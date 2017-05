Утюг Redmond SkyIron RI-C254S, с которым больше не нужно беспокоиться, уходя из дома

Герой сегодняшней статьи — один из компонентов «умного» дома. Утюг, который управляется не только традиционным способом, но и дистанционно с помощью мобильного приложения Ready For Sky. Производитель утверждает, что через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете, можно отключить smart утюг или узнать статус его работы и положение в пространстве. Также в приложении предусмотрена возможность установки безопасного режима работы. Этот режим блокирует ручное включение утюга. Такая необходимость может быть востребована в доме, где есть маленькие дети или пожилые родственники. В ходе практических экспериментов мы не только проверим качество выполнения утюгом своих непосредственных функций, но и поработаем с приложением, выяснив его основные возможности, и «поиграем» с дистанционным управлением банального бытового устройства. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Модель SkyIron RI-C254S Тип утюг Страна производства Китай Гарантия 2 года Заявленная мошность 2500 Вт Тип покрытия подошвы керамическое Тип управления механический, дистанционный Постоянная подача пара 50 г/мин Паровой удар 150 г/мин Разбрызгивание есть Дополнительные функции вертикальное отпаривание, функция самоочистки, система анти-капля, анти-накипь Индикатор есть Система автоотключения есть Длина шнура 2,9 м Габариты устройства (Ш×В×Г) 30×15×12 см Вес устройства 1,130 кг Габариты упаковки (Ш×В×Г) 31×16,5×13 см Вес упаковки 1,640 кг Средняя цена T-1718526873 Розничные предложения L-1718526873-10 Комплектация Утюг поставляется в небольшой коробке, оформленной в фирменном стиле Redmond: темный фон, градиент бордового на верхней грани, обилие информации об устройстве, его особенностях и концепции «умного» дома. На упаковке размещены фотографии утюга и его отдельных элементов в различных ракурсах. Коробка оснащена ручкой для переноски. Внутри коробки, надежно зафиксированный посредством картонных вкладок, был размещен утюг, а также пластиковый стаканчик для воды, инструкция по эксплуатации, сервисная книжка и несколько рекламных проспектов и вкладышей, в частности рассказывающих о продвигаемой Redmond идеи Smart Home. На первый взгляд Из-за используемых в оформлении темных цветов и довольно крупного размера, утюг выглядит внушительным и относительно крупным. Корпус изготовлен из черного и прозрачного серого пластика. Серебристые вставки вдоль корпуса призваны, видимо, добавить дизайну динамичности и немного облегчить впечатление массивного прибора. Несмотря ни на что, утюг имеет небольшую массу. Ручка удобно, без скольжения размещается в руке. На наружной части ручки имеется прорезиненная вставка серого цвета. В передней части утюга, ближе к носику, расположена крышка, скрывающая отверстие для наливания воды. Одним пальцем, по крайней мере, в начале эксплуатации, крышку не откинуть. Закрывается она также плотно, с негромким специфичным щелчком. Размер отверстия представляется нам достаточным для безопасного и аккуратного наливания воды в резервуар утюга. Далее на ручке расположены: регулятор мощности подачи пара и две кнопки ярко-розового цвета. Одна кнопка предназначена для разбрызгивания воды, вторая — для парового удара. Сопло распылителя для разбрызгивания воды расположено с внешней стороны корпуса близко к зауженной части подошвы. Терморегулятор находится в традиционном для утюгов месте — в верхней части корпуса под ручкой. Регулятор вращается со щелчками, хорошо ощущаемыми на ощупь. Ход регулятора не затруднен, пошаговость при переключении температурных режимов почувствовать не удается. По краю регулятор имеет прорезиненную вставку, что облегчает управление: не соскальзывают пальцы, вращение может быть остановлено в любом положении без излишнего напряжения руки. Подошва утюга имеет керамическое покрытие. Поверхность гладкая, без зазубрин и