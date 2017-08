Материнская плата Asus Prime X299-Deluxe и компьютер Hyper Exclusive Crystal на ее основе

В рамках выставки Computex 2017, которая прошла в начале июня, компания Asus продемонстрировала свои новые материнские платы на основе чипсета Intel X299 под процессоры Intel Core-X. Одной из первых из них на рынок вышла топовая плата Asus Prime X299-Deluxe, о которой мы подробно расскажем в нашем обзоре. Комплектация и упаковка Плата Asus Prime X299-Deluxe поставляется в довольно большой картонной коробке черного цвета, на которой, помимо фотографии самой платы, расписаны все ее достоинства. Традиционно платы серии Deluxe отличаются богатой комплектацией. В данном случае кроме самой платы в комплект поставки входит инструкция пользователя (только на английском языке), два DVD-диска, шесть SATA-кабелей (все разъемы с защелками, три кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), заглушка для задней панели разъемов, мостики SLI на три и две видеокарты, отдельная плата ThunderboltEx 3 с интерфейсом PCIe 3.0 x4, кабель-переходник Mini-DP—DP, три термодатчика, кабель для подключения адресуемой RGB-ленты, карта Fan Extension для подключения дополнительных вентиляторов, специальная монтажная рамка для вертикальной установки M.2-накопителя, а также выносные антенны встроенного Wi-Fi-модуля. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Asus Prime X299-Deluxe приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема SupremeFX S1220A Сетевой контроллер Intel I219-V

Intel I211

Asus Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2)

Asus Wi-Fi (802.11ad) Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

2 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2

1 × U.2 SATA-разъемы 7 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

5 × USB 3.1

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 3 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

4 × USB 2.0

2 × RJ-45

3 разъема для подключения антенн

1 × S/PDIF

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

1 × 8-контактный разъем питания ATX 12 В

1 × 4-контактный разъем питания ATX 12 В

7 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

7 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения платы Fan Extension

1 разъем для подключения порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

1 разъем для подключения портов USB 2.0

1 разъем RGB LED strip

1 разъем Digital LED strip

1 разъем для подключения термодатчика

1 разъем для подключения карты ThunderboltEx 3

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1729321070 Розничные предложения L-1729321070-10 Форм-фактор Плата Asus Prime X299-Deluxe выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата Asus Prime X299-Deluxe основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память Для установки модулей памяти DDR4 на плате Asus Prime X299-Deluxe предусмотрено восемь DIMM-слотов. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти (модели Core i7-7740Х и Core i5-7640Х), то используются четыре передних слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти можно использовать все восемь слотов, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 128 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). Слоты расширения, разъемы M.2 и U.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus Prime X299-Deluxe имеется четыре слота с форм-фактором PCI Express x16, два слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2. Первый и третий слоты (если считать от процессорного разъема) реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Эти слоты обозначены на плате как PCIEX16_1 и PCIEX16_3. Второй слот (если считать от процессорного разъема) поддерживает скорость x4 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express x16. Этот слот обозначен на плате как PCIEX16_2. Четвертый слот поддерживает скорость x8 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8 в форм-факторе PCI Express x16. Этот слот обозначен на плате как PCIEX_4. Режимы работы слотов с форм-фактором PCI Express x16 зависят от того, какой именно используется процессор. Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (4-ядерные процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и с 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X). Начнем с варианта процессора с 44 линиями PCIe 3.0. В этом случае все четыре слота с форм-фактором PCI Express x16 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. Режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX16_2/PCIEX16_3/PCIEX16_4 следующий: x16/x4/x16/x8. В случае процессора с 44 линиями PCIe 3.0 можно использовать до трех видеокарт в режиме SLI или CrossFire, устанавливая их в слоты PCIEX16_1, PCIEX16_3 и PCIEX16_4. В случае процессора с 28 линиями PCIe 3.0 три слота (PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX16_3) реализуются через процессорные линии PCIe 3.0, а еще один слот (PCIEX16_4) переключается на чипсетные линии PCIe 3.0. Режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX16_2/PCIEX16_3 следующий: x16/x4/x8. Слот PCIEX16_4 в этом случае работает через чипсет в режиме x2. В случае процессора с 28 линиями PCIe 3.0 можно использовать до двух видеокарт в режиме SLI или CrossFire, устанавливая их в слоты PCIEX16_1 и PCIEX16_3. В случае процессора с 16 линиями PCIe 3.0 только слоты PCIEX16_1 и PCIEX16_3 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. Эти слоты работают в режиме x16/— или x8/x8 и могут использоваться для установки видеокарт с возможностью объединения в режимы SLI или CrossFire. Слоты PCIEX16_2 и PCIEX16_4 переключаются на чипсетные линии PCIe 3.0, слот PCIEX16_2 при этом работает в режиме x1, а слот PCIEX16_4 — в режиме x2. Два слота PCI Express 3.0 x1, оба разъема M.2 и разъем U.2 реализованы через чипсетные линии PCIe 3.0. Причем первый разъем M.2 (M.2_1) поддерживает накопители PCIe 3.0 x4 и SATA с типоразмером 2242/2260/2280, а второй разъем M.2 (M.2_2) поддерживает только накопители PCIe 3.0 x4 с типоразмером 2242/2260/2280/22110 и разделяется по линиям PCIe 3.0 с разъемом U.2.

SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено семь портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. Шесть портов SATA горизонтальные, а один — вертикальный. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, пять портов USB 3.1 и шесть портов USB 2.0. Все порты USB 2.0 реализованы через чипсет. Четыре порта USB 2.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще двух портов на плате имеется соответствующий разъем. Пять портов USB 3.0 также реализованы через чипсет. Один из этих пяти портов выведен на заднюю панель платы, а для подключения еще четырех портов на плате имеется два разъема. Еще один чипсетный порт USB 3.0 используется для подключения хаба ASMedia ASM1074, который дает на выходе три порта USB 3.0. Эти три порты выведены на заднюю панель платы. Порты USB 3.1 реализованы через контроллеры ASMedia ASM3142, на плате три таких контроллера. Два контроллера подключены к чипсету по двум линиям PCIe 3.0 каждый. На базе одного контроллера реализовано два порта USB 3.1 (Type-A), которые выведены на заднюю панель платы. На базе второго контроллера также реализовано два порта USB 3.1, но один порт имеет разъем Type-A, а второй порт — разъем Type-C. Эти порты также выведены на заднюю панель платы. Еще один контроллер ASMedia ASM3142 подключен к чипсету Intel X299 по одной линии PCIe 3.0 и на базе этого контроллера реализован только один порт USB 3.1. Для подключения этого порта на плате имеется специальный разъем вертикального типа. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Asus Prime X299-Deluxe имеется два гигабитных сетевых интерфейса: один на базе контроллера Intel i211, а второй — на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V. Кроме того, есть еще и два встроенных Wi-Fi-модуля, которые конструктивно выполнены на одной плате. Один Wi-Fi-модуль является двухдиапазонным (2,4 и 5 ГГц) и поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Для этого модуля предусмотрены две антенны. Второй Wi-Fi-модуль соответствует новому и пока еще не получившему широкого распространения стандарту WiGig (802.11ad). К этому модулю подключается отдельная антенна.





