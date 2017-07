Смартфон HTC One X10

Добротная, но ничем особо не примечательная модель среднего уровня

Содержание

Выход HTC One X10 задержался: официальная премьера смартфона ожидалась еще в конце прошлого года, но состоялась она только в середине весны. Причем смартфон дебютировал именно в России, сейчас он уже доступен в официальной рознице по цене 20 тысяч рублей. Достоин ли новый аппарат тайваньской компании такой цены? Давайте разбираться вместе.

Основные характеристики HTC One X10

SoC MediaTek MT6755 (Helio P10), 8 ядер ARM Cortex-A53 @1,95 ГГц

GPU Mali-T860

Операционная система Android 7.0, HTC Sense

Сенсорный дисплей IPS (Super LCD 3) 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 2 ТБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1,3,5,7,8,20,28), TD LTE (B38,40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2

Chromecast, DLNA, Miracast

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 16 Мп, f/2,0, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп, детектор шага

Аккумулятор 4000 мА·ч

Размеры 153×76×8,2 мм

Масса 175 г

Комплект поставки

Упаковка HTC One X10 выполнена в том же стиле, что у всех последних мобильных продуктов компании: это белая картонная коробка узнаваемой квадратной формы с закругленными угловыми частями. На крышке присутствует только логотип, оформлена упаковка лаконично. Коробка, как обычно, далеко не самая удобная, ее сложно открывать, приходится подолгу трясти верхнюю крышку, чтобы из нее выскользнула нижняя часть с содержимым.

Комплект состоит из соединительного кабеля, стандартного сетевого адаптера с выходным током 2 А при напряжении 5 В. Ключик для извлечения карт привычно закреплен на картонной папке с бумажной документацией. Есть в комплекте и проводная гарнитура с пластиковыми неудобными наушниками без резиновых насадок. Такие наушники плохо удерживаются в ушах.

Внешний вид и удобство использования

Нахваливать дизайн HTC One X10 особенно не за что: аппарат выглядит аккуратно, но просто и совсем не стильно. Все элементы крупные, есть пластиковые детали, по ободку зачем-то пущена старомодная хромированная блестящая рамка, окаймляющая переднюю панель. Учитывая, что все остальные поверхности матовые, выглядит она тут странно, даже немного отдает «китайщиной». Это удивительно для такого мастера стиля, как HTC. Создается впечатление, будто данный аппарат для именитой компании делался по OEM-заказу на безымянном китайском заводе.

В то же время, как уже было сказано, отторжения внешний вид аппарата не вызывает, но этот смартфон HTC больше похож на продукты Meizu, чем на свои собственные. Корпус не является металлическим полностью: торцевые части выполнены из пластика. От аппарата ценой в 20 тысяч рублей сегодня, честно говоря, ожидаешь цельнометаллического корпуса, как у Meizu M5 Note, очень похожего по характеристикам и позиционированию.

По габаритам смартфон немаленький даже по меркам 5,5-дюймовых устройств. Он пухлый, широкий и тяжелый — в общем, изящества здесь искать не стоит. Не считая блестящей прокладки вокруг стекла, все остальные поверхности матовые, немаркие. Смартфон в руках удерживается надежно, не выскальзывает. За счет сильно закругленных в плане угловых частей его вполне удобно переносить в карманах одежды.

Задняя сторона корпуса отдана под камеру со вспышкой и площадку дактилоскопического датчика. Камера с выступающим наружу хромированным блестящим ободком упирается в поверхность стола, когда смартфон лежит экраном вверх. Аппарат немного неустойчив при прикосновениях к экрану, но в целом работать с ним в этом положении можно. Хотя, конечно, расположенный на тыльной стороне сканер отпечатков пальцев препятствует удобной разблокировке лежащего смартфона.

К собственно работе сканера отпечатков пальцев никаких претензий нет, датчик срабатывает быстро и безошибочно. Палец можно подносить под любым углом, поддерживается регистрация любых пяти пальцев, можно повторно регистрировать один и тот же палец. Вспышка имеет два одинаковых светодиода, светит очень ярко.

Вся передняя панель прикрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями. Над экраном привычно установлены сенсоры, глазок фронтальной камеры без собственной вспышки, а также светодиодный индикатор событий.

Под экраном имеется ряд сенсорных аппаратных кнопок, которые также имеют собственную подсветку. Кнопки имеют конкретные пиктограммы, поэтому поменять их местами уже невозможно. Учитывая все это, можно сказать, что HTC применила довольно старомодный вариант, поскольку сейчас все больше производителей переходят на экранные кнопки, которые можно располагать по своему усмотрению, а при желании скрывать вовсе.

Основной динамик здесь выведен в нижний торец, его стандартно прикрывает решетка, образуемая несколькими отверстиями в пластмассе торца. Для микрофона проделано небольшое круглое отверстие рядом. Здесь же, на нижнем торце, расположен разъем Micro-USB, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG. От него, кстати, можно заряжать подключенные через переходник устройства.

Верхний торец привычно отдан под 3,5-миллиметровый выход на наушники, а также маленькое отверстие вспомогательного микрофона.

У HTC One X10, как и у многих современных смартфонов, разъем под карточки гибридный, то есть для установки карты памяти придется вынуть одну из двух SIM-карт (формата Nano-SIM). Поддерживается горячая замена карточек.

К кнопкам на боковой грани нет никаких претензий: клавиши крупные, легко нащупываются вслепую, довольно податливые, но имеют отчетливый пружинистый ход. Клавиша питания имеет выраженные насечки для удобства различения. Кнопки у данной модели действительно весьма приятны для управления, это один из очевидных плюсов.

HTC One X10 представлен всего в двух цветовых решениях: светло-серебристом и абсолютно черном.

Экран

HTC One X10 оснащен дисплеем IPS (Super LCD 3), прикрытым 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 3 с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма. Разрешение — 1920×1080, плотность точек составляет около 401 ppi. Рамка вокруг экрана с учетом закруглений корпуса и черной полосы дисплея выходит довольно широкой: по бокам почти по 4 мм, снизу и сверху — по 16 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач, если снять стоящую по умолчанию галочку в настройках, которая уменьшает это количество до двух.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — HTC One X10, далее их можно различать по размеру):

Экран у HTC One X10 немного темнее (яркость по фотографиям 111 против 119 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране HTC One X10 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 530 кд/м², минимальное — 8 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на достойном уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится над прорезью фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 140 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 390 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 530 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 10, 160 и 530 кд/м² (подходящие значения), регулятор на 0% — 8, 25 и 520 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны HTC One X10 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Насыщенность цветов на экране HTC One X10 нормальная, но телесные оттенки неестественные. Цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у HTC One X10 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае HTC One X10 падение яркости чуть больше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1300:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 27 мс (13,5 мс вкл. + 13,5 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 51 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,12, что немного ниже стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране могли бы не отличаться от естественных, но некоторые оттенки все же немного искажены. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура сильно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом хотя бы ΔE несильно изменяется от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Тепло — данным, полученным после сдвига ползунка в положение как на снимке выше. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, но ΔE уже подошло к пороговому значению. Выполнять коррекцию особого смысла не имеет.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля и высокую контрастность. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и заметное искажение некоторых оттенков. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальная камера делает снимки с максимальным разрешением 8 Мп и обладает широкоугольным объективом с диафрагмой f/2,0 и фиксированным фокусом. Ручных настроек для селфи-камеры нет, есть только запускаемый по умолчанию режим ретуши портрета, называемый макияжем в реальном времени. Также имеется специальный режим селфи-панорамы. Собственной вспышки у этой камеры нет. Качество съемки не идеальное: изображение светлое, резкое, цветопередача правильная, но детализация низкая.

Основная камера использует модуль BSI CMOS с 16-мегапиксельной матрицей и объективом с максимальной диафрагмой f/2,0, оснащена быстрым фазовым автофокусом. Режим Pro не только позволяет снимать с ручными настройками, но и может сохранять их в собственный профиль для дальнейшего частого использования (до 3 различных наборов). Если включить ручной режим, то появятся ползунки с изменяемыми значениями выдержки (от 2 до 1/8000 с), светочувствительности (до ISO 1600), ручной фокусировки, баланса белого, шкалы экспокоррекции. Есть возможность записи в RAW-формат, присутствуют режимы Zoe и Hyperlapse, возможна одновременная съемка видео и фото Video Pic, есть функция распознавания лиц. С помощью Camera2 API можно в полной мере передавать управление камерой сторонним приложениям.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, функции стабилизации нет. В целом с видеосъемкой камера справляется неплохо: резкость, цветопередача и детализация в норме, артефактов в изображении нет, видеоряд плавный, без рывков. Звук записывается чисто, четко различим, система шумоподавления со своими задачами справляется хорошо.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

С макросъемкой камера справляется. Неплохая резкость по полю кадра. Текст отработан хорошо. Неплохая детализация на средних планах. Номер ближайшей машины различим. Можно заметить большую зону нерезкости справа. Съемка в помещении удается камере относительно неплохо.

Камера получилась неплохой. Она хорошо отрабатывает детали на средних планах, однако по краям кадра нередко возникают зоны нерезкости. В целом снимки получаются на уровне выше среднего. Камера вполне подойдет для документальной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

HTC One X10 поддерживает семь диапазонов частот LTE FDD Cat.6 (скорость скачивания до 300 Мбит/c). В их числе 3 диапазона, используемых в России (Band 3, 7, 20), а также два диапазона TD LTE (Band 38 и 40). В пределах городской черты московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Смартфон также поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 4.2. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Модуля NFC в аппарате нет. Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, но без поддержки китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд. Четкость позиционирования не вызывает нареканий. Магнитный компас, необходимый для навигационных программ, в аппарате имеется.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial. В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, звук густой и насыщенный, приятный на слух, комфортный для восприятия. Виброзвонок мощный, хорошо ощутимый. Настройки сортировки и отображения контактов из телефонной книги стандартны для Android.

Смартфон умеет поддерживать в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть, например, вторая SIM-карта будет работать в 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена карта из другого слота. Интерфейс не позволяет выбрать для голосовых звонков и SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется Google Android версии 6.0 с собственной фирменной оболочкой HTC Sense. HTC Sense нам хорошо знакома, по сравнению с традиционными китайскими оболочками, перенасыщенными множеством излишних настроек и возможностей, пестрящими дополнительными разделами и подразделами меню, можно сказать, что она более приближена к европейскому лаконичному стилю, тяготеет к простоте и интуитивной понятности.

Здесь нет разбиения меню настроек на подразделы, нет поддержки жестов, нет программных «умных кнопок», прилепляемых в любом месте экрана, нет двухоконного режима работы. Единственное развлечение для любителей все подстраивать под себя предоставляет меню программ с массой настроек для сортировки, поиска, отображения иконок приложений. Традиционно можно уменьшать или расширять сетку и даже скрывать приложения от любопытных глаз.

Что же касается самих приложений, то их тут даже меньше, чем хотелось бы. Нет ни офисных пакетов, ни игр, ни собственного видеопроигрывателя. Нет, к сожалению, даже такой нужной программы, как файловый менеджер, а в качестве аудиоплеера используется штатный Google Music. В качестве экранной клавиатуры HTC One X10 использует TouchPal с расширенным по отношению к стандартной клавиатуре Gboard возможностями.

