Датчики и камера для контроля за квартирой или загородным домом
Умный дом в варианте Redmond
Некоторое время назад на страницах iXBT.com был опубликован обзор «умной розетки» компании Redmond. Наиболее интересная возможность данного устройства — способность работать в качестве шлюза между смартфоном пользователя и всевозможными датчиками, на основе которых строится единая система «умного дома». На момент публикации обзора, впрочем, датчиков в нашем распоряжении не было (они попросту не успели поступить в продажу). Теперь же они доехали до нашей лаборатории, и мы получили возможность оценить возможности всей системы в комплексе.
В наше распоряжение попали три устройства — герконовый датчик, датчик движения и «умная камера». Давайте рассмотрим их подробнее, однако вначале напомним, что́ представляет собой «умная розетка».
«Умная розетка» — это небольшое устройство, способное выполнять роль программируемой розетки (с таймером), а также обеспечивающее связь между компонентами «умного дома». Для этого розетка подключается к домашней сети Wi-Fi, а обмен информацией между розеткой и прочими устройствами осуществляется по стандарту передачи данных RF либо посредством того же Wi-Fi (в зависимости от объема передаваемых данных). Управление всей системой осуществляется с помощью специального приложения для смартфонов или планшетов под управлением операционной системы iOS 8.0 (и выше) либо Android 4.4 (и выше).
Оглавление
- Герконовый датчик SkyGuard G31S
- Датчик движения RG-D31S
- Wi-Fi-камера видеонаблюдения SkyCam C1S
- Общие выводы
Герконовый датчик SkyGuard G31S
Характеристики
|Производитель
|Redmond
|Модель
|SkyGuard G31S
|Тип
|беспроводной (RF) герконовый датчик
|Страна производства
|Китай
|Гарантия
|24 месяца
|Элемент питания
|CR2032, 3 В
|Материал корпуса
|пластик
|Индикация
|один LED-индикатор
|Управление
|одна механическая кнопка + дистанционное
|Совместимость с ПО
|iOS 8.0 или выше, Android 4.4 или выше
|Диапазон рабочих температур
|от −10 до +40 °C
|Габариты
|61×42×11 мм
|Вес
|35 г
|Средняя цена
|600-700 на момент публикации статьи
Комплектация
Герконовый датчик поставляется в стандартной упаковке-блистере, через которую можно с легкостью рассмотреть само устройство, а также ознакомиться с его основными характеристиками, напечатанными на информационном листке-вкладыше. Содержание листка позволяет узнать, что для работы устройства потребуется планшет или смартфон под управлением Android или iOS. На листке-вкладыше также можно найти QR-код для быстрой загрузки приложения.
Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:
- сам датчик с установленным элементом питания;
- элементы крепления (кусочки двухсторонней клейкой ленты);
- инструкцию.
На первый взгляд
Герконовый датчик представляет собой небольшое устройство, состоящее из основного модуля (с батарейкой, индикатором и кнопкой управления) и магнита, который надлежит закрепить напротив основного модуля.
Материал датчика — матовый пластик белого цвета. Такой пластик будет адекватно смотреться, например, на обычном окне-стеклопакете. А вот на деревянной двери он, наверняка, будет бросаться в глаза. Пластик корпуса магнита почему-то оказался глянцевым (такое впечатление, что его производили отдельно от корпуса основного модуля).
На основном модуле можно увидеть механическую кнопку, предназначенную для первоначальной настройки, а также светодиодный индикатор синего цвета. Элемент питания CR2032 (плоская батарейка) вставляется с помощью специальных «салазок», которые позволят заменить батарейку, не отрывая датчик от места установки.
Чтобы избежать разряда батарейки в процессе хранения датчика, один из контактов изолирован с помощью кусочка прозрачного пластика. Его нужно извлечь перед началом эксплуатации (впрочем, инструкция предупреждает, что элемент питания, поставляющийся с датчиком, служит только для проверки его работоспособности, а для продолжительной работы прибора рекомендуется приобрести новый элемент питания).