Как это работает Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксирована, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus Prime X299-Deluxe. Сложность в данном случае заключается в том, что для процессоров с различным количеством линий PCIe 3.0 реализация будет немного разная. При использовании процессора с 28 линиями PCIe 3.0 слот PCIEX16_4 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0 (слот PCIEX16_4 работает в режиме x2), а в случае процессора с 16 линиями PCIe 3.0 на чипсетные линии PCIe 3.0 переключаются слоты PCIEX16_2 и PCIEX16_4 (слот PCIEX16_2 работает в режиме x1, а слот PCIEX16_4 — в режиме x2). Начнем со случая процессора с 44 линиями PCIe 3.0, когда все слоты с форм-фактором PCI Express x16 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. В этом случае разделяются по линиям PCIe 3.0 разъемы M.2_2 и U.2, Wi-Fi-модуль 802.11ad (WiGig) и один из двух слотов PCI Express 3.0 x1 (PCIEX1_1). Кроме того, еще один слот PCI Express 3.0 x1 (PCIEX1_2) разделяется с одним из портов SATA (SATA#7), то есть один высокоскоростной (HSIO) порт чипсета конфигурируется либо как SATA-порт, либо как порт PCIe 3.0. В результате задействуются все 30 HSIO-портов чипсета: 17 портов PCIe 3.0, 6 портов SATA, 6 портов USB 3.0 и еще 1 порт, который конфигурируется либо как SATA-порт, либо как порт PCIe 3.0. Блок-схема платы Asus Prime X299-Deluxe в случае процессора с 44 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. В случае процессора с 28 линиями PCIe 3.0 на чипсетные линии PCIe 3.0 переключается слот PCIEX16_4, который работает в режиме x2. Этот слот разделяется с двумя портами SATA (SATA#5, SATA#6), то есть два HSIO-порта чипсета конфигурируются либо как два порта SATA, либо как два порта PCIe 3.0. В результате опять задействуются все 30 HSIO-портов чипсета, но количество конфигурируемых HSIO-портов будет больше: 17 портов PCIe 3.0, 4 порта SATA, 6 портов USB 3.0 и еще 3 порта, которые конфигурируются либо как порты SATA, либо как порты PCIe 3.0. Блок-схема платы Asus Prime X299-Deluxe в случае процессора с 28 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. В случае процессора с 16 линиями PCIe 3.0 на чипсетные линии PCIe 3.0 переключается еще и слот PCIEX16_2, который работает в режиме x1. Этот слот разделяется по линии PCIe 3.0 с одним из контроллеров ASM3142, на базе которого реализован один порт USB 3.1 (вертикальный разъем на плате). Все остальное идентично варианту процессора с 28 линиями PCIe 3.0. В результате и здесь задействуются все 30 HSIO-портов чипсета: 17 портов PCIe 3.0, 4 порта SATA, 6 портов USB 3.0 и еще 3 порта, которые конфигурируются либо как порты SATA, либо как порты PCIe 3.0. Блок-схема платы Asus Prime X299-Deluxe в случае процессора с 16 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. Дополнительные особенности Отличительной особенностью платы Asus Prime X299-Deluxe является большое количество различных дополнительных особенностей. Начнем с того, что здесь имеются индикатор POST-кодов, кнопки включения, перезагрузки, сброса настроек BIOS, а также традиционная для плат Asus кнопка MemOK!. Имеется на плате и традиционный переключатель EZ XMP для активации XMP-профиля памяти. Еще одна особенность платы — наличие разъема для подключения термодатчика. Есть и специальный разъем Intel VROC Upgrade Key, который является стандартным разъемом для плат на чипсете Intel X299. Более подробно о технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) можно узнать из нашей статьи, посвященной новым платам компании Asus на чипсете Intel X299. Следующая особенность платы — это реализация RGB-подсветки. Подсветка здесь минимальная, но стильная. Подсвечивается пластиковый кожух на задней панели разъемов, а также радиатор чипсета. На задней панели разъемов сделано специальное прозрачное окошко для подсветки.

Аналогично, на радиаторе чипсета имеется декоративный пластиковый короб белого цвета, в котором сделана подсвечиваемая прозрачная полоска. Есть тут и разъем для подключения светодиодной ленты, даже два таких разъема. Один — традиционный четырехконтактный (12V/R/G/B) для подключения стандартных лент 5050 RGB с максимальной длиной до 2 м. Второй разъем является трехконтактным (5V/D/G), это адресуемый, или цифровой разъем для подключения RGB-ленты c количеством светодиодов не более 60. Пожалуй, главная особенность Asus Prime X299-Deluxe, которая является своеобразной визитной карточкой платы, это наличие OLED-дисплея LiveDash в пластиковом кожухе, устанавливаемом на радиаторе чипсета. С использованием специальной утилиты можно настроить этот OLED-дисплей на отображение различной информации. Например, на нем может отображаться текущая температура процессора, напряжение питания, скорость вращения вентиляторов и пр. или просто выбранный GIF-файл. В процессе загрузки системы LiveDash дублирует показания индикатора POST-кодов.

