла разработчиков. Вентиляционные решетки причудливой формы расположены на задней панели. Штатная подставка — это отдельное произведение искусства. Отметим, что все несущие элементы подставки металлические (сталь или алюминиевый сплав), частично они скрыты за щитками из пластика. Подставка позволяет блок экрана немного наклонить вперед, отклонить назад, приподнять и повернуть вправо-влево. Три ноги подставки широко разнесены и опираются на небольшие пятачки с резиновыми накладками. Монитор стоит на подставке очень устойчиво. Конструкция подставки жесткая. Узел крепления блока монитора перемещается по стойке вверх/вниз на стальных шарикоподшипниковых направляющих. Кабели, идущие от разъемов монитора, можно продеть через отверстие в нижней части стойки. При необходимости подставку можно отсоединить и закрепить блок экрана на VESA-совместимом кронштейне (площадка 100 на 100 мм). В нижний торец стойки встроена светодиодная подсветка красного свечения. Она проецирует на поверхность стола, на котором стоит монитор, замысловатый рисунок с логотипом ROG. Выглядит это так: В комплект входят сменные вставки, позволяющие изменить рисунок подсветки. Нам досталась одна с немного по-другому нарисованным логотипом ROG и целых три просто прозрачных, на которых можно нарисовать или наклеить трафарет со своим рисунком (они на фотографии ниже, где блок питания). В меню можно выбрать яркость этой подсветки или отключить ее совсем. Продается монитор в большой стильно оформленной коробке с прорезными ручками по бокам, что удобно при транспортировке вдвоем. Нам она досталась в потрепанном виде, но фотографию коробки все же приведем. Коммутация Видеовходов два — HDMI (версии 1.4) и DisplayPort. Из них только вход DisplayPort поддерживает на вход сигнал с максимальными для этого монитора разрешением и частотой кадров, и только он же поддерживает Nvidia G-Sync. Входы выбираются в меню, автоматического выбора активного входа нет. Входы HDMI и DisplayPort способны принимать цифровые аудиосигналы, которые выводятся после преобразования в аналоговый вид через гнездо миниджек 3,5 мм. К аналоговому аудиовыходу можно подключить внешнюю активную акустическую систему или наушники. Мощности выхода на наушники хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ громкость была достаточной, но без запаса. Качество звука в наушниках хорошее — звук несколько резковатый, но воспроизводится широкий диапазон частот и в паузах шума не слышно. В монитор встроен концентратор USB (3.0) с одним входом и двумя выходами. Блок питания внешний. По разъему и вольтажу может подойти и универсальный БП для ноутбука. Меню, управление, локализация, дополнительные функции и ПО из комплекта Индикатор состояния умеренно яркий. Он светится белым при работе монитора, оранжевым в режиме ожидания и не горит, когда монитор условно выключен. При работе монитора в режиме Nvidia G-Sync индикатор красный, а при включенной функции ULMB — желтый, а в режиме 3D Vision — зеленый. Отключить индикатор нельзя. Навигация по меню относительно удобная и быстрая, еще больше удобство повышается за счет джойстика. Если монитор работает, и на экране нет меню, то при первом нажатии (отклонение игнорируется) на джойстик выводится короткое меню из четырех пиктограмм. Далее можно вызвать основное меню, список функций GamePlus или список GameVisual — выбор режимов изображения. Основное меню: Работу кнопок можно заблокировать в меню. Чтобы отменить блокировку кнопок, нужно нажать кнопку с крестиком и удерживать ее нажатой не менее 5 секунд. Основное меню большое. Текст в меню относительно мелкий, но его абсолютные размеры обеспечивают приемлемую читаемость. При настройке изображения меню остается на экране, что немного мешает оценке вносимых корректировок. Настраивается прозрачность фона, положение меню на экране и задержка автоматического выхода из меню. Присутствует русская версия экранного меню. Кириллический шрифт ровный и читаемый. Качество перевода на русский язык среднее, и в паре мест встречаются неожиданные сокращения, точки и использование заглавных букв. К монитору прилагается краткое руководство в картинках, гарантийный талон, CD-ROM с драйверами монитора и Nvidia, а также с полными версиями руководства в виде PDF-файлов, среди которых есть и русская версия. На сайте компании мы нашли ссылки на полные версии руководства в виде PDF-файлов (русская версия присутствует). Из дополнительных возможностей в наборе GamePlus присутствуют четыре «геймерские» функции: прицел выбранной формы в выбранном месте на экране, таймер с обратным отсчетом от фиксированных значений, счетчик частоты кадров и вывод меток для выравнивания расположенных встык мониторов. Изображение Настроек не очень много, есть регулировки яркости, контрастности, насыщенности, а также выбор вида кривой гамма-коррекции и цветового профиля из трех предустановленных или пользовательского, в котором цветовой баланс можно подправить регулировками интенсивности трех основных цветов. Есть отдельная настройка, регулирующая интенсивность синей компоненты. Картинка также зависит от выбранного профиля в списке GameVisual. Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576i/p, 480i/p, 720p, 1080i и 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с не поддерживается. В случае чересстрочных сигналов картинка просто выводится по полям. Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях. Яркостная и цветовая четкости очень высокие и определяются только типом видеосигнала. Интерполяция низких разрешений и Full HD к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов. «Кристаллический» эффект выражен настолько слабо, что можно признать его отсутствие. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора, пользователя и светильников в помещении. Тестирование ЖК-матрицы Микрофотографии матрицы Четкое изображение структуры пикселей из-за матовой поверхности получить не удается — впрочем, в случае TN никакой структуры и не должно быть: Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие собственно за матовые свойства: Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей, поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта. Оценка качества цветопередачи Для оценки характера роста яркости на шкале серого мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при выборе профиля Гонки (Racing Mode), в котором, с нашей точки зрения, изображение имеет оптимальное для этого монитора качество (параметр Гамма равен 2.2). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: Видно, что далеко не каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего. В тенях пара ближайших к черному оттенков не отличаются от него по яркости, но это не критично: Усилить различимость оттенков в тенях поможет функция Усиление темного, которая, однако, не меняет уровень черного, то есть не снижает контрастность изображения. Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,18, что близко к стандартному значению 2,2. При этом аппроксимирующая степенная функция мало отклоняется от реальной гамма-кривой: Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват немного отличается от sRGB: Впрочем, отклонения координат первичных цветов от вершин sRGB совсем небольшие, поэтому визуально цвета на этом мониторе имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов). Такой спектр с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для мониторов, в которых используется белая светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором. Цветопередача даже при выборе режима sRGB несколько отличается от стандартной, поэтому мы попытались вручную скорректировать цвета, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) в случае профиля sRGB и после ручной коррекции:



Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Ручная коррекция несколько улучшила цветопередачу, по крайней мере, точка белого еще больше приблизилась к стандартным 6500 К и ΔE уменьшилась. Отметим, что для игрового варианта использования качество цветопередачи будет более чем достаточным в варианте «из коробки». Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены, настройки монитора установлены в значения, обеспечивающие максимальную яркость и контрастность). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,51 кд/м² −8,2 7,1 Яркость белого поля 446 кд/м² −6,7 5,2 Контрастность 875:1 −2,6 2,4 Равномерность всех трех величин очень хорошая. Контрастность для данного типа матриц нормальная. Визуально черное поле равномерное на всей площади экрана. Фотография ниже это демонстрирует: Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения): Значение настройки Яркость Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 458 27,8 50 287 22,0 0 108 16,5 В режиме ожидания после пропадания сигнала (и с выключенной подсветкой в стол) монитор потребляет 12,3 Вт, но в руководстве сказано, что через 12 минут такого состояния монитор перейдет в режим энергосбережения, чего мы не дождались. В условно выключенном состоянии потребление снижается до 0,3 Вт. Яркость монитора меняется именно яркостью подсветки, то есть без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций). Минимальный уровень яркости высоковат, что при использовании монитора в условиях полной темноты может доставлять некоторый дискомфорт. На любом уровне яркости модуляция подсветки отсутствует, что исключает видимое мерцание экрана. В данном разделе уместно будет упомянуть еще один режим. Это Nvidia Ultra Low Motion Blur (или ULMB) — иногда этот режим называют вставкой черного кадра. В данном случае подсветка переключается в импульсный режим с максимумом выше яркости на 100% в обычном режиме и переменной шириной импульса — чем ниже значение настройки ULMB, тем у́же импульс. Картинка на мониторе заметно мерцает, но и динамическая четкость несколько возрастает. Итоговую полезность пусть определяет пользователь. На графике ниже вертикальная ось — это яркость, горизонтальная — время, а линиями различных цветов обозначены зависимости яркости от времени для трех значений яркости в обычном режиме (в левой половине графика) и для одного значения ULMB (справа). В режиме 3D Vision яркость для ракурса импульсом повышается, что отчасти компенсирует падение яркости при просмотре в активных затворных очках с сохранением хорошего разделения. Субъективная оценка показала, что разделение ракурсов отличное для черных объектов на белом фоне и для варианта светло-серого объекта на темно-сером фоне, разделение белых объектов на черном фоне похуже (был установлен режим с 144 Гц кадровой частоты). Общее падение яркости велико, но все равно стереоскопическое изображение комфортно смотреть даже в освещенном помещении. Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C.





