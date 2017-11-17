Обзор универсального зум-объектива Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR

Мы продолжаем ретроспективное тестирование оптики Nikon, предназначенной для полнокадровых камер (FX) и аппаратов с сенсорами APS-C (DX). Сегодня мы оценим возможности зум-объектива Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR, который лишь по инерции может называться «стандартным»: в отличие от иных конкурентов по «классовой борьбе», он предоставляет фотографу возможности не четырех-, а пятикратной трансфокации.

Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR Дата анонса 19 августа 2010 г. Тип Стандартный зум-объектив с постоянной диафрагмой Информация на сайте производителя nikon.ru Рекомендованная цена 54 990 рублей в фирменном магазине

Нашему подопечному «семь лет в обед», но это не значит, что Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR утратил свою актуальность или «приелся». Мы вознамерились исследовать его возможности подробно и обстоятельно. Начнем со спецификаций.

Технические характеристики

Приводим данные производителя:

Полное наименование Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR Дата анонса 19 августа 2010 г. Байонет Nikon F Фокусное расстояние 24—120 мм Эквивалент фокусного расстояния для формата DX 36—180 мм Кратность диапазона зуммирования 5× Максимальное значение диафрагмы F4 Минимальное значение диафрагмы F22 Число лепестков диафрагмы 9 (скругленные) Оптическая схема 17 элементов в 13 группах Минимальная дистанция фокусировки 0,45 м Угол обзора 84°—20° Максимальное увеличение 0,24× Диаметр светофильтров ∅77 мм Привод автофокусировки бесшумный ультразвуковой мотор (Silent Wave Motor) Стабилизация есть Защита от пыли и влаги есть Размеры (диаметр/длина) ∅84/103,5 мм Вес 710 г

Из характеристик нас более всего привлекает диапазон фокусных расстояний, точнее кратность зуммирования — 5; это превышает традиционно предоставляемые конкурентами 4,2 (24—105 мм).

Диафрагма представлена девятью лепестками (а не шестью, как часто бывает) — это дает возможность оптике рисовать многочисленные (не менее 18) лучики от источников света. Кроме того, скругленные ламели диафрагмы должны способствовать приятной структуре размытия заднего плана (бокэ). Важно и то, что наш подопечный защищен от проникновения внутрь пыли и влаги, так как это позволяет использовать его при неблагоприятной погоде.

Несколько смущает значительная минимальная дистанция фокусировки (почти полметра) — для съемки макро этого недостаточно. Что касается цены объектива, то она представляется вполне оправданной, особенно при учете доступных возможностей.

Конструкция

Оптическая схема состоит из 17 линз, объединенных в 13 групп. Два элемента изготавливаются из стекла с особо низкой дисперсией (желтые), что теоретически позволяет более эффективно бороться с хроматическими аберрациями. Три линзы асферические (голубые), дающие возможность повысить резкость изображения путем нивелирования сферических аберраций. В конструкции использовано «фирменное» нанокристаллическое покрытие (Nano Crystal Coat), состоящее из частиц, размеры которых меньше длины полуволны света видимого спектра. Они препятствуют образованию вторичных (паразитных) отражений с поверхностей линз и устраняют блики. Передняя линза снабжена уплотнением для защиты от проникновения внутрь объектива пыли и влаги. Стыковочный узел байонетного крепления тщательно обработан. Для обеспечения герметизации в месте его прилегания к фланцу байонета камеры имеется уплотняющая контакт резиновая прокладка. Более узкое кольцо управления фокусировкой располагается ближе к байонету, а более широкое кольцо управления зуммированием — ближе к передней линзе. В рабочем положении объектива (на камере) под большим пальцем левой руки оказываются три механических переключателя: режима фокусировки (ручная/автомат), выключения системы оптической стабилизации (VR) и переключения режима работы последней (нормальный/активный). Автофокус позволяет в любой момент довести резкость вручную. При трансфокации объектив значительно удлиняется, однако фокусировка у него внутренняя, и при наводке на резкость дополнительных изменений линейных размеров не происходит. При установке на полноформатную камеру (например, Nikon D810) объектив оказывается хорошо сбалансированным — правда, лишь в положении трансфокатора на минимальном фокусном расстоянии.

