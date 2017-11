Датчики и камера для контроля за квартирой или загородным домом Умный дом в варианте Redmond

Некоторое время назад на страницах iXBT.com был опубликован обзор «умной розетки» компании Redmond. Наиболее интересная возможность данного устройства — способность работать в качестве шлюза между смартфоном пользователя и всевозможными датчиками, на основе которых строится единая система «умного дома». На момент публикации обзора, впрочем, датчиков в нашем распоряжении не было (они попросту не успели поступить в продажу). Теперь же они доехали до нашей лаборатории, и мы получили возможность оценить возможности всей системы в комплексе. В наше распоряжение попали три устройства — герконовый датчик, датчик движения и «умная камера». Давайте рассмотрим их подробнее, однако вначале напомним, что́ представляет собой «умная розетка». «Умная розетка» — это небольшое устройство, способное выполнять роль программируемой розетки (с таймером), а также обеспечивающее связь между компонентами «умного дома». Для этого розетка подключается к домашней сети Wi-Fi, а обмен информацией между розеткой и прочими устройствами осуществляется по стандарту передачи данных RF либо посредством того же Wi-Fi (в зависимости от объема передаваемых данных). Управление всей системой осуществляется с помощью специального приложения для смартфонов или планшетов под управлением операционной системы iOS 8.0 (и выше) либо Android 4.4 (и выше). Оглавление Герконовый датчик SkyGuard G31S Заключение Датчик движения RG-D31S Заключение Wi-Fi-камера видеонаблюдения SkyCam C1S Заключение Общие выводы Герконовый датчик SkyGuard G31S Характеристики Производитель Redmond Модель SkyGuard G31S Тип беспроводной (RF) герконовый датчик Страна производства Китай Гарантия 24 месяца Элемент питания CR2032, 3 В Материал корпуса пластик Индикация один LED-индикатор Управление одна механическая кнопка + дистанционное Совместимость с ПО iOS 8.0 или выше, Android 4.4 или выше Диапазон рабочих температур от −10 до +40 °C Габариты 61×42×11 мм Вес 35 г Средняя цена 600-700 на момент публикации статьи Комплектация Герконовый датчик поставляется в стандартной упаковке-блистере, через которую можно с легкостью рассмотреть само устройство, а также ознакомиться с его основными характеристиками, напечатанными на информационном листке-вкладыше. Содержание листка позволяет узнать, что для работы устройства потребуется планшет или смартфон под управлением Android или iOS. На листке-вкладыше также можно найти QR-код для быстрой загрузки приложения. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: сам датчик с установленным элементом питания;

элементы крепления (кусочки двухсторонней клейкой ленты);

инструкцию. На первый взгляд Герконовый датчик представляет собой небольшое устройство, состоящее из основного модуля (с батарейкой, индикатором и кнопкой управления) и магнита, который надлежит закрепить напротив основного модуля. Материал датчика — матовый пластик белого цвета. Такой пластик будет адекватно смотреться, например, на обычном окне-стеклопакете. А вот на деревянной двери он, наверняка, будет бросаться в глаза. Пластик корпуса магнита почему-то оказался глянцевым (такое впечатление, что его производили отдельно от корпуса основного модуля). На основном модуле можно увидеть механическую кнопку, предназначенную для первоначальной настройки, а также светодиодный индикатор синего цвета. Элемент питания CR2032 (плоская батарейка) вставляется с помощью специальных «салазок», которые позволят заменить батарейку, не отрывая датчик от места установки. Чтобы избежать разряда батарейки в процессе хранения датчика, один из контактов изолирован с помощью кусочка прозрачного пластика. Его нужно извлечь перед началом эксплуатации (впрочем, инструкция предупреждает, что элемент питания, поставляющийся с датчиком, служит только для проверки его работоспособности, а для продолжительной работы прибора рекомендуется приобрести новый элемент питания). Инструкция Инструкция к датчику представляет собой сложенный в несколько раз лист с черно-белой печатью, содержащий информацию на русском, украинском, казахском и английском языках. Содержание инструкции стандартное: меры безопасности, технические характеристики, «перед началом использования», эксплуатация прибора и уход за ним, гарантийные обязательства. Прочитать такую инструкцию (как минимум один раз) будет полезно, но не слишком интересно. Управление «Управление» датчиком осуществляется с помощью мобильного приложения Ready for Sky. Хотя, конечно, никакого управления (двусторонней связи) в данном случае не происходит: датчик посылает данные умной розетке, а она перенаправляет их на смартфон пользователя. Механическая кнопка, расположенная на корпусе датчика, предназначена лишь для первоначальной настройки (привязки) датчика к умной розетке. Настройка розетки подробно описана в нашем предыдущем обзоре, поэтому сейчас мы будем исходить из того, что она уже подключена и настроена соответствующим образом (загружено и установлено мобильное приложение, создан аккаунт пользователя, розетка подключена к Wi-Fi и т. д.). Для добавления герконового датчика нужно последовательно выполнить следующие действия: выбрать настроенную розетку; выбрать иконку добавления нового устройства;