И еще одна особенность платы Asus Prime X299-Deluxe — это наличие в комплекте карты ThunderboltEx 3. Карта имеет интерфейс PCIe 3.0 x4 и основана на контроллере Intel DSL6540 (Thunderbolt 3.0). На данной карте реализованы: порт USB 3.1 Type-A, порт USB 3.1 Type-С (Thunderbolt 3.0) и порт Mini-DP (вход). Карта ThunderboltEx 3 дополнена кабелем Mini-DP—DP. Система питания Как и большинство плат, модель Asus Prime X299-Deluxe имеет 24-контактный разъем для подключения блока питания. Кроме того, на ней имеется 8-контактный разъем ATX 12 В и 4-контактный разъем ATX 12 В. Регулятор напряжения питания процессора на плате является 8-канальным и управляется контроллером с маркировкой Digi+ VRM ASP14051. Система охлаждения Система охлаждения платы Asus Prime X299-Deluxe состоит из двух радиаторов. Один радиатор предназначен для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Второй, составной радиатор предназначен для охлаждения чипсета и SSD-накопителя, устанавливаемого в горизонтальный разъем M.2.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два 4-контактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, два 4-контактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, два 4-контактных разъема (AIO_Pump, W_Pump) для подключения водяной системы охлаждения, отдельный 4-контактный разъем для подключения вентилятора охлаждения накопителя, устанавливаемого в разъем M.2, а также 5-контактный разъем для подключения платы Extension Fan, к которой можно подключить дополнительные вентиляторы и термодатчики. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Asus Prime X299-Deluxe основана на кодеке Realtek ALC1220. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus Prime X299-Deluxe получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −88,8 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 87,9 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0038 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −81,5 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,010 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −82,4 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0082 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо UEFI BIOS Возможности программы настройки UEFI BIOS во многом зависят от того, какой процессор установлен в плату (это особенность чипсета Intel X299). При использовании процессора Kaby Lake-X, как в нашем случае, UEFI BIOS Setup практически не отличается от того, что мы видели на платах с чипсетом Intel Z270. UEFI BIOS Setup имеет два режима отображения: упрощенный режим EZ Mode и расширенный режим Advanced Mode. Для настройки в режиме Advanced Mode используются восемь традиционных вкладок (My Favorites, Main, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tool, Exit). Все настройки, предназначенные для разгона системы, собраны на вкладке Ai Tweaker. Здесь можно поменять частоту BCLK (BCLK Frequency) и коэффициент умножения ядер процессора (CPU Core Ratio). Все абсолютно так же, как на платах с чипсетом Intel Z270. На этой же вкладке настраивается режим работы памяти. Максимальная частота памяти DDR4 может быть равна 4266 МГц. Естественно, можно настраивать и тайминги памяти. Кроме того, можно настроить и работу регулятора напряжения питания памяти.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр. Одним словом, все как обычно. Разгонные возможности Возможности платы по разгону мы проверили с использованием четырехъядерного процессора Intel Core i7-7740X с TDP 112 Вт, хотя для данной платы это, конечно, не самый удачный выбор. Разгон проводился только за счет изменения коэффициента умножения одновременно для всех ядер процессора. В режиме умеренной загрузки (тест Stress CPU утилиты AIDA64) процессор без проблем работал на частоте 5 ГГц. Энергопотребление процессора составляло 62,4 Вт, а температура его ядер стабилизировалась на уровне 72 °C.

В режиме стрессовой загрузки (тест Stress FPU утилиты AIDA64) частота ядер процессора уже была ниже — только 4,7 ГГц. В этом режиме энергопотребление процессора составляло 104 Вт, а температура его ядер достигала 100 °C.

