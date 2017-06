Смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus Недорогая простенькая модель c поддержкой 4G

Итог Один из лидирующих производителей электроники в Индии, а также крупный игрок на мировом рынке мобильных телефонов, Micromax, в новом сезоне представил на российском рынке несколько своих недорогих мобильных новинок. Одним из самых доступных смартфонов в портфолио производителя среди актуальных моделей стал Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101), который мы подробно изучим в данном материале. Основные характеристики Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) SoC Spreadtrum SC9832, 4 ядра ARM Cortex-A7 @1,3 ГГц

GPU ARM Mali-400 MP2

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей TN, 4,5″, 854×480, 218 ppi

Оперативная память (RAM) 1 ГБ, внутренняя память 8 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD есть

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE cat.4 FDD (Band 3/7/20)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB 2.0

Основная камера 5 Мп, f/2,8, фикс. фокус, видео 720p

Фронтальная камера 2 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 1800 мА·ч, съемный

Размеры 132×66×9,8 мм

Масса 156 г Средняя цена T-1715367887 Розничные предложения L-1715367887-10 Комплект поставки Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) поставляется в продажу в небольшой коробке прямоугольной формы с твердой картонной суперобложкой. Оформление яркое, простенькое, но вместе с тем вполне приятное. Коробочка совсем маленькая, но она доверху набита разнообразным содержимым. Комплект состоит из соединительного USB-кабеля, маломощного сетевого адаптера с максимальным выходным током 0,7 А при напряжении 5 В, проводной гарнитуры с резиновыми накладками внутриканального типа, защитной пленки на экран, а также нескольких бумажных книжиц, в том числе и краткой инструкции на русском языке.



Внешний вид и удобство использования Micromax хвалится тем, что даже в ее бюджетных линейках смартфонов всегда выдерживается единый узнаваемый стиль. В новом сезоне им стал грубоватый и незамысловатый дизайн. У золотистого варианта корпуса металлическая центральная часть не отличается по цвету от пластиковой рамы, а вот серый металл обрамляется черным пластиком. Аппарат совсем небольшой, у него 4,5-дюймовый дисплей, так что по современным меркам он даже миниатюрный. Но при этом смартфон толстый и довольно увесистый. В руке за счет небольшой ширины и матовых боковин он лежит уверенно и крепко, не выскальзывает. К качеству сборки также нет никаких претензий, у Micromax с этим всегда полный порядок, халтуры и брака производитель себе не позволяет. Вся внешняя часть корпуса представляет собой единую съемную крышку. Это кожух, выполненный из пластмассы со впаянной в него металлической пластинкой, но все торцы и боковины здесь именно пластиковые. Крышка сидит настолько туго, что впервые за много лет тестирований нам пришлось прибегнуть к инструментам для снятия данного элемента, с помощью пальцев поначалу это сделать просто нереально. Со временем пластиковые защелки разбалтываются, и снять крышку становится легче. Под крышкой, стандартно для таких случаев, скрываются все три разъема для карточек. Оба слота для SIM-карт рассчитаны на формат Micro-SIM, а третий предполагает установку карты памяти формата microSD. Горячая замена карт не поддерживается, SIM-карты подпираются снизу сменной батареей. Модуль камеры сзади совсем не выпирает за пределы поверхности корпуса, и благодаря почти плоской задней стенке смартфон не покачивается при прикосновениях к экрану, лежит на твердой поверхности устойчиво. Рядом с камерой можно заметить глазок не очень яркой односегментной светодиодной вспышки. Сканера отпечатков пальцев в данной модели не предусмотрели. Громкоговоритель выведен сюда же, на тыльную сторону, но звук лежащего аппарата совсем не приглушается, поскольку отверстие пришлось на скос и оказывается слегка приподнятым над поверхностью стола. Передняя панель прикрыта плоским стеклом без покатых краев. Над экраном нет светодиодного индикатора событий, а внизу нет аппаратных управляющих кнопок, они здесь только на экране. На правой боковой грани установлены две механические кнопки — включения/выключения и регулировки громкости. Они закреплены прямо на крышке. Клавиши крупные, выпирают на достаточную высоту, имеют в меру упругий ход, особых претензий к данным элементам нет. Верхний торец отдан под 3,5-миллиметровый разъем для миниджека наушников, отверстия вспомогательного микрофона тут не найти. В нижнем торце расположился универсальный разъем Micro-USB, но он, к сожалению, не поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Выпускается Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) в двух цветовых вариантах: черно-сером с черным боковым ободком и серебристой передней панелью, а также полностью золотистом, который производитель именует «champagne». Экран Смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus оснащен сенсорным дисплеем с размерами 56×100 мм при диагонали в 4,5 дюйма с плоским защитным стеклом без покатых краев. Разрешение экрана составляет 854×480, плотность точек — около 218 ppi. Рамка довольно широкая: по бокам — по 5 мм, снизу — 16 мм. Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку лишь 2 одновременных касаний мультитач. Дополнительных способов активации дисплея с помощью двойного постукивания или иных жестов не предусмотрено. Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по яркости отраженных объектов, антибликовые свойства экрана гораздо хуже, чем у Google Nexus 7 (2013) (далее мы сравниваем именно с ним). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах обоих устройств отражается белая поверхность (Micromax Bolt Warrior 1 Plus легко отличить, так как он меньше): Экран у Micromax Bolt Warrior 1 Plus существенно светлее. Связано это с тем, что между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы есть воздушной промежуток. Из-за наличия границ стекло/воздух и воздух/матрица с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны плохо смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки. Зато их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дешевле, так как менять нужно только его. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие. Эффективность его ниже, чем у Nexus 7, но все же следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. При ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило порядка 270 кд/м², а минимальное — 30 кд/м². Максимальное значение низкое, и, учитывая плохие антибликовые свойства, при ярком дневном свете изображение на экране вряд будет различимым. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. В наличие автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится правее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 145 кд/м² (чрезмерно ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 250 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 270 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 40, 220 и 270 кд/м² (подходящее сочетание); регулятор на 0% — 15, 160 и 270 кд/м² (приемлемо). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном смартфоне установлена матрица типа TN. Микрофотография демонстрирует типичную для TN структуру (вернее, отсутствие структуры) субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет не самые плохие углы обзора в горизонтальном направлении, но при малейшем отклонении вниз инвертируются светлые оттенки, а при отклонении вверх — темные. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Nexus 7 и тестируемого устройства выведены одинаковые изображения, при этом яркость обоих экранов установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам тестовая картинка: Видно, что цвета на экране Micromax Bolt Warrior 1 Plus сильно искажены. И белое поле: Отметим, что равномерность яркости и цветового тона у Micromax Bolt Warrior 1 Plus хорошая. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости экрана по длинной стороне: Видно, что под этим углом цветовой баланс изменился несильно. При отклонении вниз изображение сильно высветляется, детали в светах пропадают: При отклонении вверх все гораздо хуже: Цвета выворачиваются наизнанку. Белое поле при отклонении взгляда от перпендикуляра к экрану темнеет сильнее, чем в случае Nexus 7. А черное поле при отклонении взгляда от перпендикуляра к экрану высветляется заметно сильнее, чем в случае Nexus 7. При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя: Контрастность (примерно в центре экрана и строго перпендикулярно ему) высокая — порядка 1000:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 14 мс (10 мс вкл. + 4 мс выкл.), переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. По сравнению с IPS, используемых в мобильных устройствах, эта TN-матрица относительно быстрая. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,22, что близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости: Цветовой охват меньше sRGB: Видимо, светофильтры матрицы значительно подмешивают компоненты друг к другу. Спектры это подтверждают: Данный прием позволяет увеличить яркость экрана при тех же затратах энергии на подсветку, но цвета теряют в насыщенности. Баланса оттенков на шкале серого как такового нет вообще — цветовая температура выше стандартных 6500 К и катастрофически меняется от оттенка к оттенку: Отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на белом поле небольшое, но оно сильно изменяется от оттенка к оттенку, что также ухудшает визуальное восприятие цветового баланса: Итого мы имеем очень недорогой вариант экрана на TN-матрице. Максимальная яркость у данного экрана низкая, антибликовые свойства очень слабые, в итоге удобство использования ясным днем на улице вызывает большие сомнения. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К существенным недостаткам относятся типичные для TN искажения цветов и яркости оттенков при отклонении взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и отвратительный баланс цветов. К достоинствам экрана можно причислить разве что отсутствие видимого мерцания. Камера Фронтальная камера у Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) имеет разрешение 2 Мп и объектив c диафрагмой f/2,8 без автофокуса и собственной вспышки. Качество съемки даже для уровня селфи скромное: динамический диапазон узок, при съемке в помещениях изображение постоянно недоэкспонировано. Основная камера имеет разрешение 5 Мп и объектив c диафрагмой f/2,8. Функции стабилизации нет, и, что совсем уж непривычно, у основной камеры нет ни автоматической, ни ручной фокусировки, как и у фронтальной камеры. Яркость вспышки средняя. Настроек при этом неожиданно много, здесь нет раздельных автоматического и ручного режимов управления, все функции просто сложены в один длинный прокручивающийся свиток. Вручную можно выставлять экспозицию, светочувствительность (до ISO 1600), баланс белого, настраивать яркость, контрастность, насыщенность, выбирать дополнительные сценические режимы и цветовые эффекты, есть даже режим HDR.



Качество съемки очень слабое. Автобаланс белого вообще не способен справляться со своими задачами (при попытке переставить автобаланс белого на «солнечный» все стало только хуже). Камера может снимать видео в максимальном разрешении всего лишь 720р, нет режимов съемки со скоростью 60 fps, нет 4К, нет даже Full HD. Функции стабилизации тоже нет. Видео получается соответствующее: даже для разрешения 720р здесь плохая детализация, изображение рыхлое. Звук при этом записывается в целом вполне неплохо, хотя системы шумоподавления нет, и ветер на улице может испортить любую запись. Ролик №1 (23 МБ, 1280×720@30 fps, H.264, AAC)

Ролик №2 (17 МБ, 1280×720@30 fps, H.264, AAC)

Ролик №3 (15 МБ, 1280×720@30 fps, H.264, AAC) Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев. В ближнем диапазоне камера фокусироваться не умеет. Это не фильтр, а родная программная обработка. Бедные цвета, плывущие детали и жирный шарпинг. Фотография вполне могла бы претендовать на фильтр «в стиле 60-х», но даже у пленок детализация была лучше. С удалением плана мелкие детали теряются практически сразу. Такой баланс белого — самый приемлемый результат, который удалось получить, выбирая из нескольких снимков. Можно подумать, что здесь использовался фильтр «под масло». Камера подойдет разве что для ломографии — все-таки «в стиле 60-х» фотографии выглядят интересно. Для съемки текста и макро камера непригодна, поскольку не умеет фокусироваться на близких расстояниях. Да и с документальной съемкой в целом она тоже не справится, поскольку программа не может отработать мелкие детали. В итоге использовать камеру можно только для своеобразной художественной съемки. Телефонная часть и коммуникации Micromax Bolt Warrior 1 Plus умеет работать в сетях 4G, может принимать данные со скоростью до 150 Мбит/с и отдавать до 50 Мбит/с (LTE Cat.4). Аппарат работает во всех трех наиболее распространенных на территории России диапазонах LTE FDD. Поддерживается лишь один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), NFC нет. Беспроводные модули, в том числе и Wi-Fi, ведут себя достаточно уверенно, никаких проблем с регистрацией в сетях, неожиданной потерей сигнала и тому подобного не замечено. Навигационный модуль поддерживает две спутниковых системы, но спутники Глонасс фиксирует не столь уверенно и быстро, как GPS. Модуль в работе неспешный, первые спутники при холодном старте обнаруживаются дольше минуты. Но самое печальное, что в смартфоне нет датчика магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ. Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. В телефонной книге присутствуют лишь штатные возможности настройки отображения контактов (имя, фамилия). Встроенного черного списка нет. Реализована функция автоматической записи телефонных разговоров с линии. В разговорном динамике звук не самый чистый, но знакомый голос идентифицировать все же можно. Виброзвонок средний по силе.

Micromax Bolt Warrior 1 Plus не поддерживает одновременную работу обеих SIM-карт в 3G/4G в режиме активного ожидания. Одна карта назначается для передачи данных в 4G, вторая может работать только в 2G. Стандартный интерфейс Android позволяет заранее выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа В качестве программной платформы в Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) используется Google Android версии 6.0, есть возможность обновления по воздуху (ОТА). Альтернативного интерфейса тут нет, смартфон работает на практически чистом Android, добавлено лишь большое количество разнообразных сторонних приложений, в том числе простеньких игр, все их при желании можно удалить, освободив память, которой и без того катастрофически мало.



Некоторые из предустановленных приложений, впрочем, могут быть полезными: например, навигационная программа 2ГИС и офисный пакет WPS. Но слишком уж много партнерских приложений Яндекс, выбор игр тоже довольно сомнителен, к тому же их набор в смартфонах Micromax не меняется с годами.



Для прослушивания музыки предназначен собственный музыкальный проигрыватель со скромным интерфейсом и стандартным набором настроек встроенного эквалайзера. Звучит через громкоговоритель смартфон откровенно слабо (звук тихий и не очень чистый), но в наушниках звук обладает достаточным запасом громкости, довольно чистый, для бюджетного уровня вполне неплох. Имеется встроенный диктофон, но у микрофона слабая чувствительность, разобрать записанные слова диктора может быть довольно сложно, для записи лекций этот вариант не подходит. Имеется встроенное FM-радио с возможностью записи программ с эфира, работает оно только с подключенными в качестве внешней антенны наушниками.

Производительность Аппаратная платформа Micromax Bolt Warrior 1 Plus строится на базе SoC Spreadtrum SC9832, выполненной по техпроцессу 28 нм. В конфигурацию данного чипа входит 4 процессорных ядра Cortex-A7, работающих на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель ARM Mali-400 MP2. Объем ОЗУ равняется 1 ГБ, хранилище составляет 8 ГБ, из них в реальности свободными остаются менее 500 МБ ОЗУ и всего около 4 ГБ ПЗУ. Подключение внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG не поддерживается.

Зато есть возможность установить карту памяти microSD, и для этого не придется изымать одну из SIM-карт. Несмотря на то, что официально поддерживается объем карточек до 32 ГБ, на практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Важно, что есть возможность отформатировать карту памяти так, чтобы на нее устанавливались приложения. Spreadtrum SC9832 — SoC совсем простенькая, приблизительно на уровне Qualcomm Snapdragon 210 или MediaTek MT6737. Соответственно, во всех тестах результаты низкие: в комплексном AnTuTu платформа набирает около 24К очков, а что касается графических тестов, то видеоускорителем не поддерживается OpenGL ES 3.1, и с тестом 3DMark Ice Storm Sling Shot смартфон не справляется. В реальной работе требовательные игры идут лишь на минимальных настройках, а интерфейс ОС порой демонстрирует притормаживания, приложения открываются долго, аппарат с такой начинкой не может не быть «задумчивым».

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench: Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Micromax Bolt Warrior 1 Plus

(Spreadtrum SC9832) Meizu M5c

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) Prestigio Grace R7

(MediaTek MT6580) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 23976 29371 21993 45579 23801 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 427/1189 568/1352 387/957 678/2121 408/1016

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark: При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Micromax Bolt Warrior 1 Plus

(Spreadtrum SC9832) Meizu M5c

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) Prestigio Grace R7

(MediaTek MT6580) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) — 101 — 254 — GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) — 3 — 11 — GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) — 1 — 5 — GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 12 10 9 28 9 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 5 6 5 16 4

Браузерные кросс-платформенные тесты: Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Micromax Bolt Warrior 1 Plus

(Spreadtrum SC9832) Meizu M5c

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) Prestigio Grace R7

(MediaTek MT6580) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 14452 15494 16297 11038 14313 Google Octane 2

(больше — лучше) 2208 2682 1922 3125 2279 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 2007 1515 2170 1381 2006



Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью: Теплоснимки Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark: Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много. Воспроизведение видео Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу. Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC видео воспроизводится со значительными задержками не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится со значительными задержками не воспроизводится Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили. К сожалению, аппаратное декодирование наших тестовых файлов на данном устройстве не поддерживается, поэтому нет и результатов плавности воспроизведения видео. Время автономной работы Съемная аккумуляторная батарея, установленная в Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101), имеет совсем небольшую емкость в 1800 мА·ч. И хотя платформа у аппарата слабенькая, все же смартфон логично демонстрирует довольно скромный уровень автономности: заряда аккумулятора должно хватать лишь на один световой день до вечерней зарядки. Производитель обещает до 4,5 часов эксплуатации в режиме разговора и до 120 часов в режиме ожидания. Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения. В аппарате имеется лишь один энергосберегающий режим, штатно предусмотренный в Android 6.0. Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Micromax Bolt Warrior 1 Plus 1800 мА·ч 8 ч. 00 м. 5 ч. 45 м. 3 ч. 50 м. Meizu M5c 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. 5 ч. 30 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Prestigio Grace R7 2500 мА·ч 15 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 8 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует менее 6 часов. В режиме 3D-игр смартфон проработал без малого 4 часа. От комплектного сетевого адаптера аппарат полностью заряжается в течение 3,5 часов током 0,6 А при напряжении 5 В. Быстрая зарядка не поддерживается, беспроводная — тоже. Итог Micromax Bolt Warrior 1 Plus не обладает продвинутыми характеристиками, вся начинка здесь, включая TN-экран и SoC Spreadtrum, максимально бюджетна. Главное и единственное достоинство данного аппарата — его невысокая цена. В фирменном магазине Micromax смартфон стоит всего около 5,5 тысяч рублей, и за эти деньги пользователь получит практичный корпус с металлической крышкой и поддержку всех распространенных в России частот LTE.

