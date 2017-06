Компактный игровой компьютер Gigabyte Brix GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW

Хотя компьютер Gigabyte Brix GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW был представлен еще в начале года, в продажу в России он до сих пор не поступил. И даже у нас на тестировании был образец с надписью Engineer Sample, но все-таки ожидается, что очень скоро он появится в розничной торговле. Ну а пока мы подробно рассмотрим все особенности этого настольного игрового ПК со столь длинным названием. И начнем мы именно с названия. Brix — это серия компактных ПК компании Gigabyte, а GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW — это название конкретной модели в серии Brix. У рассматриваемой модели GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW есть «напарница» GB-GZ1DTi7-1080-OK-GW в том же корпусе. Основное различие между ними, как несложно догадаться по названию, заключается в видеокарте, также в топовой модели GB-GZ1DTi7-1080-OK-GW больше оперативной памяти, но в остальном характеристики этих мини-ПК совпадают. Отметим, что черно-зеленый цвет корпуса стал причиной того, что неофициально эти компьютеры называют Халками (в честь супергероя комиксов, мультфильмов и фильмов). Мы рассмотрим модель Gigabyte Brix GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW на основе видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070. Комплектация и упаковка Игровой компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW поставляется в средней по размерам картонной коробке, на которой изображен сам компьютер. Комплект поставки поначалу даже обескураживает, и только после более близкого знакомства с компьютером начинаешь понимать, зачем все это нужно. В комплект поставки входят две брошюры на китайском и английском языках, которые явно не претендуют на роль руководства пользователя. Нет нормального руководства и на сайте производителя. В комплекте идет силовой кабель (как для обычного настольного ПК), DVI-кабель с нестандартным разъемом углового типа, небольшой кабель переходник HDMI—HDMI («папа»—«мама»), переходник углового типа DisplayPort—DisplayPort и внешний ноутбучный адаптер питания на 135 Вт (19 В; 7,1 А).



Наличие ноутбучного адаптера питания нас поначалу несколько озадачило, тем более что в прилагаемых к компьютеру брошюрах о нем нет ни слова. У данного компьютера на нижней стороне корпуса есть стандартный разъем блока питания под силовой кабель (внутри установлен типичный настольный БП), а найти разъем для подключения ноутбучного адаптера питания оказалось не так-то просто. Кроме того, мощность 135 Вт для такого ПК очевидно мала. Так зачем же нужен данный адаптер? Как выяснилось, он применяется в том случае, если речь идет о разгоне видеокарты, обеспечивая дополнительное питание именно видеокарты. Таким образом, адаптер является опциональным и для нормального функционирования ПК его подключать нет необходимости. Что касается различных переходников, то об их назначении мы расскажем далее, когда будем обсуждать дизайн компьютера. Аппаратная конфигурация Конфигурация компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW, который был у нас на тестировании, представлена в таблице. Далее мы подробно рассмотрим все его особенности. Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW Процессор Intel Core i7-6700K (Skylake) Чипсет Intel Z170 Оперативная память 16 ГБ DDR4-2133 (2×8 ГБ) Видеоподсистема Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming (8 ГБ GDDR5) Звуковая подсистема Realtek ALC1150 Накопитель 1×SSD 256 ГБ (Transcend TS256GMTS800, M.2, SATA600)

1×HDD 1 ТБ (HGST HTS721010A9E630, SATA600) Оптический привод нет Картовод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть Killer E2400 Gigabit Ethernet Беспроводная сеть Intel DualBand Wireless-AC 3165NGW Bluetooth Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) 5/0 USB 3.1 2 (Type-A, Type-C) HDMI 2 DisplayPort 3 DVI-D 1 Thunderbolt 3.0 1 (Type-C) RJ-45 есть Микрофонный вход есть Выход на наушники есть Линейный выход есть Мощность блока питания 400 Вт Габариты корпуса 384×276×128 мм Объем корпуса 10 л Операционная система Windows 10 Home (64-битная) Системная плата этого компьютера основана на чипсете Intel Z170. Компьютер комплектуется четырехъядерным процессором Intel Core i7-6700K (Skylake). Довольно странно, что в новом компьютере используется процессор предыдущего поколения, а не Kaby Lake, но, с другой стороны, разница в производительности между Core i7-6700K и Core i7-7700K очень несущественная. Напомним, что процессор Core i7-6700K имеет номинальную тактовую частоту 4,0 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 4,2 ГГц. Размер его кэша L3 составляет 8 МБ, а TDP — 91 Вт. Конечно же, поддерживается технология Hyper-Threading. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 530, но в случае компьютера GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW оно не используется, что вполне логично для игрового решения. В компьютере установлена видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming с 8 ГБ памяти GDDR5. Как выяснилось в ходе тестирования, в режиме стрессовой загрузки видеокарты (утилита FurMark) частота GPU составляет 1900 МГц (в устоявшемся режиме), то есть даже немного больше, чем предусмотрено режимом Boost.

