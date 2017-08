Смартфон Meizu M6 Note Мировая премьера в Москве

К началу наступающей осени китайская компания Meizu приурочила выпуск своего первого смартфона на базе чипсета Qualcomm — Meizu M6 Note. Новинка стала обновлением весьма успешной линейки Note, впервые в модельном ряду производителя предложив пользователям устройство на базе Snapdragon. Итак, аппаратной платформой смартфона стал чип Qualcomm Snapdragon 625. Это 8-ядерный 64-битный процессор с ядрами Cortex-A53 частотой до 2 ГГц. За быстродействие смартфона отвечают также графический чип Adreno 506 и 3 либо 4 ГБ быстрой оперативной памяти. Объем встроенной флэш-памяти равен 16 или 32 ГБ. Смартфон Meizu M6 Note работает на базе Android 7.1 под управлением собственной оболочки нового поколения — Flyme 6. Meizu M6 Note обладает ярким 5.5″ сенсорным IPS IGZO-дисплеем с разрешением Full HD, защищенным стеклом с эффектом 2.5D. Аппарат имеет гибридный слот для двух Nano-SIM-карт. Карточки в обоих слотах могут работать в сетях LTE (включая band 20), а вместо второй SIM-карты можно вставить карту памяти microSD объемом до 128 ГБ, расширив встроенную память устройства. Смартфон оснащен двойным модулем камеры: установлены модули Sony 12 Мп + 5 Мп, младший — монохромный, а старший имеет объектив с диафрагмой f/1,9, 6 линзами и специальным портретным режимом с художественным размытием заднего плана (для получения эффекта боке). Для любителей делать селфи предлагается 5-линзовая фронтальная камера с разрешением 16 Мп и с объективом с диафрагмой f/2,0. Аппарат Meizu традиционно получил полностью металлический корпус. Удобная сенсорно-механическая многофункциональная клавиша mTouch оснащена быстрым сканером отпечатков пальцев. Как и прежде, касанием кнопки можно совершить действие «назад», коротким нажатием — вернуться на главный экран, а длительным — погасить дисплей устройства. С помощью сканера отпечатков пальцев можно блокировать доступ не только к самому устройству, но и к любому из приложений в нем. Присущий всем аппаратам Meizu серии Note высокий уровень автономности в новом Meizu M6 Note обеспечивает встроенная батарея нового поколения емкостью 4000 мА·ч с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Правда, здесь ее называют mCharge. Смартфон поддерживает работу со спутниковыми системами A-GPS и Глонасс, включает интерфейсы беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), поддерживает USB OTG, умеет воспроизводить аудио- и видеофайлы распространенных форматов без установки сторонних кодеков или плееров. В России Meizu M6 Note появится уже осенью 2017 года. Смартфон будет доступен с объемом встроенной памяти 16 ГБ или 32 ГБ и поддержкой карт microSD, в четырех различных цветах: в традиционных серебристом и золотистом, столь полюбившемся российским пользователям синем, а также новом, полностью черном матовом оформлении корпуса. Информация об окончательной цене смартфона в России и дате начала предзаказов будет представлена чуть позже на официальном сайте mymeizu.ru. Основные характеристики Meizu M6 Note: SoC Qualcomm Snapdragon 625, 8 ядер ARM Cortex-A53 @2,0 ГГц

GPU Adreno 506

Операционная система Android 7.1, Flyme OS

Сенсорный дисплей IPS IGZO 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 3/4 ГБ, внутренняя память 16/32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/WCDMA/LTE (включая Band 20)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2