Нагрев спереди:

Нагрев задней панели:Нагрев спереди: На снимках с более близкого расстояния видно, что задняя панель нагревается всего до 34 °C (максимум), нижний край экрана нагрелся до 35 °C (видимо, внизу находится светодиодная линейка подсветки экрана). Эффективность охлаждения высокая, что производитель отмечает в качестве одного из достоинств монитора. Поверхность корпуса БП нагрелась до 38 °C (максимум). Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика зависит от значения настройки OD (видимо, от Over Drive), которая управляет разгоном матрицы. При Выкл. разгона нет, при Обычный разгон средний, при Extreme разгон максимальный. График ниже показывает, как меняется время включения и выключения при переходе черный-белый-черный (столбики вкл. и выкл.), а также среднее суммарное время для переходов между полутонами (столбики GTG): При значениях OD, отличных от Выкл., на графиках некоторых переходов появляются характерные всплески яркости, например, так выглядят графики для перехода между оттенками 40% и 60% (значения OD приведены над графиками): Визуально даже в случае Extreme артефакты мало заметны, а с учетом того, что в этом режиме время отклика минимальное, его и стоит использовать в играх. Для того, чтобы монитор смог работать в режиме с частотой обновления 240 Гц нужна видеокарта, поддерживающая этот режим. Мы использовали видеокарты с графическим процессором GeForce GTX 750 Ti и с GeForce GTX 1060. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге средняя задержка вывода изображения при подключении по DisplayPort и в режиме 1920×1080 составила всего 5,6 мс с отключенной синхронизаций по вертикальной частоте. Включение синхронизации по вертикальной частоте привело к увеличению средней величины задержки до 10,5 мс. В любом случае подобные задержки не ощущаются как при работе, так и в динамичных играх. При включении режима G-Sync задержка имела промежуточное значение в 8,3 мс. Отметим, что в режиме с частотой обновления 240 Гц разницу между вариантами с включенной или отключенной синхронизаций по вертикальной частоте и режимом G-Sync практически никакой нет. (Для тестов мы воспользовались демонстрационной программой Nvidia G-Sync Pendulum Demo.) Частота обновления настолько высокая, что разрывы при (No VSync) проскакивают за мгновения и внимание на них не акцентируется, а плавность сохраняется всегда. Таким образом, особой необходимости в G-Sync уже нет. Да, и в случае такой высокой частоты повышаются требования к качеству кабеля DisplayPort, например, с комплектным кабелем проблем не было, но с другим чуть более длинным картинка периодически пропадала. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном и горизонтальном направлениях. Диагональное направление в случае TN-матриц не представляет особого интереса, поэтому этот тест мы пропустили. В вертикальной плоскости



В горизонтальной плоскости



Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля

Контрастность

Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −31/34 Горизонтальное −46/46 Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. При отклонении вниз темные оттенки инвертируются, при отклонении вверх инвертируются светлые. Контрастность в диапазоне углов ±82° опускается ниже отметки 10:1 при отклонении вниз более чем на 65°. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что только при отклонении вверх хотя бы основные цвета не сильно изменяются в оттенке. Вообще, значительный сдвиг большинства оттенков является, наряду с инвертированием яркости полутонов, характерной особенностью матриц типа TN. Выводы Достигнут очередной рубеж в гонке за высочайшую частоту обновления экрана. Теперь это 240 Гц! Насколько это поможет в играх в сравнении с уже привычными 120-144 Гц, неизвестно, но в качестве побочного эффекта стирается различие между режимами с включенной или отключенной синхронизацией по вертикальной частоте и G-Sync. В остальном функциональное оснащение монитора Asus ROG Swift PG258Q типично для большинства современных игровых мониторов этой компании. Выделяет монитор его нетипичный дизайн, но его нельзя назвать уникальным, так как у компании Asus уже есть мониторы с похожей подставкой и оформлением задней панели. Достоинства: Необычный дизайн

Поддержка технологии Nvidia G-Sync

Частота обновления до 240 Гц

Совместимость с Nvidia 3D Vision 2

Удобная и регулируемая подставка

Отсутствие мерцания подсветки

Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Эффективный регулируемый разгон матрицы и функция повышения динамической четкости

Низкая задержка вывода

Отличная равномерность белого, черного и контрастности по площади экрана

Удобный 5-позиционный джойстик на контрольной панели

Двухпортовый концентратор USB (3.0)

Виртуальный прицел, экранный таймер, счетчик частоты кадров и метки для стыковки мониторов

Игровые профили изображения

Хорошее качество выхода на наушники

VESA-площадка 100 на 100 мм

Русифицированное меню Недостатки: Высокое значение минимальной яркости



за предоставленный комплект Мы благодарим компанию Графитек за предоставленный комплект X-Rite i1Publish Pro 2

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно