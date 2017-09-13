Смартфон Sony Xperia XA1

Модель среднего уровня с симпатичным дизайном и сбалансированными характеристиками

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Минувшей весной в Барселоне во время Всемирного мобильного конгресса компания Sony не только испытывала гордость за свой обласканный прессой и критиками флагманский смартфон Xperia XZ Premium, но и успела представить новинку из среднего класса, которая стала продолжателем рода Xperia XA. Новый смартфон, получивший название Sony Xperia XA1, не имеет крутых флагманских фишек, вроде записи slo-mo-роликов со скоростью 960 кадров в секунду, но тоже кое-что может. Сегодня мы представляем подробный обзор одной из самых сбалансированных и доступных моделей современных смартфонов японского производителя.

Основные характеристики Sony Xperia XA1 (G3112)

SoC MediaTek Helio P20 (MT6757), 8 ядер ARM Cortex-A53 @1,6/2,3 ГГц

GPU Mali-T880

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 293 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4/6 (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 23 Мп, f/2,0, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчики приближения, освещения, магнитного поля, акселерометр

Аккумулятор 2300 мА·ч

Размеры 145×67×8 мм

Масса 143 г

Средняя цена T-1720223841 Розничные предложения L-1720223841-10

Внешний вид и удобство использования

Sony Mobile в новом сезоне не собирается отступать от многолетних традиций: во всех новых смартфонах, в том числе и в Xperia XA1, используется знакомый принцип Loop Surface (закольцованной поверхности). То есть металлическая рамка, загибаясь, своими загнутыми краями заходит на все панели — переднюю, заднюю и торцевые.

При этом корпус продолжает оставаться «квадратненьким», с острыми углами, это тоже фирменный штрих всех мобильных аппаратов японской марки. Представители компании стойко переносят все жалобы пользователей насчет того, что острые углы смартфонов Sony рвут карманы, и продолжают стоять на своем.

Корпус Sony Xperia XA1 получил не совсем привычную для обычных смартфонов форму с очень тонкой рамкой по бокам от экрана, но с весьма широкими верхним и нижним отступами. Получился тонкий и длинный, вытянутый аппарат, а его острые в плане (вообще без каких-либо закруглений) углы удлиняют его визуально еще больше. Конечно, узкий аппарат неплохо удерживается в руке за счет удобного хвата, но нельзя сказать, что, например, Huawei Nova 2 с чуть более широкими боковинами, но гораздо более плавными обводами и закругленными угловыми частями лежит в руке хуже.

Корпус получился нескользким и немарким, но его матовая пластиковая задняя стенка мгновенно покрывается многочисленными и довольно заметными царапинами, это отмечают многие пользователи, столкнувшиеся с проблемой. Симпатичный Sony Xperia XA1 может довольно быстро потерять презентабельный вид, если не принять меры для его защиты.

Наверху на передней панели, помимо сенсоров и фронтальной камеры, имеется светодиодный индикатор событий.

Внизу, привычно для смартфонов Sony, сенсорных кнопок нет, но при этом остается пустое ничем не занятое пространство высотой почти в два сантиметра. Выглядит аппарат с такими отступами по современным меркам как-то старомодно, олдскульно.

Поверхность стекла панели имеет едва заметные закругления по бокам, но покатые края едва обозначены, изгибы минимальны. Сканера отпечатков пальцев смартфон ценою в 22 тысячи рублей не получил вовсе, и это довольно крепкий минус Xperia XA1, оправдания этому при такой цене найти не удается.

На тыльной стороне разместились лишь одиночный глазок камеры со вспышкой, тоже одиночной. Вспышка не из очень ярких. За пределы поверхности эти элементы не выпирают, поэтому смартфон лежит на твердой поверхности устойчиво.

Аппаратные кнопки расположены на правой боковой грани. Та, которая отвечает за питание и блокировку, имеет круглую форму, остальные кнопки привычной формы, продолговатые.

Естественно, присутствует традиционная для Sony выделенная клавиша, отвечающая за работу с камерой. Защиты от пыли и влаги модель Xperia XA1 не имеет.

В смартфон можно одновременно установить три карточки: на салазки укладываются две SIM-карты формата Nano-SIM, а рядом расположен отдельный щелевой разъем под карту памяти microSD, без выдвижного лотка. Все разъемы прикрыты удобной крышкой, которую не нужно выдвигать специальным ключиком или скрепкой. Все смартфоны Sony автоматически перезагружаются, как только из корпуса извлекаются салазки SIM-карт, независимо от того, установлены ли в слоты карточки.

На верхнем торце разместились аудиовыход на наушники (3.5 мм), а также вспомогательный микрофон.

Нижний торец отдан под выход громкоговорителя и универсальный разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Основной разговорный микрофон разместился в самом низу передней панели, не на торце.

Sony Xperia XA1 представлен в продаже в четырех цветовых модификациях: белой, черной, золотистой и розовой. Передняя панель под стеклом во всех случаях соответствует общему цвету корпуса, что визуально делает дизайн более целостным. К тому же Sony приняла решение всегда устанавливать цветовые темы оформления интерфейса в соответствии с цветом корпуса, что делает образ продукта законченным.

Экран

Sony Xperia XA1 оснащен дисплеем IPS с защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Возможно, формально это стекло и относится к разряду 2.5D-стекол, но покатость краев выражена очень слабо, закругления едва обозначены. Используется некая технология улучшения изображений без каких-либо обозначений и названий. Размеры экрана составляют 62×110 мм при диагонали в 5 дюймов. Разрешение при этом составляет 1280×720, плотность точек тут около 293 ppi. Рамка вокруг экрана имеет минимальную (около миллиметра черной рамки и примерно миллиметр самого корпуса) толщину с боков, суммарно по 2 мм. А вот отступы сверху и снизу составляют от 16 до 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 4 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах обоих устройств отражается белая поверхность (Sony Xperia XA1, как не трудно определить, — справа, далее их можно различать по размеру):

Оба экрана темные, но экран Sony все же темнее (его яркость по фотографии равна 108 против 112 у Nexus 7). Утроение отраженных объектов в экране Sony Xperia XA1 очень слабое, это свидетельствует о том, что между внешним стеклом (оно же сенсор прикосновений) и поверхностью матрицы нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются гораздо легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран ее максимальное значение составило порядка 490 кд/м², а минимальное — 40 кд/м². Максимальное значение высокое, и, учитывая отличные антибликовые свойства, при ярком дневном свете изображение на экране должно быть хорошо различимым. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Работает автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от логотипа на фронтальной панели). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от регулировки яркости. Если она на минимуме, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 5,5 кд/м² (темновато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 110 кд/м² (нормально), в ярком окружении (соответствует освещению слегка облачным днем вне помещения — около 10000 лк) повышает до 500 кд/м² (даже чуть больше максимума при ручной регулировке). Если ползунок яркости на половине шкалы, то яркость экрана для трех условий, указанных выше, следующая: 50, 210 и 500 кд/м² (в темноте чуть ярковато). Если регулятор яркости установлен на максимум — 110, 320, 500 кд/м² (первые два значения слишком высокие). Нас больше устроил вариант с ползунком примерно на 10% — 30, 140, 500 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном экране используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без инвертирования оттенков (кроме самых-самых темных при отклонении по одной диагонали) и без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану. Для сравнения приведем фотографии, на которой на экраны Nexus 7 и Sony Xperia XA1 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к плоскости экранов белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета в меру насыщенные у обоих экранов, цветовой баланс заметно различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Sony Xperia XA1 контраст уменьшился в большей степени из-за большего высветления черного, также появились признаки инвертирования темных оттенков.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась, но в случае Sony Xperia XA1 падение яркости чуть меньше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает фиолетовый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении у экранов одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 860:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 25 мс (12 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 35 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,20, что равно стандартному значению 2,20, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Из-за наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения (на темных изображениях яркость имеет тенденцию понижаться) полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как она снижает различимость градаций в тенях в случае темных изображений. Кроме того, эта динамическая подстройка при выводе любого изображения, отличного от белого поля во весь экран, существенно занижает яркость, что ухудшает читаемость на ярком свету, к тому же постоянная подстройка яркости может сильно раздражать.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом смартфоне есть возможность подправить цветовой баланс регулировками интенсивностей трех основных цветов.

Что мы и попытались сделать, результат — данные, подписанные как Корр. на графиках выше. В итоге мы на белом поле немного улучшили баланс, но по факту заниматься коррекцией в данном случае смысла не имеет. В настройках можно выбрать один из трех профилей коррекции.

Фотографии выше сделаны для варианта Выключить. Отметим, что коррекция работает только в приложениях Sony — при просмотре изображений и, видимо, в видеоплеере. Вот что будет, если выбрать профиль Режим предельной яркости:

Цветовой контраст увеличивается, от естественности цветов ничего не остается. В режиме Улучшение изображений коррекция картинки не настолько экстремальная:

Подведем итоги. Диапазон регулировки яркости у данного экрана широкий, антибликовые свойства отличные, что позволяет с комфортом пользоваться смартфоном как солнечным днем на улице, так и в полной темноте. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам относятся эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошая равномерность черного поля, а также близкий к sRGB цветовой охват и хороший цветовой баланс. К недостаткам — низкая стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, а также неотключаемая динамическая подстройка яркости подсветки. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств (а самое важное — это различимость информации в широком диапазоне внешних условий), качество экрана можно считать высоким.

