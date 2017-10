Игровой ПК MSI Infinite A

Тема игровых компьютеров, включая ноутбуки и десктопы, становится все более популярной. Собственно, это вполне понятно: игровые компьютеры пока еще покупают. А потому ведущие производители комплектующих (Asus, Gigabyte, MSI) производят в том числе и игровые настольные ПК. В этой статье мы рассмотрим одну из новинок компании MSI — настольный игровой компьютер Infinite A, который был впервые продемонстрирован на выставке Computex 2017. Комплектация Компьютер поставляется в большой картонной коробке, типичной для корпусов типа MidiTower (корпус среднего размера). В комплект поставки кроме самого системного блока входит DVD-диск с драйверами и фирменным ПО, стандартный пакет документации, пылевой фильтр и сменная боковая панель из закаленного стекла. Кроме того, имеется HDMI-кабель, предназначенный для соединения порта HDMI видеокарты с портом HDMI VR-Link (вход) на задней панели корпуса. Аппаратная конфигурация Судя по информации на сайте производителя, конфигурация компьютера Infinite A может быть различной. Отличия могут заключаться в модели видеокарты, объеме оперативной памяти и объеме и конфигурации подсистемы хранения данных. У нас на тестировании была модель компьютера MSI Infinite A следующей конфигурации: MSI Infinite A Процессор Intel Core i7-7700 Чипсет Intel B250 Системная плата MSI B250M Bazooka Оперативная память 16 ГБ DDR4-2400 (Kingston MSI24D4U7D8MD-16) Видеоподсистема MSI GeForce GTX 1070 Gaming 8G (8 ГБ GDDR5) Звуковая подсистема Realtek ALC887 Накопитель 1×SSD 256 ГБ (Intel SSDPEKKW256G7, M.2 2280, PCIe 3.0 x4)

1×HDD 2 ТБ (Seagate ST2000DM001-1ER164) Оптический привод HL-DT-ST DVDRAM GUD0N Картовод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek 8111H Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Bluetooth Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты на фронтальной панели 1×USB 3.0 (Type-A) 1×USB 3.0 (Type-C) 2×USB 2.0 2 аудиоразъема 1×HDMI (выход VR-Link) Интерфейсы и порты на задней панели 3×USB 3.0 (Type-A) 1×USB 3.0 (Type-C) 2×USB 2.0 1×RJ-45 2×PS/2 3 аудиоразъема 1×HDMI (вход VR-Link) 1×DVI-D (от процессорного графического ядра) 1×HDMI (от процессорного графического ядра) 1×DVI-D (от видеокарты) 1×HDMI (от видеокарты) 3×DisplayPort (от видеокарты) Блок питания 550 Вт Габариты 210×450×488 мм Масса 15 кг Операционная система Windows 10 (64-битная) Итак, основой компьютера MSI Infinite A является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700 (Kaby Lake) в сочетании с материнской платой MSI B250M Bazooka на базе чипсета Intel B250. Процессор Core i7-7700 имеет номинальную тактовую частоту 3,6 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 4,2 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading (суммарно 8 потоков), размер его кэша L3 составляет 8 МБ, а расчетная мощность — 65 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630, однако в случае игрового компьютера логично предполагается, что использоваться будет не процессорное графическое ядро, а дискретная видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming 8G (8 ГБ GDDR5), которой комплектуется MSI Infinite A.

На материнской плате MSI B250M Bazooka предусмотрено 4 слота для установки модулей памяти, всего можно установить 64 ГБ памяти DDR4. В нашем случае в компьютере было установлено только 16 ГБ памяти DDR4-2400, причем одним модулем Kingston MSI24D4U7D8MD-16.