Инструкция
Инструкция к датчику представляет собой сложенный в несколько раз лист с черно-белой печатью, содержащий информацию на русском, украинском, казахском и английском языках. Содержание инструкции стандартное: меры безопасности, технические характеристики, «перед началом использования», эксплуатация прибора и уход за ним, гарантийные обязательства.
Прочитать такую инструкцию (как минимум один раз) будет полезно, но не слишком интересно.
Управление
«Управление» датчиком осуществляется с помощью мобильного приложения Ready for Sky. Хотя, конечно, никакого управления (двусторонней связи) в данном случае не происходит: датчик посылает данные умной розетке, а она перенаправляет их на смартфон пользователя. Механическая кнопка, расположенная на корпусе датчика, предназначена лишь для первоначальной настройки (привязки) датчика к умной розетке.
Настройка розетки подробно описана в нашем предыдущем обзоре, поэтому сейчас мы будем исходить из того, что она уже подключена и настроена соответствующим образом (загружено и установлено мобильное приложение, создан аккаунт пользователя, розетка подключена к Wi-Fi и т. д.).
Для добавления герконового датчика нужно последовательно выполнить следующие действия:
- выбрать настроенную розетку;
- выбрать иконку добавления нового устройства;
- выбрать тип устройства и иконку (в случае необходимости вместо иконки можно использовать собственноручно сделанную фотографию — это может быть полезно при подключении нескольких датчиков, чтобы избежать путаницы);
- нажать на кнопку «Соединить», а затем — кнопку на устройстве;
- датчик появится в списке устройств;
- теперь, нажав на иконку датчика, можно узнать его текущий статус (открыто/закрыто);
Подготовка к использованию
Особенных процедур подготовки датчика к работе не предусмотрено. Разработчик предупреждает о том, что если датчик хранился или транспортировался при низких температурах, то ему надо дать согреться при комнатной температуре не менее 2 часов.
Процесс добавления датчика прошел без особых сложностей. Мы столкнулись лишь с одним странным багом — необходимостью выйти из учетной записи приложения и войти в него снова перед началом настройки, иначе розетка отказывалась видеть новое устройство. Подозреваем, что такая ошибка была вызвана недавним обновлением версии приложения.
Эргономика
Датчик и магнит крепятся на дверь либо окно с помощью двустороннего скотча. Разработчик заявляет, что расстояние между двумя частями прибора не должно превышать 5 мм. Наш опыт показывает, что датчик сработает и на большем расстоянии — около 1 см.
Уход
Датчик не не требует каких-либо особенных условий для эксплуатации или ухода: он может использоваться как при небольшой минусовой, так и при плюсовой температуре (от −10 до +40 градусов). Все, что может потребоваться от пользователя в процессе эксплуатации — периодически протирать пыль с помощью кусочка мягкой ткани.
Нас несколько смутило ограничение на использование при минусовых температурах: если работа датчика не гарантируется при температурах ниже −10 градусов, то вряд ли его получится использовать для контроля за дачным домом, который не отапливается в зимнее время (а это одно из самых очевидных применений для такого типа устройств).
Тестирование
Тестирование датчика оказалось несложным: мы убедились в том, что датчик действительно работает — улавливает магнит при его приближении на расстояние в 5 мм, исправно отправляет данные на умную розетку и мигает светодиодом при изменении статуса двери (открыто/закрыто).
Мобильное приложение позволяет настроить уведомления (звуковые сигналы, вибрация, сообщения в статусной строке смартфона), которые будут появляться при срабатывании датчика (открывании двери/окна).
Расстояние, на котором датчик способен поддерживать связь с розеткой, составляет (согласно данным производителя) 15 метров. Наш опыт эксплуатации датчика в обычной квартире подтвердил эти цифры: датчик уверенно работал на расстоянии 12-14 метров и терял связь с розеткой при удалении на 14-15 метров.
