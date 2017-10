Обзор бюджетного смартфона Moto C: самая дешевая 4G-модель в семействе

Содержание

В конце минувшей весны компания Lenovo представила смартфоны Moto C и Moto C Plus, вошедшие в новую и самую доступную из линеек бренда Moto. Бюджетных моделей всего две, но самая младшая Moto C имеет две модификации: с поддержкой 3G и с поддержкой 4G (естественно, они основаны на разных платформах). Нам на тестирование достался аппарат с поддержкой LTE, и надо понимать, что данный смартфон не только самый дешевый в семействе Moto C, но и вообще один из самых доступных мобильных аппаратов в официальной российской рознице, поддерживающих работу в сетях 4G.

Основные характеристики Moto C (Модель XT1754)

SoC MediaTek MT6737m, 4 ядра @1,1 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-T720

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей TN 5″, 854×480, 196 ppi

Оперативная память (RAM) 1 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 32 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/5/7/8/20), LTE TD (B38/40)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.2 LE

GPS, A-GPS

Micro-USB

Основная камера 5 Мп, f/2,8, автофокус, видео 720p

Фронтальная камера 2 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, акселерометр

Аккумулятор 2350 мА·ч

Размеры 146×74×9 мм

Масса 154 г

Комплект поставки

Moto C поставляется в небольшой коробке с аляповатым оформлением. Картон просто согнут по местам сгиба на манер почтовых коробок без склеек.

Комплект состоит из соединительного кабеля, сетевого адаптера с выходным током 1 А и максимальным напряжением 5 В, а также простеньких пластиковых наушников без резиновых накладок.

Внешний вид и удобство использования

Moto C — это максимально доступный смартфон, и выглядит он простенько и дешево. Дизайн аппарата не за что хвалить, но и претензий предъявлять тут особенно не к чему. Пластиковый корпус выполнен в виде единого кожуха-лодочки, полностью накрывающего собой не только заднюю часть, но и боковины.

Соответственно, здесь нет красивых боковых ободков, выделенных граней, блестящих рамок или каких-нибудь вставок. Металла в корпусе Moto C тоже нет. Форма обтекаемая, углы в плане закруглены, смартфон хорошо лежит в руке, не выскальзывает из пальцев.

Поверхность пластмассовой крышки имеет мелкую шероховатую текстурированность, на ней не остается отпечатков пальцев. Корпус пятидюймового устройства не крупный и не тяжелый, поэтому не отягощает карманов одежды. К качеству и самой сборке претензий нет.

SIM-карты вставляются в разъемы, расположенные под съемной крышкой. Там предусмотрены два слота для Micro-SIM и один для карты памяти microSD. Аккумуляторная батарея сменная, легко извлекается, после установки накрывает собой SIM-карты. Слоты для карточек реализованы продуманно, есть возможность извлечь застрявшие карточки.

Круглый модуль камеры с одинарной светодиодной вспышкой не выпирает за пределы задней стенки корпуса. Фонарик светит ярко.

Передняя панель прикрыта плоским защитным стеклом без бортиков и покатых краев. Над экраном привычно установлены сенсоры и глазок фронтальной камеры без собственной светодиодной вспышки. Также здесь нет светодиодного индикатора событий и второго микрофона.

В нижней части расположены три сенсорные кнопки без собственной подсветки.

Кнопки на правой боковой грани различаются между собой по текстуре: одна из них гладкая, другая рифленая. Клавиши крупные, имеют мягкий ход, легко нащупываются вслепую. В итоге управление вполне удобное, даже несмотря на то, что кнопки здесь просто приклеены изнутри на крышку и снимаются вместе с ней.

Разъем Micro-USB расположился не в нижнем торце, как обычно, а наверху, там он соседствует с 3,5-миллиметровым выходом на наушники.

На нижнем торце нет ничего, кроме разговорного микрофона.

Смартфон Moto C поставляется в продажу в нескольких окрасах: есть черный, белый, золотистый, а также красного цвета корпус, но передняя панель всегда остается черной или белой.

