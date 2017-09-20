Дегидратор Gochu D-310

Вместительный корейский агрегат с возможностью одновременной сушки разных продуктов

Напомним, что совсем недавно нами был протестирован корейский дегидратор L’equip IR-D5, который произвел на нас глубокое впечатление. Сегодня в лаборатории iXBT.com другой выходец из Южной Кореи, не такой инновационный, но зато в три раза дешевле. Gochu D-310 — вертикальная сушилка с 10 прозрачными лотками, что позволяет наблюдать за продуктами, находящимися внутри.

Однако без сюрпризов и приятных неожиданностей не обошлось: в дегидраторе выделены две независимые сушильные камеры, в которых можно сушить несовместимое сырье без смешивания запахов и вкусов продуктов, а конструкция лотков позволяет дегидрировать продукты любой толщины. Дополнительно прибор оснащен автоматической функцией приготовления йогурта.

Оглавление

Характеристики

Производитель Gochu Модель D-310 Тип дегидратор Страна производства Южная Корея Гарантия 2 года Заявленная мощность 510 Вт Материал корпуса пластик (BPA Free) Материал лотков / сетчатых поддонов прозрачный пластик / пластик (не содержат бисфенол-А) Цвет корпуса белый / черный Количество лотков 10 Управление электронное / механическое Тип обдува вертикальный Таймер от 1 до 48 часов Температура от 40 до 70 °C Особенности режим приготовления йогурта, воздушный фильтр, две независимых камеры для одновременной сушки несовместимых продуктов Аксессуары нет Длина шнура 1,65 м Размеры / полезная площадь поддона одной секции ≈ 17×23 см / ≈0,039 м² Площадь всех решеток ≈ 0,78 м² Габариты устройства (Ш×В×Г) 41×39×25,5 см Вес 5,7 кг Упаковка (Ш×В×Г) 43×42×31 см Вес с упаковкой 7,5 кг Средняя цена T-13902663 Розничные предложения L-13902663-10

Комплектация

Дегидратор поставляется в коробке коричневого цвета, изготовленной из толстого гофрированного картона. Коробка оформлена в лаконичном стиле: никаких дизайнерских изысков, все строго, конкретно и по делу. На фронтальной стороне упаковки размещено изображение прибора и описание его особенностей. На боковых сторонах приведены технические характеристики. Ручкой для переноски упаковка не оснащена.

Пространство внутри упаковки организовано с помощью картонных уплотнителей и вставок. Благодаря ним корпус дегидратора и лотки располагаются плотно, что защищает их от царапин и повреждений во время транспортировки. Вскрыв коробку, мы обнаружили: основание, 10 лотков, 20 сетчатых поддонов, инструкцию по эксплуатации.

На первый взгляд

Дегидратор Gochu D-310 не отличается сложностью конструкции. Основной корпус изготовлен из пластика. Внешние стороны основания — белые, внутренняя сторона — черная. По центру расположен вентилятор. Отверстия выхода воздуха имеются как по периметру выступа, возвышающегося над вентилятором, так и в центре. Высота корпуса невелика и составляет всего 7,5 см. Строение основания не предусматривает установки поддона, что грозит попаданием крошек и остатков продуктов на внутреннюю поверхность.

На лицевой стороне корпуса размещена панель управления с кнопками, клавишами и дисплеем.

Со стороны дна можно увидеть четыре ножки с прорезиненными накладками, служащими для лучшего сцепления с поверхностью стола и защиты поверхности от царапин и следов прибора. Высота ножек чуть менее 2 см, что нам представляется вполне достаточным для циркуляции воздуха и охлаждения корпуса во время работы.

Также внизу основания в выступающей над поверхностью окружностью установлен фильтр. В принципе вокруг этой части можно наматывать шнур электропитания, что облегчит хранение прибора.

Поддоны сделаны из прозрачного пластика, что позволит, не открывая крышку и не нарушая температурный режим, наблюдать за продуктами, которые сушатся внутри дегидратора. Можем признать такое решение крайне удачным, особенно при наличии десяти уровней. Конструктивно этот аксессуар поделен на два отсека. По центру имеется отверстие выхода воздуха, что служит целям повышения эффективности циркуляции воздуха внутри сушильной камеры. Лотки формируют два независимых отсека для сушки разных продуктов. При этом запахи разного типа сырья не смешиваются, что позволит одновременно сушить и овощи, и фрукты. На боковых сторонах лотков находятся ручки. Пластик в этих местах матовый, а не гладкий, и обработан так, чтобы не скользить в руках. Высота поддона около 3 см.