Подсистема хранения данных в компьютере MSI Infinite A может быть различной. В корпусе имеется три места для установки 2,5-дюймовых SSD/HDD-накопителей и два места для 3,5-дюймовых накопителей. Кроме того, на плате MSI B250M Bazooka имеется разъем M.2 (PCIe 3.0 x4 и SATA), предназначенный для SSD-накопителей. В нашем варианте в компьютере был установлен SSD-накопитель Intel SSDPEKKW256G7 (M.2 2280, 256 ГБ, PCIe 3.0 x4) и 3,5-дюймовый HDD Seagate ST2000DM001-1ER164 (2 ТБ, SATA) Есть в компьютере MSI Infinite A и такое раритетное устройство, как оптический DVD-привод (HL-DT-ST DVDRAM GUD0N). Правда, обнаружить это устройство не так-то просто: крышка выдвижного лотка оптического привода стилизована под скос фронтальной панели корпуса, и догадаться о том, что это именно крышка оптического привода, можно, только если точно знать, что такой привод в компьютере есть. Коммуникационные возможности MSI Infinite A определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 3168, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1. Этот Wi-Fi-адаптер выполнен в виде платы с интерфейсом PCI Express x1 и устанавливается в соответствующий разъем материнской платы MSI B250M Bazooka.

Кроме того, на материнской плате имеется гигабитный сетевой контроллер Realtek 8111H, а на задней панели платы — сетевой разъем RJ-45. Аудиоподсистема компьютера MSI Infinite A основана на интегрированном на плату MSI B250M Bazooka аудиокодеке Realtek ALC887. Для подключения наушников или динамиков на задней панели платы предусмотрено три аудиоразъема типа миниджек. Дизайн Собственно, в аппаратной конфигурации компьютера MSI Infinite A нет ничего особенного. Это вполне типичная конфигурация для производительного ПК, ориентированного на игры. Главная изюминка здесь — конечно же, необычный дизайн корпуса. Сам корпус выполнен из металла, выкрашенного в черный цвет. Габаритные размеры составляют 210×450×488 мм.

Фронтальная панель корпуса имеет довольно сложную форму и представляет собой поверхность, образованную несколькими скошенными гранями. Левая скошенная грань фронтальной поверхности выполнена из стекла. Во время работы компьютера на этой стеклянной поверхности подсвечивается рисунок, напоминающий разводку печатной платы с многоцветной подсветкой дорожек, настраиваемой в фирменном ПО MSI Mystic Light. Верхняя скошенная грань фронтальной панели корпуса — это, как уже отмечалось, крышка выдвижного лотка оптического привода. Под лотком оптического привода на фронтальной панели расположены два фронтальных аудиоразъема, порт USB 2.0, порт USB 3.0 (Type-A) и порт USB 3.0 (Type-C). Кроме того, тут же расположен индикатор активности подсистемы хранения данных и разъем HDMI VR-Link (выход), предназначенный для подключения VR-шлема. Конечно, VR-шлем можно подключить и непосредственно к видеокарте, но это неудобно, поскольку придется тянуться к задней поверхности корпуса. Поэтому в компьютере MSI Infinite A для подключения VR-устройства через HDMI-порт предусмотрена следующая схема: выход HDMI видеокарты соединяется HDMI-кабелем (входит в комплект) с HDMI-разъемом (вход VR-Link) на задней панели корпуса, который, в свою очередь, соединен с HDMI-разъемом (выход VR-Link) на фронтальной панели корпуса. Рядом с разъемами на передней панели расположена кнопка включения питания. Кнопки перезагрузки здесь нет (видимо, намек на то, что такому компьютеру эта кнопка не нужна). Правая панель корпуса ничем особенным не примечательна. Это обычная металлическая сплошная панель черного цвета. А вот левая панель корпуса более интересная. Она имеет вентиляционные отверстия, но самое главное, что ее можно вообще снять, заменив на стеклянную, немного тонированную панель, входящую в комплект. Учитывая, что внутри корпуса реализована подсветка, со стеклянной панелью все смотрится очень круто. Верхняя панель корпуса двускатная, поэтому положить что-то сверху на корпус не получится. Бо́льшую часть верхней панели занимает вентиляционная решетка. В задней части верхней панели корпуса сделана удобная ручка для переноса системного блока. Теперь посмотрим на заднюю панель корпуса. В ее верхней части, как уже отмечалось, есть разъем HDMI (VR-Link), который специальным кабелем соединяется с HDMI-выходом видеокарты. На заднюю панель выведены следующие разъемы материнской платы: два PS/2, три аудиоразъема типа миниджек, два порта USB 2.0, три порта USB 3.0 (Type-A), порт USB 3.0 (Type-C), разъем RJ-45, а также видеовыходы HDMI и DVI-D. По поводу видеовыходов HDMI и DVI-D напомним, что они реализованы через процессорное графическое ядро и при наличии дискретной видеокарты не используются. На самой видеокарте имеется три порта DisplayPort, один порт HDMI и разъем DVI-D. Видеокарта в компьютере установлена не непосредственно в слот PCI Express 3.0 x16, а через райзер. Именно поэтому видеокарта стоит вертикально, а не горизонтально.