выбрать тип устройства и иконку (в случае необходимости вместо иконки можно использовать собственноручно сделанную фотографию — это может быть полезно при подключении нескольких датчиков, чтобы избежать путаницы); нажать на кнопку «Соединить», а затем — кнопку на устройстве; датчик появится в списке устройств; теперь, нажав на иконку датчика, можно узнать его текущий статус (открыто/закрыто); Подготовка к использованию Особенных процедур подготовки датчика к работе не предусмотрено. Разработчик предупреждает о том, что если датчик хранился или транспортировался при низких температурах, то ему надо дать согреться при комнатной температуре не менее 2 часов. Процесс добавления датчика прошел без особых сложностей. Мы столкнулись лишь с одним странным багом — необходимостью выйти из учетной записи приложения и войти в него снова перед началом настройки, иначе розетка отказывалась видеть новое устройство. Подозреваем, что такая ошибка была вызвана недавним обновлением версии приложения. Эргономика Датчик и магнит крепятся на дверь либо окно с помощью двустороннего скотча. Разработчик заявляет, что расстояние между двумя частями прибора не должно превышать 5 мм. Наш опыт показывает, что датчик сработает и на большем расстоянии — около 1 см. Уход Датчик не не требует каких-либо особенных условий для эксплуатации или ухода: он может использоваться как при небольшой минусовой, так и при плюсовой температуре (от −10 до +40 градусов). Все, что может потребоваться от пользователя в процессе эксплуатации — периодически протирать пыль с помощью кусочка мягкой ткани. Нас несколько смутило ограничение на использование при минусовых температурах: если работа датчика не гарантируется при температурах ниже −10 градусов, то вряд ли его получится использовать для контроля за дачным домом, который не отапливается в зимнее время (а это одно из самых очевидных применений для такого типа устройств). Тестирование Тестирование датчика оказалось несложным: мы убедились в том, что датчик действительно работает — улавливает магнит при его приближении на расстояние в 5 мм, исправно отправляет данные на умную розетку и мигает светодиодом при изменении статуса двери (открыто/закрыто). Мобильное приложение позволяет настроить уведомления (звуковые сигналы, вибрация, сообщения в статусной строке смартфона), которые будут появляться при срабатывании датчика (открывании двери/окна). Расстояние, на котором датчик способен поддерживать связь с розеткой, составляет (согласно данным производителя) 15 метров. Наш опыт эксплуатации датчика в обычной квартире подтвердил эти цифры: датчик уверенно работал на расстоянии 12-14 метров и терял связь с розеткой при удалении на 14-15 метров. Заключение Датчик SkyGuard G31S оказался абсолютно адекватным устройством, которое без проблем справилось с единственной возложенной на него функцией — информировать пользователя о том, что дверь или окно были открыты в его отсутствие. К сожалению, единственным вариантом возможной реакции на данное событие является простое оповещение пользователя. Надеемся, что в будущем разработчики Redmond добавят возможность создания более сложных пользовательских сценариев — например, автоматическое включение/отключение бытовых приборов в случае срабатывания датчика. Автоматическое включение света на приусадебном участке — что может быть лучше для того, чтобы отпугнуть воров, открывших дверь? Плюсы стабильная работа на расстоянии до 15 метров