Для установки модулей памяти DDR4 в компьютере предусмотрено два слота. В нашем варианте было установлено два модуля памяти DDR4-2133 Kingston емкостью по 8 ГБ, так что суммарный объем памяти составлял 16 ГБ. Максимальный объем памяти, поддерживаемый системой, составляет 32 ГБ. Подсистема хранения данных компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW представляет собой комбинацию HDD и SSD. В нашем варианте это был SSD-накопитель Transcend TS256GMTS800 емкостью 256 ГБ и 2,5-дюймовый HDD HGST HTS721010A9E630 емкостью 1 ТБ. SSD-накопитель (типоразмер 2280) устанавливается в разъем M.2 и имеет интерфейс SATA 6 Гбит/с. Конечно, это не самый быстрый SSD-накопитель, и производительному игровому ПК по статусу больше подошел бы SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4, тем более что разъем M.2 в данном случае поддерживает накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Впрочем, для бытовых применений скорости типичного SSD с интерфейсом SATA600 хватает за глаза. Отметим, что в корпусе есть место для размещения еще одного 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/с.

Коммуникационные возможности компьютера определяются наличием гигабитного сетевого интерфейса на базе контроллера Killer E2400, а также двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) беспроводного сетевого адаптера Intel DualBand Wireless-AC 3165NGW, который соответствует спецификациям IEEE 802.11b/g/n/ac. Кроме того, в этот адаптер встроен модуль Bluetooth 4.1. Аудиоподсистема компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW основана на кодеке Realtek ALC1150 вкупе с операционным усилителем TI Burr Brown OPA2134. Остается добавить, что в корпусе компьютера установлен блок питания мощностью 400 Вт, и, как уже отмечалось, есть возможность дополнительно запитать видеокарту при ее разгоне с использованием ноутбучного адаптера мощностью 135 Вт. Компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 Home (64-битной). Дизайн Идея реализации мощных игровых компьютеров в компактных корпусах сама по себе не новая. Есть такие компьютеры и у компании Asus, и у компании Gigabyte. В компактных корпусах делают даже компьютеры с двумя видеокартами в режиме SLI! И нужно сказать, что по объему корпус компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW далеко не самый маленький — есть компьютеры меньше и мощнее. Корпус нового Gigabyte Brix имеет объем 10 л, по форме он представляет собой эллиптический цилиндр (то есть цилиндр, в основании которого эллипс). Корпус выполнен из пластика черного цвета. В верхней части корпуса множество вентиляционных отверстий, закрытых декоративной зеленой сеткой. Верхняя панель корпуса представляет собой два «уха», которые могут подниматься для улучшения вентиляции.

