Одноконфорочная настольная плита

Ricci RIC-3106

Бюджетная модель с инфракрасным нагревом

На страницах раздела «Комфортный дом» мы неоднократно рассматривали различные плитки — как традиционные, с нагревательным элементом в виде спирали, так и современные — с индукционным нагревом. Герой нашего сегодняшнего обзора — Ricci RIC-3106 — использует инфракрасный способ нагрева посуды. Основные вопросы, которые стоят перед нами, остаются прежними: окажется ли такой способ нагрева более быстрым и эффективным? Удобно ли контролировать температуру в ходе приготовления различных блюд? Да и вообще — насколько комфортно будет пользоваться плиткой в повседневном режиме?

Оглавление

Характеристики

Производитель Ricci Модель RIC-3106 Тип настольная инфракрасная одноконфорочная плитка Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 1200 Вт Материалы корпуса металл, стеклокерамика Управление механическое Диаметр конфорки 180 мм Покрытие конфорки закаленное стекло Индикаторы включения (нагрева) Защита от перегрева есть Габариты упаковки 27,5×30×10,5 см Вес 2 кг Длина шнура 1 м Средняя цена T-12518135 Розничные предложения L-12518135-10

Комплектация

Плитка поставляется в картонной коробке, оформленной в контрастном, несколько аляповатом стиле: дизайнер явно не брезгует стандартными фильтрами, встроенными в Photoshop, за счет чего выглядит оформление несколько «колхозно». Впрочем, чего еще ожидать от прибора с такой ценой? Помимо фотографии самой плитки, на коробке можно найти основную техническую информацию о приборе: мощность, диаметр нагревательного элемента, наличие индикатора включения и защиты от перегрева.

Открыв коробку, внутри можно обнаружить саму плитку (защищенную от ударов с помощью пенопластовых вкладок) и инструкцию.

На первый взгляд

Визуально плитка производит положительное впечатление. Несмотря на использование явно недорогих материалов, производитель явно продумал дизайн прибора. «Панель управления», состоящая из ручки-реостата и датчика нагрева окрашена в ярко-красный цвет и, таким образом, контрастно выделяется на фоне черной матовой краски металлического корпуса, а в конфорку из закаленного стекла можно даже смотреться как в зеркало.

С нижней стороны корпуса можно увидеть вентиляционные отверстия и ножки с резиновыми накладками, препятствующие скольжению. Сверху, помимо конфорки, ручки управления и индикатора нагрева, располагается логотип Ricci (с ссылкой на сайт), а также предупреждение о том, что поверхность может быть горячей.

Не смотря на такой минимализм мы бы сказали, что плитка выглядит дороже, чем она стоит на самом деле. По крайней мере, это верно для нового прибора «прямо из коробки».

Качество сборки, на первый взгляд, не вызывает никаких нареканий. Собрана плитка просто (с помощью болтов и гаек, которые производитель не считает нужным прятать), но надежно.

Инструкция

Инструкция к плитке представляет собой 9-страничную брошюру формата А5, отпечатанную на качественной глянцевой бумаге. Производитель даже не сэкономил на цветной печати, что для товаров из данной ценовой категории большая редкость.

Содержимое инструкции довольно стандартное — указания по безопасности, устройство плитки и особенности использования, принцип работы защита от перегрева, эксплуатация, уход и хранение, гарантийные обязательства.

Интересной и действительно полезной информации здесь немного, но есть: нам было любопытно узнать, что плитка оснащена двумя видами защиты и отключится либо при достижении температуры панели 580 градусов, либо при нагреве внутри корпуса до 100 градусов.

Управление

Управление плиткой весьма незамысловато. Осуществляется оно с помощью одной единственной ручки, регулирующей мощность прибора (а следовательно — и силу нагрева). При включении ручка-реостат негромко щелкает, что позволяет «на слух» установить минимальную мощность, а также проконтролировать момент, когда включается нагрев.

В процессе работы световой индикатор периодически выключается. Это означает, что сработал реостат и плитка временно приостанавливает нагрев. При возобновлении работы индикатор загорается снова.