Заключение
Датчик SkyGuard G31S оказался абсолютно адекватным устройством, которое без проблем справилось с единственной возложенной на него функцией — информировать пользователя о том, что дверь или окно были открыты в его отсутствие. К сожалению, единственным вариантом возможной реакции на данное событие является простое оповещение пользователя. Надеемся, что в будущем разработчики Redmond добавят возможность создания более сложных пользовательских сценариев — например, автоматическое включение/отключение бытовых приборов в случае срабатывания датчика. Автоматическое включение света на приусадебном участке — что может быть лучше для того, чтобы отпугнуть воров, открывших дверь?
Плюсы
- стабильная работа на расстоянии до 15 метров
- адекватная цена
Минусы
- нет возможности создания сценариев в ответ на срабатывание датчика
Датчик движения SkyGuard D31S
Характеристики
|Производитель
|Redmond
|Модель
|SkyGuard D31S
|Тип
|беспроводной (RF) датчик движения
|Страна производства
|Китай
|Гарантия
|24 месяца
|Элемент питания
|3 × LR03 (AAA), 4,5 В
|Материал корпуса
|пластик
|Индикация
|один LED-индикатор
|Управление
|одна механическая кнопка + дистанционное
|Дальность действия
|8 м
|Угол обзора
|180°
|Совместимость с ПО
|iOS 8.0 или выше, Android 4.4 или выше
|Диапазон рабочих температур
|от −10 до +40 °C
|Габариты
|83×50×32 мм
|Вес
|90 г
|Средняя цена
|900-1000 на момент публикации статьи
Комплектация
Датчик движения поставляется в точно такой же упаковке, как и герконовый датчик, который мы только что рассмотрели — в стандартной упаковке-блистере, через которую можно с легкостью рассмотреть само устройство, а также ознакомиться с его основными характеристиками, напечатанными на информационном листке-вкладыше. Содержание листка позволяет узнать, что для работы устройства потребуется планшет или смартфон под управлением Android или iOS. На листке-вкладыше также можно найти QR-код для быстрой загрузки приложения.
Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:
- сам датчик с установленным элементом питания;
- элементы крепления (кусочки двухсторонней клейкой ленты);
- инструкцию.
На первый взгляд
Датчик движения представляет собой небольшое устройство, корпус которого выполнен из матового пластика белого цвета (точно такого же, как у герконового датчика). С тыльной стороны находится крышка, закрывающая батарейный отсек (на ней имеются отверстия для крепления с помощью саморезов). Спереди расположена кнопка для первоначальной настройки устройства, светодиодный индикатор серого цвета и, собственно, сама полусфера датчика (она также слегка подсвечивается синим цветом при срабатывании устройства).
Питание осуществляется с помощью трех «мизинчиковых» батареек ААА. Крепление на стену можно осуществить с помощью двусторонних клейких полосок либо с помощью саморезов. Стоит отметить, что для замены батареек демонтировать прибор не придется (ведь к стене крепится только задняя крышка, а не датчик целиком).
Инструкция
Инструкции ко всей серии компонентов «умного дома» выглядят одинаково: к датчику движения прилагается точно такой же сложенный в несколько раз лист с черно-белой печатью, содержащий информацию на русском, украинском, казахском и английском языках.
Содержание инструкции также стандартное: меры безопасности, технические характеристики, «перед началом использования», эксплуатация прибора и уход за ним, гарантийные обязательства.
В случае, если пользователь уже настраивал какое-либо устройство из «умного дома» Redmond, изучать инструкцию заново вряд ли окажется целесообразным.
Управление
Как и в случае с герконовым датчиком, никакого «управления» датчиком не подразумевается. Его потребуется настроить один раз, после чего он будет исправно сообщать пользователю о движении в помещении с помощью приложения Ready for Sky.
Последовательность действий аналогична. Пользователю потребуется:
- выбрать настроенную розетку, выполняющую функцию шлюза;
- выбрать иконку добавления нового устройства;
- выбрать тип устройства и иконку (в случае необходимости — сделать фото датчика или помещения, в котором он установлен);
- нажать на кнопку «Соединить», а затем — кнопку на устройстве;
- датчик появится в списке устройств;
- теперь, нажав на иконку датчика, можно узнать его текущий статус.
