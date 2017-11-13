Смартфон Maze Alpha: производительный планшетофон с увеличенным экраном и хорошей автономностью

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Компания Xiaomi, выпустив свой концептуальный смартфон Mi Mix, неожиданно разворошила целый пласт мелких китайских ремесленников, застоявшихся в «творческом кризисе». Копировать айфон они уже устали, но сами никогда ничего не придумывают, поэтому нуждаются в подпитке свежими идеями. Конечно, они копировали дизайн смартфонов Samsung и даже китайских же Huawei, но на необычный «перевернутый» Mi Mix накинулись вдруг с какой-то особой жадностью. Мы уже стали свидетелями очень быстрого появления на рынке первой копии под названием Doogee Mix, на подходе обзор такого же Bluboo S1, а сегодня рассмотрим гипертрофированный вариант: тот же самый дизайн, но исполненный в очень большом масштабе.

Maze Alpha в сравнении с Bluboo S1

Планшетофон, выпущенный под маркой Maze, имеет огромные размеры и массу и прибыл к нам посылкой прямо из Китая. Соответственно, это несертифицированный для нашего рынка аппарат, и называется он Maze Alpha.

Основные характеристики Maze Alpha

SoC MediaTek MT6757 (Helio P25), 8 ядер ARM Cortex-A53 (4@2,5 ГГц + 4@1,4 ГГц)

GPU ARM Mali-T880 (MP2, 900 МГц)

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS 6″, 1920×1080, 367 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1/3/7/8/20)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

USB Type-C, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс, BeiDou

Основная камера 13 Мп, f/2,2, автофокус, видео 1080p

Дополнительная камера 5 Мп

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,8

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп

Аккумулятор 4000 мА·ч

Размеры 160×83×8,1 мм

Масса 225 г

Комплект поставки

Упаковка Maze Alpha оформлена лаконично: это бархатисто-черная картонная коробка с серебристым логотипом. Упаковка имеет магнитную защелку, сверху на нее надета суперобложка из тонкого гибкого картона.

В комплект входит USB-кабель толстого сечения и сетевой адаптер с варьируемым максимальным выходным током и напряжением (5/9/12 В 1,5/2 А). Также в коробку вложили пару защитных стекол и краткую бумажную инструкцию на нескольких языках (в том числе и русском).

Внешний вид и удобство использования

Maze Alpha получил неброский на вид корпус аккуратной, но очень простой формы. Никаких изящных изгибов задней крышки, никаких хромированных элементов — просто черный параллелепипед с ровными прямыми панелями и несильно закругленными углами в плане.

Если придираться, то, в отличие от других похожих на Mi Mix смартфонов, этот демонстрирует несоответствие матовой боковой рамки своим же блестящим стеклянным панелям. Именно такой вариант выглядит менее броско и эффектно, поскольку Xiaomi Mi Mix и его последователи имеют полностью гладкие лакированные корпуса и плоскую, соответствующую панелям рамку, а не закругленную и матовую, как здесь.

Пусть у последователей элементы и выполнены не из керамики, а из стекла, это не главное. Важно соблюсти продуманную концепцию, коли уж пошел по пути копирования.

Что же касается практической стороны вопроса, то Maze Alpha, наоборот, оказывается лучше, чем другие похожие модели. Широкая выпирающая рамка из металла (используется, по заявлениям разработчиков, сплав цинка — Ion-Plated Zinc Alloy) защищает стекла при боковых ударах и падениях. Она не так сильно скользит в пальцах, на ней не остается отпечатков пальцев.

И все же в целом смартфон слишком большой и тяжелый для комфортного удержания в руке. По классификации компьютерных геймеров, это настоящий двуруч.

Производитель заявляет, что использует здесь стекла Gorilla Glass 4. Проверить мы это не можем, но у того же Bluboo S1 стекла менее охотно собирают отпечатки и легче очищаются, аппарат выглядит более опрятно.

