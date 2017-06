Новые ноутбуки Asus серий ZenBook и VivoBook по итогам выставки Computex 2017

О некоторых новинках, продемонстрированных компанией Asus в рамках выставки Computex 2017, проходившей в Тайбэе (Тайвань), мы уже писали в рамках новостей. Но Computex никогда не ограничивается лишь экспозицией новинок, в рамках выставки всегда проводятся различные пресс-конференции, на которых о многом рассказывается более подробно. В этой статье мы расскажем об одной из пресс-конференции компании Asus, которая состоялась за день до открытия выставки (29 мая). На пресс-конференции под девизом «The Edge of Beyond» (один из возможных переводов: «На пороге неизведанного», хотя нам больше нравится перевод «За гранью»), Джонни Ши (Jonney Shih), глава компании Asus, представил новые линейки ноутбуков серий ZenBook и VivoBook. Были анонсированы самый тонкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер Asus ZenBook Flip S (UX370), самый тонкий в мире 14-дюймовый ноутбук Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490), тонкий и мощный ультрабук Asus ZenBook Pro (UX550), 15,6-дюймовый ноутбук Asus VivoBook S15, а также производительный ноутбук Asus VivoBook Pro 15. Грегори Брайант (Gregory Bryant), вице-президент корпоративного департамента компании Intel, присоединившись на сцене к Джонни Ши, отметил, что потрясающая линейка новых ноутбуков ZenBook и VivoBook, оснащенных процессорами Intel Core седьмого поколения, предоставляет пользователям возможность выбрать тонкий и ультралегкий ноутбук, в котором высокая производительность сочетается с непревзойденным стилем. Итак, начнем с ноутбука-трансформера Asus ZenBook Flip S (UX370). Asus ZenBook Flip S Напомним, что первый в мире ноутбук-трансформер Asus Eee Pаd Transformer TF101 был представлен компанией еще в 2011 году. И вот теперь, спустя шесть лет, компания представляет самый тонкий в мире ноутбук-трансформер Asus ZenBook Flip S (UX370). Говоря о самом тонком среди ноутбуков-трансформеров, то есть ноутбуков, которые трансформируются в режим планшета (2-in-1), компания Asus имеет в виду ноутбуки на операционной системе Windows или OS X, с процессором семейства Intel Core и неотсоединяемой клавиатурой. То есть речь идет о ноутбуках, которые трансформируются в режим планшета за счет откидывания клавиатуры на 360°. Ноутбук Asus ZenBook Flip S имеет корпус толщиной всего 10,9 мм и вес 1,1 кг. Для сравнения Джонни Ши привел следующие цифры: ноутбук HP Spectre X360 имеет толщину 13,8 мм, MacBook Air — 17 мм, а MacBook — 13,1 мм. То есть Asus ZenBook Flip S на 55% тоньше, чем MacBook Air, и на 20% тоньше, чем последний MacBook. Asus ZenBook Flip S не только тоньше, но и легче своих конкурентов. Он на 17% легче, чем HP Spectre X360, и на 22% легче, чем MacBook Air. Экран ноутбука Asus ZenBook Flip S впечатляет не менее, чем вес и толщина корпуса. При диагональном размере 13,3 дюйма разрешение экрана составляет 3840×2160 (4K Ultra HD). Будут, конечно, в продаже и модели с обычным разрешением 1920×1080. И самое главное, что у экрана очень тонкие рамки (NanoEdge Display): всего 6,11 мм, а площадь видимой области экрана составляет 80% от общей площади экрана. Экран в ноутбуке сенсорный, а для удобства работы в комплекте имеется стилус, который распознает до 1024 уровней нажатия с силой давления от 10 до 300 г. Еще одной отличительной особенностью нового ноутбука Asus ZenBook Flip S является наличие одного из самых маленьких сканеров отпечатка пальца: его размеры составляют 16×3,6 мм. Теперь немного об аппаратной конфигурации устройства. Основу ноутбука Asus ZenBook Flip S UX370 составляет процессор Intel Core i7-7500U или Core i7-7200U. При этом в нем может быть 8 или 16 ГБ памяти LPDDR3-2133 (она распаяна на плате), а подсистема хранения данных представляет собой SSD размером 1 ТБ c интерфейсом PCIe 3.0 x4 (разъем M.2) в топовой комплектации или SSD размером 512/256 ГБ c интерфейсом SATA. Конечно же, Джонни Ши не мог не