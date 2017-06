Объектив Fujinon XF10-24mm F4 R OIS



Для беззеркальных камер Fujifilm X-Mount выпускается несколько широкоугольных объективов с фиксированными фокусными расстояниями 14, 16, 18 и 23 мм, причем все они очень удачные и обладают высокой или сверхвысокой светосилой. А Fujinon XF10-24mm F4 R OIS — единственный широкоугольный зум. Светосила у него хоть и не так велика (F4), как у собратьев с фиксированным фокусом (F1,4—F2,8), зато минимальное фокусное расстояние составляет всего 10 мм — аналогов этому в линейке Fujinon XF нет. Поэтому четыре упомянутых оптических инструмента могут дополнить, но не заменить этот уникальный зум-объектив. Спецификации Приведем характеристики объектива по данным Fujifilm. Объектив (полное наименование) Fujinon XF10-24mm F4 R OIS

Дата анонса декабрь 2013 г. Фокусное расстояние 10—24 мм Эквивалент фокусного расстояния (для матриц APS-C) 15—36 мм Байонет Fujifilm X-Mount Максимальная диафрагма F4 Минимальная диафрагма F22 Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные) Элементов 14 (из них 4 асферических и 4 сверхнизкодисперсионных) в 10 группах Просветляющее покрытие Super EBC* Минимальная дистанция фокусировки 0,24 м Угол обзора 110°—61,2° Максимальное увеличение 0,16 крат Автофокусировка внутренняя Привод автофокусировки шаговый двигатель Стабилизация оптическая (OIS) Защита от пыли и влаги нет Резьба для светофильтров ∅72 мм Размеры (диаметр × длина) ∅78×87 мм Вес 410 г Цена T-10666881 * EBC — Electron Beam Coating Fujinon XF10-24mm F4 R OIS заключен в цельнометаллический корпус, который не удлиняется при зуммировании и фокусировке. Во всем диапазоне 2,4-кратного зуммирования этот оптический инструмент обладает максимальной светосилой F4. Объектив оснащен системой оптической стабилизации изображения, которая, по данным производителя, позволяет получить выигрыш до трех ступеней экспозиции. Это мы оценим в лабораторных испытаниях и при «живой» съемке. Модель выпущена в конце 2013 г., однако ее нельзя считать не только устаревшей, но даже нуждающейся в поспешной реновации, тем более что оптически и технологически она весьма совершенна. Оптическая схема включает 14 элементов (это довольно много), причем среди них целых четыре асферических стекла и четыре линзы со сверхнизкой дисперсией. Оптическая схема Fujinon XF10-24mm F4 R OIS (данные Fujifilm) Если быть совсем точными, нужно заметить, что одна из асферических линз является одновременно и сверхнизкодисперсионной. Она, кстати, включена в особо важную оптическую группу с большой величиной рефракции. Автоматическая фокусировка быстрая и точная. Автофокус практически не промахивается, что исключает брак в виде нерезких снимков. Это особенно важно в репортажной работе, когда на счету не то что каждая секунда, а каждая десятая доля секунды. Приводом автофокуса служит шаговый двигатель, который не только работает очень точно и быстро, но и практически не производит при этом никакого шума. Органы управления Fujinon XF10-24mm F4 R OIS Управление объективом осуществляется при помощи пяти приспособлений. От передней линзы к байонету последовательно расположены рифленые кольца: ручной фокусировки (средней ширины), трансфокации (самое широкое) и установки значения диафрагмы (самое узкое). Почти у самого байонетного крепления находятся выключатели системы оптической стабилизации изображения и автоматического режима управления диафрагмой. При съемке они располагаются под большим пальцем левой руки, что соответствует расположению аналогичных выключателей в объективах других систем. В отличие от других широкоугольных инструментов Fujifilm, фокусировочное кольцо в дополнение к своей основной функции не позволяет переключаться из автоматического режима наводки на резкость в ручной и обратно, для этого нужно пользоваться установками камеры. На наш взгляд, это неудобно, так как для смены режима фокусировки нужно отрываться от визирования сцены в видоискателе и нажимать какие-то кнопки. Но как показала практика, отличная работа автомата ни разу не потребовала от нас доводки фокуса вручную. Мы провели лабораторные и натурные испытания для того, чтобы выяснить, насколько хорошо исправлены аберрации, насколько высока разрешающая способность в центре и по краям кадра, действительно ли стабилизатор дает нам запас в три ступени EV. Кроме того, мы постараемся оценить качество картинки и вынести окончательный вердикт — хороша или плоха модель Fujinon XF10-24mm F4 R OIS. Оптические свойства, лабораторный тест ФР = 10 мм, ЭФР = 15 мм Фокусное расстояние 15 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте) — довольно малое, и широкоугольные объективы с таким фокусным выпускаются самые разные. Одни, именуемые «рыбий глаз» (fisheye), обладают выраженной дисторсией (искривляют отображаемое пространство), другие пытаются свести дисторсию к минимуму и воспроизводят прямые, а не кривые углы. Сегодня подавляющее большинство производителей идет по второму пути. Следовали ему и создатели Fujinon XF10-24mm F4 R OIS. У этого объектива искажения почти незаметны — дисторсия близка к нулю. Но это не значит, что картинка освобождается от искажений другого рода. При столь широком угле обзора объектам на краю кадра гарантирован «вид сбоку», и хотя оптика неплохо справляется с преодолением дисторсии, неестественный вид объектов, разумеется, сохраняется. Так выглядят объекты на периферии кадра, хотя формально прямые углы остаются прямыми. Кроме того, видны «волны» вместо прямых линий у самого края (слева). Все это говорится не для того, чтобы опорочить Fujinon XF10-24mm F4 R OIS — объектив сделан очень добротно. Мы лишь хотим подчеркнуть, что оптические чудеса случаются только при постобработке, но оптика в состоянии значительно облегчить и ускорить процесс такого чудотворства. Разрешение, радиальные миры Хроматические аберрации центр кадра край кадра центр кадра край кадра На всех скриншотах: верхний ряд: f/4,0 — f/5,6 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22 Что касается разрешения, то оно находится на высоком уровне в диапазоне f/4—f/16 (выше 0,75 линии на пиксель). По мере прикрытия диафрагмы оно падает до 0,5 линии, поэтому значения f/16 и ниже лучше не использовать. На краю кадра разрешение заметно отстает от того, которое мы наблюдаем в центре, — примерно на 0,1 линии на пиксель. Это, пожалуй, нормально, особенно на столь широком угле. Зато хроматические аберрации на коротком «фокусе» практически не видны. Их максимальное проявление на открытой диафрагме не превышает 4%. ФР = 17 мм, ЭФР = 25 мм На среднем фокусном картина намного ближе к идеалу. Дисторсия также почти полностью выправлена, но дополнительные искажения (изломы прямых линий, искажения формы объектов) уже практически не видны. Остаточная дисторсия положительная, но весьма небольшая: 0,38 по горизонтали и 0,12 по вертикали. Разрешение, радиальные миры Хроматические аберрации центр кадра край кадра центр кадра край кадра На всех скриншотах: верхний ряд: f/4,0 — f/5,6 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22 Разрешение в диапазоне f/4—f/16 в центре кадра — высокое и очень высокое (снижается от 0,95 линии на пиксель до 0,7 линии), но на закрытой диафрагме падает до 0,5 линии. Разрешение на краю кадра заметно отстает от разрешения в центре, но все равно остается высоким в диапазоне f/4—f/16. Хроматические аберрации заметны только на краю кадра на широкой диафрагме, а начиная с f/11 становятся почти незаметны. В центре кадра «хроматика» почти не видна во всем диапазоне диафрагм. ФР = 24 мм, ЭФР = 36 мм На максимальном фокусном расстоянии картина ближе всего к идеалу. Остаточная дисторсия — 0,33 по горизонтали и 0,11 по вертикали. Разрешение, радиальные миры Хроматические аберрации центр кадра край кадра центр кадра край кадра На всех скриншотах: верхний ряд: f/4,0 — f/5,6 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22 Разрешение в диапазоне f/4—f/16 можно назвать высоким и очень высоким — от 0,7 линии на пиксели, вплоть до 0,9 линии на диафрагме f/9. Хроматические аберрации заметны на широкой диафрагме f/4, но быстро сходят на нет в центре кадра и остаются умеренными на краю. Стабилизация изображения Последняя часть нашей лабораторной работы — определение эффективности стабилизатора. Здесь можно сразу представить график, по которому видно, что оптический стабилизатор может «подарить» нам примерно 3,16 ступени EV. Эффективность работы системы стабилизации изображения Fujinon XF10-24mm F4 R OIS (данные наших испытаний) Поскольку погрешность теста составляет около 1/3 EV, мы можем лишь подтвердить, что данные производителя верны: эффективность стабилизатора находится на уровне трех ступеней выдержки.

Теперь мы можем сформулировать «лабораторные» плюсы и минусы. Начнем с хорошего. Объектив работает почти бесшумно, фокусируется быстро и точно, не допуская брака. Разработчики проделали огромную работу и выправили дисторсию во всем широкоугольном диапазоне от 15 до 36 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте). Искажения объектов на широком угле на краю кадра при этом остаются, но справиться с ними оптика просто не в состоянии. В рабочем диапазоне f/4—f/16 объектив обеспечивает высокое и очень высокое разрешение. Хроматические аберрации либо выражены слабо, либо вообще незаметны. Стабилизатор обеспечивает запас +3 EV. О минусах. Цена объектива «кусается», но хорошая оптика всегда стоит недешево. Пожалуй, объектив все-таки тяжеловат — по крайней мере, в паре с относительно легкими беззеркалками Fujifilm. Общий вывод: Fujinon XF10-24mm F4 R OIS — широкоугольный зум с полностью выправленной дисторсией. У него самое малое фокусное расстояние (10 мм) и самый большой угол обзора из всех оптических инструментов Fujinon XF, аналогов он не имеет. Характеристики объектива высоки, а положительные стороны явно перевешивают недостатки. Фотосъемка в реальных условиях Посмотрим, как покажет себя наш испытуемый «в жизни». Фотосъемка проводилась камерой Fujifilm X-T20 с выбором следующих параметров: приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого,

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено. Снимки записывались в несжатом формате RAW (Fujifilm RAF) без предварительной обработки, а затем без корректировки и масштабирования подвергались преобразованию в JPEG при помощи «фирменного проявщика» RAW File Converter EX 2.0 ver 4.2.6.0 powered by Silkypix (Ichikawa Soft Lab). Fujinon XF10-24mm F4 R OIS заменяет собой целый набор широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Вот как выглядит его работа с изображением при разном масштабировании. Используя возможность зуммирования, мы и сами активно перемещались по отношению к главному объекту. Цвета В цветопередачу готового снимка наибольший вклад вносит, разумеется, сенсор камеры и ее электроника, которая занимается обработкой изображения. Однако и оптика играет в этом немаловажную роль. Оценим, как влияет на воспроизведение цветов наш подопечный Fujinon XF10-24mm F4 R OIS. Вот разные варианты цветного освещения траволатора бизнес-центра без дополнительной обработки. Параметры съемки одинаковые: фокусное расстояние 10 мм; F4; 1/60 с; ISO 3200. Одновременно с АББ можно оценить также скорость и точность работы автофокуса. Съемка производилась с рук, «навскидку», последовательной серией кадров с повторной однократной автофокусировкой для каждого из них. Автофокус ни разу не ошибся. В целом, все естественно и нареканий не вызывает. Во всяком случае, крутить регулировку баланса белого при постобработке не хочется. Дневной свет, смешанный с искусственным. Фокусное расстояние 12 мм; F8; 1/60 с; ISO 2000 Сверху сквозь стеклянный колпак падает дневной свет, а снизу пространство освещено лампами накаливания. Однако кунштюк с раздельной установкой баланса белого для двух зон в одном кадре — это уже слишком. Доверившись камере и оптике, мы не прогадали: общее впечатление от снимка вполне хорошее. Иосифо-Волоцкий монастырь. Теряево, Волоколамский район Московской области. Фокусное расстояние 10 мм; F16; 1/110 c; ISO 200 На пейзажах в пасмурную погоду можно заметить, что облачность на снимках приобретает голубоватый оттенок. Вероятно, это связано с работой АББ фотокамеры. Тем не менее, мы оцениваем цветопередачу как правильную, не требующую вмешательства и «подкручивания». Искусственный свет. Фокусное расстояние 10 мм; F5,6; 1/70 c; ISO 400 Когда свет ламп накаливания не слишком желтый, автоматика справляется с балансом белого очень хорошо. Ручной коррекции не требуется. Рассеянный дневной свет. Фокусное расстояние 10 мм; F4; 1/125 c; ISO 400 При дневном свете цвета получаются естественными, в меру «живыми». Несмотря на неконтрастный характер освещения в пасмурную погоду, насыщенность вполне достаточная. Полутона Широкоугольная оптика обычно обладает более высоким контрастом, чем стандартные и телеобъективы, поэтому для нас было важным проверить, насколько хорош Fujinon XF10-24mm F4 R OIS в деле воспроизведения тональных градаций. Фокусное расстояние 13,2 мм; F4; 1/90 c; ISO 400