Лотки не имеют дна: в нижней части по всему периметру размещены выступы, на которые укладываются сетчатые поддоны. Обратим внимание, что благодаря такому устройству дегидратора, в лотках можно разложить продукты любого размера и высоты. Поддоны изготовлены из белого пластика, который не содержит бисфенол-А и легко очищаются.

Сверху вся конструкция увенчивается прозрачной крышкой с узкими отверстиями по диаметру центральной окружности.

Визуальный осмотр оставил у нас приятное впечатление. Пластик высокого качества, аккуратное исполнение, простота, а вместе с тем необычность конструкции с двумя сушильными камерами привлекают внимание и торопят нас перейти к практическим экспериментам.

Инструкция

Руководство по эксплуатации дегидратора Gochu D-310 представляет собой один лист, сложенный в виде гармошки формата А5. Содержание инструкции стандартно: меры предосторожности, подготовка и эксплуатация прибора, устранение неполадок, технические характеристики и советы по хранению продуктов. Большая часть информации иллюстрируется небольшими схематичными картинками с подписями. Раздел «Эксплуатация устройства» представляет собой пошаговый алгоритм пользования прибором с момента установки прибора на поверхности и до момента выключения из сети. Никакой «воды» или рассуждений на тему дегидрирования в документе нет — все четко и конкретно.

Сведения в главе «Устранение неполадок» представлены в табличной форме: описание проблемы, возможные причины и решение. Все логично и легко для восприятия. В целом, пятиминутного изучения инструкции достаточно для успешного и безопасного использования устройства. Поиск нужной информации не составит никакого труда. В инструкции нет рекомендаций о температурах сушки разного сырья. Опытному пользователю эти данные, в общем-то, ни к чему, а вот начинающему могли бы пригодиться. Следовательно, человеку, только начинающему осваивать сушку продуктов, придется поискать информацию и ознакомиться с вопросом в альтернативных источниках.

Управление

Панель управления находится на передней стороне основания. По центру расположены клавиши установки температуры и времени. При надавливании вверх можно увеличить показатели, при нажатии вниз, соответственно, уменьшить. По обеим сторонам от клавиш видны округлые дисплеи: слева — температуры, справа — времени. Крайняя справа кнопка включения/выключения дегидратора, крайняя слева — кнопка, запускающая функцию йогурта. Все кнопки и клавиши подписаны, так что никакой путаницы с управлением возникнуть не может.

Точное цифровое управление позволяет установить температуру от 40 до 70 °C с шагом в 1 °C, продолжительность процесса задается в диапазоне от 1 до 48 ч с шагом в 1 час. Собственно, все управление дегидратором сводится к установке параметров процесса сушки: времени и температуры. При коротком нажатии на клавиши показатели меняются на 1 шаг (1 °C или 1 час), при длительном надавливании на клавишу время и температура изменяются на 10, т. е. при заданных 40 °C короткое нажатие вверх клавиши температуры изменяет показания на 41, при длительном нажатии на дисплее последовательно отображаются — 50, 60 и 70 °C. Такая возможность помогает назначать время и температуру буквально за секунды. После этого нужно надавить на кнопку вкл./выкл., которая запускает (или прерывает) процесс сушки.

Функция йогурта — это автоматическая программа работы прибора в течение 8 часов на 40 °C. Как разъясняет нам инструкция по эксплуатации, эта программа позволяет приготовить в домашних условиях йогурт одним нажатием кнопки.

Что время, что температуру можно регулировать в сторону уменьшения или увеличения прямо в процессе работы. Отметим, что дегидратор оснащен функцией отключения по завершении заданного времени. Так что пользователь имеет возможность без опасений оставлять работающий прибор, даже уходя из дома, не прерывая процедуру сушки на время своего отсутствия. Об окончании процесса сушки свидетельствуют три громких звуковых сигнала, слышимые даже из самой дальней комнаты трехкомнатной квартиры.

Использование

Подготовка

Рекомендации по подготовке самого устройства к первому включению касаются, в основном, его правильной установки: на ровной горизонтальной поверхности и на расстоянии не менее 10 см от других приборов или мебели. В основном, советы касаются подготовки сырья: вымыть, очистить, нарезать и равномерно разложить на поддонах.