Подготовка к использованию
Особенных процедур подготовки датчика к работе не предусмотрено. Разработчик предупреждает о том, что если датчик хранился или транспортировался при низких температурах, то ему надо дать согреться при комнатной температуре не менее 2 часов.
Эргономика
Датчик крепится на любую горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью двустороннего скотча либо двух саморезов (не входят в комплект). Заявленная дальность действия — 8 метров. Угол обзора — 180 градусов.
Уход
Датчик не требует каких-либо особенных условий для эксплуатации или ухода: он может использоваться как при небольшой минусовой, так и при плюсовой температуре (от −10 до +40 градусов). При этом от пользователя не требуется никаких действий по обслуживанию, кроме своевременной замены элементов питания.
Тестирование
Тестирование датчика оказалось несложным: мы убедились в том, что датчик действительно работает — улавливает движение, исправно отправляет данные на умную розетку и мигает светодиодом при изменении статуса.
Несмотря на заявленный радиус действия в 8 метров, мы бы рекомендовали немного сократить это расстояние: наш опыт показал, что уверенное срабатывание на фигуру человека происходит на расстоянии около 6 метров. Сверх этой дальности нам удавалось «проскочить» мимо датчика незамеченными.
Мобильное приложение позволяет настроить уведомления (звуковые сигналы, вибрация, сообщения в статусной строке смартфона), которые будут появляться при срабатывании датчика.
Заключение
Датчик SkyGuard D31S, как и герконовый датчик, не преподнес нам никаких сюрпризов. Он исправно реагировал на движение (правда, на расстоянии чуть меньше заявленного производителем) и передавал оповещения на наше мобильное устройство. Специальных сценариев, подразумевающих автоматическое выполнение каких-либо действий, в данном случае тоже не предусмотрено.
Плюсы
- стабильная работа на расстоянии до 6 метров
- адекватная цена
Минусы
- нет возможности создания сценариев в ответ на срабатывание датчика
Камера видеонаблюдения SkyCam C1S
Характеристики
|Производитель
|Redmond
|Модель
|SkyCam C1S
|Тип
|Wi-Fi-камера видеонаблюдения
|Страна производства
|Китай
|Гарантия
|24 месяца
|Питание
|от USB, 5 В 500 мА
|Материал корпуса
|пластик
|Индикация
|2 LED-индикатора (работа, подключение)
|Управление
|одна механическая кнопка + дистанционное
|Объектив
|1/3 3,6 мм @ F2,2
|Угол обзора
|80°
|Тип сенсора
|CMOS
|Видеосигнал
|H.264
|Разрешение
|720×576
|Частота
|15 к/с
|Дальность съемки
|10 м
|Поддержка карт microSD
|до 32 ГБ
|Длина кабеля
|1,5 м
|Стандарт передачи данных
|IEEE 802.11b/g, 2,4 ГГц
|Совместимость с ПО
|iOS 8.0 или выше, Android 4.4 или выше
|Диапазон рабочих температур
|от −10 до +60 °C
|Габариты
|100×43×34 мм
|Вес
|106 г
|Средняя цена
|4000 на момент публикации статьи
Комплектация
Умная веб-камера поставляется в пластиковой прозрачной упаковке, позволяющей без проблем рассмотреть содержимое.
Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:
- саму камеру;
- пластиковую подставку;
- кабель USB—Micro-USB;
- четыре самореза с пластиковыми дюбелями;
- инструкцию.
Изучив коробку, можно узнать основную информацию об устройстве — технические характеристики, данные о гарантии и т. п.
На первый взгляд
Визуально камера производит исключительно положительное впечатление. Корпус прибора сделан из двух типов пластика — белого глянцевого и «резинового» белого софт-тач.
Спереди расположен объектив (с датчиком движения и ИК-подсветкой), кнопка управления в виде иконки Wi-Fi, отверстие микрофона, а также два светодиодных индикатора. На левой стороне корпуса находятся разъем для подключения USB-кабеля и кнопка отсоединения от базы. На правой — слот для карты памяти microSD. Сзади можно увидеть решетку динамика и разъем для крепления камеры к базе.