Фокусное расстояние 24 мм; F6,4; 1/20 c; ISO 400 При съемке интерьеров торгового центра на полностью открытой диафрагме видим достаточно широкий диапазон полутоновых переходов от весьма густых теней до умеренно интенсивных светов. В наиболее ярких участках светов детали, конечно, утрачиваются, но это все-таки особенности сенсора камеры, а не объектива. Фокусное расстояние 13 мм; F8; 1/280 c; ISO 200 При съемке на открытом воздухе в солнечную погоду следует высоко оценить широту спектра полутоновых градаций, который воспроизводит объектив. Даже в областях густых теней детали изображения проработаны очень хорошо. Фокусное расстояние 14 мм; F11; 1/320 c; ISO 200 Даже при свете вечернего солнца, несмотря на значительный перепад яркостей и высокий контраст сцены, спектр тональных переходов в светах достаточно широк. Фокусное расстояние 10 мм; F11; 1/450 c; ISO 200 Проведем эксперимент на предмет того, насколько удачно диафрагмированный Fujinon XF10-24mm F4 R OIS в состоянии отобразить лучи солнца. Как мы убедились, даже при F11 получить «лучистую» картину не удается, солнце в кадре напоминает округлое пятно. А виноваты в этом скругленные лепестки диафрагмы: они теоретически должны улучшать рисунок размытия заднего плана, но не дают возможности рисовать красивые лучи. С положительной точки зрения важно другое: в кадре нет никаких паразитных отражений с поверхностей линз, которые на жаргоне фотографов именуют «зайцами». Это совершенно замечательно, поскольку многие другие широкоугольные объективы других систем грешат таким свойством. Резкость и детализация Для широкоугольного объектива высокая резкость — главный признак «профессиональной пригодности». Поскольку такой оптикой снимают, в основном, архитектуру, пейзажи и интерьеры, подразумевается, что воспроизведение мельчайших подробностей останется на высоте. Снимки ниже сделаны на фокусном расстоянии 13 мм.

F4; 1/1400 c; ISO 200

F5,6; 1/680 c; ISO 200

F8; 1/340 c; ISO 200

F11; 1/170 c; ISO 200 Уже на максимально открытой диафрагме резкость в центре кадра отличная, а на периферии — хорошая. По мере уменьшения значения диафрагмы она растет незначительно по всему полю кадра. Таким образом, высокие резкостные характеристики объектива мало зависят от степени его диафрагмирования. Это просто замечательно! Размытие заднего и переднего плана Рисунок размытия (бокэ) для широкоугольной оптики не так важен, как для стандартных и телеобъективов: в самом деле, трудно рассчитывать на красивое бокэ при съемке мелких планов и удаленных объектов на прикрытых диафрагмах. Однако хорошее бокэ лишним не бывает. Снимки, приведенные ниже, сделаны на минимально возможной дистанции фокусировки как раз для того, чтобы выявить, как Fujinon XF10-24mm F4 R OIS справляется с размытием заднего и переднего планов. Фокусное расстояние 10 мм; F4; 1/10 c; ISO 400 При значительном (10 м и более) удалении фона его рисунок очень приятен. Размытие мягкое, как принято говорить, «кремовое». Структура пятен от источников света не определяется, их форма правильная по всему полю кадра, даже на краях. Фокусное расстояние 20 мм; F5,6; 1/70 c; ISO 200 При более близко расположенном фоне и диафрагмировании объектива на одну ступень фон утрачивает мягкость и приобретает более четкую, но, вместе с тем, и более назойливую структуру; пятна от источников света начинают двоиться. Все это ухудшает рисунок размытия заднего плана. Фокусное расстояние 10 мм; F4; 1/60 c; ISO 1250 По этому снимку, сделанному при помощи Fujinon XF10-24mm F4 R OIS, который был почти прижат к стеклу ограждения, можно представить себе, что означает минимальная дистанция фокусировки 24 см в практических условиях. Ближайшая точка фокуса расположена в зоне стыка двух стекол и отстоит от переднего плана на две трети длины диагонали. Бокэ имеет довольно приятный рисунок, но картину несколько портят пятна от источников света, особенно в центре. Впрочем, в этом виновата природа этих источников — светодиодных блоков, — из-за которой на снимке в пятнах видны голубые ободки и неприятная неравномерность структуры.

Итог Fujinon XF10-24mm F4 R OIS — уникальный по оптическому качеству и функциональным возможностям оптический инструмент, ориентированный на использование настоящими ценителями широкоугольной оптики. Он обладает недоступным иным представителям линейки Fujinon XF минимальным фокусным расстоянием 10 мм (15 мм в эквиваленте), 2,4-кратным диапазоном трансфокации и светосилой, вполне достаточной для большинства сюжетов, причем для съемки и на открытом воздухе, и в помещении. Вдобавок, встроенная система оптической стабилизации обеспечивает дополнительный выигрыш в три ступени экспозиции. Объектив почти начисто лишен дисторсии и хроматических аберраций. Его отличает высокая разрешающая способность по всему полю кадра даже при полностью открытой диафрагме, которая лишь незначительно улучшается при диафрагмировании. Fujinon XF10-24mm F4 R OIS обладает правильной цветопередачей и хорошим воспроизведением полутонов в широком диапазоне градаций. Размытие заднего и переднего планов (бокэ) на максимальном раскрытии приятное, без назойливых акцентов и деформаций. Fujinon XF10-24mm F4 R OIS — инструмент выбора для самого широкого круга фотографических задач, но в первую очередь — для пейзажной и интерьерной фотографии.