Экран

Moto C оснащен дисплеем TN с физическими размерами 62×110 мм при диагонали 5 дюймов. Разрешение равняется 854×480, плотность точек составляет всего около 196 ppi. Рамка вокруг экрана широкая: по бокам более 5 мм, сверху — 16 мм, снизу — все 18 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать только вручную, датчика внешнего освещения в аппарате не предусмотрено вовсе. Тест AnTuTu диагностирует поддержку лишь 2 одновременных касаний.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по яркости отраженных объектов, антибликовые свойства экрана гораздо хуже, чем у Google Nexus 7 (2013) (далее мы сравниваем именно с ним). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах обоих устройств отражается белая поверхность (Moto C легко отличить, так как он меньше):

Экран у Moto C существенно светлее. Связано это с тем, что между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы есть воздушный промежуток. Из-за наличия границ стекло/воздух и воздух/матрица с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны плохо смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки. Зато их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дешевле, так как менять нужно только его. На внешней поверхности экрана, возможно, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, но если оно и есть, то эффективность его гораздо ниже, чем у Nexus 7. И все же, следы от пальцев вроде бы удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило порядка 330 кд/м², а минимальное — 6,4 кд/м². Максимальное значение низкое, и, учитывая плохие антибликовые свойства, при ярком дневном свете изображение на экране вряд ли будет различимым. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Автоматической регулировки яркости по датчику освещенности нет, как нет и самого датчика. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне установлена матрица типа TN. Микрофотография демонстрирует типичную для TN структуру (вернее, отсутствие структуры) субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет не самые плохие углы обзора в горизонтальном направлении, но при малейшем отклонении вниз инвертируются светлые оттенки, а при отклонении вверх — темные. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Nexus 7 и тестируемого устройства выведены одинаковые изображения, при этом яркость обоих экранов установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам тестовая картинка:

Видно, что цвета на экране Moto C сильно искажены.

И белое поле:

Отметим, что равномерность яркости и цветового тона у Moto C хорошая.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости экрана по длинной стороне:

Видно, что под этим углом цветовой баланс изменился несильно. При отклонении вниз изображение сильно высветляется, детали в светах пропадают:

При отклонении вверх все гораздо хуже:

Цвета выворачиваются наизнанку. Белое поле при отклонении взгляда от перпендикуляра к экрану темнеет сильнее, чем в случае Nexus 7.

А черное поле при отклонении взгляда от перпендикуляра к экрану высветляется заметно сильнее, чем в случае Nexus 7.

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя:

Контрастность (примерно в центре экрана и строго перпендикулярно ему) нормальная — порядка 600:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 27 мс (22 мс вкл. + 5 мс выкл.), переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 51 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,17, что близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая заметно отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, поскольку постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, так как на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается, а ее и так не избыток.

Цветовой охват меньше sRGB:

Видимо, светофильтры матрицы значительно подмешивают компоненты друг к другу. Спектры это подтверждают:

Данный прием позволяет увеличить яркость экрана при тех же затратах энергии на подсветку, но цвета теряют в насыщенности. Баланса оттенков на шкале серого как такового нет вообще — цветовая температура выше стандартных 6500 К и очень сильно меняется от оттенка к оттенку:

Отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на белом поле небольшое, и оно мало изменяется от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса:

Итого мы имеем очень недорогой вариант экрана на TN-матрице. Максимальная яркость у данного экрана низкая, антибликовые свойства очень слабые, в итоге удобство использования ясным днем на улице вызывает большие сомнения. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. К существенным недостаткам относятся: слабое олеофобное покрытие (если оно вообще есть), типичные для TN искажения цветов и яркости оттенков при отклонении взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения и очень плохой баланс цветов. К достоинствам экрана можно причислить только отсутствие видимого мерцания экрана.