Камеры

Фронтальный модуль имеет 1/4″ сенсор Exmor R с разрешением 8 Мп, а также 23-миллиметровый широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,0 и с автофокусом, но без собственной вспышки. Максимальная светочувствительность матрицы — ISO 3200.

Качество съемки хорошее: изображение светлое, резкость по всему полю кадра удовлетворительная, к детализации претензий нет.

Для основной камеры Sony использовала свой 1/2,3″ 23-мегапиксельный модуль Exmor RS для мобильных устройств с размером пикселя 1,22 мкм. 23-миллиметровый широкоугольный объектив имеет диафрагму f/2,0. Максимальная светочувствительность матрицы — ISO 6400, но вручную можно выставить только ISO 3200. Имеется цифровой 5-кратный зум Clear Image и фирменная электронная стабилизация SteadyShot, а также быстрый гибридный автофокус.

Меню управления стандартно для всех аппаратов Sony, оно не очень удобное, поскольку настройки разбросаны по разным местам, но для постоянных пользователей это уже не составляет проблемы. Стандартно присутствуют автоматический и ручной режимы управления съемкой, есть возможность скачивать и устанавливать дополнительные режимы. Привычно присутствует AR-эффект с дополненной реальностью.

Ручные настройки, как обычно, предлагают доступ к выдержке, светочувствительности, экспокоррекции, балансу белого и вариантам фокусировки. Правда, камера всегда включается в авторежиме, если использовать боковую кнопку.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 1080р с кодеком Н.264, режимов 4К и 60 fps нет. C видеосъемкой камера справляется не идеально. Фокусировка не подводит, но изображение рыхловатое, детализация не так высока, как хотелось бы. Звукозапись чистая, но система шумоподавления слишком задавливает определенные частоты, появляется глухота, звук теряет естественную живость.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал Антон Соловьев.

Резкость по полю кадра неплохая. Съемка в помещении удается камере относительно неплохо. С макросъемкой камера справляется. Текст отработан хорошо. Номера ближайших машин различимы. Резкость по планам неплохая.

Камера получилась, как следует из большинства оценок, неплохой. Она хорошо справляется при высокой освещенности, но при малейшем ее падении начинает проступать большое зерно от шумодава. Впрочем, оно не всегда портит детали: в большинстве случаев шумодав достаточно аккуратен. Нередко можно заметить небольшие зоны нерезкости по краям кадра. В остальном камера действительно неплоха и вполне справится с документальной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

В MediaTek Helio P20 реализована поддержка LTE Cat.6 с максимальной скоростью загрузки до 300 Мбит/с, и для некоторых регионов она моделью Sony Xperia XA1 поддерживается, а для других может быть использована более медленная LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с). Поддерживается большое количество диапазонов частот LTE FDD и TDD, в их числе и все три наиболее распространенные на территории России диапазона (Band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат вел себя не совсем уверенно, долго «ловил» сеть, демонстрировал далеко не максимально возможные скорости в знакомых проверочных местах, да и «палочек» на индикаторах всегда было по одной — по две, хотя это, естественно, не совсем объективный показатель. В общем, сложилось впечатление, что в очередной раз у смартфона Sony все не очень хорошо с чувствительностью радиомодема, такой грешок за ними водится.

Кроме того, поддерживается Bluetooth 4.2, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть NFC с поддержкой Mifare Classic, то есть аппарат работает с приложением для проездных документов. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

К работе навигационного модуля претензий нет, он умеет работать и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение минуты. Смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

При наборе номера поддерживается Smart Dial с поиском по первым буквам в контактах. В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности по сортировке и отображению контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника остается узнаваем, звук чистый, не очень громкий, виброзвонок по уровню ниже среднего.

Платформа поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть карта может находиться в активном ожидании в сети не только в 2G, но и в 3G, даже если для передачи данных в 3G/4G назначена другая карта. Интерфейс позволяет выбрать для SMS, голосовых звонков и передачи данных определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android версии 7.0 и собственная фирменная оболочка, которая мало видоизменяется от серии к серии. Тем не менее, обновления случаются, и сейчас она наиболее близка к стоковой версии Android.

Не впервые в смартфонах Sony Xperia применяется технология Xperia Actions, она изучает поведение пользователя и помогает в различных ситуациях с помощью настраиваемых параметров и индивидуальных рекомендаций. Например, Xperia может научиться определять, во сколько вы обычно ложитесь спать и просыпаетесь, чтобы уменьшить яркость экрана и снизить громкость вызовов в это время. Smart Cleaner автоматически отключает неиспользуемые приложения и очищает кэш, чтобы освободить память.

