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Кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Хороший блендер с максимальным количеством насадок


Сегодня мы тестируем еще один прибор Redmond — кухонный комбайн RFP-CB3910 из коллекционной серии премиального класса «Chrome and Bronze». Производитель также называет это изделие фуд-процессором. По сути, это блендер с разнообразными насадками, позволяющий выполнять большое количество кулинарных задач: шинковка, нарезка, смешивание, взбивание, измельчение, терка. Сегодня мы проверим, как Redmond RFP-CB3910 с этими кулинарными задачами справляется.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Оглавление

  1. Характеристики
  2. Комплектация
  3. На первый взгляд
  4. Инструкция
  5. Управление
  6. Эксплуатация
  7. Тестирование
  8. Выводы

Характеристики

Производитель Redmond
Наименование модели RFP-CB3910
Тип кухонный комбайн (блендер с насадками)
Страна производства Китай
Гарантия производителя 2 года
Заявленная номинальная/максимальная мощность 800/1350 Вт
Материал ножей и венчика легированная сталь
Цвет корпуса черный, металлик, бронзовый
Количество насадок 7
Скорость работы 13000—16000 об/мин
Плавная регулировка скорости есть
Турборежим есть
Антискользящее покрытие soft-touch
Стакан для смешивания 600 мл
Малая чаша комбайна 500 мл
Большая чаша комбайна 1250 мл
Длина шнура 1,2 м
Упаковка (Ш×В×Г) 32×25,5×25,5 см
Средняя цена T-12882210
Розничные предложения L-12882210-10

Комплектация

Redmond продолжает придерживаться фирменного стиля в упаковке: черный фон, золотой логотип и привлекательная девушка. Вообще, серию изделий Chrome and bronze отличает стильное сочетание хрома, черного и акцентов в бронзе. Конечно, не обошлась упаковка и без изображения комбайна в сборе, а также отдельных насадок и готовых блюд. Коробка снабжена удобной ручкой для переноски.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Внутри коробки находятся:

  • блок электродвигателя;
  • стакан для смешивания (600 мл);
  • малая чаша комбайна (500 мл);
  • чаша комбайна с крышкой (1250 мл);
  • S-образный нож;
  • сменный нож для терки;
  • сменный нож для шинковки;
  • сменный нож для приготовления пюре;
  • насадка-блендер с пятью лезвиями;
  • насадка-венчик;
  • переходник для насадки-венчика;
  • руководство по эксплуатации;
  • сервисная книжка.
кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

На первый взгляд

На первый взгляд, совершенно очевидно, что то, что мы тестируем в качестве кухонного комбайна, при меньшем количестве насадок называется просто блендером и где-то мы это уже видели. В общем-то, все логично: по количеству выполняемых функций мы действительно имеем дело с полноценным комбайном, а то, что он при этом компактный и легкий, ему совершенно не вредит.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Очень похожее устройство мы видели несколько лет назад при тестировании комбайна Clatronic; сначала приборы даже показались нам близнецами, но более подробное рассмотрение показало, что блендеры различаются как системой управления, так и формой главного ножа.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Блок электродвигателя, он же центр управления, имеет довольно симпатичный вид: регулятор скорости и кольцо фиксатора выполнены в бронзовом цвете, металлическая декоративная накладка — черный хром, синяя подсветка кнопок. Антискользящее покрытие soft-touch к тому же весьма приятно на ощупь.

Насадка-блендер снабжена пятилепестковым ножом из легированной стали.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Венчик имеет довольно понятную стандартную форму.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Малый измельчитель снабжен острым ножом, при обращении с которым стоит проявлять осторожность, чтобы не порезаться.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Большой измельчитель — это острый нож соответствующего размера, а также шинковка и две терки: обычная и формата «как для драников».