В верхней части корпуса реализована также и RGB-подсветка, которую можно настраивать (выбирать режим свечения и цвет) с помощью фирменной утилиты Ambient LED. В темноте такая подсветка создает красивый светящийся ореол. На передней панели корпуса расположена кнопка питания, аудиоразъемы для подключения наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Задняя панель корпуса абсолютно пустая. На ней нет ничего, кроме вентиляционной сетки. Основная часть разъемов расположена на нижней стороне корпуса, и это, как нам кажется, конструктивный недостаток. Туда выведены разъем питания, три аудиоразъема, сетевой разъем RJ-45 и видеовыходы от видеокарты (DVI-D, HDMI и 3 разъема DisplayPort). Проблема с этими разъемами заключается в том, что обычные кабели в них не вставить, даже силовой кабель должен быть со штекером углового типа — если, конечно, вы собираетесь эксплуатировать компьютер в штатном вертикальном положении, а не опрокинув его на бок. Именно поэтому в комплекте прилагается DVI-кабель с разъемом углового типа и переходник углового типа DisplayPort—DisplayPort. Обычные кабели подключить не получится, поскольку плоскость, на которой расположены разъемы, недостаточно углублена. Единственный вариант, когда можно использовать обычные кабели, это если компьютер ставится на специальный стол с отверстием под кабели, причем строго над этим отверстием. Конечно, такое расположение компьютера возможно далеко не всегда, и это, скорее, исключение из правил. Если же компьютер просто стоит на горизонтальной поверхности стола, то нужно использовать кабели с угловыми разъемами. Отметим, что при использовании углового разъема DisplayPort—DisplayPort можно задействовать только один порт DP. Во-первых, в комплекте только один такой переходник углового типа, а во-вторых, даже если бы переходников было два, воткнуть их одновременно не получится. Более того, не получится использовать этот переходник и с HDMI-кабелем. В итоге можно одновременно задействовать только разъем DVI-D и один из трех разъемов DisplayPort или HDMI. Но даже в этом случае использование переходника DisplayPort—DisplayPort не очень удобно, разъем DisplayPort подключаемого к нему кабеля можно легко сломать. Одним словом, такой вариант расположения разъемов крайне неудобен. Еще часть разъемов расположена в задней правой части корпуса. Чтобы получить к ним доступ, нужно снять пластиковую панель, закрывающую эти разъемы. Сюда выведены 3 порта USB 3.0, разъемы Type-A и Type-C портов USB 3.1, видеовыход HDMI и разъем питания для ноутбучного адаптера. Разъем Type-C порта USB 3.1 реализован на базе контроллера ThunderBolt 3.0 и может использоваться для подключения монитора, однако тут есть один тонкий момент: подключение монитора по интерфейсу ThunderBolt 3.0 или HDMI в данном случае возможно только для процессорного графического ядра, но не для дискретной видеокарты. (Поскольку речь идет о настольном ПК, технология Nvidia Optimus в нем не поддерживается.) К компьютеру можно одновременно подключить два монитора: один к дискретной видеокарте, а второй — к процессорному графическому ядру. Однако не очень понятно, зачем это может понадобиться. Уж лучше подключить оба монитора к дискретной видеокарте. Таким образом, хотя у данного компьютера аж семь видеовыходов, два из них относятся к процессорному графическому ядру, а другие пять — к дискретной видеокарте. И если компьютер стоит на горизонтальной поверхности стола, то из пяти видеовыходов видеокарты можно задействовать одновременно только два. Возможности по разборке В плане возможностей по разборке и апгрейду компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW оказался довольно дружелюбным, что нечасто встречается в таких компактных системах. Здесь можно легко снять боковые панели корпуса. Снятие левой панели позволяет получить доступ к дискретной видеокарте и HDD.

Снятие правой панели дает доступ к модулям памяти, SSD и системе охлаждения.

Звуковой тракт Как уже отмечалось, аудиоподсистема компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW основана на кодеке Realtek ALC1150. Тестирование аудиотракта для подключения наушников или внешней акустики проводилось с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,13 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −81,1 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 81,4 Хорошо Гармонические искажения, % 0,015 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −71,9 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,127 Посредственно Взаимопроникновение каналов, дБ −76,9 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,035 Хорошо Общая оценка Хорошо Работа под нагрузкой и в режиме простоя В режиме простоя частота процессора Intel Core i7-6700K в компьютере Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW составляет 800 МГц, а его устоявшаяся температура — 38 °С. При загрузке процессора тестом Prime95 частота процессора составляет 3,8 ГГц, а температура ядер процессора в этом режиме загрузки — порядка 87 °С. Мощность энергопотребления процессора в данном режиме составляет 95 Вт, а скорость вращения вентилятора кулера процессора стабилизируется на отметке в 6200 об/мин.



При одновременной стрессовой загрузке ядер процессора тестом Prime95 и видеокарты тестом FurMark частота ядер процессора опять-таки составляет 3,8 ГГц, а их температура увеличивается до 100 °С. Мощность энергопотребления процессора в этом режиме по прежнему составляет 95 Вт, а скорость вращения вентилятора кулера процессора достигает 6250 об/мин.



