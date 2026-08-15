Возможен ли гейминг в разрешении 6K? Тесты показали, что даже будет невероятно GeForce RTX 5090 тяжело в таком режиме

Видеокарта GeForce RTX 5090 является самой мощной на рынке и на голову превосходит любое другое решение. Но даже её часто недостаточно, если речь заходит о разрешениях выше 4K. Авторы Hardware Unboxed решили протестировать флагман Nvidia с монитором Samsung G80HS с разрешением 6K.

Моделей с разрешением выше 4K на рынке постепенно становится всё больше и часть из них позиционируются, как игровые. Однако нагрузка на GPU в таких режимах чудовищная, и даже RTX 5090 может быть недостаточно.

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Это отлично видно на примере Cyberpunk 2077, где даже в режиме максимальной трассировки пути (RT Overdrive) видеокарта в 4K обеспечивает 86 к/с, а в 6K этот показатель падает уже до 42 к/с, то есть сразу вдвое. В обоих случаях при этом был активирован апскейлер DLSS в режиме Performance.

Что интересно, авторы решили добавить в сравнение RTX 5070 Ti, и она в 4K выдаёт почти ровно столько же кадров, сколько RTX 5090 в 6K.

Авторы протестировали ещё несколько современных игр, включая Crimson Desert, Mafia Old Country, Doom Dark Ages и прочих. И картина в целом везде очень похожа: падение производительности примерно двукратное, а порой и выше.

Скриншот видео

Кроме того, если говорить об абсолютных показателях, в разрешении 6K даже при DLSS (в разных играх режим был разный) видеокарта обеспечивает в современных ресурсоёмких играх менее 60 к/с, а нередко это вообще лишь около 40-45 к/с. Напомним, речь идёт уже о включённом апскейлере, то есть без него показатели были бы вообще неиграбельными.

Справедливости ради, авторы сами показывают, что другой режим апскейлера (к примеру, DLSS P вместо DLSS Q), снижение настроек качества и/или отключение трассировки лучей всегда приводит к значительному росту производительности, что логично.

Само собой, очень небольшое количество геймеров выберут для себя монитор с разрешением 6K, но всё же понимать уровень производительности в этом случае лишним не будет.