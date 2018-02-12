Обзор QLED-телевизора Samsung QE55Q8CAMUXRU

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Экран Тип экрана ЖК-панель с краевой светодиодной подсветкой Диагональ 55 дюймов / 138 см Разрешение 3840×2160 пикселей (16:9) Радиус кривизны экрана 4,2 м Глубина цвета панели 10 бит Интерфейсы Ant In, Air/Cable Аналоговый и цифровой (DVB-T2, DVB-C) ТВ-тюнеры (75 Ом, коаксиальный — IEC75) Ant In, Satellite Антенный вход, спутниковый тюнер (DVB-S/S2) (75 Ом, коаксиальный — F-тип) Common Interface Разъем для карты доступа CI+ 1.3 (PCMCIA) HDMI In 1/2/3/4 Цифровые входы HDMI, видео и аудио, Anynet+ (HDMI-CEC), ARC (только HDMI In 2 ), до 4096×2160/60 Гц Digital Audio Out (Optical) Цифровой аудиовыход (Toslink) USB USB-интерфейс 2.0, подключение внешних устройств, 1/0,5 А макс. (гнездо типа А), 3 шт. LAN Проводная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth LE (пульт ДУ, наушники, HID) Ex-Link RS-232C, удаленное управление и контроль (3,5 мм миниджек) Другие характеристики Акустическая система Громкоговорители 4.2 (60 Вт RMS) Особенности Дизайн 360 с металлическим корпусом

Вставка промежуточных кадров Auto Motion Plus

Поддержка расширенного динамического диапазона QHDR 1500

Технология квантовых точек Quantum Dot Color

Поглощение бликов — нанотехнология покрытия экрана Ultra Black

Технология локального затемнения фрагментов изображения Supreme UHD Dimming

Сервис Smart Hub

Электронный гид по программам (EPG)

Встроенная поддержка записи ТВ-программ (PVR)

Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра ТВ-программы)

Передача контента при помощи WiFi Direct

Функция Smart View

Голосовой поиск и управление

Мультимедийные функции: сетевые сервисы, воспроизведение аудио-, видео- и графических файлов и т. д.

Пульт ДУ с микрофоном для приема голосовых запросов

Технология поддержки внешних акустических систем Multiroom Link

Монтажные отверстия VESA 400×400 мм

и т. д. Размеры (Ш×В×Г) 1225,3×790,2×300,8 мм с подставкой

1225,3×705,7×90,8 мм без подставки Масса 23,2 кг с подставкой

20,0 кг без подставки Потребляемая мощность 195 Вт максимально, 140 Вт типично, 0,5 Вт в дежурном режиме Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой!) Телевизор

Модуль One Connect

Оптический кабель One Connect и 4 шт. направляющих

Сетевой кабель питания, 2 шт. , для телевизора и для модуля One Connect

Комплект подставки

Адаптер для крепления на стену, 4 шт.

Вставка-изолятор для антенного кабеля

Чистящая салфетка

Пульт ДУ и два элемента питания AAA для него

Руководство по установке

Краткое руководство пользователя Ссылка на сайт производителя Samsung QE55Q8CAMUXRU Цена в фирменном магазине online-samsung.ru на момент написания статьи 159 990 руб. Средняя текущая цена Узнать цену Розничные предложения Узнать цену

Внешний вид

Дизайн строгий, но благодаря отходящей назад стойке подставки, тонкой изогнутой опоре спереди и условно безрамочному экрану смотрится телевизор элегантно, его экран как бы парит в воздухе. Сзади телевизор выглядит не менее аккуратно — так реализуется концепция "дизайна 360". Расчет на то, что с большой вероятностью данный телевизор с изогнутым экраном будет стоять на штатной подставке, при этом пользователю будет видно телевизор как спереди так, и сзади (не во время просмотра, разумеется). Впрочем, на сайте производителя есть примеры интерьеров, в которых этот телевизор повешен на стену. Передняя панель представляет собой монолитный лист стекла с тонким обрамлением из алюминиевого профиля без покрытия и с матовой поверхностью.

Профиль узкий и скошен назад, но все же в некоторых случаях может слегка отсвечивать, отвлекая внимание. Внешняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, она относительно жесткая и даже после неоднократной очистки на ней нет микроцарапин, поэтому, возможно, внешняя поверхность представляет собой лист минерального стекла. Очень эффективный антибликовый фильтр снижает яркость отраженных объектов до такой степени, что зеркальность экрана просмотру не мешает, если только прямо напротив экрана нет очень ярких точечных источников света. При этом загрязнения не очень сильно влияют на антибликовые свойства. Предупредим, что к выбору средства для чистки экран нужно подходить очень аккуратно и лучше, кроме чистой (дистиллированной) воды, ничем другим салфетку не смачивать, чтобы не повредить антибликовое покрытие.

Внизу по центру обрамления закреплена небольшая прямоугольная алюминиевая соединительная вставка. На фронтальной плоскости этой вставки есть логотип, выполненный в виде трафарета. Подложка под логотипом белая, она оснащена светодиодной подсветкой.

На нижнем торце под этой вставкой есть накладка из прозрачного пластика. Там находятся единственная механическая кнопка, с помощью которой можно очень ограниченно управлять телевизором без помощи пульта ДУ, ИК-приемник пульта ДУ, датчик внешней освещенности и индикатор состояния. Индикатор неяркий, в дежурном режиме он горит красным.

Передняя опорная дуга основания подставки изготовлена из нержавеющей стали со шлифованной, но не полированной поверхностью.

Снизу на подставку наклеены резиновые противоскользящие накладки. К основанию подставки прикручивается стойка, изготовленная из алюминиевого сплава с черным матовым покрытием. Снаружи стойка прикрыта щитками из пластика с покрытием, имитирующим поверхность нержавеющей стали.

Место, где стойка прикручивается к блоку экрана, закрывается щитком из пластика. Щитком закрывается и ниша с двумя разъемами — питания и от модуля One Connect. При этом оба кабеля можно уложить в канал на стойке и прикрыть их декоративным щитком. Выходящие снизу кабели можно пустить за тумбу/стол, на которой стоит телевизор, в итоге получится очень аккуратно выглядящая со всех сторон инсталляция.

Стоит телевизор устойчиво, но жесткость конструкции подставки не очень высокая, поэтому блок экрана некоторое время упруго раскачивается после толчка. Телевизор, установленный на горизонтальную поверхность на штатную подставку чуть-чуть наклонен вперед.

Альтернативный способ установки телевизора — это вариант крепления телевизора на VESA-кронштейне под имеющиеся на задней панели резьбовые отверстия. Из-за изгиба экрана придется использовать входящие в комплект поставки-адаптеры для крепления на стену. Также можно использовать фирменный кронштейн, обеспечивающий крепление на стене «практически без зазора». Большая часть кожуха задней панели изготовлена из алюминиевого листа с гладкой, но неполированной поверхностью. И только узкая вставка снизу — из пластика с серебристым покрытием.

Воздух для охлаждения электроники проходит через решетки на нижнем торце блока экрана и в верхней части задней панели. Телевизор имеет полностью пассивное охлаждение. Звук от встроенной акустики идет из решеток на нижнем торце.

Упакован телевизор и все к нему в прочную коробку из гофрированного картона. Ее габариты не сильно превышают ширину, длину и толщину блока экрана. Для переноски в коробке проделаны боковые прорезные ручки, что подразумевает транспортировку вдвоем.

Коммутация

Напомним, что в нише на задней панели телевизора всего два разъема — питания и от модуля One Connect, представляющего собой небольшую (362×115×32 мм) прямоугольную коробку.

Модуль подключается к телевизору тонким (диаметр 1,8 мм) и длинным (5 м) оптоволоконным кабелем, изначально намотанным на катушку из упругого силикона. Также можно отдельно приобрести кабель длиной 15 м. С катушки нужно отмотать столько, сколько нужно, и положить ее где-нибудь рядышком. Разъемы на концах этого кабеля электрические, видимо, в них встроены оптические приёмопередатчики. Как указано в руководстве, нельзя допускать резких изгибов оптического кабеля, поэтому в местах возможных перегибов нужно уложить кабель в специальные направляющие уголки.

Вынос всех разъемов для подключения внешних устройств — это удобно, так как телевизор можно поставить в нишу или повесить на стену, где доступ к разъемам на задней панели будет затруднен, а модуль One Connect поместить в удобном для подключения периферии месте. Комплектные кабели питания белого цвета и имеют длину порядка 1,5 м, оснащены они компактными Г-образными вилками и разъемами. Корпус модуля One Connect изготовлен из пластика с матовой поверхностью. Сверху пластик прозрачный, но настолько плотно тонированный красным, что при обычном освещении выглядит черным, а днище модуля — из черного пластика. На днище есть вентиляционные отверстия, а по углам приклеены невысокие резиновые ножки, которые из-за выпуклости в центре едва достают до поверхности, на которой лежит модуль.

Интерфейсные разъемы расположены сзади и сбоку.

Таблица с характеристиками в начале статьи дает представление о коммуникационных возможностях телевизора. Все разъемы стандартные, полноразмерные и размещены более-менее свободно. Отметим наличие в комплекте поставки изолирующей угловой вставки для антенного кабеля. Ее предназначение заключается в том, чтобы уберечь электронику телевизора от высокого напряжения, которое бывает в антенном кабеле из-за плохо зануленных подключенных устройств. Побочным эффектом от использования этой вставки является некоторое ослабление сигнала. Руководство к телевизору (24 страницы) вообще ничего не сообщает об особенностях функционирования входов, в основном источником информации служат надписи у разъемов. Отметим наличие одного входа USB с заявленным максимальным током в 1 А, который, видимо, рекомендуется использовать для подключения внешнего жесткого диска. К остальным двум входам USB можно подключать слаботочную периферию. Аналоговых входов и выходов для видео- и аудиосигналов нет никаких, нет даже традиционного выхода на наушники. Предполагается, что при необходимости пользователь будет использовать беспроводные наушники с интерфейсом Bluetooth. Работает по крайней мере базовая поддержка перекрестного управления по HDMI: телевизор включился при включении подключенного BD-плеера, и телевизор включает BD-плеер, при выборе соответствующего входа. Также телевизор при отсутствии сигнала сам переключается на тот вход, где сигнал появляется.

Пульт и другие способы управления

Пульт имеет оригинальную конструкцию. Нажав на кнопочку снизу, можно сдвинуть назад алюминиевый кожух.

При этом открывается доступ к отсеку с элементами питания.

Извлечь их помогают кнопочки сбоку, нажатие на которые приподнимает торец элемента питания. Кнопок на пульте немного, их обозначения не очень контрастные. Часть из кнопок представляют собой слегка выступающие бугорки на верхней панели там, где она может прогибаться до замыкания контактов. Ход большинства кнопок короткий и умеренно тугой. Есть две кнопки-качельки изменения громкости и переключения ТВ-каналов. Нажатие на эти кнопки без отклонения выключает/включает звук и выводит ТВ-программу, соответственно. Подсветки нет. В передней части есть отверстие микрофона. Нажатие на кнопку с изображением микрофона приглушает звук телевизора и переводит его в состояние ожидания голосовой команды.

Для работы голосового управления требуется подключение к Интернету и согласие пользователя на работу соответствующей службы. Работает пульт в основном по Bluetooth, по ИК на телевизор передается только команда включения и выключения. К несомненным плюсам относится возможность настроить этот пульт на управление по ИК-каналу другой аудио- и видеотехникой. Делается это при подключении новой для телевизора техники в полуавтоматическом режиме или согласно выводимым на экран подсказкам.

Программной платформой для этого ТВ все также служит открытая операционная система Tizen (а именно, версии 3.0), основанная на ядре Linux. Заглавная страница интерфейса представляет собой две горизонтальные ленты. Верхняя — с контекстным содержимым, например, с подписанными миниатюрами быстрых настроек, входов и устройств. На нижней ленте размещены плитки выбора содержимого верхней и плитки-миниатюры установленных программ.

Разумеется, есть магазин приложений, игр и контента.

Отметим, что в целом ни к стабильности работы, ни к отзывчивости оболочки у нас никаких претензий не возникло. На команды с пульта ТВ реагирует почти моментально. Несмотря на разнообразную анимацию и звуковые эффекты, навигация по меню быстрая. Меню с настройками ТВ занимает большую часть экрана, надписи в нем читаемые. Есть русифицированный вариант интерфейса. Качество перевода хорошее, и самое главное, что настройки в большинстве случаев меняют именно то, что ожидаешь, исходя из их наименования.

Непосредственно при регулировке параметров изображения на экран выводится уже только название настройки, ползунок и текущее значение или список вариантов, что облегчает оценку влияния этой настройки на изображение, при этом настройки с ползунками перебираются стрелками вверх и вниз.

Некоторое неудобство заключается в том, что списки в меню не зациклены, поэтому добравшись до последнего пункта, часто приходится перематывать список обратно в начало, или выходить на уровень выше и снова заходить в список. Во время настройки изображения можно выбрать режим применения настроек ко всем входам, но, видимо, даже в этом случае что-то все равно настраивается индивидуально с привязкой к текущему физическому входу. В телевизор встроена объемная по содержанию интерактивная справочная система.

Также с сайта компании можно загрузить E-Manual в виде объемистого файла PDF. Руководство это весьма подробное (149 страниц), хотя местами не хватает информации относительно именно этой модели телевизора.

Выводы

Samsung QE55Q8CAMUXRU относится к классу продвинутых современных телевизоров, представляющих собой мультимедийный комбайн с расширенными сетевыми возможностями. Основными особенностями этого телевизора являются изогнутый условно безрамочный экран, элегантная подставка, аккуратный вид, как спереди, так и сзади, вынесенный модуль подключения, соединенный с блоком экрана тонким оптическим кабелем, и готовность к HDR-контенту.