Производитель публикует графики MTF (частотно-контрастной характеристики) объектива. Напомним, что в идеале кривые должны стремиться наверх, быть максимально пологими и содержать минимум изгибов.

Широкоугольное положение (24 мм) Телеположение (120 мм) Красным представлены кривые с разрешением 10 линий/мм, синим — 30 линий/мм.

Сплошные линии — для сагиттальных структур (S), пунктирные — для меридиональных (M).

В целом, кривые MTF выглядят средне, особенно на минимальном фокусном расстоянии. Вероятно, наш подопечный звезд с неба не хватает. Однако от нетяжелого зума с большой кратностью трансфокации и максимальным раскрытием F4 трудно ожидать чего-то из ряда вон выходящего.

Перейдем к исследованию Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR в нашей лаборатории.

Лабораторные испытания

24 мм

Разрешение, центр кадра Разрешение, край кадра Дисторсия и хроматические аберрации, центр кадра Дисторсия и хроматические аберрации, край кадра

Широкий угол демонстрирует неплохую зависимость разрешения от диафрагмы. В центре кадра значение разрешающей способности держится на уровне 80% в диапазоне f/4—f/10, что весьма высоко. Край кадра ведет себя похожим образом, отставая всего на 10%, хотя на f/16 периферия уже падает к 60%.

На открытых диафрагмах заметны хроматические аберрации, при закрытии диафрагмы они становятся немного меньше. Дисторсия выражена не сильно: на широком угле она «бочкообразная», а начиная с 50 мм и до конца диапазона — «подушкообразная».

70 мм

Разрешение, центр кадра Разрешение, край кадра Дисторсия и хроматические аберрации, центр кадра Дисторсия и хроматические аберрации, край кадра

При фокусном расстоянии 70 мм объектив в среднем демонстрирует все те же 80% разрешения. Даже профиль кривой разрешающей способности в центре кадра практически не изменился. А вот край кадра стал в целом лучше и гораздо стабильнее.

Хроматические аберрации заметно ослабли, дисторсия не изменилась.

120 мм

Разрешение, центр кадра Разрешение, край кадра Дисторсия и хроматические аберрации, центр кадра Дисторсия и хроматические аберрации, край кадра

На длинном конце разрешение в центре ведет себя несколько странно, хотя и очень стабильно. Максимум упал ниже 80%, буквально провалился, и теперь кривая стала практически линейной. Впрочем, такой результат тоже весьма неплох. Край кадра чуть менее стабилен, чем в среднем положении трансфокатора, да и кривая в целом ниже — на уровне 60%, а это уже не так хорошо.

Хроматические аберрации практически незаметны.

Стабилизация

Система стабилизации в объективе работает хорошо и обеспечивает фотографу ощутимую помощь. Производитель заявляет эффективность в 4 стопа, и наши тесты с неплохой точностью это подтверждают.

В итоге перед нами добротный зум с удобным диапазоном фокусных расстояний, хорошей оптикой и приличной равномерностью разрешения как по полю кадра, так и по всему диапазону трансфокации. К тому же, он обладает весьма эффективной системой стабилизации, что делает объектив неплохим помощником при репортажной и трэвел-съемке.

Практическая фотосъемка

Фотографирование в реальных условиях мы производили объективом Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR в связке с камерами Nikon D810 и Nikon D850. Перед началом работы устанавливали наиболее часто востребованные режимы и параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Отснятые кадры сохранялись на носителе информации в виде RAW-файлов без сжатия, которые впоследствии подвергались «проявке» при помощи Adobe Camera RAW (ACR) с использованием соответствующего профиля объектива для коррекции виньетирования, дисторсии и хроматических аберраций. Полученные изображения преобразовывали в 8-битные JPEG-файлы с минимальной компрессией. В ситуациях со сложным и смешанным характером освещения баланс белого корректировали вручную. В ряде случаев в интересах композиции прибегали к обрезке кадра.

Оптические свойства

Если просто снимать и не вдаваться в детали, пользуясь Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR как единственным доступным оптическим инструментом, то большинство полученных снимков будут радовать.

В парке усадьбы Архангельское. Дневной свет. Съемка с рук.

Фокусное расстояние 120 мм; F4,5; 1/500 c; ISO 100 Улица Варварка, Москва. Ночь, под дождем. Штатив.