Тем не менее, перед первым использованием мы вымыли поддоны, соприкасающиеся с пищевыми продуктами в теплой воде с моющим средством. А также прогрели дегидратор в режиме максимальной температуры около получаса, чтобы прогорели все остатки технической смазки и других ненужных веществ. Во время первого холостого включения дегидратор издавал запах, но это не является неисправностью.

Эргономика

Управление дегидратором легко и очевидно. Лотки устанавливаются без усилий. Отдельно отметим компактный размер и, вместе с тем, довольно хорошую вместимость. Прибор можно установить на кухонном столе и при этом продолжать пользоваться поверхностью стола для других целей. Тем не менее, опыт эксплуатации дегидратора Gochu D-310 оставил у нас двойственные чувства. Мы не можем не отметить ряд объективных преимуществ прибора. Во-первых, две камеры позволяют производить одновременную тепловую обработку несовместимых продуктов. Так, мы прекрасно, без смешивания запахов высушили сильно пахнущий лук и ряд фруктов.

Фрукты по завершении сушки сохранили свой собственный запах. Лук никак не повлиял на аромат сладких плодов. Затем в одну камеру мы поместили маринованную куриную грудку, а в другую — виноград, яблоки и бананы. И опять же, каждый продукт сохранил свой собственный запах, несмотря на наличие в курице вездесущего чеснока. Это бесспорно огромный плюс аппарата, в особенности в случае городского использования, когда нет нужды перерабатывать ведра яблок, а нужно насушить немного фруктов для десерта, сделать заготовки для похода или подвялить немного рыбки.

Отметим также удобство конструкции, которая позволяет убирать поддоны и сушить сырье разной толщины, вплоть до возможности разместить внутри сушильной камеры целиком несколько тушек рыбы.

При всем этом сушка неравномерна. Вообще, разная степень просушки на разной высоте свойственна практически всем «вертикальным» (по компоновке) дегидраторам. В инструкции даже отдельно упомянуто, что для лучших результатов нужно менять поддоны местами в течение процесса. Однако в нашем случае неравномерность сушки иногда проявлялась в пределах одного поддона. Вот, например, виноград после 10 часов дегидрации. На фотографии видно, какая часть решетки просушилась хорошо, а на какую горячий воздух попадал хуже. Поэтому в идеале в ходе работы нужно не только менять поддоны местами, но и перемешивать продукты на поддоне.

Второй момент касается формы поддонов. Отверстия в этих аксессуарах довольно крупные, так что без дополнительных приспособлений невозможно высушить зелень, травы или мелко нарезанные продукты, такие как лук, морковь или коренья. В комплект ничего похожего на мелкоячеистые подложки не входит, а, значит, нужно или искать мелкоячеистую сетку и вырезать из нее сложные фигуры, или использовать марлю, силиконовые листы или что-то подобное. Приобретая довольно дорогой по стоимости прибор, не хотелось бы устраивать дома филиал клуба умелых ручек. Тем не менее, в ходе тестирования мы приготовили пастилу, вырезав подложки из пергамента. В этом случае следует помнить о том, что обдув происходит вертикально и с одной из сторон следует оставить пространство для свободной циркуляции воздуха, что ощутимо уменьшает полезную площадь поддона.

В этом аспекте также нужно помнить о том, что в процессе сушки объем и размер продуктов довольно сильно уменьшается. Так, при сушке болгарского перца, нарезанного на кусочки средних размеров, по завершении сушки некоторые ломтики готового продукта проваливалась сквозь сетку поддонов и оказывались на внутренней поверхности основания.

Если помнить об этих нюансах, менять местами лотки, перемешивать продукты, подкладывать мелкоячеистую сетку под нарезанные овощи, то с эксплуатацией дегидратора не возникает сложностей. Продукты к материалу, из которого изготовлены поддоны, не прилипают. Даже сладкие томаты и бананы легко и без усилий снимались с сеток по завершении сушки.

Уход

Перед чисткой прибор следует отключить от сети. Корпус основания запрещено опускать в воду или иные жидкости. Чистку поддонов следует производить при помощи мягкой губки или щетки. Не допускается нагрев прибора или его аксессуаров свыше 80 °C. В инструкции ничего не сказано про возможность мытья лотков и поддонов в посудомоечной машине. Принимая во внимание, что при обычном цикле автоматической мойки вода не нагревается до 80 °C, а про щелочные моющие средства в руководстве ничего не говорится, мы рискнули вымыть поддоны и лотки в посудомоечной машине. Опыт увенчался успехом: внешних повреждений или деформаций на аксессуарах не замечено, а вымыты они значительно качественнее, нежели вручную.