Использование

Подготовка

Перед первым применением от пользователя не требуется выполнения каких-либо специальных действий: достаточно распаковать плитку, подключить ее в розетку и повернуть ручку-регулятор из положения 0 в положение «Мин». Загорится индикатор, начнется нагрев.

Как сказано в инструкции, при первом включении возможно появление дыма — это сгорает защитная смазка, нанесенная на заводе. В случае, если вы опасаетесь, что это может повлиять на запах блюда — лучше дать плитке поработать 10 минут, а лишь затем перейти к приготовлению пищи.

Эргономика

После завершения работы плитка некоторое время остается горячей, поэтому перед тем, как убрать ее со стола, нужно дать прибору остыть.

Для работы с плиткой подходит любая посуда. Единственное условие — дно сковороды или кастрюли должно быть плоским и не превышать в диаметре 20 сантиметров.

Уход

Уход за плиткой также несложен: достаточно своевременно удалять загрязнения на стеклокерамической панели и очищать корпус мягкой тканью без использования абразивных средств. Для ухода за плиткой должно подойти средство для мытья посуды либо специальные чистящие средства для стеклокерамики.

Тестирование

Объективные тесты

В процессе тестирования мы приготовили на плитке несколько блюд, замерили уровень энергопотребления и оценили удобство при работе с устройством. Начали мы с самого простого — с замеров уровня электропотребления. Для этого мы последовательно включали плитку на разных уровнях мощности. Ваттметр показал, что плитка осуществляет постоянный нагрев на мощности 1120-1140 Вт. Возможности уменьшить это значение не предусмотрено (плитка либо греет, либо временно отключается).

Кипячение 1 литра воды на максимальной мощности

Мы взяли обычный металлический сотейник с крышкой (диаметр дна 15 см), налили в него литр воды с температурой 20 °C и установили максимальную мощность нагрева.

Закипание воды произошло через 10 минут и 6 секунд.

Потребляемая мощность плитки, согласно показаниям ваттметра, составляла 1100 Вт, а расход электроэнергии составил 0,187 кВт·ч.

Довольно много времени занял «предварительный» нагрев: поначалу температура увеличивалась медленно: с 20 до 50 градусов 1 литр воды нагрелся за 5 минут. Позже, когда плитка разогрелась, процесс пошел быстрее.

Время Температура 00:05:00 50 °C 00:05:30 55 °C 00:06:00 60 °C 00:06:33 65 °C 00:06:57 70 °C 00:07:26 75 °C 00:07:54 80 °C 00:08:25 85 °C 00:08:54 90 °C 00:09:31 95 °C 00:10:06 100 °C

О чем нам говорят эти результаты? Много это или мало, быстро или медленно? Давайте сравним эффективность инфракрасной плитки с плитками, использующими другие способы нагрева.

Например, ранее протестированная обычная электрическая плитка Home Element HE-HP702 с открытой спиралью и рабочей мощностью 915 ватт справилась с кипячением литра воды за 10 минут и 30 секунд, потратив на это 0,17 кВт·ч. Таким образом, очевидно, нельзя говорить о безусловном преимуществе инфракрасных плиток перед «традиционными». Наш подопытный образец (даже с учетом того, что мощность прибора составляет 1100 ватт) справился с кипячением воды примерно за то же самое время, а электроэнергии потратил чуть больше.

А что же с индукционными плитками? Плитка Kitfort KT-106, работающая на мощности 1680 Вт, вскипятила тот же объем воды за 4 минуты и 40 секунд, потратив на это всего 0,1 кВт·ч — почти в два раза меньше, чем Ricci RIC-3106! Так что и в том, что касается скорости нагрева, наша инфракрасная плитка продемонстрировала средние результаты.

Результат: средне.

Яичница

Первым блюдом, которое мы решили приготовить на нашей плитке, конечно же, оказалась яичница. Мы взяли небольшую тонкостенную сковороду (чтобы минимизировать время на нагрев посуды), включили плитку на максимальную мощность и разбили два яйца.