адекватная цена Минусы нет возможности создания сценариев в ответ на срабатывание датчика Датчик движения SkyGuard D31S Характеристики Производитель Redmond Модель SkyGuard D31S Тип беспроводной (RF) датчик движения Страна производства Китай Гарантия 24 месяца Элемент питания 3 × LR03 (AAA), 4,5 В Материал корпуса пластик Индикация один LED-индикатор Управление одна механическая кнопка + дистанционное Дальность действия 8 м Угол обзора 180° Совместимость с ПО iOS 8.0 или выше, Android 4.4 или выше Диапазон рабочих температур от −10 до +40 °C Габариты 83×50×32 мм Вес 90 г Средняя цена 900-1000 на момент публикации статьи Комплектация Датчик движения поставляется в точно такой же упаковке, как и герконовый датчик, который мы только что рассмотрели — в стандартной упаковке-блистере, через которую можно с легкостью рассмотреть само устройство, а также ознакомиться с его основными характеристиками, напечатанными на информационном листке-вкладыше. Содержание листка позволяет узнать, что для работы устройства потребуется планшет или смартфон под управлением Android или iOS. На листке-вкладыше также можно найти QR-код для быстрой загрузки приложения. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: сам датчик с установленным элементом питания;

элементы крепления (кусочки двухсторонней клейкой ленты);

инструкцию. На первый взгляд Датчик движения представляет собой небольшое устройство, корпус которого выполнен из матового пластика белого цвета (точно такого же, как у герконового датчика). С тыльной стороны находится крышка, закрывающая батарейный отсек (на ней имеются отверстия для крепления с помощью саморезов). Спереди расположена кнопка для первоначальной настройки устройства, светодиодный индикатор серого цвета и, собственно, сама полусфера датчика (она также слегка подсвечивается синим цветом при срабатывании устройства). Питание осуществляется с помощью трех «мизинчиковых» батареек ААА. Крепление на стену можно осуществить с помощью двусторонних клейких полосок либо с помощью саморезов. Стоит отметить, что для замены батареек демонтировать прибор не придется (ведь к стене крепится только задняя крышка, а не датчик целиком). Инструкция Инструкции ко всей серии компонентов «умного дома» выглядят одинаково: к датчику движения прилагается точно такой же сложенный в несколько раз лист с черно-белой печатью, содержащий информацию на русском, украинском, казахском и английском языках. Содержание инструкции также стандартное: меры безопасности, технические характеристики, «перед началом использования», эксплуатация прибора и уход за ним, гарантийные обязательства. В случае, если пользователь уже настраивал какое-либо устройство из «умного дома» Redmond, изучать инструкцию заново вряд ли окажется целесообразным. Управление Как и в случае с герконовым датчиком, никакого «управления» датчиком не подразумевается. Его потребуется настроить один раз, после чего он будет исправно сообщать пользователю о движении в помещении с помощью приложения Ready for Sky. Последовательность действий аналогична. Пользователю потребуется: выбрать настроенную розетку, выполняющую функцию шлюза;

выбрать иконку добавления нового устройства;

выбрать тип устройства и иконку (в случае необходимости — сделать фото датчика или помещения, в котором он установлен);

нажать на кнопку «Соединить», а затем — кнопку на устройстве;