Звуковой тракт Как уже отмечалось, аудиотракт компьютера MSI Infinite A основан на интегрированном на материнской плате НDA-кодеке Realtek ALC887. Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −83,9 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 84,5 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0032 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −74,1 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,023 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −76,7 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,013 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо Работа под нагрузкой и эффективность системы охлаждения Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z. В режиме стрессовой загрузки процессора утилитой Prime95 (Small FFT) частота ядер составляет 3,6 ГГц. Температура ядер процессора в таком режиме стабилизируется на уровне 67 °C, а мощность энергопотребления стабилизируется на уровне 65 Вт.

При стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) частота GPU составляет 1860 МГц, а температура GPU стабилизируется на уровне 63 °C.

Как видим, система охлаждения в компьютере в компьютере MSI Infinite A очень эффективная, она в полной мере обеспечивает охлаждение процессора и видеокарты в режиме их стрессовой загрузки. Охлаждение в компьютере MSI Infinite A осуществляется вентилятором кулера процессора, двумя корпусными вентиляторами (один на передней, другой на задней панелях корпуса), а также вентиляторами охлаждения видеокарты. Настройку скоростного режима работы вентилятора кулера процессора и корпусных вентиляторов можно произвести с использованием утилиты MSI Command Center. Вообще, утилита MSI Command Center позволяет сделать компьютер MSI Infinite A как очень тихим, так и очень шумным. Именно поэтому измерение уровня шума в данном случае не имеет смысла — здесь все зависит от настроек. При настройках по умолчанию этого компьютера практически не слышно ни в играх, ни в приложениях. Производительность накопителя Как уже отмечалось, подсистема хранения данных компьютера MSI Infinite A представляет собой комбинацию SSD и HDD. SSD-накопитель Intel SSDPEKKW256G7 (M.2 2280, 256 ГБ, PCIe 3.0 x4) предполагается использовать в качестве системного диска, поэтому интересна, в первую очередь, производительность именно этого накопителя. Утилита ATTO Disk Benchmark определяет его максимальную скорость последовательного чтения на уровне 1500 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 600 МБ/с. Для накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 x4 это довольно посредственные результаты (особенно по скорости записи). Примерно аналогичные результаты демонстрируют утилиты CrystalDiskMark и AS SSD.

