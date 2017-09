Портативная влагозащищенная рация Baofeng BF-A58

Disclaimer

Согласно законодательству Российской Федерации, для использования без лицензии и регистрации разрешены следующие портативные радиостанции, частоты и мощности: Диапазон CB (27 МГц): 26,96 — 27,40 МГц, мощность до 4 Вт; Диапазон LPD (433 МГц): 433,075 — 434,775 МГц, мощность до 0,01 Вт; Диапазон PMR (446 МГц): 446,0 — 446,1 МГц, мощность до 0,5 Вт. В том случае, если в расположенном ниже тексте содержится намек (или даже прямое указание) на какие-то другие мощности, частоты и диапазоны, данный фрагмент следует считать описанием мысленного эксперимента, происходившего в голове автора и никакого отношения к реальным событиям не имевшего. В прошлом тестировании портативных радиостанций Baofeng мы отметили, что настоящим походникам (а не любителям эпизодических однодневных выездов на пикник) модель BF-UVB2 Plus может не подойти из-за отсутствия какой-либо защиты корпуса от влаги. На что наши китайские партнеры из магазина GearBest заметили нам, что пылевлагонепроницаемые рации у Baofeng тоже имеются, так почему бы не закрыть тему недорогих раций для личного пользования окончательно? В этом материале мы рассмотрим пылевлагозащищенную (IP57, по информации производителя) модель Baofeng BF-A58 и сравним ее с протестированной нами ранее BF-UVB2 Plus. Характеристики и комплект поставки Коробка на этот раз оказалась «с дизайном», и весь он недвусмысленно намекает на водонепроницаемые свойства находящегося внутри прибора — как рисунками, так и надписями. Ну и по старой доброй традиции полностью целой и непомятой коробка из Китая приехать не может. Характеристики устройства брались из руководства пользователя, поскольку на сайте производителя мы, к своему удивлению, данной модели не нашли. Впрочем, несмотря на это, модель довольно популярная и найти ее легко — и на GearBest, и даже в родных пенатах, если неохота ждать доставки из Китая. Производитель Baofeng Модель BF-A58 Дисплей ЖК, монохромный, с подсветкой Аккумулятор собственный формат, 7,4 В, 1800 мА·ч Диапазоны FM 65—108 МГц (только прием)

VHF 136—174 МГц

UHF 400—520 МГц Рабочие температуры от −20 до +60 °С Мощность передатчика 1/3/5 Вт Тип модуляции FM Размеры 63×125(275)×38 мм (без и с антенной) Длина антенны 170 мм Вес 300 г (с батареей, антенной, клипсой и ремешком) Средняя цена T-1717945546 Розничные предложения L-1717945546-10 Комплект поставки включает: радиостанцию;

аккумулятор;

антенну;

гарнитуру;

клипсу для ношения на ремне;

винт для прикручивания зацепа клипсы к рации;

ремешок для ношения на руке;

универсальный (100—220 вольт) блок питания с вилкой «американского» стандарта;

переходник на вилку российского стандарта;

зарядную станцию;

руководство пользователя. Наверное, следует отметить, что если в прошлый раз ни коробки, ни инструкции не содержали даже намека на конкретную модель (а инструкции оказались и вовсе разные по виду, хотя в целом и совпадающие по содержанию), то в этот раз модель, указанная на коробке, совпадает с реальной моделью рации, да и инструкция тоже посвящена именно Baofeng BF-A58. Это, конечно, радует. Отдельным приятным бонусом стала идущая в комплекте гарнитура. Первое знакомство Инструкция исключительно на английском, но, слава богу, это действительно обычный, нормальный английский, а не машинный перевод с китайского. У человека, привыкшего к чтению технической документации на этом языке, никаких трудностей возникнуть не должно. Другое дело, что инструкция хоть и имеет на обложке наименование модели, по факту иногда описывает какую-то совершенно другую (кстати, очень похожую на BF-UVB2 Plus) радиостанцию. Вот, например, фото странички, на которой описывается подключение гарнитуры. Мы специально положили рядом реальную BF-A58 с отвинченной крышечкой разъема, чтобы было видно: гарнитура, изображенная на рисунке в инструкции, в этот разъем вставлена быть никак не может. Зарядная станция выглядит так же, как у BF-UVB2 Plus, и имеет такой же алгоритм работы сигнальных светодиодов. зеленый огонек горит, красный на его фоне мигает — в станцию ничего не установлено;

красный огонек горит — идет зарядка;