датчик появится в списке устройств; теперь, нажав на иконку датчика, можно узнать его текущий статус. Подготовка к использованию Особенных процедур подготовки датчика к работе не предусмотрено. Разработчик предупреждает о том, что если датчик хранился или транспортировался при низких температурах, то ему надо дать согреться при комнатной температуре не менее 2 часов. Эргономика Датчик крепится на любую горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью двустороннего скотча либо двух саморезов (не входят в комплект). Заявленная дальность действия — 8 метров. Угол обзора — 180 градусов. Уход Датчик не требует каких-либо особенных условий для эксплуатации или ухода: он может использоваться как при небольшой минусовой, так и при плюсовой температуре (от −10 до +40 градусов). При этом от пользователя не требуется никаких действий по обслуживанию, кроме своевременной замены элементов питания. Тестирование Тестирование датчика оказалось несложным: мы убедились в том, что датчик действительно работает — улавливает движение, исправно отправляет данные на умную розетку и мигает светодиодом при изменении статуса. Несмотря на заявленный радиус действия в 8 метров, мы бы рекомендовали немного сократить это расстояние: наш опыт показал, что уверенное срабатывание на фигуру человека происходит на расстоянии около 6 метров. Сверх этой дальности нам удавалось «проскочить» мимо датчика незамеченными. Мобильное приложение позволяет настроить уведомления (звуковые сигналы, вибрация, сообщения в статусной строке смартфона), которые будут появляться при срабатывании датчика. Заключение Датчик SkyGuard D31S, как и герконовый датчик, не преподнес нам никаких сюрпризов. Он исправно реагировал на движение (правда, на расстоянии чуть меньше заявленного производителем) и передавал оповещения на наше мобильное устройство. Специальных сценариев, подразумевающих автоматическое выполнение каких-либо действий, в данном случае тоже не предусмотрено. Плюсы стабильная работа на расстоянии до 6 метров

адекватная цена Минусы нет возможности создания сценариев в ответ на срабатывание датчика Камера видеонаблюдения SkyCam C1S Характеристики Производитель Redmond Модель SkyCam C1S Тип Wi-Fi-камера видеонаблюдения Страна производства Китай Гарантия 24 месяца Питание от USB, 5 В 500 мА Материал корпуса пластик Индикация 2 LED-индикатора (работа, подключение) Управление одна механическая кнопка + дистанционное Объектив 1/3 3,6 мм @ F2,2 Угол обзора 80° Тип сенсора CMOS Видеосигнал H.264 Разрешение 720×576 Частота 15 к/с Дальность съемки 10 м Поддержка карт microSD до 32 ГБ Длина кабеля 1,5 м Стандарт передачи данных IEEE 802.11b/g, 2,4 ГГц Совместимость с ПО iOS 8.0 или выше, Android 4.4 или выше Диапазон рабочих температур от −10 до +60 °C Габариты 100×43×34 мм Вес 106 г Средняя цена 4000 на момент публикации статьи Комплектация Умная веб-камера поставляется в пластиковой прозрачной упаковке, позволяющей без проблем рассмотреть содержимое. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: саму камеру;

пластиковую подставку;

кабель USB—Micro-USB;

четыре самореза с пластиковыми дюбелями;