Также знакомым остался набор предустановленных программ, переходящий из модели в модель (Movie Creator, Набросок, антивирус AVG). По умолчанию во всех смартфонах Sony предустановлена клавиатура SwiftKey.

Для проигрывания музыки в аппарате используется привычный фирменный проигрыватель со знакомым набором настроек для оптимизации звука ClearAudio+.

Звук основного динамика довольно блеклый и тихий, двух стереодинамиков, как в старших моделях, здесь нет. В наушниках же аппарат звучит более-менее достойно: звук чистый, громкий и насыщенный, хотя низких частот не в избытке, да и кристально чистым его не назвать. Для использования определенных моделей наушников собственного изготовления Sony предустановила готовые профили. Также имеется встроенное FM-радио. А вот приложения диктофона в смартфонах Sony, как обычно, нет.

Производительность

Аппаратная платформа Sony Xperia XA1 строится на однокристальной системе MediaTek MT6757 (Helio P20), выполненной по 16-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 в двух кластерах с частотой 1,6 или 2,3 ГГц. За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T880. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 ГБ. Изначально свободно 23 ГБ файлового хранилища и 1,7 ГБ оперативной памяти.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD. Отдельный вариант форматирования карты в качестве внутреннего хранилища не предлагается, но после форматирования все равно есть возможность перенести часть данных приложений на карту памяти. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

MediaTek MT6757 (Helio P20) — это относительно свежая SoC 2016 года выпуска, предназначенная для смартфонов и планшетов среднего класса. Она достаточно производительна: уровня Qualcomm Snapdragon 625 и заметно мощнее предшествующей MediaTek MT6755 (Helio P10). В тесте AnTuTu герой обзора демонстрирует вполне достойные 60К очков с лишним, это уверенный средний уровень.

Данная SoC обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми современными задачами. С играми тоже проблем никаких, все проверенные нами игры, в том числе Modern Combat 5, Mortal Kombat X и другие, идут без притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Sony Xperia XA1

(MediaTek MT 6757) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) HTC One X10

(MediaTek (MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 61638 60485 50597 63146 45287 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 814/3518 904/3513 757/2071 831/4092 672/2867

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Sony Xperia XA1

(MediaTek MT 6757) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) HTC One X10

(MediaTek (MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 671 413 421 466 299 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 15 5,2 5 6 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 6 4,7 5 6 4,6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 32 20 17 22 20 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 21 18 17 23 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Sony Xperia XA1

(MediaTek MT 6757) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) HTC One X10

(MediaTek (MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 9284 8887 9992 8179 12559 Google Octane 2

(больше — лучше) 4489 4828 3928 5036 2823 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 946 1310 1104 877 1970

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев выраженно локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 38 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, так что пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и в большинстве случаев без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует фактическому диапазону — в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Sony Xperia XA1, традиционно имеет небольшую емкость в 2300 мА·ч. Ожидаемо, смартфон с такой небольшой батареей, да еще и на платформе MediaTek, которые никогда не славились экономичным энергопотреблением, не демонстрирует высокого уровня автономности. Уровень, можно сказать, едва удовлетворительный по современным меркам.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения. Естественно, здесь имеется фирменный энергосберегающий режим Smart Stamina, а за более щадящее отношение к зарядке батареи отвечает фирменная технология адаптивной зарядки Qnovo Adaptive Charging.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Sony Xperia XA1 2300 мА·ч 13 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. 4 ч. 10 м. Huawei Nova 2 3000 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 30 м. 4 ч. 00 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м. Nokia 5 3000 мА·ч 15 ч. 20 м. 10 ч. 30 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора не более 13 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат работает 8,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может функционировать около 4 часов.

От обычного сетевого адаптера смартфон полностью заряжается в течение 2 часов 45 минут током 1,28 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

В российской рознице аппарат уже представлен, официальная стоимость Sony Xperia XA1 составляет 22 тысячи рублей. За эти деньги пользователь получает сбалансированный среднеуровневый смартфон не самого высокого полета, но и без заметных провалов. Экран, камера, производительность аппаратной системы, набор коммуникационных модулей, звучание в наушниках — все на вполне удовлетворительном и даже хорошем уровне. Звук основного динамика и уровень автономности хуже, чем хотелось бы при такой цене, но для продуктов Sony завышенная стоимость всегда была нормой. Истинных поклонников марки это не останавливает, они переплачивают за популярный бренд, а также за уверенность в высоком качестве производимой компанией продукции.