зеленый огонек горит — зарядка закончена. Также в станцию можно установить аккумулятор без рации — это будет удобно тем, кто приобретет запасные аккумуляторы. Мы было решили, что зарядки BF-UVB2 Plus и BF-A58 вообще одинаковые — но нет, буквально на миллиметр по ширине гнезда они все-таки различаются, поэтому не взаимозаменяемы. А жаль. Включается рация поворотом регулятора громкости по часовой стрелке из крайнего положения, при этом раздается характерный щелчок. Потом можно выставить нужную громкость звучания динамика. Оранжевая кнопка рядом с регулятором громкости переключает рацию в режим FM-приемника и обратно. Светодиод рядом с антенной светит красным когда нажата кнопка PTT (идет передача). Большая прозрачная линза посередине — это фонарик. На левой грани расположены 3 кнопки: PTT (большая, включает режим передачи) и под ней 2 маленькие — еще одна кнопка переключения между режимами рации и FM-приемника и кнопка переключения режимов работы фонарика: выключен/светить постоянно/мигать. Вообще, управление BF-UVB2 Plus и BF-A58 настолько похоже, что порой забываешь, какую радиостанцию держишь в руках. Поэтому если вы совсем новичок — прочитайте наш первый материал на эту тему, там разъяснения намного более подробны. Вот к чему мы привыкали долго (и даже запомнить удалось не с первого раза) — так это к тому, что переключение между VHF- и UHF-диапазонами на BF-A58 осуществляется (внезапно!) клавишей «Exit». Мы, конечно, со временем привыкли, но логика этого решения продолжает удивлять. Гарнитуру мы подключали и удобство этого аксессуара оценили по достоинству, особенно во время пешего похода, когда рацию можно было пристегнуть к верхнему клапану рюкзака. В отсутствие рюкзака особого смысла в гарнитуре нет, потому что непонятно, что делать с самой рацией. Положить в карман одежды — идея плохая: это и организму пользы не приносит (когда рация работает в режиме передачи) и на дальность связи влияет далеко не положительным образом. Практическое использование Наш главный интерес, повторимся, состоял в том, насколько BF-A58 окажется лучше или хуже BF-UVB2 Plus по качеству связи, ну а также, естественно, интересовал уровень влагозащиты этого прибора. Эксперимент №1: VHF в городе Тестирование проводилось очевидным образом: один человек с рацией оставался на месте, второй — удалялся от него пешком, время от времени выходя на связь. В том случае, если связь оставалась приемлемой — шел дальше. Если связь становилась откровенно плохой (из всего голосового сообщения распознать можно было меньше половины) — начиналась итерация приближений/удалений, пока не обнаруживалась та точка, на которой, пусть даже со второго-третьего раза, удавалось понять смысл сообщения полностью. Она и признавалась самой дальней точкой, на которой можно осуществлять связь с приемлемым качеством. Неподвижной точкой был выбран двор дома в центре Санкт-Петербурга. Это Центральный район с довольно плотной застройкой, причем в подавляющем большинстве — домами старого фонда с толщиной капитальных кирпичных стен около полуметра. То есть совершенно рядовая архитектура центра Санкт-Петербурга и одновременно довольно сложная задача для портативной рации. Частоту мы ввели одну из написанных на антенне — 144 МГц, рассудив, что как раз на ней антенна будет работать эффективнее всего. Baofeng BF-A58 со своей стандартной антенной, работающая в диапазоне VHF, смогла обеспечить достаточно устойчивую связь на расстоянии всего 261 м по прямой. Это один в один повторяет результаты Baofeng BF-UVB2 Plus и окончательно ставит крест на наших попытках использовать VHF-диапазон в городе — занятие абсолютно бесполезное. Эксперимент №2: UHF в городе Мы выставили вторую частоту, написанную на антенне (430 МГц) и продолжили эксперименты. В их результате мы снова очутились на том же самом месте, что и в прошлый раз — перекрестке ул. Мытнинской и 9-й Советской. Именно на этом перекрестке связь все еще оставалась, как говорят связисты, «на троечку» по пятибалльной шкале — то есть понять собеседника с трудом, но можно. При уходе с перекрестка по ул. Моисеенко в сторону удаления от базы связь сразу же становилась «на двоечку». То есть BF-UVB2 Plus и BF-A58 со своими штатными антеннами опять продемонстрировали полностью идентичный результат. Эксперимент №3: UHF на трассе Напомним, что мы специально использовали те же маршруты, что и в прошлом тесте, чтобы сравнить рации между собой: был выбран относительно ровный участок «Дороги жизни» (шоссе, идущее от Санкт-Петербурга к берегу Ладожского озера). Одна из машин останавливалась и выезжала на обочину, вторая обнуляла одометр и продолжала движение. Рядом с точками на карте указаны показания одометра (что при относительно ровной, как видно на карте, дороге, приблизительно соответствует и расстоянию по прямой). А: точка стоянки машины №1;