царапин. Форма — классическая треугольная с округлыми гранями и скругленными углами. По периметру подошвы выделено большое количество отверстий для выхода пара. Отверстия расположены в один ряд. В изобилии имеющиеся выемки округлой и овальной формы и тонкие линии вокруг них призваны, видимо, более равномерно распределять потоки пара по обрабатываемой ткани. Сетевой шнур закреплен на шаровом шарнире в хвостовой части ручки. Шарнир вращается по окружности, ограниченной отверстием, в котором он закреплен. В месте соединения кабель защищен пластиковым кожухом. Длина провода электропитания — почти три метра. Нам такая длина представляется более чем достаточной. Конструктивными элементами для хранения шнура утюг не оснащен. При хранении провод можно было бы намотать вокруг нижней пластиковой части корпуса, но намотка постоянно слетает, потому что к основанию корпус сужается. Основание имеет форму, позволяющую утюгу устойчиво стоять в вертикальном положении. Резиновые накладки, расположенные в вершинах скругленных углов, призваны противодействовать скольжению В комплект входит прозрачный пластиковый стакан объемом в 200 мл. Носик стаканчика заужен для облегчения наливания воды в резервуар утюга. В общем Redmond SkyIron RI-C254S выглядит как обычный утюг со индивидуальными конструктивными особенностями. Никаких нареканий или замечаний к конструкции, исполнению и материалам мы предъявить не можем. Инструкция Маленькая брошюра на мелованной бумаге содержит информацию только на русском языке. Содержание руководства стандартно: технические характеристики, перечень мер безопасности, схема утюга с подробными разъяснениями, инструкции по подготовке к работе и непосредственно эксплуатации. Больше страницы занимают сведения о технологии Ready for Sky, в том числе и порядок действий для настройки удаленного доступа. Наибольший интерес вызывает как раз раздел, посвященный дистанционному управлению и его возможностям. Наиболее полезным — таблицы выбора режимов глажения для различных тканей и способами устранения неисправностей. На наш взгляд, однократного изучения инструкции будет достаточно для успешной эксплуатации прибора. Управление Для начала работы достаточно подключить утюг к сети. При включении устройства в сеть раздается длительный звуковой сигнал и оранжевым цветом загорается индикатор, расположенный в виде полосы розового прозрачного пластика в нижней внутренней части корпуса. Горит индикатор ярко, гаснет по достижении заданной терморегулятором температуры. После выбора желаемого режима подачи пара и температурного режима можно приступать к работе. Регулятор подачи пара позволяет выбрать мощность подачи пара. При этом переключатель имеет четыре положения, отмеченные понятными пиктограммами: сухая глажка (без пара), равномерная подача пара малой и средней мощности, равномерная мощная подача пара. Выше регулятора расположены две кнопки: распыления и парового удара. Нажатие происходит без сопротивления. Утюг оснащен функцией автоматического отключения. Если устройство находится в неподвижном состоянии, то срабатывает система автоотключения. При этом прибор издает три коротких звуковых сигнала, а индикатор начинает мигать голубым цветом. Отметим, что для утюга, находящегося в разных положениях, автоотключение происходит по прошествии разных промежутков времени простоя: горизонтальное положение — через 30 сек;

на боку (случайное падение) — через 1 секунду;