Пару слов следует сказать про очистку внутренней части основного блока. Из-за отсутствия защитного поддона при сушке мелких кусочков или сочного сырья остатки продуктов или капли влаги попадают на поверхность корпуса. Мы столкнулись с такой проблемой при изготовлении вяленых томатов. По завершении сушки основание выглядело вот так:

На поверхности видны капли присохшего сока. И это при том, что мы выдержали помидоры с солью и сахаром в течение пары часов, чтобы овощи отдали излишнюю влагу. В принципе, никаких проблем с очисткой этой детали не возникало, разве что некоторые жидкости присыхали, но удалялись они при этом без труда и усилий. Но нас несколько смущает возможность попадания влаги в отверстия выхода воздуха, расположенные над вентилятором. Поэтому нужно быть внимательными при дегидрации продуктов с такими особенностями.

Тестирование

Объективные тесты

Энергопотребление дегидратора, измеренное с помощью ваттметра, составляет в режиме нагрева и обдува около 575 Вт, что выше заявленной производителем мощности. При работе только вентилятора зафиксирована мощность в 20 Вт. Т. к. дегидратор является прибором, работающим длительное время, гораздо любопытнее информация о потреблении электричества при сушке реальных продуктов и/или в течение определенного времени:

за 1 час работы на максимальных 70 °C сушилка потребляет 0,29 кВт·ч;

за 1 час работы при температуре 55 °C — 0,18 кВт·ч;

за 1 час работы при минимальной температуре 40 °C — 0,1 кВт·ч;

при вялении томатов в течение 12 ч на 70 °C дегидратор потребил 3,36 кВт·ч;

при сушке нектаринов в течение 17 ч на 60 °C энергопотребление составило 3,70 кВт·ч;

сушка смешанных продуктов при полной загрузке лотков в течение 20 часов на 60 °C «съела» 4,64 кВт·ч.

Работает прибор очень тихо, рядом с ним можно общаться даже шепотом.

По причине сложной геометрической формы поддонов, их вместимость мы можем измерить только приблизительно. Площадь одного поддона — около 0,039 м², площадь всех 20 сетчатых поддонов составляет чуть менее 0,8 м². При компактном размере самого устройства это довольно хороший, на наш взгляд, показатель.

Еще об одном крайне важном показателе дегидратора — равномерности сушки — мы рассказали выше. К качеству поддонов претензий нет, никакие продукты к ним не прилипали.

В ходе всех тестов моносушка была проведена лишь в одном опыте (вяление томатов), во всех остальных экспериментах продукты сушились одновременно. Когда какое-либо сырье достигало нужной степени обезвоженности, мы его извлекали и продолжали обработку овощей и фруктов, которые недостаточно провялились. Так, например, виноград последовательно был высушен с луком, болгарским перцем, нектаринами, яблоками и куриным филе. Поэтому разделение на отдельные тесты условное, попросту говоря, мы провели один большой эксперимент, в котором сушилка работала беспрерывно почти трое суток. Результаты же представим, сгруппировав их по виду продуктов или по особенности подготовки сырья к сушке.

Сушка овощей

Для данного эксперимента мы взяли лук и болгарский перец. Почистили и нарезали на кусочки, которые, как нам казалось, должны удержаться на поддонах даже после уменьшения размеров. Поэтому лук нарезали полукольцами. На один поддон у нас поместился ровно один корнеплод. Не забывайте, что один поддон — это лишь половина лотка. На двух поддонах разместилось 390 г лука. Путем несложных арифметических вычислений можно выяснить, что полная загрузка дегидратора этим продуктом составит 3,9 кг лука.

Болгарский перец порубили в форме относительно крупных ломтиков и выложили на поддоне в один слой. При неплотной укладке на двух поддонах оказалось 320 г перца. Значит, вместимость дегидратора равна приблизительно 3,2 кг перца. Впрочем, вес продукта можно и увеличить, но стоит помнить, что тогда увеличится и продолжительность сушки.

Дегидрировали на 60 °C 20 часов. Сразу отметим, что настолько длительная продолжительность работы объясняется полной загрузкой прибора влажными продуктами. На разных уровнях овощи сушились неравномерно, поэтому примерно каждые 4-5 часов мы меняли поддоны местами.