Понятно, что при таком нагреве дальнейший разгон процессора просто лишен смысла без обеспечения должного охлаждения. Впрочем, мы и не ставили себе целью максимально разогнать процессор. Важно другое: на плате Asus Prime X299-Deluxe даже при разгоне процессор работает стабильно, снижая тактовую частоту так, чтобы не было превышено критическое значение температуры. В то же время, не так давно мы тестировали плату Aorus X299 Gaming 9 компании Gigabyte, где тот же самый процессор Core i7-7740Х запускался на частоте 5 ГГц, но работал при этом нестабильно, и система периодически зависала. На плате Asus Prime X299-Deluxe процессор при той же частоте работает стабильно. Компьютер Hyper Exclusive Crystal на базе платы Asus Prime X299-Deluxe Несмотря на то, что плата была анонсирована совсем недавно, компания HyperPC, специализирующаяся на сборке высокопроизводительных ПК премиального класса, уже продемонстрировала модель компьютера Hyper Exclusive Crystal серии Powered by Asus на базе комплектующих Asus. Собран компьютер в очень необычном корпусе In Win tou 2.0 c сенсорными кнопками управления на передней скошенной панели. Корпус почти целиком (за исключением верхней и нежней панелей) закрыт тонированным стеклом. Когда компьютер выключен, в это стекло можно смотреться, как в зеркало. При включении компьютера за счет внутренней подсветки стекло становится прозрачным и позволяет рассмотреть все «внутренности». А посмотреть тут есть на что. Внутри корпуса этого компьютера подсвечивается практически всё. Это и система вентиляторов, и блок питания, и RGB-подсветка на материнской плате. Тут даже модули памяти — с подсветкой на радиаторах. Но основное освещение внутри корпуса создается светодиодной лентой, которая подключается к плате и смонтирована по периметру боковой части корпуса. Светодиоды на ленте белого цвета, что создает освещение, близкое к дневному свету. Доминирующими в дизайне этого компьютера являются два цвета: черный и красный. Сам корпус претерпел, конечно же, моддинговые изменения: на стекле появились сделанные вручную наклейки, а в нижней части на боковой панели — подсвечиваемая надпись «HyperPC». Но это далеко не всё. В корпусе используется очень много деталей, которые специально изготавливались для данного компьютера. Система охлаждения этого компьютера — жидкостная (СВО). Она включает в себя помпу, водоблок для процессора, водоблок для видеокарт, резервуар для жидкости, акриловые трубки, фитинги и массивный радиатор с тремя вентиляторами, который установлен под верхней панелью корпуса. Соответственно, горячий воздух выдувается через верхнюю панель, в которой для этой цели сделаны специальные вентиляционные отверстия. Акриловые трубки и резервуар для жидкости — красного цвета. Подсветка вентиляторов тоже красная. Даже светодиоды на радиаторах памяти светятся красным светом. Одним словом, все выглядит очень стильно. Несмотря на большое количество вентиляторов (блок из трех вентиляторов на передней панели корпуса, три вентилятора на радиаторе СВО, массивный вентилятор блока питания), компьютер получился на удивление тихим. Даже во время работы с ресурсоемкими приложениями или во время игр его практически не слышно. И это при том, что речь идет об очень производительной конфигурации. Действительно, основу аппаратной конфигурации компьютера составляет материнская плата Asus Prime X299-Deluxe в сочетании с 10-ядерным процессором Intel Core i9-7900X (Skylake-X) и двумя видеокартами (в режиме SLI) Asus ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti с 11 ГБ видеопамяти GDDR5 каждая, 64 ГБ памяти DDR4-3000 в 4-канальном режиме и двумя SSD-накопителями с интерфейсом PCIe 2.0 x4 (Kingston SHPM2280P2H/240G и Kingston SHPM2280P2H/480G). Представить себе более мощную конфигурацию довольно сложно. И конечно же, интересно выяснить, на что способен такой «навороченный» компьютер с моддинговым дизайном. Именно поэтому мы протестировали Hyper Exclusive Crystal полноценно, хотя и по укороченной программе. Начнем с анализа его работы в режиме под нагрузкой (с тем, чтобы оценить эффективность системы охлаждения). Для того, чтобы проанализировать работу 10-ядерного процессора Intel Core i9-7900X в режиме его стрессовой загрузки, мы использовали утилиту AIDA64, а частота процессора контролировалась с использованием утилиты CPU-Z. При настройке процессора Core i9-7900X по умолчанию (без разгона) в режиме умеренной загрузки тестом Stress CPU из пакета AIDA64 частота процессора составляет 4,0 ГГц. Температура ядер процессора в этом режиме — всего 50 °C, а мощность энергопотребления процессора — 95 Вт. Напомним, что процессор Core i9-7900X имеет номинальную тактовую частоту 3,3 ГГц, которая может повышаться до 4,3 ГГц в режиме Turbo Boost и до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0. Понятно, что частота 4,5 ГГц реализуется в том редком нынче случае, когда загружено только одно ядро процессора.