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Инструкция

Инструкция микроскопическая: это небольшая брошюрка, где на каждый язык, в том числе и русский, отводится всего по пять страниц текста. Характеристики и руководство по безопасности и уходу туда вполне помещаются.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Управление

Управление блендером осуществляется с помощью двух кнопок: кнопки включения, подсвеченной по периметру приятным синим цветом, и кнопки «Turbo», запускающей прибор на повышенной мощности. Кнопка «Turbo», в свою очередь, делится на два сектора: наибольшая скорость оборотов доступна при нажатии на нижний.

Перед включением комбайна необходимо подсоединить к блоку управления желаемую насадку, выбрать нужную скорость, передвигая регулятор от 1 до 8, а затем нажать кнопку включения. Нажатие на любой сектор кнопки «Turbo» сразу же задействует один из турборежимов, независимо от выбранной скорости.

Переключение регулятора скоростей возможно и при нажатой кнопке скоростного режима. Производитель рекомендует начинать измельчение или взбивание с малой скорости, постепенно увеличивая ее. Принципы использования прибора интуитивно понятны, никакого специального обучения не требуется.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Эксплуатация

Подготовка к использованию

Все детали устройства выглядели чистыми из коробки и не издавали никаких запахов, поэтому мы приступили к эксплуатации сразу после извлечения прибора.

Redmond RFP-CB3910 является многофункциональным устройством «семь в одном». Семь — это нож блендера, венчик, три насадки для шинковки и натирания, малый и большой измельчители.

Эргономика

Комбайн оказался удобным в эксплуатации: все насадки хорошо надевались и снимались, прибор не выскальзывал, его легко было удерживать в руках, вес оказался невелик, блок электродвигателя во время долгой работы становился чуть теплым, но ни разу не нагрелся до некомфортного состояния — в общем, все, что можно ожидать от удобного блендера, мы почувствовали.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Минус, который показался нам довольно существенным — иногда блок электродвигателя отсоединяется от насадок с некоторым затруднением, кнопки, на которые надо нажать для отсоединения, как бы «залипают». Ничего страшного при этом не происходит, но мы несколько раз ощутили дискомфорт при извлечении.

Уход

Весь уход за прибором заключается в его очистке, просушке и правильном хранении. Для первого не рекомендуется использовать абразивные и химически агрессивные средства (бензин, ацетон и т. п.), губки с жестким покрытием. Блок электродвигателя и крышку чаши для измельчения необходимо протирать влажной тканью.

Емкость для измельчения, стакан для взбивания, венчик и ножи для измельчения можно мыть в посудомоечной машине (мы мыли неоднократно), а насадку-блендер и переходник для венчика — только вручную под струей воды. После очистки все части блендера необходимо протереть сухой салфеткой.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Запрет на мытье крышки измельчителя мы обходили и аккуратно мыли под струей воды: ничего страшного не произошло, но формально этого делать нельзя.

Тестирование

Измельчаем помидоры (стандартный тест)

Для первичной оценки качества работы блендера мы всегда начинаем наши тесты с измельчения томатов. И сейчас мы взяли два помидора среднего размера, нарезали их крупными кусками и поместили в стакан для взбивания.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Взбивать пришлось достаточно долго: около 3 минут. Результат получился совершенно неожиданно приличным на вид, и для обычного домашнего блендера весьма редким. Однако присмотревшись, мы заметили, что семечки размололись, но кусочки кожуры в томатном пюре все же попадаются.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Использование: мы добавили к томатному пюре соль, кусочек острого перца и пару зубчиков чеснока, после чего залили полученным соусом отваренную зеленую фасоль, получив отличный гарнир.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Результат: хорошо.

Гуакомоле

Теперь тестируем малый измельчитель. Мы взяли набор продуктов для одной из многочисленных версий гуакомоле: авокадо, небольшую луковицу, зубчик чеснока и половину помидорки, добавили половину чайной ложки соли, сок половинки лимона, четвертинку перца чили и немного оливкового масла.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Измельчали не очень долго, стремясь сохранить некоторую фактурность в готовом блюде.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

В результат хорошо обмакивать не только кукурузные чипсы, но и индийские нутовые лепешки.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Результат: отлично.

