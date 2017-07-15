Автомобильный QuadHD-видеорегистратор

RayBerry E2

С компанией RayBerry как производителем видеорегистраторов мы сталкиваемся первый раз, и судя по списку продуктов на сайте, ставку она делает на премиальный сегмент: всего 2 прибора с поддержкой «банального» Full HD, четыре — с Super HD (2304×1296) и еще два — Quad HD (2560×1440). Модель E2 на данный момент является самым продвинутым изделием компании: заявлена поддержка 1440p, причем с аппаратным HDR. С другой стороны, это очень простой прибор, потому что ничего кроме записи видео он не умеет: здесь нет ни GPS, ни базы камер, ни новомодных нынче LDWS и FCWS. Просто видеорегистратор, ничего лишнего. Оглавление Характеристики и комплект поставки

Эксплуатация

Полевые испытания

Результаты тестов

Выводы Характеристики и комплект поставки Устройство Производитель RayBerry Модель E2 Тип автомобильный видеорегистратор Страна производства Китай Гарантия 1 год Общие характеристики Экран цветной ЖК 2,7″ 960×240 Управление 6 кнопок Тип крепления присоска Разъемы HD Out (Mini-HDMI), microSD Носитель информации microSD[HC,XC] до 128 ГБ Аккумулятор 420 мА·ч Диапазон рабочих температур от −10 до +60 °C Габариты 89×52×33 мм Установка даты и времени да, вручную Отключение экрана нет или через 3 минуты Автостарт при включении да, неотменяемый Задержка перед выключением 10, 30, 60 секунд Поддержка языков русский, английский Версия ПО DV 55 AR161123A Обновление ПО раздел «download» на странице устройства Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив 170° f/1,8, заявлено отсутствие искажений до +85 °C Датчик изображения OV4689 Процессор Ambarella A12 G-датчик выкл., высокий, средний, низкий Режимы 2560×1440@30, HDR 2560×1440@30, 1920×1080@60, HDR 1920×1080@30 Качество отличное, хорошее, нормальное Экспозамер не регулируется Экспокоррекция от −2,0 до +2,0 WDR/HDR есть Устранение мерцания не регулируется Фрагментация 1, 3, 5 минут Кодек H.264 Контейнер MP4 Детектор движения есть, плюс поддержка парковочного режима LDWS нет FCWS нет Информация на видеозаписи Дата и время + Координаты GPS − Скорость − Номер машины − Топонимы − Карта − Результаты тестов и измерений Время работы от аккумулятора 00:19:49 Масса устройство — 85 г, кронштейн — 30 г Длина шнура питания 4 м Ценовая информация Средняя цена T-1716485751 Розничные предложения L-1716485751-10

Распаковав коробку, мы обнаруживаем: видеорегистратор;

автомобильный адаптер питания от прикуривателя;

крепление на лобовое стекло;

длинный кабель USB—Micro-USB;

короткий кабель USB—Micro-USB;

инструкцию и гарантийный талон.

Micro-USB — это неплохо, потому что некоторые производители умудряются и в 2017 году «поддерживать» Mini-USB. Хотя по-хорошему пора бы уже переходить на USB Type-C. Эксплуатация В результате чтения руководства пользователя с одновременным верчением в руках самого прибора во включенном состоянии нам удалось обнаружить несколько несоответствий: в руководстве пользователя указано наличие пункта меню для управления детектором движения (motion detection), в реальном же меню данный пункт отсутствует;

функция LLWS (low light warning system), предупреждающая водителя о необходимости включить фары с наступлением темного времени суток, в русском варианте меню переведена как «Открытый свет!», что вряд ли кем-либо может быть понято правильно (во всяком случае, мы поняли, что это такое, только переключив меню на английский — и это еще хорошо, что мы знали аббревиатуру «LLWS»);