Яичница-глазунья приготовилась уже через пять минут после включения плитки. Расход электроэнергии за это время составил 0,1 кВт·ч.

Яичница позволяет довольно точно проконтролировать равномерность нагрева (не секрет, что некоторые плитки нагревают одну половину сковороды сильнее, чем другую). У Ricci RIC-3106 никаких проблем с этим не обнаружилось: яичница была прожарена равномерно.

Результат: отлично.

Сырники

Второй стандартный тест — сырники из творога. Для их приготовления мы взяли 500 г творога, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки, 2 яйца, а также муку для панировки и растительное масло для жарки. Сырники мы жарили на большой толстостенной сковороде, на разогрев которой потребовалось около 5 минут.

Мощности плитки оказалось вполне достаточно, чтобы поддерживать нужную температуру. Сырники приготовились без проблем.

Результат: отлично.

«Пирог» из куриной печени со сметаной

В этом тесте мы предварительно обжарили лук, затем добавили к нему тертую морковь, после чего добавили килограмм нарезанной куриной печени и готовили все вместе до готовности. Затем измельчили все продукты блендером и поджарили «блинчики», которые и стали основой нашего «слоеного пирога».

Сколько времени у нас заняли все эти процедуры? В общей сложности — 32 минуты. 10 минут и 0,18 кВт·ч потребовалось на обжарку лука, еще 4 минуты и 0,065 кВт·ч — на обжарку моркови. Куриная печень обжаривалась 6 минут, а еще 12 ушло на приготовление «блинчиков». Общий расход электроэнергии составил 0,375 кВт·ч.

Результат: отлично.

Обжаренные куриные сердца (тест на быстрый нагрев и поддержание высокой температуры)

Все предыдущие задачи не требовали от плитки повышенной нагрузки. Мы решили проверить, как наша подопытная справится с приготовлением блюд, которые требуют поддержания высокой температуры. Для этого мы взяли сковороду-вок, разогрели ее до высокой температуры и выложили в нее около 500-600 граммов куриных сердец.

С этой задачей плитка справилась плохо: мощности прибора не хватило для того, чтобы в разумное время испарить жидкость, которая стала выделяться в процессе обжарки. В результате вместо «обжарки» получилось «тушение». Продукты, конечно, не были испорчены, но мы пришли к выводу, что для приготовления блюд, требующих быстрой обработки продуктов при высоких температурах, Ricci RIC-3106 не подходит.

Результат: плохо.

Куриные котлетки

После неудачного теста с быстрой обжаркой мы решили проверить, что получится, если обжаривать небольшие объемы продуктов. Для этого мы слепили небольшие котлетки из куриного фарша и обжаривали их на небольшой сковороде по четыре штуки за раз.

На этот раз результат нас порадовал: никаких нареканий к работе плитки не обнаружилось.

Результат: хорошо.

Выводы

Наши впечатления от использования плитки Ricci RIC-3106 в целом оказались предсказуемыми: плитка с достоинством выдержала все испытания, в которых требовался равномерный и не слишком большой нагрев. А вот для случаев, когда требуется быстро нагреть продукты до большой температуры (например, обжарить в воке) данный прибор не подойдет: скорость набора температуры оказалась слишком мала, и «обжарка» превратилась в «тушение». Впрочем, с учетом заявленной мощности в 1200 Вт этот результат не удивителен.

Замеры показали, что «инфракрасный» способ нагрева оказался не сильно отличающимся от нагрева с помощью обычной спирали: и скорость нагрева, и расход электроэнергии оказались примерно такими же. Все преимущества, таким образом, заключаются в более современном виде инфракрасной конфорки, а также в упрощенном уходе (отмыть спираль от пригоревшего бульона будет гораздо сложнее, чем протереть закаленное стекло). А вот если стоит цель сэкономить на расходе электричества — то нужно смотреть на индукционные плитки.

Плюсы

адекватная цена

симпатичный дизайн

за стеклокерамической панелью легче ухаживать

Минусы