Фокусное расстояние 24 мм; F8; 4 c; ISO 100 Новослободская, Московское метро. Съемка с рук.

Фокусное расстояние 24 мм; F4; 1/25 c; ISO 250 Геккончик. Светодиодные лампы. Съемка с рук.

Фокусное расстояние 70 мм; F4; 1/80 c; ISO 500

Если начать изучать полученные фотографии в масштабе 1:1, то можно выявить остаточные признаки дисторсии и хроматических аберраций, а также падение резкости на периферии при максимальном раскрытии диафрагмы.

Углубимся в более подробное исследование свойств нашего героя при разных положениях трансфокатора и разных степенях диафрагмирования. Мы решили посмотреть, что происходит с изображением в двух разных сценах: первая с обилием планов и фокусировкой по желтому углу дома в саду, вторая — с преимуществом дальнего плана и фокусировкой «на бесконечность». Из доступного диапазона трансфокации были выбраны четыре положения, соответствующие четырем объективам, которые заменяет собой Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR: широкоугольный (24 мм), стандартный «полтинник» общего назначения (50 мм), умеренный телевик-портретник (85 мм) и телевик с приличным фокусным расстоянием (120 мм). Ниже приведены пары картинок, полученных при «проявке» исходных RAW (NEF) без приложения профиля (слева) и с профилем (справа).

24 мм

без профиля с профилем F4 F5,6 F8 F11 F16 F22

Резкость в центре кадров хорошая, но на периферии она заметно понижается, особенно на максимальном раскрытии. Лишь при диафрагмировании до F8 удается добиться ее повышения до приемлемого уровня по краям кадров.

На всех снимках хорошо заметны дисторсионные искажения в виде «бочки». Они не исправляются диафрагмированием, но эффективно нивелируются приложением профиля при постобработке.

Виньетирование выражено довольно явно (около −2 EV). Оно практически полностью компенсируется при активации профиля в ходе «проявки» RAW (NEF) в ACR.

Хроматические аберрации (сине-фиолетовая окантовка контуров контрастных объектов) хорошо заметны, особенно по краям кадров. Их интенсивность мало зависит от степени диафрагмирования объектива, а эффективность устранения профилем не слишком значительная. Очевидно, для полноты коррекции этой окантовки нужно специально двигать ползунки в ACR.

Цветовоспроизведение правильное, колористика достаточно интенсивная, но неназойливая.

50 мм

без профиля с профилем F4 F5,6 F8 F11 F16 F22

Резкость в центре кадров по-прежнему на высоте. На краях при максимальном раскрытии она немного ниже, но это уже не так просто заметить, как при фокусном 24 мм. При диафрагмировании до F5,6 резкость значительно выравнивается, и при F8 разница становится практически неощутимой.

Заметны дисторсионные искажения, но уже в виде «подушки». Они также практически не исправляются диафрагмированием, но хорошо корректируются приложением профиля.

Виньетирование (около −1,5 EV) выявляется при F4—F5,6. Оно практически полностью компенсируется при активации профиля в ходе «проявки» RAW (NEF) в ACR, а при F8 и более сильном диафрагмировании уже не определяется визуально.

Хроматические аберрации (сине-фиолетовая окантовка контуров контрастных объектов) заметны при F4—F5,6, особенно по краям кадров. При дальнейшем диафрагмировании они исчезают. Эффективность их устранения профилем более выражена, чем при 24 мм.

85 мм

без профиля с профилем F4 F5,6 F8 F11 F16 F22

Резкость высокая, и разница между центром и периферией уже не определяется. Виньетирование до −2 EV и дисторсия в виде «подушки» хорошо заметны при F4. Диафрагмирование до F8 позволяет полностью избавится от виньетки, но дисторсия сохраняется даже при F22. Оба недостатка хорошо корректируются приложением профиля. Хроматические аберрации на глаз не выявляются.

По сравнению с 50 мм заметно падение общего контраста сцен.

120 мм

без профиля с профилем F4 F5,6 F8 F11 F16 F22

Резкость очень хорошая, в центре и на периферии она не отличается. Дисторсионные искажения в виде «бочки» весьма заметны, не исправляются диафрагмированием, но эффективно нивелируются приложением профиля. Виньетирование выраженное (около −2 EV), оно исправляется диафрагмированием до F8 и полностью компенсируется при активации профиля в ходе «проявки».