B: точка, в которой появлялись первые слабые помехи;

C: точка, где связь переставала быть уверенной;

D: точка, где связь пропадала совсем. Соответственно, связь «на троечку» оказалась возможна на расстоянии 2,5 км. Это снова в точности повторяет результат BF-UVB2 Plus, хотя в том случае полное пропадание связи наступило на 100 метров раньше. Эксперимент №4: VHF на трассе Мы переключились с 430 МГц на 144 МГц и продолжили эксперименты. А: точка стоянки машины №1;

B: точка, в которой появлялись первые слабые помехи;

C: точка, где связь переставала быть уверенной;

D: точка, где связь пропадала совсем. Ну хоть где-то разница. BF-A58 уверенно держала связь до 1,2 км, в то время как BF-UVB2 Plus удалось продержаться полтора. «На троечку» BF-A58 держалась до 2,5 км, в то время как ее конкурентке удалось продержаться до трех. Впрочем, с практической точки зрения все эти отличия не очень существенны, разве что, получается, на BF-A58 еще более бессмыслен (уже не только в городе) диапазон VHF. Эксперимент №5: купание Производитель в инструкции утверждает, что «After 30 minutes into one meter underwater, the radio still works very well», но мы-то в курсе, что доверять этой инструкции не очень стоит. Кроме того, там же он заявляет поддержку IP57, а описанная выше ситуация скорее подходит под определение IP58. Поэтому мы решили быть реалистами и практиками. Что должна выдержать туристическая рация в походе? Правильно: прежде всего — падение в грязь или лужу. Было бы также неплохо, чтобы после этого ее можно было опустить в чистую воду и там от налипшей грязи прополоскать. Все это соответствует пребыванию в воде на глубине около 0,5 метра в течение ну самый максимум 5 минут. Эти условия мы и воссоздали. А чтобы сделать нагрузку еще больше — заставили рацию все это время проигрывать FM-станцию. Вынули, отряхнули — рация продолжала работать, как будто ничего не происходило. И еще неоднократно работала в течение месяца после этого теста, так что долгоиграющих последствий погружение тоже не имело. Прочие впечатления от эксплуатации По-прежнему сильно разочаровывает отсутствие как в комплекте, так и в виде отдельного аксессуара зарядного устройства для прикуривателя. Причем оно, судя по всему, невозможно: «стакан», как мы уже отмечали ранее, очень плохо приспособлен к использованию в условиях автомобиля. От тряски он переворачивается, из него вылетает рация, и так далее, а других разъемов для подключения питания, кроме рассчитанных на «стакан», на рации не наблюдается. Со временем все участники тестирования сошлись на том, что качество звука у BF-A58 чуть-чуть хуже — причем и она сама хуже озвучивает передаваемое, и говорящий по ней человек в другой рации звучит хуже, чем если бы передача велась с BF-UVB2 Plus. Немного поразмыслив, мы пришли к довольно логичной гипотезе о том, что дело во влагоизоляции микрофона и динамика — судя по всему, они чуть ухудшают качество звука. Работают BF-A58 дольше BF-UVB2 Plus — в совместной поездке, где использовалась пара одних и пара других, обе UVB2 Plus сели раньше, а пара BF-A58 продержалась еще сутки (понятно, что работали они не все время, а во время передвижений). Выводы Как мы уже писали раньше, протестированная нами почти 2 года назад Baofeng BF-UVB2 Plus практически всем нас устроила в качестве недорогой рации для персонального использования в смешанных условиях города/леса/дороги. Однако для того чтобы стать выбором настоящего походника, ей не хватало одного — влагоизоляции. Baofeng BF-A58 влагоизоляцию имеет, мы проверили ее на практике и остались довольны, при этом во всех тестах она продемонстрировала практически идентичную дальность связи, более-менее серьезно уступив UVB2 Plus только на дороге в диапазоне VHF, но и то отставание не было большим, да и диапазон этот по многим причинам (см. Disclaimer) сам по себе не очень-то актуален. А вот в UHF-диапазоне даже со штатной антенной Baofeng BF-A58 по соотношению цены и функциональности является весьма неплохим выбором для походника или автолюбителя, который не хочет бояться ни дождичка, ни луж.

Портативная радиостанция Baofeng BF-A58

предоставлена для тестирования магазином GearBest

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+