инструкцию. Изучив коробку, можно узнать основную информацию об устройстве — технические характеристики, данные о гарантии и т. п. На первый взгляд Визуально камера производит исключительно положительное впечатление. Корпус прибора сделан из двух типов пластика — белого глянцевого и «резинового» белого софт-тач. Спереди расположен объектив (с датчиком движения и ИК-подсветкой), кнопка управления в виде иконки Wi-Fi, отверстие микрофона, а также два светодиодных индикатора. На левой стороне корпуса находятся разъем для подключения USB-кабеля и кнопка отсоединения от базы. На правой — слот для карты памяти microSD. Сзади можно увидеть решетку динамика и разъем для крепления камеры к базе. Круглая база для камеры сделана из белого пластика и состоит из нескольких элементов. Первый, основной элемент предназначен для крепления базы к плоской поверхности — он имеет отверстия для саморезов. Для того чтобы спрятать саморезы, сверху устанавливается второй — он крепится к первому с помощью защелок. Наконец, непосредственно для установки камеры используется специальное подвижное крепление с гайкой. Благодаря такому решению камера может поворачиваться на базе на 360 градусов и отклоняться вверх/вниз на угол до 90 градусов. Фиксация камеры на базе осуществляется, опять же, с помощью пластиковой защелки. В случае, если сверлить стену не хочется, можно воспользоваться специальным крючком и просто подвесить камеру вместе с базой в подходящем месте. Длина USB-кабеля, входящего в комплект, составляет 1,5 метра, что нужно учитывать при выборе места монтажа камеры: розетка с адаптером питания или свободный USB-порт должны быть не слишком далеко. Инструкция Инструкция к камере представляет собой сложенный в несколько раз лист. Качество бумаги на этот раз оказалось выше, чем у ранее рассмотренных датчиков: инструкция напечатана на качественной глянцевой бумаге. Содержание, впрочем, оказалось примерно таким же: технические характеристики и меры безопасности, действия перед началом использования, эксплуатация прибора, уход за камерой, условия гарантийного обслуживания. Благодаря простым и понятным иллюстрациям, пользователь может довольно быстро разобраться, для чего служат те или иные элементы камеры, а также наглядно познакомиться с процессом ее монтажа. А вот процесс первоначальной настройки камеры описан не слишком подробно: похоже, это связано с возможными обновлениями внутри приложения (в результате которых инструкция может потерять свою актуальность). Управление Управление устройством осуществляется с помощью мобильного приложения R4S Home. Обращаем отдельное внимание на тот факт, что это другое приложение, которое нужно будет установить и настроить отдельно. В нашем случае пришлось дополнительно почитать комментарии в Play Store: при тестировании использовался смартфон Xiaomi, для обхода политик безопасности которого пришлось вручную добавить R4S Home в список приложений, разрешенных для автоматического запуска. После этого процесс установки не занял много времени и не вызывал никаких сложностей. Последовательность действий проста: выбираем нужное устройство в списке; подключаемся к нему напрямую, посредством Wi-Fi; вводим пароль доступа от домашней сети; устройство готово к работе. Внутри приложения можно настроить параметры работы камеры, а именно: включить режим отслеживания движения;

настроить чувствительность;

включить реакцию на обнаружение движения (звук, который будет издавать камера — собачий лай или сирена);

настроить расписание отслеживания движения;

включить/отключить запись видео на карту памяти. В дополнительных настройках можно «перевернуть» изображение, полученное с камеры, удаленно отформатировать карту памяти и сменить часовой пояс. На основном экране представлены следующие возможности: включить камеру и просмотреть изображение;

сделать скриншот;

включить динамик на камере и сказать что-нибудь тому, кто находится в наблюдаемом помещении;