Micro-USB, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс

Основная камера 12 Мп, f/1,9, автофокус

Дополнительная камера 5 Мп, монохромный модуль

Фронтальная камера 16 Мп, f/2,0

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп

Аккумулятор 4000 мА·ч, Quick Charge 3.0

Размеры 155×75×8,4 мм

Масса 173 г Кроме этого, во время мероприятия для России были представлены официально и была озвучена цена для двух флагманских аппаратов Meizu, которые мир увидел чуть ранее на презентации в Китае: Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus. Главная особенность новинок заключается в наличии уникального дополнительного сенсорного цветного дисплея на задней поверхности, который позволяет получить новый пользовательский опыт от общения со смартфоном. Обе новинки оснащены яркими и контрактными, но при этом экономичными в плане потребления энергии дисплеями Super AMOLED: Meizu Pro 7 обладает относительно компактным дисплеем с диагональю 5,2″ Full HD, а любителям экранов побольше Meizu Pro 7 Plus предлагает 5,7″ дисплей с разрешением Quad HD (2560×1440). На обратной стороне корпуса смартфонов находится дополнительный сенсорный цветной AMOLED-дисплей с диагональю 1,9″ и разрешением 240×536 точек. Второй экран пригодится не только для получения уведомлений о звонках и SMS — с его помощью можно, в том числе, управлять селфи-камерой. При использовании плеера можно полностью управлять воспроизведением музыки со второго экрана смартфона, без использования основного дисплея. Смартфоны оснащены двумя модулями Sony IMX386 (f/2,0), каждый с разрешением 12 Мп, тоже работающими в паре «цветной + монохромный». Камеры дополнены функцией создания портрета, делающей эффектное размытие заднего плана фотографии, с алгоритмами обработки изображений ArcSoft, позволяющими делать качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения. Фронтальная камера оснащена модулем с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2,0. Оба смартфона поддерживают все популярные стандарты связи, включая LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS/Глонасс, имеют слот для двух Nano-SIM-карт. Meizu Pro 7 оснащен 4 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4X и 64 ГБ встроенной флэш-памяти стандарта UFS 2.1, он работает на базе 8-ядерного процессора Mediatek Helio P25 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и с графическим ядром Mali T880 (1 ГГц). Meizu Pro 7 Plus оснащен 6 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти стандарта UFS 2.1, он работает на базе 10-ядерного процессора Mediatek Helio X30, выполненного по техпроцессу 10 нм, с тактовой частотой до 2.5 ГГц и с графическим ядром IMG PowerVR 7XTP-MT4 (800 МГц). Обе модели получили в качестве звукового чипа Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi со встроенным усилителем для максимально мощного и детализированного звука в наушниках. Для подключения наушников сохранен классический разъем 3,5 мм. Meizu Pro 7 оснащен встроенной батареей емкостью 3000 мА·ч с поддержкой функции быстрой зарядки (50% за 30 минут), а Meizu Pro 7 Plus имеет еще более емкую батарею на 3500 мА·ч, также с поддержкой функции быстрой зарядки mCharge. В России смартфоны поступят в продажу в начале сентября. Meizu Pro 7 будет доступен в трех различных цветах (черном, золотистом и красном) по цене 35 тысяч рублей. Meizu Pro 7 Plus будет представлен в серебристом, золотистом, черном матовом и черном глянцевом вариантах по цене 45 тысяч рублей за версию с 64 ГБ флэш-памяти и 50 тысяч рублей за версию с 128 ГБ флэш-памяти. Основные характеристики Meizu Pro 7: SoC MediaTek Helio P25, 8 ядер (4×ARM Cortex-A53 @1,6 ГГц + 4×ARM Cortex-A53 @2,5 ГГц)

GPU Mali-T880 MP2 (1 ГГц)

Операционная система Android 7.1, Flyme OS

Сенсорный дисплей Super AMOLED 5,2″, 1920×1080, 423 ppi

Дополнительный сенсорный дисплей AMOLED 1,9″, 240×536, 307 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Сети GSM/WCDMA/LTE

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2

USB Type-C, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс

Основная камера 12 + 12 Мп IMX386, f/2,0, автофокус

Фронтальная камера 16 Мп, f/2,0

Звуковой чип Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп

Аккумулятор 3000 мА·ч, с функцией быстрой зарядки

Размеры 148×71×7,3 мм

Масса 163 г Основные характеристики Meizu Pro 7 Plus: SoC MediaTek Helio X30, 10 ядер (4×ARM Cortex-A35 @1,9 ГГц + 4×ARM Cortex-A53 @2,2 ГГц + 2×ARM Cortex-A73 @2,5 ГГц)

GPU IMG PowerVR 7XTP-MT4 (800 МГц)

Операционная система Android 7.1, Flyme OS

Сенсорный дисплей Super AMOLED 5,7″, 2560×1440, 518 ppi

Дополнительный сенсорный дисплей AMOLED 1,9″, 240×536, 307 ppi

Оперативная память (RAM) 6 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Сети GSM/WCDMA/LTE

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2

USB Type-C, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс

Основная камера 12 + 12 Мп IMX386, f/2,0, автофокус

Фронтальная камера 16 Мп, f/2,0

Звуковой чип Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп

Аккумулятор 3500 мА·ч, с функцией быстрой зарядки

Размеры 157×77×7,3 мм

Масса 170 г Для тех, кто своими глазами хочет увидеть, как проходило мероприятие, мы подготовили видеоролик с основными моментами из презентации компании Meizu и ее новых смартфонов:



