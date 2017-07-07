Материнская плата MSI X370 Gaming Pro Carbon

для платформы AMD АМ4

Никто так не ждет выхода в свет новых процессоров, как производители системных плат: для них это повод обновить свою продукцию. Не обязательно даже появление новых чипсетов, хотя если такое случается — тем лучше. Ну а выход новой платформы — это всегда праздник.

К сожалению, несколько лет такие «праздники» им устраивала лишь компания Intel, а на рынке плат для процессоров AMD начался застой. Нет ничего удивительного, что на появление платформы AMD AM4 все производители отреагировали с энтузиазмом, тем более что сами процессоры оказались весьма удачными и привлекательными по цене. А «сопутствующая продукция» при этом получила шанс выйти за пределы бюджетного сегмента, благо топовые модели Ryzen 7 к нему уже не относятся. На руку производителям сыграло и некоторое сходство маркировок: старший для АМ4 чипсет Х370 удачно «встроился» в ряд топовых чипсетов Intel Z170 и Z270, так что платы на нем можно сделать похожими на выпущенные ранее. В частности, рассматриваемая сегодня плата MSI X370 Gaming Pro Carbon логичным образом дополняет уже изученные нами MSI Z170A Gaming Pro Carbon и MSI Z270 Gaming Pro Carbon, с которыми ее и имеет смысл сравнивать.

Отметим сразу, что в ассортименте MSI эти платы топовыми не являются, относясь к группе «Performance Gaming», а не «Enthusiast Gaming». Соответственно, от MSI X370 Gaming Pro Carbon можно ожидать разумных и не избыточных (хотя бы относительно) технических решений. Но поскольку ориентированы эти платы не просто на игровые компьютеры, а на моддинговые игровые компьютеры, то все они в обязательном порядке снабжены RGB-подсветкой и возможностью подключения дополнительной RGB-ленты. Впрочем, на сегодняшний день это уж точно не уникальная возможность — аналогичным образом оснащены даже более дешевые модели из «простых» линеек всех производителей и на «средних» чипсетах. Поэтому заострять внимание на всем, что связано со словом «RGB», мы не будем, благо подробное описание уже было в обзоре Z270 Gaming Pro Carbon. Имеющие аллергию на подсветку, таким образом, могут статью дальше не читать, а те, кто считает ее главным в системной плате, могут ознакомиться с реализацией по уже опубликованным материалам и на этом тоже остановиться :)

Наконец, сделаем замечание относительно названия платы: несмотря на наличие в нем слова Carbon, никакого «карбонового» покрытия текстолит этой платы (как и всех других плат серии Gaming Pro Carbon) не имеет, это просто красивое название. А о том, что на плате есть, мы сейчас подробно и поговорим.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы MSI X370 Gaming Pro Carbon приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen Процессорный разъем AM4 Чипсет AMD X370 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер Intel I211-AT Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 2.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

3 × PCI Express 2.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

2 × USB 3.1

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × PS/2 (мышь или клавиатура)

2 × USB 3.1

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

6 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения RGB-ленты Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1720464950 Розничные предложения L-1720464950-10

Форм-фактор

Плата MSI X370 Gaming Pro Carbon выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять стандартных отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата MSI X370 Gaming Pro Carbon основана на новом чипсете AMD X370 и поддерживает процессоры AMD Ryzen. Формально она также совместима и со «старыми» APU семейства Bristol Ridge (о которых мы писали в прошлом году), однако их использование совместно с данной платой нецелесообразно. Инженеры MSI постарались и их возможности задействовать наиболее полно, что присуще далеко не всем платам на Х370, но для этих процессоров больше подходят платы подешевле, а такие модели, как X370 Gaming Pro Carbon, будут работать с ними «не в полную силу». Что именно окажется урезано, мы упомянем ниже.

Память

Для установки модулей памяти на плате MSI X370 Gaming Pro Carbon предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Максимальная частота памяти в случае APU семейства Bristol Ridge составляет 2400 МГц, а при наличии Ryzen можно «поиграть» с более высокими частотами: 2667, 2933 или 3200 МГц. Сколько удастся получить на практике — во многом вопрос везения: для Ryzen процесс разгона памяти до сих пор остается творческим, особенно при желании получить частоту 3 ГГц или выше. С меньшими частотами все достаточно просто: так, используя набор Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3000C15, мы смогли получить 2667 МГц простой загрузкой соответствующего XMP-профиля. Вообще говоря, этот набор модулей оптимизирован для платформ Intel с четырехканальным контроллером, поэтому такой результат для 32 ГБ (4×8) памяти с заполнением всех слотов мы можем оценить исключительно положительно. Впрочем, улучшить этот результат не удалось ни извлечением двух модулей, ни их заменой на другие имеющиеся под рукой. Возможно, вам повезет больше — особенно после выхода обновлений BIOS, где этому вопросу уделяется серьезное внимание.

Слоты расширения

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате MSI X370 Gaming Pro Carbon имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, три слота PCI Express 2.0 x1, а также два разъема M.2, предназначенных для установки твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe или SATA.

Первый из них (типоразмера 2242/2260/2280/22110) подключен непосредственно к процессору, поэтому поддерживает PCIe 3.0 x4 (только с Ryzen; для старых APU — x2 максимум). Встроенная в процессоры поддержка SSD — сильное место платформы АМ4, так что нет ничего удивительного в том, что производители системных плат этим активно пользуются. Тем более что достается эта поддержка «бесплатно»: слот M2_1 не разделяется ни с какими иными слотами или разъемами. Второй же слот (типоразмера 2242/2260/2280) — «чипсетный», так что поддерживает максимум PCIe 2.0 x4 и «отключает» либо третий слот PCIe x16, либо третий порт SATA. Для сравнения: на плате MSI Z270 Gaming Pro Carbon тоже есть два слота M.2 такой же длины, но оба подключены к чипсету, поэтому поддержка PCIe 3.0 x4 вторым слотом никаких преимуществ на практике не дает, да еще и делает недоступными два разъема SATA. Кстати, если при этом в первый слот M.2 установить накопитель с SATA-интерфейсом (все, бывает, ошибаются), пользователь лишится еще одного порта SATA в дополнение к этим двум, что было бы смешно, если бы не было так грустно, а если поменять их местами, то доступными будут пять SATA-портов из шести. С АМ4, как видим, в этом плане все гораздо проще: можно установить два накопителя с интерфейсом PCIe, и они не только не будут мешать друг другу, но еще и оставят доступными все шесть SATA-разъемов.

«Основные» два слота PCI Express x16 реализованы с использованием процессорных линий PCIe 3.0 и либо работают в режиме х16 у одного слота (при установке одной видеокарты в первый слот), либо разделяются по схеме х8+х8 с поддержкой технологий Nvidia SLI и AMD CrossFireX. Отличные от Ryzen процессоры для АМ4 снабжены только PCIe 3.0 х8, так что с ними второй слот работать не будет вообще.

Что же касается третьего слота х16, то он подключен к чипсету, так что его максимальным режимом работы (несмотря на исполнение) является PCIe 2.0 x4. Более того, как уже было сказано выше, он разделяет линии со вторым слотом M.2. И все же такой набор слотов позволяет (теоретически) использовать три видеокарты в режиме CrossFireX совместно с накопителем M.2 (в первом слоте), причем в распоряжении пользователя останется еще и два слота PCIe 2.0 x1 из трех (один будет, скорее всего, перекрыт «двухслотовой» СО видеокарты во втором процессорном слоте). Таким образом, у платы довольно неплохие потенциальные возможности, на первый взгляд вступающие в противоречие с остальными дополнительными контроллерами и портами, но на самом деле хорошо продуманные производителем.

Видеоразъемы

Несмотря на то, что APU на базе Ryzen на данный момент на рынке нет, а для «старых» плата (да и вообще чипсет Х370) избыточна, инженеры MSI предпочли установить на заднюю панель два видеовыхода: DVI-D и HDMI 1.4b. Для современной мультимедийной системы этого мало (хотя бы из-за отсутствия поддержки видеорежимов высокого разрешения с высокой же частотой кадров), но как реализация на всякий случай — достаточно. Если же вам хочется заранее настроиться на максимум, то придется приобрести плату MSI семейства Titanium, благо они (в том числе и на Х370), как правило, снабжаются DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а Gaming Pro Carbon — серия для разумных энтузиастов, без избыточных технических решений.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено 6 портов SATA600, реализованных на базе интегрированного в чипсет AMD X370 контроллера. Все они доступны всегда — даже при установке SATA SSD в разъем М.2, поскольку этот разъем использует SATA-контроллер процессора. Это выгодно отличает новую платформу AMD от современных решений Intel, поскольку те поддерживают не более 6 SATA-портов, которые производителю платы приходится разделять по разъемам, а пользователю при сборке системы — долго читать руководство и прикидывать, что куда втыкать.

Но вот количество SATA-портов здесь, конечно, вызывает вопросы: их столько и у более дешевых плат на чипсете В350. С другой стороны, у плат MSI на чипсетах Z170/Z270 тоже 6 SATA-портов, а компания постаралась максимально унифицировать разводку X370 Gaming Pro Carbon, Z170A Gaming Pro Carbon и Z270 Gaming Pro Carbon, в чем можно убедиться даже просто по фотографиям. Считать же такое количество портов серьезным ограничением мы не склонны. Единственное замечание: раз уж два чипсетных SATA-порта в платах MSI на Х370 никак не используются, странно выглядит отключение одного из оставшихся при установке в разъем M2_2 SATA-накопителя: более логичное решение могло бы оказаться не таким уж сложным.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено 2 порта USB 3.1, 8 портов USB 3.0 и 6 портов USB 2.0. Набор выглядит несколько странно, поскольку, как мы уже знаем, X370 совместно с процессорами для АМ4 поддерживает 10 портов USB 3.0, так что два здесь не задействованы. Кроме того, «под нож» пошли «чипсетные» (!) порты USB 3.1 — имеющаяся на плате пара реализована при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM2142.

Схема на первый взгляд странная, но объяснимая. Во-первых, как уже было сказано выше, в MSI старались максимально унифицировать все платы линейки Gaming Pro Carbon — пусть даже несколько урезав возможности платформы AMD. Во-вторых, частично в этом виновата и сама AMD, предусмотревшая поддержку своими чипсетами лишь скоростного режима «SuperSpeed 10Gbps», но не другие возможности USB 3.1 Gen2, типа USB Power Delivery или разъемов Type-C. Для их реализации (которая сегодня на практике куда более актуальна, чем скорости под гигабайт в секунду) все равно нужны дополнительные микросхемы, так что проще поставить готовый дискретный контроллер. В любом случае получится не хуже, чем на LGA1151, поскольку этот контроллер подключен к чипсету двумя линиями PCIe 3.0. Откуда они там взялись? Оказалось, что компания AMD рассказала не обо всех возможностях своих микросхем, «забыв» о паре линий нового стандарта, предназначенных для реализации разъемов SATA Express. А поскольку разъемы SATA Express так и не прижились, эти линии можно использовать «в мирных целях», что заодно решает проблему нехватки всего 8 линий PCIe 2.0 для «припаивания» к старшим моделям системных плат положенного количества допконтроллеров. В том числе, дискретного контроллера USB 3.1, представленного на данной плате двумя портами на задней панели: Type-А и Type-C.

С предыдущими версиями стандарта USB все проще. В итоге на заднюю панель платы вынесено 4 порта USB 3.0 и 2 USB 2.0 — совместно с упомянутой парой USB 3.1 это дает 8 USB-портов, доступных прямо «из коробки». На данный момент это уже не рекорд, но достаточное количество. Еще 4 порта USB 3.0 и 4 USB 2.0 можно вывести на переднюю панель корпуса или использовать для подключения разнообразных корпусных аксессуаров.

Кроме того, на плате есть универсальный порт PS/2, который подойдет и для мыши, и для клавиатуры (но не для обоих устройств сразу, разумеется). В принципе, периферийные устройства с этим интерфейсом уже давно не выпускаются, но если у кого-то осталась «дорогая как память клавиатура» (это более вероятно, чем «любимая мышь»), ее можно продолжать использовать и дальше.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате MSI X370 Gaming Pro Carbon имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Intel i211-AT. Этот контроллер задействует для подключения чипсетный порт PCIe.

Система питания

Как и большинство плат, модель MSI X370 Gaming Pro Carbon имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора 10-канальный (8+2 фазы). В каждом канале питания используется пара MOSFET-транзисторов Nikos PK6328A и PK616BA (как и в платах линейки Pro Carbon для LGA1151).

Система охлаждения

Система охлаждения платы MSI X370 Gaming Pro Carbon состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено шесть четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Один разъем предназначен для вентилятора кулера процессора, еще четыре — для дополнительных корпусных вентиляторов. Есть и специальный разъем для подключения помпы системы водяного охлаждения. Тут мы в очередной раз наблюдаем подход, идентичный платам линейки Pro Carbon для LGA1151 — вплоть до расположения разъемов.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы MSI X370 Gaming Pro Carbon основана на новом HDA-аудиокодеке Realtek ALC1220. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Итого

Фактически инженеры MSI постарались реализовать идею «универсальной PCB», взяв за основу Z170A Gaming Pro Carbon образца 2015 года и ограничившись минимально необходимыми для АМ4 изменениями. Сделать это было не так уж сложно, поскольку общего между нынешними платформами AMD и Intel больше, чем различий. Но результатом оказались и некоторые странные на первый взгляд ограничения, наиболее заметными из которых является уменьшение количества SATA-портов с восьми до шести, а также полное игнорирование чипсетной поддержки USB 3.1 Gen2. C другой стороны «урезание» функциональности до уровня топовых плат под LGA1151 будет не так уж заметно на практике — тем более что для дискретного контроллера USB 3.1 «нашлась» пара линий PCIe 3.0, так что он работает на полной скорости (осталось лишь найти устройство, которому это может пригодиться, но со временем таковые могут появиться и в широкой продаже). А вот реализация работы с твердотельными накопителями здесь «каноническая» — и это важно и правильно.

В общем и целом, изучение платы полностью подтвердило первичные предположения: это уровень выше среднего, с реализацией всего необходимого и чуть более того, но без особых излишеств. Чуть ли не единственный необязательный элемент здесь — это регулируемая подсветка, однако для плат хотя бы среднего уровня у всех производителей данная возможность сейчас становится стандартной (и, вообще говоря, ничему не мешает). К сожалению, у MSI X370 Gaming Pro Carbon наблюдаются некоторые ограничения возможностей платформы, вызванные стремлением производителя выпускать сходные платы на чипсетах Intel Z270 и AMD X370, но на практике они значения иметь не будут. На базе этой платы можно собрать мощный игровой компьютер с парой видеокарт, восьмиядерным процессором, большим объемом высокоскоростной памяти и соответствующей системой хранения данных — словом, такой, какой и ожидаешь, увидев в названии платы слова «Gaming Pro».

Эта модель на сайте производителя

Плата предоставлена на тестирование производителем