Продукты не перемешивали — сделать это и не просыпать, в частности, болгарский перец сквозь отверстия поддонов, представлялось невозможным. Потому мы просто усушили продукты до состояния ломкости и полной потери влаги.

Результат: хорошо.

С задачей сушилка справилась, а к особенностям взаимодействия с ней можно привыкнуть.

Сушка фруктов

Другую камеру дегидратора мы заполнили фруктами: бананами, нарезанными на слайсы, яблоками, очищенными от кожуры и семечек, нектаринами и виноградом. Все фрукты были выложены в один слой.

2,5 кг нектаринов разложили на 8 поддонах, т. е. на четырех полностью загруженных лотках. С вместимостью яблок ситуация чуть хуже. При нарезке округлыми ломтиками на лоток входит всего 300 г, таков же вес и банана. Виноград оказался чемпионом по весу: 942 г на один лоток. Виноград перед сушкой можно ошпарить или в нескольких местах проткнуть его кожицу зубочисткой для лучшего испарения влаги.

Первые 20 часов дегидрировали на 60 °C. Сначала нужной степени готовности достигли яблоки. Ломтики получились сухие, мягкие и гибкие. Обработку оставшихся фруктов и помещенных в соседнюю камеру куриных грудок продолжили на температуре в 67 °C.

Вторыми к финишу подошли нектарины — за 16 часов. Ломтики фруктов также получились достаточно мягкие, гибкие на излом. Заметим, что лотки с нектаринами находились в верхней части дегидратора. На самых нижних уровнях стояли поддоны с виноградом, над ними — с бананами.

Третьими по готовности оказались бананы. Чтобы достигнуть состояния вяленых, а не сухих, бананам потребовалось много времени. Если честно, мы сбились со счета. Зато точно можем сказать, сколько сушился виноград: 46 часов.

Температура варьировалась от 60 до 70 °C в зависимости от продуктов, обрабатываемых параллельно. На максимальной температуре мы сушили виноград тогда, когда он остался в дегидраторе в одиночестве.

Для сохранности и удобства дальнейшего употребления часть фруктов мы расфасовали по пакетам и завакуумировали. Такие пакетики со снеками удобно хранить, брать на работу или в поездку, а также использовать в качестве маленького приятного подарка.

Результат: хорошо.

Из этого опыта сам собой напрашивается очевидный, на первый взгляд, совет. При одновременной сушке сырья разной степени влажности следует размещать внизу, под вентилятором, самые влажные продукты. Чем выше уровень, тем суше должен быть фрукт. Тогда даже не придется менять лотки местами — только если между собой с одинаковым сырьем. Совет актуален в случае, если пользователь хочет оптимизировать и убыстрить процесс сушки.

Вяленые куриные грудки

Куриная грудка была очищена от шкуры и отделена от костей. Замариновали в смеси соевого соуса, васаби, порошка имбиря и давленого чеснока. Грудки мариновались сутки, пока дегидратор был занят сушкой овощей. Затем разложили кусочки курицы на поддонах в один слой. Ровно один килограмм грудок поместился на пяти поддонах, т. е. двух с половиной лотках.

В процессе сушки несколько раз меняли поддоны местами. Сушка на 68 °C заняла 8 часов, затем уменьшили температуру до 65 °C. Всего обработка продолжалась в течение 14 часов. Ломтики получились прозрачные, жесткие и ломкие. Как показывает практика, через некоторое время, при хранении в холодильнике, кусочки сушеной курицы становятся мягкими и гибкими на излом.

Результат: хорошо.

Пастила

Мы приготовили два вида пастилы. Одна — с яблоками и вишней, вторая — из яблок, клубники и банана. Для этого мы измельчили очищенные яблоки и ягоды в блендере. В обе смеси добавили немного сахара. Затем выложили яблочно-ягодную массу на подложки, вырезанные из пергамента.

Сушили вместе с куриными грудками (в соседней камере, разумеется) и виноградом, так что температуры в течение процесса изменялись в диапазоне от 60 до 68 °C.

Процедура заняла около 13 часов. Лотки меняли местами пару раз. Находились поддоны с пастилой сразу над виноградом, в центральной части сушильной камеры. Несмотря на это, мы меняли местами более и менее высоко расположенные лотки. Когда пастила стала достаточно просушенной, она сохранила гибкость структуры, так что мы сняли ее с пергамента и скрутили в ролик. Затем нарезали на порционные кусочки.