включить микрофон на камере и услышать звук из наблюдаемого помещения. Подготовка к использованию Камера не требует какой-либо специальной подготовки для начала использования. Все, что требуется от пользователя — установить базу в подходящем месте. В случае необходимости — закрепить с помощью саморезов и дюбелей, входящих в комплект (пластиковые дюбеля, впрочем, лучше заменить на более прочные). Эргономика В том, что касается удобства монтажа и эксплуатации камеры, у нас не нашлось никаких претензий: качество сборки камеры оказалось вполне достойным, ее оказалось легко смонтировать и установить под нужным углом — стоит ли хотеть большего? Отдельно отметим, что камера оказалась весьма приятной на ощупь (хотя потрогать пластик софт-тач после монтажа вряд ли доведется, разве что при переустановке на новое место). Уход Уход за камерой подразумевает очистку от пыли с помощью мягкой ткани. Каких-либо других действий от пользователя не требуется. Тестирование В ходе тестирования мы настроили камеру (как описано выше) и проверили ее возможности, касающиеся съемки фото и видео, а также оповещений. В целом у пользователя есть не так много возможностей, касающихся настройки работы устройства. Наиболее очевидный способ использования камеры — запустить приложение и проконтролировать происходящее в помещении. «Оповещения» для зашедшего в комнату человека выглядят как звуковой сигнал (в случае, если включен соответствующий режим), а владелец смартфона с установленным приложением R4S Home сможет просмотреть три фотографии, сделанные в момент обнаружения движения. Стоит отметить, что если человек (или, допустим, домашнее животное) будет активно перемещаться по комнате, то камера будет продолжать «спамить» тремя фотографиями каждую минуту-две. Удалять их придется вручную, последовательно выбирая каждую тройку фотографий. Здесь же мы столкнулись с еще одним «багом» приложения: просмотреть сделанные кадры нам удалось не во всех случаях, иногда они попросту отказывались загружаться без каких-либо комментариев. Ночной режим отработал корректно: при недостаточном освещении камера переходит в черно-белый режим съемки и, в случае необходимости, включает ИК-подсветку, мощности которой вполне достаточно для наблюдения за стандартной комнатой (мы смогли рассмотреть крупные объекты, например людей на расстоянии в 6 метров). Качество съемки (720×576 пикселей, 15 кадров в секунду) представляется нам вполне достаточным для заявленной функциональности камеры (наблюдение за небольшим помещением), однако вряд ли стоит рассчитывать на какое-то другое применение камеры, кроме этого. Отдельно стоит сказать про функцию записи видео на карту памяти. Нам, к сожалению, так и не удалось просмотреть отснятые материалы: карта отказывалась распознаваться на компьютере и выдавала сообщение о сбое в файловой системе (мы повторили эксперимент несколько раз, форматируя различные карты как с помощью камеры, так и с помощью ПК, однако результат оказался тем же). Заключение Камера SkyCam C1S показалась нам адекватным устройством в том, что касается ее «железной» составляющей (если исключить проблемы с распознаванием карт памяти на настольных ПК). А вот взаимодействие с программной частью, на наш взгляд, оставляет желать лучшего: в приложении хотелось бы увидеть множество дополнительных функций. Тут и работа с оповещениями (удалять сотни фотографий вручную по одной — удовольствие ниже среднего), и более гибкое расписание автоматического наблюдения, и устранение прочих ошибок (за время нашего тестирования, например, приложение аварийно завершило работу не менее десяти раз). В общем, программистам Redmond есть над чем поработать, и этой работы, скажем прямо, немало. Плюсы реакция на движение Минусы отсутствие собственного блока питания

«сырое» приложение для работы с камерой Общие выводы Компоненты Redmond для построения «умного дома» в целом произвели на нас положительное впечатление: они простенько, но симпатично выглядят, относительно просто настраиваются и в большинстве своем стабильно работают (выполняют заявленные задачи). Однако мы не можем сказать, что перед нами готовое решение, которое достаточно купить и настроить один раз. Причин тому несколько. Первая и главная — наличие двух параллельных «линеек» товаров бренда, «схожих до степени смешения»: одна серия компонентов Redmond для «умного дома» работает с использованием RF-канала, вторая использует Wi-Fi. Поэтому пользователю перед покупкой первого устройства придется определиться с выбором в пользу той или иной серии. Передумать впоследствии не получится. Вторая причина — довольно «сырая» программная реализация. Если с простыми датчиками (герконовый датчик, датчик движения) дела обстоят неплохо, то более сложные устройства (камера наблюдения) безусловно требуют программных доработок. Впрочем, у Redmond есть такие планы: в будущем (точные даты пока неизвестны) планируется объединение нескольких приложений для управления техникой Redmond в единый «центр управления». Ну а пока этого не случилось, пользователю остается только смириться с тем, что датчик движения будет управляться через приложение Ready For Sky Guard, а камера — через R4S Home, причем настраивать каждое из них придется отдельно.

Датчики и камера Redmond для умного дома

предоставлены для тестирования производителем

