Два компьютерных процессорных кулера подключили к Nubia Z70 Ultra, и смартфон смог выдать до 30 к/с в Witcher 3 на ультра-настройках

Современные топовые смартфонные SoC способны запускать компьютерные игры, но владелец Nubia Z70 Ultra решил выжать из своего аппарата максимум и в итоге смог запустить Witcher 3 на ультра-настройках.

Начать стоит с того, что Nubia Z70 Ultra даже не является флагманом актуального поколения. Он основан на Snapdragon 8 Elite. Чтобы выжать из этого чипа максимум, автор подсоединил к смартфону сразу два обычных процессорных кулера: один спереди и другой сзади.

Фото ntsow (Reddit)

Фото ntsow (Reddit)

Система была помещена в акриловый корпус, там было подключено питание и внешний экран. На смартфон был установлен Linux (Termux + XFCE4 Linux).

В итоге в Witcher 3 на ультра-настройках в Full HD автор получил 20-30 к/с, что очень немало для смартфонной платформы, которая к тому же уже через пару месяцев станет платформой позапрошлого поколения.