вертикальное положение — 8 мин. Наличие данной функции сложно переоценить. В ходе тестирования мы проверим, каковы реальные промежутки времени, через которые срабатывает система автоотключения. Дистанционное управление (технология Ready for Sky) Согласно инструкции, технология Ready for Sky позволяет пользователю с помощью одноименной программы-приложения контролировать состояние и положение прибора в пространстве, а также отключать его дистанционно с помощью смартфона или планшета. По факту, необходимость наличия этой функции нам представляется сомнительной. Но к лирике позже, а пока продемонстрируем, что именно увидит пользователь на экране электронного девайса при управлении утюгом дистанционно. Приложение бесплатно для скачивания в App Store и Google Play, работает на версиях iOS от 8.0 и выше и Android от 4.3 и выше. Приложение связывается с прибором через Bluetooth. Запускается и настраивается довольно просто и интуитивно понятным образом. Для того чтобы программа «увидела» утюг, последний должен быть подключен к электричеству. Скриншоты демонстрируют, что через приложение действительно можно посмотреть на положение прибора в пространстве. Если возникает необходимость выключить утюг, то достаточно нажать на соответствующую кнопку на экране смартфона. Безопасный режим предусматривает использование прибора только в том случае, если есть соединение с мобильным приложением. В противном случае прибор заблокируется, и, при включении в сеть, будет лишь мигать индикатор автоотключения. На практике это означает, что если человек, у которого на телефон установлено приложение, уйдет на работу, то никто не сможет воспользоваться утюгом. Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство, с которого ведется дистанционное управление, должно находиться не более чем в 15 м от утюга. Для управления домашним прибором из любой точки Земли пользователю понадобится отдельный домашний гаджет с постоянно включенным Bluetooth и приложение R4S Gateway, которое позволяет через мобильное устройство связаться с домашним девайсом. Кстати, включить утюг через мобильное приложение невозможно. В целом, функционал приложения довольно ограничен: можно лишь подключить безопасный режим и отключить утюг. Да и то, если вы не используете приложение R4S Gateway, сделать это можно, находясь в 15 м от прибора. Использование Утюг оснащен тремя традиционными уровнями нагрева: для глажения синтетических тканей, для шерсти/шелка и для хлопка/льна. Гладить Redmond SkyIron RI-C254S можно как сухим способом, так и с паром, и сбрызгиванием тканей водой. Для вертикального отпаривания следует использовать функцию интенсивного отпаривания, переведя регулятор подачи пара в крайнее правое положение. Подготовка Подготовка к эксплуатации традиционна для такого типа бытовых устройств. Рекомендуется протереть корпус и подошву утюга слегка влажной тканью, нагреть прибор до максимальной температуры и прогладить кусок ткани. Если планируется влажная глажка или отпаривание, то перед включением утюга в сеть необходимо наполнить его водой. Стаканчик объемом в 200 мл, входящий в комплект, идеально подходит для этой операции. Диаметр отверстия для заливки воды достаточен, так что процесс наполнения резервуара утюга водой несложен. Объем резервуара — около 300 мл. Эргономика В вертикальном положении утюг стоит устойчиво. Ручка удобно размещается в руке. Гладкая подошва легко скользит по ткани. При горизонтальном глажении пар поступает вниз и равномерно распределяется по всей поверхности ткани. Какое-то количество пара, особенно при паровом ударе, поднимается по сторонам от утюга. Ожог, в принципе не грозит, но на всякий случае мы бы рекомендовали пользователю быть внимательным. Также отметим, что малой и средней мощности подачи пара нам часто не хватало, поэтому соответствующий регулятор был постоянно включен на максимально мощной подаче. Однако пар поступал нерегулярно — приходилось неоднократно использовать безотказную функцию парового удара. Паровой удар происходит без задержки в момент нажатия соответствующей кнопки. Отметим, что вертикальное отпаривание с помощью обычных утюгов предназначено не столько для отпаривания сильно мятых и пересушенных вещей, сколько для того, чтобы обновить, распрямить и освежить предметы одежды, долго провисевшие в платяном шкафу. Мощности паровой струи в режиме равномерного отпаривания не хватало для качественного разглаживания материала, поэтому для вертикального отпаривания мы использовали функцию парового удара. Никаких луж воды под отпариваемой одеждой или мокрых пятен на самой одежде замечено не было. До