Исследование производительности Для оценки производительности компьютера MSI Infinite A мы использовали нашу методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%. Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) MSI Infinite A Видеоконвертирование, баллы 100 95,67±0,26 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 111,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 107,2±0,3 Рендеринг, баллы 100 98,18±0,23 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 140,97±0,25 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 257,7±1,4 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 224,0±0,9 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 97,9±0,5 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 110,80±0,26 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 372,7±2,9 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0,4 194±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 579±5 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 283±0,5 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 81,4±1,1 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 530,4±2,8 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 298±11 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 354±6 Распознавание текста, баллы 100 95,9±0,3 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 461,5±1,7 Архивирование, баллы 100 74,5±0,6 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 123,0±1,0 Научные расчеты, баллы 100 83,3±1,0 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 452,7±1,5 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 241±4 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 58,6±2,7 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 125±4 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 282,2±2,9 Скорость файловых операций, баллы 100 107±4 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 100±9 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 53,35±0,10 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 28,6±1,3 Интегральный результат CPU, баллы 100 89,10±0,27 Интегральный результат Storage, баллы 100 107±4 Интегральный результат производительности, баллы 100 94,0±1,0 По интегральному результату в процессорных тестах компьютер MSI Infinite A отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 10,9%, а по интегральному результату производительности (с учетом тестов, зависящих от системного накопителя) — на 6%. Это, конечно, не рекордно высокий результат, но и не низкий. По сути, результат стандартный для высокопроизводительных компьютеров. Теперь посмотрим на результаты тестирования компьютера MSI Infinite A в играх. Тестирование проводилось при разрешениях 2560×1440 и 1920×1080 в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 385.41. Результаты тестирования для разрешения 2560×1440 следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 108,72±0,23 110,16±0,11 Battlefield 1 26,7±2,1 153±3 Deus Ex: Mankind Divided 10,33±0,24 82,2±1,7 Ashes of the Singularity 43,2±1,1 55,9±2,1 Far Cry Primal 61,29±1,1 96,75±0,4 Rise of the Tomb Raider 32,83±0,2 113,1±4 F1 2016 73,83±6 102,5±3 Hitman (2016) 32,3±2,3 121,8±2,3 Total War: Warhammer 27,2±0,7 149,3±1,3 Dark Souls III 59,9±0,18 59,9±0,24 The Elder Scrolls V: Skyrim 60,00±0,01 60,00±0,01 Результаты тестирования для разрешения 1920×1080 следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 111,04±0,23 110,18±0,11 Battlefield 1 44±2 158±3 Deus Ex: Mankind Divided 16,67±0,09 112±4 Ashes of the Singularity 50,9±1,1 54,9±2,1 Far Cry Primal 86,04±1,1 116,03±0,4 Rise of the Tomb Raider 52,7±0,2 122,9±4 F1 2016 92,59±6 120,2±3 Hitman (2016) 51,66±4 150,3±2,3 Total War: Warhammer 42,8±0,7 206,6±1,3 Dark Souls III 59,73±0,18 59,59±0,24 The Elder Scrolls V: Skyrim 60,00±0,01 60,00±0,01 Как видно по результатам тестирования, при разрешении 1920×1080 во все игры можно играть комфортно (со скоростью более 40 FPS) при настройках на максимальное качество. Единственное исключение составляет игра Deus Ex: Mankind Divided. Однако если немного скорректировать настройку этой игры, то можно добиться комфортной скорости без заметного на глаз ухудшения качества отображения. При разрешении 2560×1440 в режиме настройки на максимальное качество только в половине игр достигается скорость выше 40 FPS. Собственно, это типичный результат для видеокарты GeForce GTX 1070. Конечно же, компьютер MSI Infinite A представляет собой высокопроизводительное игровое решение. Это не самый топовый вариант, но близко к нему. Выводы Для игрового компьютера MSI Infinite A имеет вполне типичную, стандартную конфигурацию. Главная отличительная особенность этого компьютера — не в конфигурации, а в корпусе с его оригинальной подсветкой. Еще одним несомненным достоинством MSI Infinite A является то, что он очень тихий. Можно настроить работу его вентиляторов таким образом, чтобы значительно увеличить эффективность охлаждения, при этом вырастет и уровень шума, но для имеющейся (очень неслабой!) игровой конфигурации уровень охлаждения вполне достаточен и с настройками по умолчанию, а при этом компьютер очень тихий. Теперь о стоимости. На момент написания статьи в розничную продажу в России MSI Infinite A еще не поступал. На Amazon.com этот компьютер в описанной нами конфигурации стоит $1475. В российской рознице цена составит 110 тысяч рублей (по заявлению представителей компании MSI). Если посчитать стоимость комплектующих этого компьютера по розничным ценам, то без корпуса с блоком питания получится не более 90 тысяч, а сам корпус, блок питания мощностью 500 Вт и предустановленная операционная система Windows 10 Home вряд ли потянут на 20 тысяч, то есть цена немного завышена. Собрать самостоятельно компьютер с аналогичной конфигурацией получится дешевле, но это будет компьютер в другом корпусе. А если хочется именно такое достаточно эффектное решение, то придется доплатить за эксклюзив.

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+