В режиме стрессовой загрузки тестом Stress FPU из пакета AIDA64 (этот тест в значительно большей степени разогревает процессор) частота процессора опускается до 3,3 ГГц. Температура ядер процессора в этом режиме составляет те же 50 °C, а мощность энергопотребления процессора возрастает до 108 Вт.



Как видим, даже в режиме стрессовой загрузки процессора Core i9-7900X в Hyper Exclusive Crystal у него есть потенциал для разгона и по температуре, и по энергопотреблению. Поэтому мы попытались разогнать процессор Core i9-7900X, установив коэффициент умножения одновременно для всех ядер равным 50, то есть зафиксировали частоту ядер на уровне 5,0 ГГц. Компьютер при этом стартует без проблем. Более того, он справляется с тестом Stress CPU из пакета AIDA64. Правда, в данном случае все уже на пределе. Температура ядер процессора достигает критических значений в 100 °C, а энергопотребление процессора превышает 200 Вт.

Тест Stress FPU система при такой частоте процессора пройти уже не может, при запуске теста срабатывает защита процессора и компьютер мгновенно выключается. Тест Stress FPU удалось запустить лишь на частоте 4,7 ГГц. На такой частоте в режиме загрузки температура ядер процессора даже немного превышала 100 °C, а энергопотребление процессора составляло 265 Вт. Конечно, это слишком много, и тут уже никакая СВО не справится. Тем не менее, важно, что плата Asus Prime X299-Deluxe позволяет в принципе обеспечить стабильную работу 10-ядерного процессора при таких частотах.

Для оценки производительности компьютера Hyper Exclusive Crystal мы использовали нашу методику с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. При тестировании мы не задействовали разгон процессора (как уже отмечалось, тестирование проводилось по укороченной программе). Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Hyper Exclusive Crystal