Камера

Фронтальный модуль у Moto C получил всего лишь 2-мегапиксельный сенсор и оптику с диафрагмой f/2,8, с фиксированным фокусом и без фронтальной светодиодной вспышки. Качество снимков, естественно, невысокое, но в целом селфи-фотографии выходят аккуратными и смотрятся хорошо из-за правильной цветопередачи и хорошей резкости по центру кадра.

Основная камера Moto C использует модуль с 5-мегапиксельной матрицей и объектив с такой же фиксированной диафрагмой f/2,8. Имеется неспешный автофокус и односегментная, но вполне яркая вспышка. Системы стабилизации, естественно, нет.

Камера довольно скромна по возможностям, но меню ей досталось от старших моделей, удобное и лаконичное. Правда, тут нет ручного режима профи и многих дополнительных сюжетных режимов, но все настройки так же удобно собраны в единый выдвигающийся сбоку свиток. Кнопка включения режима HDR вынесена на верхнюю часть экрана и всегда находится под рукой. Есть возможность регулировать экспозицию прямо в процессе съемки с помощью кругового ползунка на экране.

Камера Moto C может снимать видео в максимальном разрешении лишь 720р, Full HD и функции стабилизации нет. Очевидно, при таком разрешении не приходится ожидать детализированной и сочной картинки. Изображение рыхлое, детализация низкая, качество видеосъемки в целом невысокое. К записи звука особых претензий нет, шумов многовато, поскольку никакой системы шумоподавления в смартфоне нет, но хотя бы нет искусственных искажений.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Текст отработан неплохо. С макросъемкой камера справляется. Резкость по планам неплохая. Большие зоны нерезкости по краям кадра. В центральной части кадра резкость неплохая. Для такого разрешения детализацию на дальних планах можно назвать неплохой.

Хорошей камеру точно не назовешь. Во-первых, при таком низком разрешении о детализации вообще можно говорить лишь условно. Во-вторых, большие зоны нерезкости по краям кадра портят практически все снимки, а кадрировать в данном случае уже некуда. Даже для документальной съемки разрешение слишком низкое. Однако тут мы снова вспомним про ломографию. Простой шумодав и низкое разрешение порождают крупное зерно, а динамический диапазон напоминает о недорогой пленке прошлого века — и вот уже готов встроенный ретро-фильтр. Так что камеру можно рекомендовать для приятной ламповой ломографии и иногда для съемки текста, но не более.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Moto C включают поддержку LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), поддерживается некоторое количество диапазонов частот LTE FDD и TDD, в их числе и все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). Качество приема сигнала неожиданно порадовало, как и работа аппарата в сетях LTE. Претензий никаких, в городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, выдает высокие скорости в беспроводных сетях.

Moto C поддерживает один лишь диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), NFC-модуля в смартфоне нет. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.2. Разъем Micro-USB не поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Навигационный модуль работает только с GPS (с A-GPS). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение минуты, точность позиционирования неплохая. А вот сенсор магнитного поля для функционирования компаса, к сожалению, в смартфон не встроен.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, настройки сортировки и отображения контактов из телефонной книги стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника простенький и глуховатый, но в целом узнаваемый. Виброзвонок не из мощных.

Moto C не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Кстати, в отличие от старших моделей Moto, в этот аппарат производитель не добавил готовых режимов работы двух карт, в других смартфонах бренда они имеются.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы Moto C использует относительно свежую версию Google Android 7.0 — практически чистую. В отличие от других современных мобильных аппаратов Moto, здесь нет ни дополнительной поддержки жестов, ни возможности уменьшения всей рабочей площади экрана. Двухоконный режим работы имеется, благо он реализован самой ОС Android. Дополнительных программ почти нет, все необходимое здесь достигается с помощью Google Apps. Это не всегда хорошо: здесь, например, вообще нет файлового менеджера и диктофона.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music со звуковыми настройками и пресетами встроенного эквалайзера. И в наушниках, и через динамик звук простенький, не очень чистый, без заметного присутствия низких частот, но достаточно громкий, чтобы не пропустить входящий звонок. Также имеется FM-радио, а вот встроенного диктофона в аппарате не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа Moto C строится на базе SoC MediaTek MT6737m, выполненной по техпроцессу 28 нм. В конфигурацию этой 64-битной платформы входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,1 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем оперативной памяти равняется 1 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 16 ГБ. Из них в реальности свободно не более 250 МБ ОЗУ и примерно 10,5 ГБ флэш-памяти. Поддержки USB OTG нет. Позднее появилась еще более удешевленная версия смартфона с 8 ГБ флэш-памяти.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, и для этого не придется вынимать ни одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти.