Хроматические аберрации (красные — слева, зеленые — справа) вновь хорошо заметны, особенно по краям кадров. Они лишь чуть-чуть уменьшаются при диафрагмировании (даже до F22), а их устранение при приложении профиля эффективно лишь при F8 и далее. Очевидно, в этом случае для коррекции нужно специально двигать ползунки в ACR.

Контраст сцен снижен примерно так же, как при фокусном расстоянии 85 мм.

Лучистость и паразитные отражения

9-лепестковая диафрагма должна рисовать красивые лучики от источников света. Посмотрим, как с этим обстоит дело на практике.

45 мм; F4; 1/8000 c; ISO 100 24 мм; F13; 1/2000 c; ISO 100

С солнцем в кадре наш подопечный справляется не слишком хорошо. На левом снимке (F4) заметны не только обильные разноцветные паразитные отражения («зайцы»), протянувшиеся по диагонали от светила в нижний левый угол снимка, но и пятна ореолов вокруг солнца и внизу слева. Налицо также значительное падение контраста в верхней половине кадра.

Даже при небольшом угле между направлением на солнце и главной оптической осью объектива (справа) видны цветные пятна. Однако лучистость при таком диафрагмировании весьма привлекательная.

Ночью картинка получается более презентабельная. Снимок ниже сделан на Красных холмах в Москве (со штатива) при 24 мм; F8; 4 с; ISO 100.

Лучистость огней отличная, очень обильная, с интересной структурой. «Зайцев» и других неприятных артефактов нет.

Рисунок размытия

Учитывая, что, как было сказано выше, наш подопечный заменяет собой четыре объектива с фиксированными фокусными расстояниями, причем 50 мм, 85 мм и 120 мм вполне могут использоваться для съемки портретов, мы вправе требовать от Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR приятной картины размытия заднего плана.

105 мм; F4; 1/1250 c; ISO 100 80 мм; F5,6; 1/320 c; ISO 100 120 мм; F4; 1/125 c; ISO 360

Хотя структуру бокэ на этих фотографиях и нельзя назвать по-настоящему шедевральной, она вполне приемлема в типичных ситуациях. А тем, для кого размытие в кадре имеет особую важность, остается порекомендовать специализированные портретные объективы Nikon с фиксированным фокусным расстоянием.

Эти и другие снимки можно посмотреть в галерее, где они собраны без подписей и комментариев. Данные Exif доступны при загрузке изображений.

Галерея

Итог

Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR — добротный универсальный зум-объектив с пятикратной трансфокацией, который заменяет собой пять оптических инструментов с фиксированным фокусным расстоянием. К его сильным сторонам относится оптическая стабилизация изображения, к слабостям — лишь умеренная светосила.

В ходе наших испытаний было выявлено, что объектив работает наилучшим образом в средних диапазонах зуммирования (50—90 мм), а при максимальном и минимальном фокусных расстояниях качество картинки несколько снижается.

Резкость в центре кадра остается высокой при всех степенях диафрагмирования и зуммирования, но при этом равно выраженной остаются дисторсионные искажения: «бочка» при 24 мм и «подушка» при 50 мм и далее. Во всех положениях хорошо заметно виньетирование, а в широкоугольном положении — и хроматические аберрации, которые не до конца удаляются даже при приложении профиля.

Объектив рисует красивую лучистость вокруг источников света, особенно при диафрагмировании до F8, но введение в композицию кадра открытого солнца способно подпортить результат обильными паразитными отражениями с поверхностей линз.

Несмотря ни на что, Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR остается средством выбора в большинстве съемочных ситуаций, особенно при фоторепортаже. Это дополняется его способностью изображать достаточно приятную структуру размытия заднего плана (бокэ).

Мы рекомендуем Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR как основной инструмент не только для фотолюбителей и энтузиастов, но и для профессионалов, которые ценят подвижность и компактность, особенно в путешествиях.

Авторский альбом Михаила Рыбакова со снимками, сделанными при помощи рассмотренного объектива, можно полистать здесь: Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR.

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Благодарим компанию Nikon за предоставленные для тестирования объектив и фотокамеры