максимальной температуры утюг нагревается быстро — за 23 секунды. Яркий цвет лампочки индикатора делает процесс наглядным. Звуковые сигналы позволяют легко ориентироваться в происходящем. За все тесты ни разу на ткань не попадали крупные капли воды при разбрызгивании. Это значит, что сопло распылителя создает очень мелкие брызги, что помогает разглаживать даже сложные и пересушенные места без повреждений или изменения внешнего вида ткани. Длины шнура нам хватило для комфортной эксплуатации. Шаровой шарнир движется свободно, так что утюг можно отклонять в любую сторону, не следя при этом, в каком направлении следует повернуть корпус или перекинуть шнур. Уход По завершении процесса глажения рекомендуется слить оставшуюся в резервуаре воду во избежание образования известковых отложений и загрязнений на внутренней стороне резервуара, которые могут испачкать ткани при последующем глажении. Слив воды из резервуара осуществляется просто: нужно лишь открыть крышку и перевернуть утюг. Вода из резервуара выливается полностью. Корпус утюга и подошву можно протирать мягкой влажной тканью или губкой. Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды. Также запрещено использовать металлические щетки и очищать утюг спиртосодержащими или абразивными моющими средствами. Дабы не повредить подошву утюга, рекомендуется хранить его в строго вертикальном положении. Функция самоочистки служит для удаления образовавшейся накипи в соплах подошвы. Такого рода процедуру рекомендуется проводить 2 — 3 раза в месяц в зависимости от жесткости воды и интенсивности пользования. Чем жестче используемая вода, тем чаще требуется самоочистка. При этом следует наполнить резервуар утюга водой до отметки MAX, регулятор пара перевести в положение «сухое глажение», пару минут прогреть утюг на максимальной температуре. Затем необходимо отключить утюг от сети, разместить его подошвой вниз над раковиной или ванной и нажать кнопку самоочистки, находящуюся с левой стороны на корпусе утюга. Отметим, что дотянуться до искомой кнопки большим пальцем правой руки трудно. Приходится одной рукой держать утюг, а второй — нажимать на кнопку. В это время пар и капли горячей воды должны выходить через отверстия в подошве, вымывая остатки накипи и примеси. Мы неоднократно производили похожую процедуру при тестировании других утюгов. Обычно все происходит именно так. Однако тестируемый образец выделял лишь пар, поступавший в сопла в режиме, как нам показалось, обычного равномерного отпаривания. Капли воды вытекали лишь в том случае, когда мы усиленно трясли утюгом. Тестирование Объективные тесты Скорость нагрева Redmond SkyIron RI-C254S очень высока — прибору требуется лишь 23 секунды, чтобы достичь максимального нагрева подошвы. Температуры подошвы неравномерна, в верхней части температура достигала 230 °C, в о время как внизу подошвы нагрев составил 140 °C. Показатели энергопотребления колебались в диапазоне от 2388 до 2400 Вт. Функция автоматического отключения прибора, на продолжительное время оставленного без движения, работала безотказно. Отключение в вертикальном положении происходило через 7 минут 50 секунд, в горизонтальном — через 30 секунд, при укладывании утюга на бок (имитация падения) отключение срабатывало через 2-5 секунд. Перед описанием результатов практических экспериментов отметим, что вся одежда была пересушена в нарочито мятом виде. В обычных условиях такого не происходит: как правило, одежда развешивается на веревки и сушится в расправленном виде. Но мы тестируем утюги в условиях, приближенных к экстремальным. Джинсы Предмет повседневной одежды изготовлен из плотной и толстой джинсовой ткани. Сушили, как было указано выше, в скрученном виде на батарее центрального отопления. Использовали режим максимальной подачи пара и максимальную температуру подошвы. Однако пара не хватало для качественного отпаривания заломов и морщин, поэтому мы были вынуждены часто нажимать на кнопку парового удара. Шнур процессу глажения не мешал, пар во время удара валил во