Зато новостям уделено столь много внимания, что установлено аж два новостных агрегатора: News Republic и Blink Feed, для соцсетей установлены бесплатные приложения Facebook и Instagram. Также имеется стандартная утилита — менеджер телефона, называемая тут Boost+, которая привычно отвечает за оптимизацию системы, очистку памяти, защиту от вирусов и пр.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music без каких-либо ручных настроек, нет даже эквалайзера. Тем не менее, и в наушниках, и через динамик аппарат звучит весьма впечатляюще: звук чистый и громкий, но главное — басовитый и насыщенный. Смартфон способен полноценно озвучить фильм или игру через громкоговоритель, не говоря уже о прослушивании музыки в качественных наушниках. Для своего уровня смартфон в звуковом плане гораздо интереснее большинства конкурентов.

Микрофон демонстрирует отличную чувствительность, диктофон вполне пригоден для записи лекций или семинаров. Имеется FM-радио, работающее только с подключенными в качестве антенны наушниками.

Производительность

Аппаратная платформа HTC One X10 строится на однокристальной системе MediaTek MT6755 (Helio P10), выполненной по 28-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 1,95 ГГц. За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T860. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 ГБ. Изначально свободно 23 ГБ хранилища и 1,3 ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, но тогда придется изымать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти. Есть возможность подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Helio P10 — довольно популярная на данный момент платформа, предназначенная для смартфонов среднего уровня. Она немного уступает такой же среднеуровневой SoC Qualcomm Snapdragon 625, оказывается посередине между ней и более низкой по уровню и производительности Snapdragon 430. Тем не менее, к платформе особых претензий нет, смартфон пока уверенно справляется с любыми задачами, в том числе и достаточно требовательными играми. Mortal Kombat X, Dead Trigger 2 и другие зрелищные игры идут на смартфоне без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 50597 56991 44418 63146 43239 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 757/2071 787/3300 635/2071 831/4092 683/2063

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 421 378 288 466 292 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5 5 4 6 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 5 5 4 6 4,5 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (Onscreen, fps) 17 19 15 22 26 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (1080p Offscreen, fps) 17 19 16 23 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 9992 9587 11298 8179 10848 Google Octane 2

(больше — лучше) 3928 4428 3191 5036 3375 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1104 1084 1365 877 1297

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 36 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования смартфон оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в том числе звуковых (AC3), поэтому без проблем проиграл все без исключения тестовые файлы в плеере МХ. Собственного полноценного видеопроигрывателя, правда, в смартфоне не нашлось, а через галерею видеоролики проигрываются без поддержки АС3, то есть без звука в случае соответствующих файлов. Но вряд ли кто-то будет так смотреть видео на смартфоне — владелец первым делом скачает сторонний плеер.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Приложение «Галерея» 1080p H.264 MKV, H.264, 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264, 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265, 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265, 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в HTC One X10, имеет емкость 4000 мА·ч. И честно говоря, от такой батареи мы ждали куда более впечатляющих результатов автономности. Нет, со временем автономной работы у смартфона все неплохо, но могло бы быть и лучше. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора вполне способен продержаться без подзарядки целый день, но все равно придется прибегать к ежедневной зарядке.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в аппарате, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе FBReader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора около 17 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует почти 12 часов. В режиме 3D-игр смартфон не смог перевалить отметку в 5 часов, но тут многое, конечно, зависит от конкретной игры.

От комплектного сетевого адаптера смартфон заряжается в течение 2 часов 50 минут током 1,8 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

SoC MediaTek Helio P10 в смартфоне за 20 тысяч рублей — уже само по себе нонсенс, от аппарата с такой ценой ждешь чего-то уровня Qualcomm Snapdragon 625. И дело не только в производительности: простенькая платформа MediaTek не славится высокой энергоэффективностью, и обидно видеть, как она бездарно распоряжается огромными ресурсами установленной батареи с весьма достойной емкостью. На качестве корпуса производитель на этот раз тоже явно сэкономил, хотя это становится понятно лишь при близком рассмотрении. В остальном все неплохо: у смартфона хороший яркий экран, достойное звучание, вполне удовлетворительные коммуникационные возможности. Но все-таки HTC One X10 по основным характеристикам явно не соответствует той цене, которую за него сейчас просят. Аппарат немного переоценили, и это вполне в духе HTC.