Как видим, в режиме стрессовой загрузки температура процессора близка к критической, и система охлаждения компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW работает на пределе своих возможностей. Причем речь идет о штатном режиме работы процессора Intel Core i7-6700K, который имеет разблокированный коэффициент умножения и допускает разгон. Смысл и оправданность разгона в таких условиях вызывают большие сомнения. Впрочем, возможности для разгона в данном случае и не предусмотрено. Хотя в компьютере используется процессор Intel Core i7-6700K, а плата основана на чипсете Intel Z170, в BIOS Setup этого компьютера раздела для разгона нет. (Поскольку используется не современный UEFI BIOS c поддержкой мышки в интерфейсе настройки, а обычный BIOS, как в ноутбуках, то мы не можем привести даже скриншоты.) Производительность подсистемы хранения данных Как уже отмечалось, в компьютере Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW подсистема хранения данных включает два накопителя: SSD Transcend TS256GMTS800 и 2,5-дюймовый HDD HGST HTS721010A9E630. Поскольку предполагается, что операционная система и приложения устанавливаются именно на SSD, то именно его производительность интересна в первую очередь. Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения на уровне 500 МБ/c, а скорость последовательной записи — на уровне 300 МБ/с. Утилита CrystalDiskMark выдает по максимальным скоростям последовательного чтения и записи примерно такой же результат. Приведем также для полноты картины результаты утилиты AS SSD: Как видим, производительность SSD-накопителя Transcend TS256GMTS800 вполне типичная для SSD-накопителей c интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Система охлаждения и уровень шума Для охлаждения компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW используется несколько вентиляторов. Прежде всего, это три вентилятора, установленные на видеокарте. Кроме того, маленький вентилятор установлен на радиаторе чипсета. А радиатор процессора связан тепловыми трубками с массивным радиатором в верхней части корпуса, который также оснащен вентилятором. Словом, шуметь тут есть чему. Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, чувствительный микрофон располагался на расстоянии 20 см от передней панели корпуса. Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума составляет 42 дБА, что откровенно многовато. Нельзя сказать, что это очень шумно, но при таком уровне шума компьютер хорошо будет слышно днем в типичном офисном помещении. В режиме стрессовой загрузки видеокарты (FurMark) уровень шума увеличивается до 46 дБА. В режиме стрессовой загрузки процессора (Prime95) уровень шума увеличивается до 61 дБА. Это уже безо всяких эвфемизмов очень громко. Создается впечатление, что еще немного — и компьютер взлетит. В режиме стрессовой одновременной загрузки процессора и видеокарты уровень шума не меняется и составляет те же 61 дБА. При таком уровне шума рядом с компьютером можно находиться только в наушниках. Вообще, в нашей практике это абсолютный рекорд по уровню шума. Таким образом, компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW является шумным даже в состоянии простоя, а в режиме стрессовой загрузки он становится экстремально шумным. Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 42 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 46 дБА Стрессовая загрузка процессора 61 дБА Стрессовая загрузка видеокарты и процессора 61 дБА Исследование производительности Для оценки производительности компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW мы использовали нашу методику с применением бенчмарков iXBT Application Benchmark 2017 и iXBT Game Benchmark 2017. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%. Для наглядности мы также добавили в таблицу результаты тестирования игрового ноутбука MSI GT73VR 7RE-471RU Titan SLI 4K на базе процессора Intel Core i7-7820HK. Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) MSI GT73VR 7RE-471RU Titan SLI 4K Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW Видеоконвертирование, баллы 100 85,42±0,27 97,62±0,24 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 123,2±0,7 107,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 121,15±0,19 106,79±0,12 Рендеринг, баллы 100 85,23±0,25 98,5±0,3 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 161,4±0,3 140,10±0,09 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 300,0±1,5 257,4±0,7 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 256,9±1,8 223,5±2,1 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 89,42±0,25 101,6±0,4 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 117,4±0,5 124,97±0,11 109,97±0,11 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 408,8±3,0 367,0±0,9 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 217,8±2,1 182±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 653±3 578,0±1,0 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 284,4±1,1 259,4±0,7 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 97,2±0,5 105,6±1,0 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 480±3 454,1±1,3 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 204,5±2,8 179±5 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 333,8±1,5 315±5 Распознавание текста, баллы 100 84,9±0,4 97,5±0,6 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 521,2±2,3 453,8±2,8 Архивирование, баллы 100 93,1±0,3 98,5±0,4 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 98,5±0,3 93,1±0,3 Научные расчеты, баллы 100 91,5±0,4 96,3±2,3 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 441,2±0,9 401,8±2,4 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 270,8±1,3 237,8±0,7 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 29,3±0,4 34±4 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 143,3±1,0 130,4±2,2 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 283±3 256,6±1,3 Скорость файловых