все стороны, не попадая на ручку утюга и руки. Ткань хорошо отпарилась и распрямилась. Джинсы приобрели опрятный вид. Результат: отлично. Мужская рубашка Рубашка изготовлена из фланелевой ткани, традиционно разглаживающейся без особых усилий и трудов. Форма изделия стандартна, но рубашка пролежала в платяном шкафу в смятом, а не сложенном виде довольно продолжительное время. Никаких проблем или замечаний процесс глажения у нас не вызвал. Обработку производили на максимальной температуре при средней мощности подачи пара. Зауженный носик отлично проходил между пуговицами, без усилий разглаживал смятые манжеты и воротник. Для особо замятых мест использовали паровой удар. Результат: отлично. Вертикальное отпаривание С помощью этой функции было решено освежить платье, на задней стороне которого остались следы от долгого сидения. В целом замятия несильные, но они явственно видны, и надеть платье в таком виде несколько некомильфо. Установили регулятор нагрева подошвы на максимальную температуру, регулятор подачи пара — на самую большую мощность. Однако в вертикальном положении утюга пар выходил далеко не с той мощностью, которая позволила бы разгладить заломы на ткани. Поэтому вся процедура вертикального отпаривания прошла в режиме беспрерывных паровых ударов. Стоит отдать должное утюгу: ему практически не требовалось времени для разогрева, паровые удары следовали один за другим. Никаких капель воды ни на самом платье, ни на поверхности пола под ним, обнаружено не было. Все заломы и замятия были отлично отпарены и расправлены. Результат: отлично. С одной стороны удручает то, что собственной мощности паровой струи не хватает для отпаривания. С другой стороны, при использовании парового удара можно более точечно и эффективно отпарить именно те места, которые в этом нуждаются, спокойно передвигая и держа утюг, не опасаясь получить ожог от горячего пара. Футболка с принтом Футболка изготовлена из смеси хлопка с добавлением синтетического материала. Начали гладить на втором режиме (шелк/шерсть) нагрева именно по этой причине. Пар в этом режиме практически не поступал, ткань разглаживалась плохо. Поэтому мы добавили температуры и подключили беспрерывную подачу пара. Процесс пошел легче, а, главное, успешнее. Пар равномерно увлажнял ткань, полотно не прилипало и не заминалось подошвой, футболка без проблем разглаживалась, превращаясь в симпатичный и аккуратный предмет повседневной носки. Результат: отлично. Льняная юбка Юбка на подкладке, из чистого крашеного льна. Юбка не новая, неоднократно стиранная и глаженная, окрашена прочно и надежно. Никаких сюрпризов нас ждать не должно, хотя лен в уходе далеко не так легок, как хотелось бы. Гладили на предназначенном для этого температурном режиме при мощной подаче пара. Замечание лишь одно: особо замятые места не удалось расправить до гладкого состояния даже паровым ударом. Результат: хорошо. Бадлон трикотажный Изготовлен из шерсти с добавлением синтетического материала. Обрабатывали изделие с изнаночной стороны. Приступили к глажению на втором (шерсть/шелк) температурном режиме. Пар в этом режиме не подается, так что ткань не разглаживалась даже при длительной обработке, лишь приобретая специфический блеск. По этой причине повысили температуру, переведя регулятор до отметки, при которой начинается подача пара в сопла на подошве. Данный режим расположен примерно посередине между шерсть/шелк и хлопок/лен. Из отверстий подошвы заструился пар, и процесс пошел успешнее. Хотя след от утюга в одном месте все-таки остался. В этом режиме изделие удовлетворительно разгладилось, от замятий остались лишь легкие следы. Результат: удовлетворительно. И уже в который раз мы нарушили рекомендации по выбору режима температуры в зависимости от типа полотна. Впрочем, на ткани это никак не отразилось. Органза Эта шторная ткань изготовлена из вискозы или полиэстера, в любом случае, гладить эти ткани рекомендуется на первом режиме регулятора температуры. Однако в этом режиме не происходило ровным счетом ничего. То ли мы переусердствовали с замятием ткани, то ли установленные по умолчанию температуры все-таки недостаточны. Отпаривать эти синтетические ткани не рекомендуется. Поэтому мы прибавили температуру и тщательно опрыскали полотно из сопла распылителя воды. Дело пошло веселее: вода испарялась, ткань разглаживалась. Идеального состояния она так и не достигла, но после наших скручиваний и сушек этот результат не достижим в принципе. Результат: удовлетворительно. Брюки хлопковые Брюки пролежали в сложенном не самым удачном образом виде несколько месяцев. Собственно, восемь месяцев. Лето в Петербурге было очень давно. Изделие изготовлено из чистого хлопка, столь же сложного в уходе, как и лен. Ткань даже после самой тщательной утюжки мнется моментально. Разглаживали долго на максимальных режимах и температуры, и подачи пара. Постоянно подпускали парку. Учитывая начальное состояние вещи, результат оказался очень хорошим: ткань расправилась, самые глубокие и страшные замятия разгладились, оставив после себя лишь легкий след. Результат: отлично. Выводы Результаты тестирования утюга Redmond SkyIron RI-C254S, входящего в серию Smart Home, вполне удовлетворительны. Утюг обладает всеми необходимыми для повседневной глажки свойствами: керамическое покрытие подошвы, удобная форма подошвы, позволяющая прогладить трудные места и мелкие детали одежды, мощный паровой удар, возможности сухого и увлажненного глажения. Внешний вид вполне симпатичен. Прорезиненная ручка удобно лежит в руках, управление интуитивно понятно и не вызывает затруднений. Отдельно отметим длину шнура — почти три метра длины кабеля не вызывают никакого дискомфорта в процессе эксплуатации и крайне удобны для владельцев обычных гладильных досок без встроенного переходника. Соединение кабеля с корпусом шаровым шарниром избавляют пользователя от неудобств при быстром передвижении утюга и изменении его положения в пространстве. Прибор оснащен и рядом дополнительных функций: самоочистки, система анти-капля, противоизвестковая система анти-накипь. Немаловажно наличие функции автоматического отключения при простое утюга. По ходу эксплуатации у нас возникло несколько замечаний. Первое связано с тем, что для разглаживания некоторых тканей, особенно с добавлением синтетических волокон, мы повышали рекомендуемую температуру. Второе замечание касается режима бесперебойной подачи пара. Если в режиме максимальной мощности пар еще более или менее, но шел беспрерывно, то в режимах меньшей мощности подачи пар поступал очень медленно и неравномерно. Поэтому для отпаривания действительно пересушенных вещей или разглаживания сильных замятий мы применяли функцию парового удара. К качеству работы данной функции никаких претензий нет. Пар выходит мощной струей, никаких отдельных капель не выделяется, так что одежда отпаривается равномерно и без повреждений ткани. Возможность дистанционного управления — это, конечно же, красиво, инновационно, по-современному. Но нам оно представляется больше забавой, нежели действительно важной функцией утюга. Однако в отдельных случаях может быть востребован безопасный режим — когда прибор блокируется при потере соединения с мобильным приложением. Функционал приложения Ready for Sky в случае управления утюгом, на наш взгляд, выглядит скудно. Так, любопытно было бы увидеть на экране объем воды в резервуаре, температуру подошвы, потребляемую мощность. Эти сведения могли бы быть, по крайней мере, познавательны. По факту же, при наличии стабильно работающей функции автоотключения, все эти пассы руками и приложения нам лично представляются избыточными. Впрочем, гаджетоманы могут с нами не согласиться. Параноики же в любом случае найдут повод для беспокойства. Плюсы поддержка концепции Smart Home

автоматическое отключение в любом положении утюга

мощный паровой удар Минусы недостаточная мощность равномерной подачи пара

необходимость приноравливаться к температурным режимам

Утюг Redmond SkyIron RI-C254S

предоставлен для тестирования производителем