Модуль двойной камеры здесь заметно выпирает за пределы поверхности, поэтому с лежащим на столе смартфоном работать не слишком удобно, он покачивается при прикосновениях к экрану. Установленная рядом светодиодная вспышка очень яркая, хотя и имеет лишь один диод.

Передняя панель более примечательна, поскольку фронтальная камера и датчики здесь перенесены в нижнюю часть, под экран. Наверху же нет ничего, кроме разговорного динамика. Нужно понимать, что простые китайские парни лишь копируют стиль оформления передней панели, стилизуя ее под оформление корпуса Xiaomi Mi Mix. Но они не могут себе позволить заморочки с пьезокерамической акустикой, резонансным генерированием звуковых волн, идущих у Xiaomi Mi Mix прямо в ухо по боковой рамке даже в отсутствие разговорного динамика как такового. Здесь все проще, тут установлен обычный динамик, его лишь максимально вынесли наверх. А вот для светодиодного индикатора событий на передней панели Maze Alpha места, к сожалению, не нашлось.

Камеру, повторим, перенесли вниз, и это самый неудобный вариант ее расположения, какие бы обоснования ни приводили разработчики. После привычного вскидывания смартфона для съемки подготовленной физиономии камера вдруг сообщает, что аппарат надо бы перевернуть вверх ногами. После этого аппарат приходится перехватывать обеими руками, заготовленная улыбка слетает с лица, настрой улетучивается, надо все начинать сначала. К тому же, если быть честным, снизу под экраном оставлено так много места, что если бы уменьшить его вдвое и добавить аналогичную полоску сверху, то вполне хватило бы пространства для размещения всех элементов на своих привычных местах.

Под экраном можно обнаружить сенсорную площадку со вписанным в нее сканером отпечатков пальцев. Эта кнопка также может отрабатывать функцию возврата к предыдущему экрану, но двух стандартных кнопок по бокам от нее нет. Фактически, управлять смартфоном приходится с помощью экранной панели кнопок, ее можно штатно прятать и вызывать обратно. Сканер отпечатков работает нормально: не молниеносно, но стабильно, практически без ошибок.

Клавиши на боковом торце претензий не вызывают, хотя на ощупь они одинаковы. У этих кнопок мягкий и податливый ход, но отчетливый отклик.

А вот верхний торец вызывает чувство глубокого недоумения: ну как можно было настолько криво проделать в металле отверстие под гнездо для наушников?! На крупном аппарате с широкой рамкой промах относительно продольной оси не скроешь, асимметричность так и бросается в глаза. Почему нельзя было прорезать отверстие ровно посередине и сделать все красиво?

Разъем для карточек, расположенный на левой грани, гибридный: в один из слотов вставляется карта Nano-SIM, в другой — карта памяти или вторая SIM-карта формата Nano-SIM.

В нижний торец выведен основной динамик, и вот здесь ради симметрии даже проделаны лишние отверстия в корпусе (как обычно, один ряд отверстий бутафорский). Здесь же находится разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Создатели Maze Alpha настолько увлеклись копированием Mi Mix, что отказались производить свой аппарат в каком бы то ни было цвете, кроме черного («как у Xiaomi»). А Xiaomi, между тем, позже выпустила белоснежно-белый, тоже очень красивый вариант Mi Mix. Однако покупателям Maze Alpha на такое рассчитывать не приходится: аппарат будет продаваться только в черном (Midnight Black) цвете.

Экран

Смартфон Maze Alpha оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом (Gorilla Glass 4, если верить описанию). Размеры экрана составляют примерно 75×133 мм при диагонали в 6 дюймов. Разрешение при этом равняется 1920×1080, то есть плотность точек около 367 ppi.