Круглая база для камеры сделана из белого пластика и состоит из нескольких элементов. Первый, основной элемент предназначен для крепления базы к плоской поверхности — он имеет отверстия для саморезов. Для того чтобы спрятать саморезы, сверху устанавливается второй — он крепится к первому с помощью защелок.
Наконец, непосредственно для установки камеры используется специальное подвижное крепление с гайкой. Благодаря такому решению камера может поворачиваться на базе на 360 градусов и отклоняться вверх/вниз на угол до 90 градусов. Фиксация камеры на базе осуществляется, опять же, с помощью пластиковой защелки.
В случае, если сверлить стену не хочется, можно воспользоваться специальным крючком и просто подвесить камеру вместе с базой в подходящем месте. Длина USB-кабеля, входящего в комплект, составляет 1,5 метра, что нужно учитывать при выборе места монтажа камеры: розетка с адаптером питания или свободный USB-порт должны быть не слишком далеко.
Инструкция
Инструкция к камере представляет собой сложенный в несколько раз лист. Качество бумаги на этот раз оказалось выше, чем у ранее рассмотренных датчиков: инструкция напечатана на качественной глянцевой бумаге. Содержание, впрочем, оказалось примерно таким же: технические характеристики и меры безопасности, действия перед началом использования, эксплуатация прибора, уход за камерой, условия гарантийного обслуживания.
Благодаря простым и понятным иллюстрациям, пользователь может довольно быстро разобраться, для чего служат те или иные элементы камеры, а также наглядно познакомиться с процессом ее монтажа.
А вот процесс первоначальной настройки камеры описан не слишком подробно: похоже, это связано с возможными обновлениями внутри приложения (в результате которых инструкция может потерять свою актуальность).
Управление
Управление устройством осуществляется с помощью мобильного приложения R4S Home. Обращаем отдельное внимание на тот факт, что это другое приложение, которое нужно будет установить и настроить отдельно.
В нашем случае пришлось дополнительно почитать комментарии в Play Store: при тестировании использовался смартфон Xiaomi, для обхода политик безопасности которого пришлось вручную добавить R4S Home в список приложений, разрешенных для автоматического запуска.
После этого процесс установки не занял много времени и не вызывал никаких сложностей. Последовательность действий проста:
- выбираем нужное устройство в списке;
- подключаемся к нему напрямую, посредством Wi-Fi;
- вводим пароль доступа от домашней сети;
- устройство готово к работе.
Внутри приложения можно настроить параметры работы камеры, а именно:
- включить режим отслеживания движения;
- настроить чувствительность;
- включить реакцию на обнаружение движения (звук, который будет издавать камера — собачий лай или сирена);
- настроить расписание отслеживания движения;
- включить/отключить запись видео на карту памяти.
В дополнительных настройках можно «перевернуть» изображение, полученное с камеры, удаленно отформатировать карту памяти и сменить часовой пояс. На основном экране представлены следующие возможности:
- включить камеру и просмотреть изображение;
- сделать скриншот;
- включить динамик на камере и сказать что-нибудь тому, кто находится в наблюдаемом помещении;
- включить микрофон на камере и услышать звук из наблюдаемого помещения.
Подготовка к использованию
Камера не требует какой-либо специальной подготовки для начала использования. Все, что требуется от пользователя — установить базу в подходящем месте. В случае необходимости — закрепить с помощью саморезов и дюбелей, входящих в комплект (пластиковые дюбеля, впрочем, лучше заменить на более прочные).
Эргономика
В том, что касается удобства монтажа и эксплуатации камеры, у нас не нашлось никаких претензий: качество сборки камеры оказалось вполне достойным, ее оказалось легко смонтировать и установить под нужным углом — стоит ли хотеть большего?
Отдельно отметим, что камера оказалась весьма приятной на ощупь (хотя потрогать пластик софт-тач после монтажа вряд ли доведется, разве что при переустановке на новое место).
Уход
Уход за камерой подразумевает очистку от пыли с помощью мягкой ткани. Каких-либо других действий от пользователя не требуется.