отметить тот факт, что по производительности Asus ZenBook Flip S UX370 опережает своих конкурентов. Бенчмарк для сравнения был выбран довольно странный — 3D Mark 11 в режиме Performance, но, как говорится, что есть, то есть. Итак, по заявлению Джонни, Asus ZenBook Flip S UX370 в этом тесте опережает HP Specter x360 на 3%, MacBook — на 48%, и Dell XPS 2-in-1 — на 92%. За автономную работу ноутбука Asus ZenBook Flip S (UX370) отвечает двухэлементная аккумуляторная батарея емкостью 39 Вт·ч, которая, по данным компании, обеспечивает до 11,5 часов работы в автономном режиме. Для батареи реализована технология быстрой зарядки: до 60% она заряжается за 49 минут. Мощность блока питания составляет 45 Вт, причем для зарядки ноутбука используется разъем USB 3.0 Type-C (всего в ноутбуке два порта USB 3.0 Type-C). Стоимость ноутбука Asus ZenBook Flip S (UX370) начинается от $1099. Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) Следующий ноутбук, представленный в рамках пресс-конференции Джонни Ши, это 14-дюймовый престижный, элитный Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490), который также является самым тонким в своем классе ноутбуком. Новый Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) — это продолжение серии Asus ZenBook 3, но в версии Deluxe диагональный размер экрана составляет 14 дюймов, а не 12,5. В остальном характеристики новой модели очень похожи на характеристики версии Asus ZenBook 3. При размере экрана в 14 дюймов его разрешение составляет 1920×1080. Причем экран имеет покрытие Corning Gorilla Glass 5 толщиной 0,55 мм (ранее использовалось покрытие Corning Gorilla Glass 4). Как утверждает Джонни Ши, это первый в мире ноутбук с покрытием Corning Gorilla Glass 5. Как и у модели Asus ZenBook Flip S, у ноутбука Asus ZenBook 3 Deluxe тонкая рамка экрана. Ее толщина составляет 7,46 мм, а площадь видимой области составляет 84% от общей площади экрана. Толщина корпуса этого 14-дюймовго ноутбука — всего 12,9 мм, а вес — 1,1 кг. Ноутбук выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. Основу аппаратной конфигурации ноутбука Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) составляет процессор Intel Core i7-7500U или Core i7-7200U. При этом в нем может быть 8 или 16 ГБ памяти LPDDR3-2133 (она распаяна на плате), а подсистема хранения данных представляет собой SSD размером 1 ТБ или 512 ГБ c интерфейсом PCIe 3.0 x4 (разъем M.2) или SSD размером 256 ГБ c интерфейсом SATA. Как видим, аппаратная конфигурация здесь схожа с ноутбуком Asus ZenBook Flip S (UX370). Ноутбук Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) оснащается аккумуляторной батареей емкостью 46 Вт·ч, которая, по данным компании, обеспечивает до 9 часов работы в автономном режиме. Мощность блока питания составляет 65 Вт, причем для зарядки ноутбука используется разъем USB 3.0 Type-C (этот же порт может использоваться и для передачи данных). Батарея поддерживает функцию быстрой зарядки и заряжается на 60% за 49 минут. Портов в ноутбуке Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) чуть больше, чем в модели Asus ZenBook Flip S. Так, кроме порта USB 3.0 Type-C, который может использоваться для зарядки, есть еще два порта USB 3.1 Type-C, реализованные через интерфейс Thunderbolt 3.0. К этим двум портам можно подключать мониторы, использовать их как порты USB 3.1 или как порты для зарядки ноутбука. Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) будет доступен с предустановленной операционной системой Windows 10 (как и все остальные представленные ноутбуки Asus). Благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца c технологией Windows Hello данный ноутбук поддерживает функцию моментального входа в систему без ввода пароля. Стоимость ноутбука Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490) начинается от $1199. Asus ZenBook Pro (UX550) Следующая новинка компании — 15-дюймовый ноутбук Asus ZenBook Pro (UX550). Это самый высокопроизводительный ноутбук в линейке ZenBook, но при этом он тонкий и легкий. Новый Asus ZenBook