кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Сегодня мы тестируем еще один прибор Redmond — кухонный комбайн RFP-CB3910 из коллекционной серии премиального класса «Chrome and Bronze». Производитель также называет это изделие фуд-процессором. По сути, это блендер с разнообразными насадками, позволяющий выполнять большое количество кулинарных задач: шинковка, нарезка, смешивание, взбивание, измельчение, терка. Сегодня мы проверим, как Redmond RFP-CB3910 с этими кулинарными задачами справляется. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Эксплуатация Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Наименование модели RFP-CB3910 Тип кухонный комбайн (блендер с насадками) Страна производства Китай Гарантия производителя 2 года Заявленная номинальная/максимальная мощность 800/1350 Вт Материал ножей и венчика легированная сталь Цвет корпуса черный, металлик, бронзовый Количество насадок 7 Скорость работы 13000—16000 об/мин Плавная регулировка скорости есть Турборежим есть Антискользящее покрытие soft-touch Стакан для смешивания 600 мл Малая чаша комбайна 500 мл Большая чаша комбайна 1250 мл Длина шнура 1,2 м Упаковка (Ш×В×Г) 32×25,5×25,5 см Средняя цена T-12882210 Розничные предложения L-12882210-10 Комплектация Redmond продолжает придерживаться фирменного стиля в упаковке: черный фон, золотой логотип и привлекательная девушка. Вообще, серию изделий Chrome and bronze отличает стильное сочетание хрома, черного и акцентов в бронзе. Конечно, не обошлась упаковка и без изображения комбайна в сборе, а также отдельных насадок и готовых блюд. Коробка снабжена удобной ручкой для переноски. Внутри коробки находятся: блок электродвигателя;

стакан для смешивания (600 мл);

малая чаша комбайна (500 мл);

чаша комбайна с крышкой (1250 мл);

S-образный нож;

сменный нож для терки;

сменный нож для шинковки;

сменный нож для приготовления пюре;

насадка-блендер с пятью лезвиями;

насадка-венчик;

переходник для насадки-венчика;

руководство по эксплуатации;

сервисная книжка.