Мы получили равномерную смесь необходимой фактуры без крупных кусочков овощей.

Икра из баклажанов

Для этого теста мы использовали большой измельчитель с насадкой, которую производитель называет насадкой для пюре.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Взяли баклажаны, перцы и помидоры, запекли в духовке на 200 градусах до покоричневения шкурки. Затем очистили овощи от кожицы (она отделялась фактически сама и много усилий у нас не отняла), а перцы — еще и от семечек.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Положили все овощи в большую чашу, добавили чеснока и неполную ложку соли и получили замечательную по вкусу икру.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Результат: отлично.

Овощи промололись равномерно. При этом консистенция икры оказалась существенно интереснее и воспринималась на вкус как «более классическая», чем если овощи измельчать обычной насадкой-блендером. Почти как у тети Сони в Одессе :)

Сациви

Для этого теста мы решили задать блендеру задачку посерьезнее: для грузинского сациви требуется молоть не овощи, а орехи.

Для начала берем курицу, заливаем небольшим количеством воды, добавляем коренья и специи и варим стандартный бульон.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Пока варился бульон, в нашем случае были слегка поджарены 400 граммов грецких орехов, до золотистого цвета поджарены три нарезанных полукольцами луковицы, очищено полголовки чеснока и подготовлены специи: по столовой ложке хмели-сунели и уцхо-сунели, по чайной — куркумы, черного молотого перца, молотого кумина, красного острого перца, копченой паприки. Можно просто взять готовую смесь для сациви, если решите повторить.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Далее в бульон от курицы поместили лук, чеснок и специи и, блендируя стандартным ножом прямо в кастрюле, постепенно добавляли орехи. Через некоторое время соус посветлел, мы добавили еще несколько столовых ложек винного уксуса и сочли его готовым. Мясо курицы сняли с костей, нарвали на кусочки и залили готовым соусом, дали настояться в холодильнике несколько часов.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Результат: отлично.

Получили классический вкус и консистенцию одного из самых известных грузинских блюд.

Натирание овощей

Терки и шинковка удачные, процесс идет легко, особенных замечаний не вызвал. Мы натерли морковку и сыр, нашинковали капусту и на «терке для драников» измельчили кабачки и лук.

Результат ожидаемый: натирается все быстро и хорошо, но остается довольно много отходов. Поэтому терки у большинства комбайнов приятно использовать для натирания большого количества продуктов — а для одной морковки или кабачка проще обойтись обычной ручной.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

К полученной смеси мы добавили яйцо, соль, перец и немного муки, выкладывали на сковороду ложкой и получили аппетитные при всей их простоте кабачковые оладьи.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

Результат: хорошо.

Выводы

Кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910 позиционируется как представитель премиальной линейки производителя «Chrome and Bronze», делающей упор как на мощность и тихую работу, так и на эстетику внешнего вида.

кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910

По результатам тестирования комбайн оказался на высоте. Конечно, мы не ждали от домашнего комбайна результатов, сопоставимых с профессиональными и барными блендерами, но в рамках поставленных задач прибор прекрасно справился со всеми тестами.

Единственным недостатком RFP-CB3910 является несколько затрудненное отсоединение блока электродвигателя от насадок. Это сполна компенсируется многофункциональностью, легкостью ухода, тихой работой и множеством насадок, сильно упрощающих быт и способных расширить кулинарные горизонты многих пользователей.

Плюсы

  • Хорошее качество сборки и изготовления
  • Приятный внешний вид
  • Тихая работа
  • Множество насадок
  • Без проблем справился со всеми поставленными задачами

Минусы

  • Иногда возникают затруднения при отсоединении блока электродвигателя от насадок

Кухонный комбайн Redmond RFP-CB3910
предоставлен для тестирования компанией


6 августа 2017 г. Автор Валерия Богдан
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