Тестирование
В ходе тестирования мы настроили камеру (как описано выше) и проверили ее возможности, касающиеся съемки фото и видео, а также оповещений. В целом у пользователя есть не так много возможностей, касающихся настройки работы устройства. Наиболее очевидный способ использования камеры — запустить приложение и проконтролировать происходящее в помещении.
«Оповещения» для зашедшего в комнату человека выглядят как звуковой сигнал (в случае, если включен соответствующий режим), а владелец смартфона с установленным приложением R4S Home сможет просмотреть три фотографии, сделанные в момент обнаружения движения.
Стоит отметить, что если человек (или, допустим, домашнее животное) будет активно перемещаться по комнате, то камера будет продолжать «спамить» тремя фотографиями каждую минуту-две. Удалять их придется вручную, последовательно выбирая каждую тройку фотографий. Здесь же мы столкнулись с еще одним «багом» приложения: просмотреть сделанные кадры нам удалось не во всех случаях, иногда они попросту отказывались загружаться без каких-либо комментариев.
Ночной режим отработал корректно: при недостаточном освещении камера переходит в черно-белый режим съемки и, в случае необходимости, включает ИК-подсветку, мощности которой вполне достаточно для наблюдения за стандартной комнатой (мы смогли рассмотреть крупные объекты, например людей на расстоянии в 6 метров). Качество съемки (720×576 пикселей, 15 кадров в секунду) представляется нам вполне достаточным для заявленной функциональности камеры (наблюдение за небольшим помещением), однако вряд ли стоит рассчитывать на какое-то другое применение камеры, кроме этого.
Отдельно стоит сказать про функцию записи видео на карту памяти. Нам, к сожалению, так и не удалось просмотреть отснятые материалы: карта отказывалась распознаваться на компьютере и выдавала сообщение о сбое в файловой системе (мы повторили эксперимент несколько раз, форматируя различные карты как с помощью камеры, так и с помощью ПК, однако результат оказался тем же).
Заключение
Камера SkyCam C1S показалась нам адекватным устройством в том, что касается ее «железной» составляющей (если исключить проблемы с распознаванием карт памяти на настольных ПК). А вот взаимодействие с программной частью, на наш взгляд, оставляет желать лучшего: в приложении хотелось бы увидеть множество дополнительных функций.
Тут и работа с оповещениями (удалять сотни фотографий вручную по одной — удовольствие ниже среднего), и более гибкое расписание автоматического наблюдения, и устранение прочих ошибок (за время нашего тестирования, например, приложение аварийно завершило работу не менее десяти раз). В общем, программистам Redmond есть над чем поработать, и этой работы, скажем прямо, немало.
Плюсы
- реакция на движение
Минусы
- отсутствие собственного блока питания
- «сырое» приложение для работы с камерой
Общие выводы
Компоненты Redmond для построения «умного дома» в целом произвели на нас положительное впечатление: они простенько, но симпатично выглядят, относительно просто настраиваются и в большинстве своем стабильно работают (выполняют заявленные задачи).
Однако мы не можем сказать, что перед нами готовое решение, которое достаточно купить и настроить один раз. Причин тому несколько.
Первая и главная — наличие двух параллельных «линеек» товаров бренда, «схожих до степени смешения»: одна серия компонентов Redmond для «умного дома» работает с использованием RF-канала, вторая использует Wi-Fi. Поэтому пользователю перед покупкой первого устройства придется определиться с выбором в пользу той или иной серии. Передумать впоследствии не получится.
Вторая причина — довольно «сырая» программная реализация. Если с простыми датчиками (герконовый датчик, датчик движения) дела обстоят неплохо, то более сложные устройства (камера наблюдения) безусловно требуют программных доработок. Впрочем, у Redmond есть такие планы: в будущем (точные даты пока неизвестны) планируется объединение нескольких приложений для управления техникой Redmond в единый «центр управления».
Ну а пока этого не случилось, пользователю остается только смириться с тем, что датчик движения будет управляться через приложение Ready For Sky Guard, а камера — через R4S Home, причем настраивать каждое из них придется отдельно.
|Датчики и камера Redmond для умного дома
предоставлены для тестирования производителем
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