MediaTek MT6737 — одна из самых скромных по возможностям современных платформ для мобильных устройств начального уровня. Она и так-то совсем слабенькая, ориентирована на ультрабюджетный класс устройств, так к тому же здесь применяется ее ослабленная версия MT6737m с частотой ядер до 1,1 ГГц, а не 1,25 ГГц. Ждать от такой платформы достойных показателей производительности бессмысленно, герой обзора демонстрирует всего около 25 очков в AnTuTu, это совсем мало. Аппаратные возможности Moto C минимальны, смартфон во всех тестах показывает низкий уровень. Требовательные игры и графические тесты вызывают проблемы: например, Mortal Kombat X притормаживает, а старшие тесты 3DMark смартфон не проходит вовсе. Запаса мощи на будущее у такого аппарата точно нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Moto C

(MediaTek MT6737m) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 25253 21993 45579 50597 57038 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 449/1247 387/957 678/2121 757/2071 809/3357

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Moto C

(MediaTek MT6737m) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) — — 254 421 398 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5,5 — 11 5 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 1,2 — 5 5 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 13 9 28 17 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 5 5 16 17 18

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Moto C

(MediaTek MT6737m) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 19166 16297 11038 9992 8663 Google Octane 2

(больше — лучше) 2046 1922 3125 3928 4735 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 3021 2170 1381 1104 987

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 34 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится только программно, со значительными задержками не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится только программно, со значительными задержками не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что, по всей видимости, частота обновления экрана чуть больше 60 Гц, поэтому идеальной гладкости воспроизведения не получается ни при каких стандартных частотах кадров в видеофайле. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) или 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует фактическому диапазону, в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Съемная аккумуляторная батарея, установленная в Moto C, имеет небольшую емкость в 2350 мА·ч. Это явно не одна из приоритетных характеристик данного аппарата, который довольно слаб вообще по всем параметрам, начиная от платформы и камер и заканчивая коммуникационными возможностями. И тем не менее, в отсутствие энергоемких экрана и аппаратной платформы Moto C демонстрирует вполне достойный уровень автономной работы. Никаких претензий по данному параметру к смартфону нет.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Moto C 2350 мА·ч 13 ч. 40 м. 10 ч. 30 м. 5 ч. 00 м. Lenovo Moto Z2 Play 3000 мА·ч 18 ч. 00 м. 14 ч. 20 м. 8 ч. 10 м. Honor 8 lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора более 13,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео через Youtube в максимально возможном для данного аппарата качестве (480р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 5 часов.

От собственного комплектного сетевого адаптера смартфон заряжается долго, в течение 3 часов, током 1 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон тоже, естественно, не поддерживает.

Итог

У Moto C очень скромные характеристики: экран, звук, камеры, производительность, автономность — все на едва удовлетворительном уровне. Похвалить этот бюджетный смартфон можно разве что за наличие модуля LTE и работу в сетях 4G. И тем не менее, единственный значительный козырь данной модели — это ее низкая цена. Даже в переоцененной официальной российской рознице Moto C предлагается всего за 6,5 тысяч рублей. С учетом столь низкой стоимости можно предположить, что такой смартфон будет приобретаться в качестве второго, запасного — или первого мобильного ребенку. Впрочем, портить зрение столь низким качеством сильно бликующего экрана мы не посоветуем ни детям, ни взрослым.