Ширина рамки вокруг экрана по бокам составляет около 3,5 мм, а сверху — всего лишь 5 мм, зато нижний сегмент имеет высоту более чем в 21 мм. По сути, ни о каком безрамочном дизайне, как пишет производитель на собственном сайте, речь здесь, конечно, не идет. Рамка есть, и не такая уж незаметная, просто верхний отступ максимально уменьшен за счет того, что все элементы оттуда перенесены вниз, под экран.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тесты мультитач диагностируют поддержку 5 одновременных касаний. Активация экрана с помощью постукивания не предусмотрена.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Maze Alpha, далее их можно различать по размеру):

Экран у Maze Alpha такой же темный (яркость по фотографиям примерно 120 у обоих). Двоение отраженных объектов в экране Maze Alpha очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее — между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности чуть хуже, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 660 кд/м², минимальное — 25 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности. В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 220 кд/м² (очень ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 440 кд/м² (высоковато), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 660 кд/м² (до максимума — так и нужно). Если довести регулировку примерно на 50%, то в тех же условиях получим 20, 290 и 660 кд/м² (подходящие значения), а если ползунок на 0% — 2, 48 и 660 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Maze Alpha и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Maze Alpha имеют естественную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана явно различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, и контраст уменьшился в умеренной степени.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 4 раза, исходя из разницы в выдержке), но у Maze Alpha снижение яркости меньше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется слабо и приобретает синеватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 880:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 19 мс (9 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 30 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,18, что близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Из-за динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения (на темных яркость понижается) полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой же причине ряд тестов (определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами) мы проводили при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще, неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как в случае темных изображений она снижает различимость градаций в тенях и читаемость экрана на ярком свету, а постоянная смена яркости экрана может вызывать дискомфорт у пользователя.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность и оттенок. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура сильно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом оба параметра мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В этом устройстве есть достаточно продвинутая система из профилей и настроек, предоставляющая возможность скорректировать цветовой баланс и т. д. Называется она MiraVision.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Тепло — данным, полученным после сдвига ползунка коррекции цветовой температуры в крайнее левое положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, при этом разброс ΔE увеличился не очень сильно, а максимальная яркость снизилась лишь до 590 кд/м², то есть запас яркости еще остался. В такой коррекции смысл есть.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие достаточно эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, близкий к sRGB цветовой охват и хороший (после коррекции) цветовой баланс. Единственный значимый недостаток — неотключаемая динамическая подстройка яркости подсветки. С учетом важности характеристик именно для этого класса устройств качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль получил сенсор с разрешением 5 Мп и широкоугольный (84°) объектив с диафрагмой f/2,8 без собственной вспышки, автофокуса и электронной стабилизации. Качество съемки слабое, детализация низкая. Возможно, разрешение 5 Мп достигается с помощью интерполяции, а в реальности сенсор еще меньше.

В качестве тыльной камеры используется набор из двух модулей. Главный основан на 13-мегапиксельном сенсоре Samsung S5K3L8 и имеет объектив с диафрагмой f/2,2. Про второй сенсор в бюджетных китайских смартфонах производители предпочитают детали не раскрывать, потому что чем меньше скажешь, тем легче скрыть обман. Чем конкретно занимается здесь второй модуль, не ясно, но он совершенно точно не работает в качестве телеобъектива, как, например, у недавно рассмотренного Xiaomi Mi A1. У того тоже на экране имеется кнопка для оптического зуммирования, но она действительно переключается между модулями, и если прикрывать поочередно объективы пальцем, в этом легко удостовериться. Здесь же сколько ни прикрывай вторую камеру, снимок будет сделан. Таким образом, зум тут — обычный цифровой.

Обычно в таких случаях пишут, что первый модуль обеспечивает захват видео и фотосъемку, а второй используется для анализа глубины сцены. Так ли это, неизвестно, но функция размытия заднего плана при использовании т. н. режима широкой диафрагмы здесь тоже работает без использования второго модуля. Само размытие осуществляется примитивным программным путем, а с помощью ползунка на экране пользователь может лишь менять диаметр центрального пятна резкости.

В ручном режиме появляются дугообразные ползунки с изменяемыми значениями светочувствительности (до ISO 1600), баланса белого и экспокоррекции. Возможности сохранения снимков в RAW, естественно, нет.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD (1920×1080) со скоростью 30 fps, режимов 4К и 60 fps нет.