Видеоконвертирование, баллы 100 217,6±0,7 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 47,0±1,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 48,92±0,4 Рендеринг, баллы 100 220,7±2,2 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 57,8±0,3 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 102±1,5 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 122±3 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 160,6±1,1 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 53,2±0,7 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 179,0±2 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 138±3 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 302±5 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 278±1,4 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 111,1±1,2 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 504±3 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 199±5 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 220±4 Распознавание текста, баллы 100 252,9±2,5 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 174,9±1,8 Архивирование, баллы 100 107,5±1,1 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 85,2±0,9 Научные расчеты, баллы 100 161,2±1,9 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 203,7±2,6 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 100,4±0,7 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 25,7±1,2 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 70,1±2,0 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 226,4±2,5 Скорость файловых операций, баллы 100 155±3 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 39,6±0,3 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 43,7±2,4 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 28,4±0,14 Интегральный результат CPU, баллы 100 167,9±0,7 Интегральный результат Storage, баллы 100 155±3 Интегральный результат производительности, баллы 100 164,0±1,1 Напомним, что в качестве референсной системы в нашем бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 используется компьютер на базе процессора Intel Core i7-6700K без дискретной видеокарты и с 16 ГБ памяти DDR4-2133. Как видно по результатам тестирования, во многих приложениях даже без разгона компьютер Hyper Exclusive Crystal с 10-ядерным процессором Core i9-7900X превосходит по производительности референсную систему более чем в два раза. Таковы приложения видеоконвертирования, рендеринга и распознавания текста, в которых используются все ядра процессора, чем, собственно, и объясняется такой результат. Более чем трехкратный выигрыш наблюдается в приложении Adobe Premiere Pro CC 2015.4, но в данном случае он обеспечивается не только процессором, но и более мощной видеоподсистемой. Однако есть приложения, где выигрыш в производительности довольно скромный или даже наблюдается проигрыш — например, Photodex ProShow Producer и PhaseOne Capture One Pro. Эти приложения не оптимизированы под такое количество ядер процессора (просто не могут их все использовать), а за счет меньшей тактовой частоты Core i9-7900X результат получается хуже, чем при использовании процессора Core i7-6700K. Впрочем, детальный анализ производительности процессора Core i9-7900X мы выполняли в отдельной статье, а здесь ограничимся кратким выводом: даже с учетом приложений, не оптимизированных под многоядерную архитектуру, компьютер Hyper Exclusive Crystal представляет собой решение с рекордно высоким уровнем производительности. Теперь посмотрим на результаты компьютера в играх. Тестирование проводилось при разрешении 2560×1440 в двух режимах настройки игр: на максимальное и минимальное качество. При тестировании в настройках видеодрайвера для видеокарт Asus GeForce GTX 1080 Ti был активирован режим SLI. При этом есть игры, которым режим SLI не идет на пользу, то есть они не только не получают выгоду от использования данного режима, но даже проигрывают по результату режиму без SLI. Итак, результаты тестирования в играх следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 116,9±0,4 115,5±1,3 Battlefield 1 46,7±0,7 193,1±1,2 Deus Ex: Mankind Divided 31,0±0,3 63,1±1,6 Ashes of the Singularity 70,2±1,3 88,6±2,3 Far Cry Primal 58,0±0,8 69,7±1,7 Rise of the Tomb Raider 57,6±0,5 96±3 F1 2016 99,6±0,5 81±3 Hitman (2016) 52,8±4 149,3±0,8 Dark Souls III 59,5±0,5 59,3±0,4 The Elder Scrolls V: Skyrim 59,5±0,4 60,0±0,6 Очевидно, что в таких играх, как World of Tanks, Dark Souls III и The Elder Scrolls V: Skyrim, скорость ограничивается не производительностью очень мощной видеокарты, а самой игрой. То есть в этих играх ни при какой конфигурации нельзя получить более высокий результат. Можно также заметить, что при отключении SLI результат в играх Battlefield 1 и F1 2016 возрастет. Но сейчас мы не станем заниматься детальным анализом результатов. Важно, что Hyper Exclusive Crystal позволяет комфортно играть в любую игру при настройках на максимальное качество в разрешении 2560×1440. Выводы На момент публикации обзора материнская плата Asus Prime X299-Deluxe стоила порядка 30 тысяч рублей. Это, мягко говоря, немало, но приобретать такую плату имеет смысл только для топового, высокопроизводительного ПК, и на фоне его общей стоимости цена платы уже не слишком впечатляет. Конечно же, в такую систему следует устанавливать только мощные процессоры Skylake-X, поскольку четырехъядерные процессоры Kaby Lake-X не позволят задействовать весь функциональный потенциал платы. Рассмотренный в статье компьютер Hyper Exclusive Crystal на основе платы Asus Prime X299-Deluxe представляет собой одно из самых высокопроизводительных решений на сегодняшний день. Рецепт этого компьютера прост: берем самые лучшие комплектующие, добавляем немного фантазии и ручного труда, и получаем оригинальный компьютер с рекордным уровнем производительности и стоимости.

Плата предоставлена на тестирование производителем