операций, баллы 100 260,8±1,7 78,7±0,6 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 28,00±0,12 100,3±1,1 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 34,2±0,4 68,4±1,0 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 10,86±0,16 55,1±0,8 Интегральный результат CPU, баллы 100 89,44±0,13 99,3±0,4 Интегральный результат Storage, баллы 100 260,8±1,7 78,7±0,6 Интегральный результат производительности, баллы 100 123,3±0,3 92,6±0,3 Как и следовало ожидать, интегральный результат компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW в процессорных тестах практически равен референсному результату (процессоры в данном случае одинаковые, но у компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW используется дискретная видеокарта). А вот в тестах, результаты которых зависят от производительности подсистемы хранения данных, компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW немного уступает референсной системе, хотя в нашей референсной системе также используется SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. В целом, по интегральному результату производительности, компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW мало отличается от референсной системы. А вот если сравнивать с ноутбуком MSI GT73VR 7RE-471RU Titan SLI 4K, то в процессорных тестах преимущество почти в 10% на стороне компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW. Но с учетом того, что в этом ноутбуке очень производительная подсистема хранения данных (фактически, более чем в три раза производительнее), по интегральному результату производительности ноутбук MSI GT73VR 7RE-471RU Titan SLI 4K даже превосходит тестируемый компьютер Gigabyte Brix. В целом можно сказать, что по производительности в неигровых приложениях компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW относится к категории высокопроизводительных решений. Такой компьютер можно использовать для любых ресурсоемких задач. Теперь посмотрим на результаты тестирования компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW в играх. Тестирование проводилось в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество при разрешении 2560×1440. Для игрового компьютера мы посчитали нецелесообразным проводить тестирование при меньшем разрешении. При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 382.05. Результаты тестирования следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 112,6±0,5 116,4±0,2 Battlefield 1 27,0±0,7 196,3±2,8 Deus Ex: Mankind Divided 10,39±0,12 82,3±0,7 Ashes of the Singularity 44,73±0,12 74,6±1,6 Far Cry Primal 65,9±0,5 105,31±0,20 Rise of the Tomb Raider 35,02±0,27 155,3±2,1 F1 2016 78,3±0,6 195,4±1,8 Hitman (2016) 32,0±0,2 144,9±0,5 Total War: Warhammer 61,2±0,5 136,7±0,5 Dark Souls III 59,9±0,3 59,8±0,4 The Elder Scrolls V: Skyrim 59,93±0,10 59,936±0,011 С режимом настройки игр на минимальное качество все понятно и очевидно: в любую игру можно играть без подтормаживания. А вот в режиме настройки игр на максимальное качество есть игры, в которых скорость ниже 40 FPS, иногда существенно ниже. Это, впрочем, не означает, что играть в них нельзя. К примеру, в Deus Ex: Mankind Divided достаточно отключить MSAA, и скорость возрастет до комфортного значения, а изменение качества будет несущественным. Аналогично, в Rise of the Tomb Raider достаточно уменьшить значение параметра Anti-аliasing, и результат превысит 40 FPS. Кроме того, всегда есть возможность снизить разрешение, и уже в 1920×1080 надо будет постараться, чтобы найти проблемные режимы. В общем, компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW можно отнести к категории производительных игровых решений. Выводы Давайте еще раз отметим все достоинства и недостатки компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW. Итак, с одной стороны, это высокопроизводительное игровое решение в очень оригинальном компактном корпусе c настраиваемой RGB-подсветкой. С другой стороны, хотелось бы видеть в таком корпусе действительно топовую конфигурацию на базе процессора Kaby Lake и более производительного SSD-накопителя. Но основная претензия — к уровню шума этого компьютера. Что же касается возможности разгона (все-таки используется процессор K-серии), то тут уместно напомнить, что система охлаждения и так работает на пределе своих возможностей, а в режиме стрессовой загрузки процессора его тактовая частота ниже номинального значения. Целесообразность разгона в данном случае, таким образом, под большим вопросом. Еще одна претензия к компьютеру Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW заключается в неудобном расположении разъемов на нижней панели корпуса, куда приходится подключать специальные кабели с угловым разъемом или пользоваться переходниками. Универсальность из-за этого резко снижается. А вот тот факт, что компьютер допускает простую разборку и возможность апгрейда (поменять можно, в том числе, и видеокарту) — это несомненный плюс. В целом, можно сказать так: это отличный компактный и производительный компьютер, но он очень шумный, и хотелось бы конфигурацию чуть поновее. Просто в такой конфигурации он как-то сильно припозднился для дебюта. Что касается стоимости компьютера Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW, то в описанной комплектации она составляет ориентировочно $2500. Учитывая очень оригинальный дизайн, мы считаем, что компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW заслуживает нашу редакционную награду Original Design.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор компактного игрового компьютера Gigabyte Brix (GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW): Наш видеообзор компактного игрового компьютера Gigabyte Brix (GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW) можно также посмотреть на iXBT.Video

Компьютер Gigabyte GB-GZ1DTi7-1070-NK-GW предоставлен на тестирование производителем





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+