С видеосъемкой камера справляется неплохо, главное не забыть выключить пресловутый цифровой зум, который по чьей-то чудовищной недоработке остается включенным, даже если переходишь от съемки фото к съемке видео. Вот тогда полученное видео лучше не смотреть. А так при дневном освещении все очень неплохо, детализация с цветопередачей претензий не вызывают, и приятно, что звук тоже записывается вполне качественно. Работа системы шумоподавления не приводит к появлению булькающих искажений, как у тех же Xiaomi с Meizu.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Картинка сильно шумит по всему полю кадра. Номер ближайшей машины с трудом различим, а листва на средних планах сильно сливается. Крупные детали камера отрабатывает неплохо.

Камере достался хороший модуль и плохое ПО. Производитель явно не стал тратить много ресурсов на доработку программы, хотя можно было бы получить очень неплохой результат. Камера способна неплохо справиться с документальной съемкой, но мелкие детали на нее лучше не снимать — они утонут в шумах или их проглотит шумодав.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Maze Alpha включают поддержку передачи данных в сетях LTE FDD и TD. В том числе поддерживаются все наиболее распространенные на территории нашей страны диапазоны частот (Band 3, 7 и 20 FDD LTE). В целом набор поддерживаемых частот выглядит так:

Mode Band GSM B2, B3, B5, B8 UMTS B1, B2, B5, B8 FDD-LTE B1, B3, B7, B8, B20

В городской черте московского региона аппарат ведет себя очень уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение. Скорость в сети LTE стабильная, никаких проблем с соединением в 4G нет. Остальные сетевые возможности включают поддержку Bluetooth 4.1 и обоих диапазонов Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), а вот модуля NFC здесь нет.

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд, точность позиционирования неплохая. Имеется встроенный датчик магнитного поля для функционирования компаса навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android (сортировка контактов возможна по фамилии или имени, то же самое и с отображением данных звонящего).

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, посторонних шумов нет, звук неплохой, хотя и не очень громкий. А вот виброзвонок для такого крупного корпуса слабоват, его можно пропустить.

Платформа поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть SIM-карта может находиться в активном ожидании в сети в 3G, а не только в 2G, даже если для передачи данных в 4G назначена другая карта (например, SIM-карты Beeline в качестве основной и московская Tele2 активны в данном аппарате в ожидании одновременно). Интерфейс позволяет заранее выбрать определенную карту и для отправки SMS, и для голосовых вызовов, и для передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android не самой свежей уже версии 7.0, есть возможность обновления по воздуху (ОТА). Интерфейс и возможности настройки совершенно типичны для безымянного китайского смартфона на платформе MediaTek. Здесь практически нет изменений относительно чистого Android, добавлены лишь работа с жестами (естественно, этот раздел настроек не переведен на русский) и файловый менеджер.

Для прослушивания музыки используется все тот же знакомый аудиопроигрыватель, поставляемый со всеми смартфонами на MediaTek, у которых нет собственного фирменного интерфейса и программ. Это простенькое приложение с набором предустановленных значений эквалайзера и функцией усиления громкости. Звучит смартфон и в наушниках, и в динамике простенько, блекло, звук ненасыщенный и неяркий, запас громкости невелик.

Микрофон демонстрирует среднюю чувствительность, диктофон едва пригоден для записи лекций или семинаров. Получаемый с его помощью звук настолько глухой, что речь едва различима. Имеется FM-радио с функцией записи, работающее только с подключенными в качестве антенны наушниками.