На первый взгляд На первый взгляд, совершенно очевидно, что то, что мы тестируем в качестве кухонного комбайна, при меньшем количестве насадок называется просто блендером и где-то мы это уже видели. В общем-то, все логично: по количеству выполняемых функций мы действительно имеем дело с полноценным комбайном, а то, что он при этом компактный и легкий, ему совершенно не вредит. Очень похожее устройство мы видели несколько лет назад при тестировании комбайна Clatronic; сначала приборы даже показались нам близнецами, но более подробное рассмотрение показало, что блендеры различаются как системой управления, так и формой главного ножа. Блок электродвигателя, он же центр управления, имеет довольно симпатичный вид: регулятор скорости и кольцо фиксатора выполнены в бронзовом цвете, металлическая декоративная накладка — черный хром, синяя подсветка кнопок. Антискользящее покрытие soft-touch к тому же весьма приятно на ощупь. Насадка-блендер снабжена пятилепестковым ножом из легированной стали. Венчик имеет довольно понятную стандартную форму. Малый измельчитель снабжен острым ножом, при обращении с которым стоит проявлять осторожность, чтобы не порезаться. Большой измельчитель — это острый нож соответствующего размера, а также шинковка и две терки: обычная и формата «как для драников». Инструкция Инструкция микроскопическая: это небольшая брошюрка, где на каждый язык, в том числе и русский, отводится всего по пять страниц текста. Характеристики и руководство по безопасности и уходу туда вполне помещаются. Управление Управление блендером осуществляется с помощью двух кнопок: кнопки включения, подсвеченной по периметру приятным синим цветом, и кнопки «Turbo», запускающей прибор на повышенной мощности. Кнопка «Turbo», в свою очередь, делится на два сектора: наибольшая скорость оборотов доступна при нажатии на нижний. Перед включением комбайна необходимо подсоединить к блоку управления желаемую насадку, выбрать нужную скорость, передвигая регулятор от 1 до 8, а затем нажать кнопку включения. Нажатие на любой сектор кнопки «Turbo» сразу же задействует один из турборежимов, независимо от выбранной скорости. Переключение регулятора скоростей возможно и при нажатой кнопке скоростного режима. Производитель рекомендует начинать измельчение или взбивание с малой скорости, постепенно увеличивая ее. Принципы использования прибора интуитивно понятны, никакого специального обучения не требуется. Эксплуатация Подготовка к использованию Все детали устройства выглядели чистыми из коробки и не издавали никаких запахов, поэтому мы приступили к эксплуатации сразу после извлечения прибора. Redmond RFP-CB3910 является многофункциональным устройством «семь в одном». Семь — это нож блендера, венчик, три насадки для шинковки и натирания, малый и большой измельчители. Эргономика Комбайн оказался удобным в эксплуатации: все насадки хорошо надевались и снимались, прибор не выскальзывал, его легко было удерживать в руках, вес оказался невелик, блок электродвигателя во время долгой работы становился чуть теплым, но ни разу не нагрелся до некомфортного состояния — в общем, все, что можно ожидать от удобного блендера, мы почувствовали. Минус, который показался нам довольно существенным — иногда блок электродвигателя отсоединяется от насадок с некоторым затруднением, кнопки, на которые надо нажать для отсоединения, как бы «залипают». Ничего страшного при этом не происходит, но мы несколько раз ощутили дискомфорт при извлечении. Уход Весь уход за прибором заключается в его очистке, просушке и правильном хранении. Для первого не рекомендуется использовать абразивные и химически агрессивные средства (бензин, ацетон и т. п.), губки с жестким покрытием. Блок электродвигателя и крышку чаши для измельчения необходимо протирать влажной тканью. Емкость для измельчения, стакан для взбивания, венчик и ножи для измельчения можно мыть в посудомоечной машине (мы мыли неоднократно), а насадку-блендер и переходник для венчика — только вручную под струей воды. После очистки все части блендера необходимо протереть сухой салфеткой. Запрет на мытье крышки измельчителя мы обходили и аккуратно мыли под струей воды: ничего страшного не произошло, но формально этого делать нельзя. Тестирование Измельчаем помидоры (стандартный тест) Для первичной оценки качества работы блендера мы всегда начинаем наши тесты с измельчения томатов. И сейчас мы взяли два помидора среднего размера, нарезали их крупными кусками и поместили в стакан для взбивания. Взбивать пришлось достаточно долго: около 3 минут. Результат получился совершенно неожиданно приличным на вид, и для обычного домашнего блендера весьма редким. Однако присмотревшись, мы заметили, что семечки размололись, но кусочки кожуры в томатном пюре все же попадаются. Использование: мы добавили к томатному пюре соль, кусочек острого перца и пару зубчиков чеснока, после чего залили полученным соусом отваренную зеленую фасоль, получив отличный гарнир. Результат: хорошо. Гуакомоле Теперь тестируем малый измельчитель. Мы взяли набор продуктов для одной из многочисленных версий гуакомоле: авокадо, небольшую луковицу, зубчик чеснока и половину помидорки, добавили половину чайной ложки соли, сок половинки лимона, четвертинку перца чили и немного оливкового масла. Измельчали не очень долго, стремясь сохранить некоторую фактурность в готовом блюде. В результат хорошо обмакивать не только кукурузные чипсы, но и индийские нутовые лепешки. Результат: отлично. Мы получили равномерную смесь необходимой фактуры без крупных кусочков овощей. Икра из баклажанов Для этого теста мы использовали большой измельчитель с насадкой, которую производитель называет насадкой для пюре. Взяли баклажаны, перцы и помидоры, запекли в духовке на 200 градусах до покоричневения шкурки. Затем очистили овощи от кожицы (она отделялась фактически сама и много усилий у нас не отняла), а перцы — еще и от семечек. Положили все овощи в большую чашу, добавили чеснока и неполную ложку соли и получили замечательную по вкусу икру. Результат: отлично. Овощи промололись равномерно. При этом консистенция икры оказалась существенно интереснее и воспринималась на вкус как «более классическая», чем если овощи измельчать обычной насадкой-блендером. Почти как у тети Сони в Одессе :) Сациви Для этого теста мы решили задать блендеру задачку посерьезнее: для грузинского сациви требуется молоть не овощи, а орехи. Для начала берем курицу, заливаем небольшим количеством воды, добавляем коренья и специи и варим стандартный бульон. Пока варился бульон, в нашем случае были слегка поджарены 400 граммов грецких орехов, до золотистого цвета поджарены три нарезанных полукольцами луковицы, очищено полголовки чеснока и подготовлены специи: по столовой ложке хмели-сунели и уцхо-сунели, по чайной — куркумы, черного молотого перца, молотого кумина, красного острого перца, копченой паприки. Можно просто взять готовую смесь для сациви, если решите повторить. Далее в бульон от курицы поместили лук, чеснок и специи и, блендируя стандартным ножом прямо в кастрюле, постепенно добавляли орехи. Через некоторое время соус посветлел, мы добавили еще несколько столовых ложек винного уксуса и сочли его готовым. Мясо курицы сняли с костей, нарвали на кусочки и залили готовым соусом, дали настояться в холодильнике несколько часов. Результат: отлично.

Получили классический вкус и консистенцию одного из самых известных грузинских блюд. Натирание овощей Терки и шинковка удачные, процесс идет легко, особенных замечаний не вызвал. Мы натерли морковку и сыр, нашинковали капусту и на «терке для драников» измельчили кабачки и лук. Результат ожидаемый: натирается все быстро и хорошо, но остается довольно много отходов. Поэтому терки у большинства комбайнов приятно использовать для натирания большого количества продуктов — а для одной морковки или кабачка проще обойтись обычной ручной. К полученной смеси мы добавили яйцо, соль, перец и немного муки, выкладывали на сковороду ложкой и получили аппетитные при всей их простоте кабачковые оладьи. Результат: хорошо. Выводы Кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910 позиционируется как представитель премиальной линейки производителя «Chrome and Bronze», делающей упор как на мощность и тихую работу, так и на эстетику внешнего вида. По результатам тестирования комбайн оказался на высоте. Конечно, мы не ждали от домашнего комбайна результатов, сопоставимых с профессиональными и барными блендерами, но в рамках поставленных задач прибор прекрасно справился со всеми тестами. Единственным недостатком RFP-CB3910 является несколько затрудненное отсоединение блока электродвигателя от насадок. Это сполна компенсируется многофункциональностью, легкостью ухода, тихой работой и множеством насадок, сильно упрощающих быт и способных расширить кулинарные горизонты многих пользователей. Плюсы Хорошее качество сборки и изготовления

Приятный внешний вид

Тихая работа

Множество насадок

Без проблем справился со всеми поставленными задачами Минусы Иногда возникают затруднения при отсоединении блока электродвигателя от насадок

Кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

предоставлен для тестирования компанией