Pro сделан в цельнометаллическим корпусе, толщина которого составляет всего 18,9 мм, а вес — 1,8 кг. Как и у моделей Asus ZenBook Flip S и Asus ZenBook 3 Deluxe, у ноутбука Asus ZenBook Pro тонкая рамка экрана. Ее толщина составляет 7,3 мм, а площадь видимой области составляет 83% от общей площади экрана. Экран в этой 15-дюймовой модели имеет разрешение 4K UHD. Аппаратную основу ноутбука Asus ZenBook Pro (UX550) составляет четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ седьмого поколения или Core i5-7300HQ, дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX1050 Ti, до 16 ГБ памяти DDR4 и высокоскоростной SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ (PCIe x4). Ноутбук Asus ZenBook Pro (UX550) оснащается аккумуляторной батареей емкостью 73 Вт·ч, которая, по данным компании, обеспечивает до 14 часов работы в автономном режиме. Батарея поддерживает функцию быстрой зарядки и заряжается на 60% за 49 минут. Как и все новинки серии ZenBook, модель Asus ZenBook Pro (UX550) имеет встроенный сканер отпечатков пальцев с поддержкой функции Windows Hello. Стоит также отметить, что в ноутбук Asus ZenBook Pro (UX550) встроены четыре динамика. Стоимость ноутбука Asus ZenBook Pro (UX550) начинается от $1299. Asus VivoBook S15 (S510) Следующая новинка — 15-дюймовый ноутбук Asus VivoBook S15 (S510). Новая модель имеет 15,6-дюймовый экран NanoEdge (с узкой рамкой), при этом толщина ноутбука составляет всего 17,9 мм, а вес — 1,5 кг.

Ноутбук Asus VivoBook S15 (S510) выполнен в стильном корпусе золотистого цвета (Icicle Gold). Толщина рамки экрана составляет 7,8 мм, а а площадь видимой области составляет 80% от общей площади экрана. В аппаратную конфигурацию Asus VivoBook S15 (S510) входят процессор Intel Core i7-7500U седьмого поколения (в топовой конфигурации), дискретная видеокарта Nvidia GeForce 940MX и до 16 ГБ памяти DDR4-2133. Подсистема хранения данных в данном ноутбуке гибридная и включает в себя SSD емкостью 512 ГБ и HDD емкостью до 2 ТБ. Стоимость ноутбука Asus VivoBook S15 (S510) начинается от $499. Asus VivoBook Pro 15 (N580) И последняя новинка, представленная Джонни Ши на пресс-конференции компании Asus, это ноутбук Asus VivoBook Pro 15 (N580). Это еще один 15-дюймовый ноутбук серии VivoBook с операционной системой Windows 10. В серии VivoBook данная модель является самой производительной. Ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе толщиной 19,2 мм и весит 2,2 кг. За производительность отвечают четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ седьмого поколения, оперативная память стандарта DDR4 емкостью до 16 ГБ, дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050. Подсистема хранения данных гибридная: ноутбук комплектуется SSD-накопителем емкостью 512 ГБ и HDD емкостью 2 ТБ. Система охлаждения с двойным вентилятором и сдвоенным медным теплообменником с тепловыми трубками гарантирует эффективное охлаждение даже во время интенсивных нагрузок. Asus VivoBook Pro 15 (N580) имеет 15,6-дюймовый экран с разрешением 4K Ultra HD (3840×2160), широкими углами обзора и 100%-ным покрытием цветового пространства sRGB. Аудиосистема компании Harman Kardon состоит из стереодинамиков с резонансными камерами увеличенного объема и интеллектуального усилителя звука, позволяющего увеличить громкость ноутбука в 3,2 раза. Благодаря наличию встроенного сканера отпечатков пальцев данный ноутбук поддерживает функцию моментального входа в систему без ввода пароля — Windows Hello. Кроме того, Asus VivoBook Pro 15 поддерживает работу со стилусом Asus Pen. Стоимость ноутбука Asus VivoBook Pro 15 (N580) начинается от $799. Заключение В этой статье мы рассмотрели новые ноутбуки Asus серий ZenBook и VivoBook, которые были представлены главой компании Asus Джонни Ши в рамках пресс-конференции, прошедшей перед открытием выставки Computex 2017. В следующем обзоре мы рассмотрим новые материнские платы компании Asus, которые не демонстрировались на стенде компании, а были представлены на закрытом пресс-мероприятии Asus WorkShop 2017.