Производительность

Аппаратная платформа Maze Alpha строится на однокристальной системе MediaTek MT6757 (Helio P25), выполненной по 16-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,5 ГГц (4@2,5 и 4@1,4 ГГц). За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T880 с частотой 900 МГц. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 ГБ. Из них в среднем свободно около 50 ГБ флэш-памяти и 2,5 (из 4) ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширить память за счет установки карт microSD, причем на карту можно устанавливать приложения. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Helio P25 MediaTek явно удалась. Эта SoC выглядит весьма достойно в синтетических тестах, обгоняя Helio P10 и Kirin 655 и ни в чем не уступая Qualcomm Snapdragon 625, которая используется в достаточно дорогих устройствах среднеценового диапазона. В реальной жизни платформа также демонстрирует отличное быстродействие во всех задачах, уверенно справляется с наиболее требовательными играми. Например, Mortal Kombat X идет на смартфоне без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Maze Alpha

(MediaTek (MT6757) Xiaomi Mi A1

(Qualcomm Snapdragon 625) HTC One X10

(MediaTek (MT6755) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 63849 63361 50597 60485 45287 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 851/3444 873/4014 757/2071 904/3513 672/2867

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Maze Alpha

(MediaTek (MT6757) Xiaomi Mi A1

(Qualcomm Snapdragon 625) HTC One X10

(MediaTek (MT6755) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1 (больше — лучше) 714 463 421 413 299 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 8 6 5 5 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 7 6 5 5 4,6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 25 21 17 20 20 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 24 22 17 18 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Maze Alpha

(MediaTek (MT6757) Xiaomi Mi A1

(Qualcomm Snapdragon 625) HTC One X10

(MediaTek (MT6755) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 8828 7910 9992 8887 12559 Google Octane 2

(больше — лучше) 4908 4885 3928 4828 2823 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 915 880 1104 1310 1970

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения проверить мы не смогли, из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона очень хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1080p (1920 на 1080 пикселей) изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана в исходном разрешении Full HD. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует фактическому диапазону, разве что в тенях пара оттенков сливаются с черным, но в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Maze Alpha, имеет большую емкость в 4000 мА·ч. С этой батареей герой обзора демонстрирует высокие результаты в тестах автономности. Выносливым аппарат показал себя во всех режимах, никаких провалов нет, работа стабильна, все без обмана. В реальной жизни Maze Alpha ведет себя так же, как большинство современных смартфонов: уверенно доживает до вечерней зарядки, а при щадящем режиме эксплуатации может, в принципе, протянуть и два дня.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Maze Alpha 4000 мА·ч 17 ч. 30 м. 13 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Xiaomi Mi A1 3080 мА·ч 12 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Huawei Nova 2 2950 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 30 м. 4 ч. 00 м. Nokia 5 3000 мА·ч 15 ч. 20 м. 10 ч. 30 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 17,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 13 часов, это очень хороший результат. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 6 часов в зависимости от конкретной игры.

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки, реализованную в чипах MediaTek, от комплектного сетевого адаптера он заряжается в течение 2,5 часов током 1,8-2,2 А при напряжении 5,33 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

Официально в России молодой и малоизвестный бренд Maze не представлен, хотя за дело компания взялась сразу и добросовестно. Фирменный сайт выглядит достойно, даже есть возможность переключения на русский язык. Смартфон при своих весьма неплохих характеристиках стоит совсем недорого: в китайских интернет-магазинах его можно приобрести в начальной комплектации всего за 11 тысяч рублей, а за 12 тысяч предлагают модификацию с 6 ГБ ОЗУ (например, на GearBest). Таких денег аппарат стоит: у него огромный качественный яркий экран и отличная для своего уровня аппаратная платформа, что составляет бо́льшую часть главных характеристик любого мобильного аппарата. Но и остальное не провально: неплохой набор коммуникационных возможностей, приличный уровень фото- и видеосъемки на основную камеру, превосходная автономность. Огорчение вызывают фронтальная камера и звучание аппарата, но это вполне простительно. Кому-то может не понравиться отсутствие NFC-модуля, это действительно уже может быть критично для тех, кто предпочитает бесконтактные способы оплаты. Тем не менее, в качестве производительного планшетофона с качественным экраном и высоким уровнем автономности Maze Alpha вполне жизнеспособен.