Результат: хорошо.

Если бы не потребность вырезать дополнительные приспособления из подручных материалов, можно было бы поставить и «отлично», настолько нас радует возможность приготовить в комфортных условиях такой вкусный десерт. При использовании пергамента стоит помнить о том, что нужно брать качественный материал, к которому не прилипают продукты. Мы советуем брать бумагу для профессиональной выпечки. Этот пергамент не сплошной, а с так называемой трехмерной структурой. К тому же бумага имеет антипригарное силиконовое покрытие, что позволяет легко отделить продукт после высушивания.

Вяленые томаты

Томаты сорта сливки нарезали на 4 части, посолили, поперчили, посыпали сахаром и отставили в сторону на пару часов для выхода излишней влаги, чтобы не залить выделяющимся в начале сушки соком внутреннюю часть дегидратора. Смазывать ломтики растительным маслом, как мы это обычно делаем при вялении томатов, не стали по той же причине — чтобы не мучиться затем с мытьем основания. Разложили ломтики помидоров на поддон так, чтобы они лежали не внахлест и не касались друг друга. На одном лотке (двух поддонах) разместилось 685 г томатов.

На соседнем лотке мы разместили нарезанный на ломтики кабачок, сдобренный солью, перцем, чесноком и слегка сбрызнутый маслом.

Процесс вяления томатов занял 12 часов при 70 °C. Лотки несколько раз меняли местами, продукты на них не перемешивали, лишь перекладывали более сырые ломтики на те места, где сушка производилась наиболее интенсивно.

По завершении сушки дождались, пока томаты остынут, и сложили кусочки в баночки, перекладывая розмарином и нарезанным свежим чесноком. Залили маслом и убрали в холодильник. Готово блюдо будет лишь через две-три недели, когда помидоры напитаются маслом, ароматом чеснока и пряной травы.

Из кабачков же получились забавные по вкусу снеки. Мягкие, гибкие, с приятно тягучей структурой, их можно есть как в чистом виде, так и на бутерброде. Любопытный опыт. Вряд ли мы будем такое повторять, но вегетарианцам вяленые кабачки могут прийтись к столу.

Результат: отлично.

К этому времени мы уже привыкли к особенностям сушки в Gochu D-310 и потому спокойно перемещали лотки вверх-вниз, выискивали пересушенные и недосушенные кусочки томатов и меняли их месторасположение на поддоне.

Выводы

Дегидратор Gochu D-310 отличается компактными размерами, но вместе с тем достаточно хорошей вместимостью, точностью регулировки температуры до 1 °C, простотой управления и эксплуатации. Практические эксперименты подтвердили отличные результаты при одновременной сушке несовместимых продуктов без смешивания запахов и вкусов. Две камеры идеально подходят, на наш взгляд, для использования дегидратора в городских условиях, когда сушилка служит не столько для переработки урожая, сколько для приготовления десертов, закусок или полуфабрикатов. Например, за один цикл сушки можно совместно приготовить пастилу и мясную закуску к пиву. Конструкция лотков позволяет организовывать пространство сушильной камеру по желанию пользователя и обрабатывать сырье любой толщины, вплоть до сушки фруктов или рыбы целиком. Сквозь прозрачные стенки лотков удобно наблюдать за процессом сушки и решать, когда пришла пора менять поддоны местами.

К минусам устройства можно отнести неравномерность сушки: лотки, расположенные внизу, ближе к вентилятору, сушатся быстрее, чем верхние уровни. Поэтому для ускорения и большей равномерности просушивания настоятельно рекомендуется время от времени менять поддоны местами. При необходимости переработки мелко нарезанного сырья, трав или пастилы нужно обзавестись специальной мелкоячеистой сеткой или силиконовыми подложками. Но в целом, если учитывать в процессе эксплуатации особенности сушки, дегидратор приятный, простой в эксплуатации, удобный, занимает мало места и позволяет экономить электроэнергию и время за счет одновременной сушки несовместимого сырья.

Плюсы

компактный размер

хорошая вместительность

низкий уровень шума

две независимые камеры позволяют одновременно сушить несовместимые продукты

прозрачные лотки

Минусы

неравномерная сушка

крупные отверстия в поддонах

необходимость вырезать силиконовые или иные подложки при сушке мелко нарезанных продуктов или пастилы

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор дегидратора Gochu D-310:

Наш видеообзор дегидратора Gochu D-310 можно также посмотреть на iXBT.Video