никаких намеков на наличие указанных в руководстве функций LDWS и FCWS в реальном меню не обнаружено. Управление Управляется устройство 6 кнопками, 4 из которых находятся справа от экрана, а еще 2 — на левой боковой грани. Впрочем, последними двумя, вполне возможно, вообще никогда не придется воспользоваться, т. к. это кнопки включения/выключения питания (а включается и выключается регистратор «по питанию» самостоятельно) и Reset (к ее помощи нам тоже ни разу за все время тестирования не пришлось прибегнуть). Назначение остальных четырех довольно очевидно: верхняя кнопка служит для вызова меню настроек, следующие две — для перемещения по пунктам меню и выбора различных значений, ну а назначение кнопки «ОК» вообще самоочевидно. Меню настроек не перегружено подробностями, но позволяет при этом даже немножечко поэстетствовать: есть настройки баланса белого и EV. На правом боку расположен разъем microSD, и с ним все нормально. А вот на верхней грани одновременно расположены Mini-HDMI, Micro-USB и паз для крепления кронштейна, и там мы наблюдаем некоторую несогласованность... Как видите, Г-образное окончание не идет на пользу кабелю питания: он упирается в крепление кронштейна. В нашем случае это не создало особенных проблем (правда, гайку крепления пришлось перевинтить на другую сторону, иначе кронштейн вообще не вставлялся), но в долговременной перспективе мы бы не назвали существование такого постоянного перегиба приемлемым вариантом. Крепление Кронштейн простой, но эффективный: теоретически, он позволяет вращать прибор в вертикальной плоскости «вверх-вниз» и в горизонтальной на 360°. Но в плане вращения в горизонтальной плоскости в эту теорию вносит существенные коррективы проблема со штекером питания, которую мы озвучили выше. Совместная работа с другими устройствами При подключении видеорегистратора к компьютеру он становится картоводом для установленной в него карты памяти, никаких дополнительных драйверов при этом компьютеру с ОС Windows 10 Professional x64 не понадобилось. При подключении видеорегистратора к телевизору он понимает, что с ним произошло, и выводит на экран специальное меню, позволяющее проигрывать все ранее записанные с его помощью файлы. Никакого программного обеспечения к устройству не прилагается, что логично: создаваемые им файлы легко воспроизведутся встроенными средствами любой современной ОС. Полевые испытания Мы установили видеорегистратор на стандартное место: примерно по центру лобового стекла, чуть ниже зеркала заднего вида. Установка не создала никаких проблем — все просто, логично и не требует чтения каких-то руководств. Рассмотреть происходящее на дисплее можно даже под довольно острым углом, управлять тоже довольно удобно — большой палец правой руки работает по кнопкам, остальные аккуратно придерживают устройство с противоположной стороны чтобы нажатиями клавиш не сбить настройку направления объектива. Впрочем, нам трудно представить, что можно настраивать в таком простом устройстве в процессе эксплуатации. В чем состоит суть парковочного режима, нам понять так и не удалось: судя по картинкам с сайта (в руководстве по этому поводу ничего не сказано), видеорегистратор должен каким-то образом взаимодействовать с G-датчиком (видимо, включаться только тогда, когда автомобиль кто-то «потревожит»). Однако мы ничего такого не заметили — после включения парковочного режима видеорегистратор продолжал работать так же, как раньше, как будто вообще ничего не произошло. Сам G-датчик работает, выставленная по умолчанию средняя чувствительность действительно является таковой и вполне подходит даже под отечественные дороги — реагирует только на явные и крупные колдобины. Заметность прибора на стекле можно характеризовать как среднюю: с одной стороны, никаких попыток скрыться от глаза он не делает и форму имеет самую что ни на есть классическую (то есть хорошо узнаваемую), с другой — матовый серый корпус не бликует призывно, сообщая радостную весть о том, что «здесь что-то находится», поэтому с некоторых углов устройство вполне можно не заметить. Результаты тестов HDR Тестируемый видеорегистратор поддерживает HDR-режим, причем, судя по всему, реализованный аппаратно, и даже в режиме Quad HD. Естественно, мы проверили, насколько велика разница между режимами с поддержкой HDR и без. И действительно — велика. Но... простите, а где же в HDR-режиме «штампы» даты и времени, нанесение которых на изображение мы включили в меню? А их нет. И это не случайность, мы проверяли: ни в одном HDR-режиме штампы не наносятся. Очередной «косяк» программного обеспечения. Что-то их многовато набирается... А что у нас с ночным HDR? Тоже явно лучше, чем без него. Делаем вывод: если вам не важны (по крайней мере, на текущей прошивке) штампы даты и времени, HDR на RayBerry E2 использовать следует, однозначно. Так мы и поступим в дальнейших тестах. Видео В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 2 минуты, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение. День: В данном случае мы сделали аж 3 дневных ролика: «обычный» городской Quad HD, загородный Quad HD с очень ярким контровым светом и дополнительно — городской ролик в режиме Full HD. Некоторые, возможно, захотят поберечь емкость карточки пусть даже в ущерб разрешению.



В принципе, особенно комментировать нечего: картинка яркая, сочная, с естественными цветами и довольно широким динамическим диапазоном, в общем — «приятная глазу». В то же время никаких суперчудес разрешение Quad HD не творит: номера автомобилей на высокой скорости все равно смазаны, разрешение в центре сильно отличается от краев. То есть с точки зрения «протоколирования поездки» Quad HD оказывается нечувствительно лучше Full HD, но зато «эстетическая составляющая» — несомненно, на высоте. Яркий дневной контровой цвет испортил ситуацию намного меньше, чем мы ожидали: HDR и судя по всему довольно неплохой динамический диапазон матрицы исправили ситуацию, как могли. И что очень приятно: при записи в режиме Full HD прибор сохраняет основные свои достоинства: очень приятную картинку с естественными цветами и без «пересветов». Ночь: Для ночи мы решили ограничиться Quad HD с HDR. Мы специально медленно проехались мимо ряда припаркованных машин, чтобы оценить ситуацию с видимостью номеров ночью. Ситуация получилась неидеальная, но с долей оптимизма: иногда номер можно практически полностью «прочитать», еще чаще — с довольно большой уверенностью предположить. Естественность цветов по-прежнему очень радует, мелкие детали частично съедаются шумодавом, но довольно аккуратно, глаз это не режет. В общем, с качеством видео у RayBerry E2 все более чем неплохо. Звук Звук обычный, разве что несколько напрягает высокий уровень постоянного «шипящего» шума. Фото

При фотографировании HDR, видимо, выключен, т. к. дневное небо, например, вышло хуже, чем на видео. Да и ночная картинка получилась неестественно «плакатной». Но с четкостью деталей все более-менее неплохо, на уровне средней руки смартфона. Разрешение фотографий — 5312×2988 (около 16 Мп). Выводы RayBerry E2 имеет одно яркое и существенное достоинство: очень приятную картинку. Пожалуй, с данной точки зрения он входит в первую пятерку видеорегистраторов, побывавших у нас на тестах. Для кого-то это окажется достаточно веским доводом в пользу приобретения этого прибора уже сейчас, но остальным мы бы посоветовали дождаться того времени, когда производитель наконец-таки определится с тем, какие функции его прибор поддерживает, а какие — нет, и приведет в соответствие этому меню и руководство пользователя.

Видеорегистратор RayBerry E2

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+