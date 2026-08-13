Google выпустила Gemini 3.7 Flash через 3 недели после предыдущей версии и вдвое снизила цену

Новая модель заметно улучшила программирование и сложных рабочих процессов, а её вводная стоимость составляет $0,75 за 1 млн входных и $3,75 за 1 млн выходных токенов

Google представила Gemini 3.7 Flash — новую модель серии Flash, ориентированную на программирование и работу агентов. Релиз состоялся всего через 3 недели после Gemini 3.6 Flash и, по данным компании, стал результатом обратной связи разработчиков и новых алгоритмических решений. При этом на период до конца 2026 года Google установила для 3.7 Flash вводную цену в $0,75 за 1 млн входных токенов и $3,75 за 1 млн выходных — в 2 раза ниже первоначальной стоимости Gemini 3.6 Flash.

Основные улучшения связаны с программированием и сложными многошаговыми задачами. В тестах FrontierCode 1.1 Main точность генерации готового к использованию кода выросла с 34,4% у Gemini 3.6 Flash до 43,6%, а в DeepSWE v1.1 — с 49,0% до 65,3%. В веб-разработке модель создаёт более функциональные интерфейсы и приложения за меньшее число запросов, а при генерации UI лучше соответствует исходному изображению, скриншоту или дизайн-системе. На WebDev Arena модель получила 1588 баллов Elo против 1538 у 3.6 Flash.

Источник: Google

В задачах, требующих работы с большим объёмом специализированной информации, Gemini 3.7 Flash также показала более высокие результаты. На GDP.pdf — тесте способности обрабатывать сложные документы — новая модель получила 34,0% против 22,0% у предыдущей версии. В AutomationBench, оценивающем выполнение реальных бизнес-процессов, результат вырос с 17,0% до 30,4%.

Google также заявляет об улучшениях в следовании инструкциям, многошаговом планировании и использовании инструментов: модель лучше реагирует на препятствия и уточняет намерения пользователя, что должно сокращать число повторных запусков и необходимость ручного контроля.

Gemini 3.7 Flash уже используется в Gemini Spark — персональном агенте Google, доступном подписчикам Google AI Pro и Ultra более чем в 160 странах. Обновление улучшает работу Spark с инструментами Google Workspace и сложными задачами, требующими нескольких навыков.

Одновременно Google обновила меры защиты модели от злоупотреблений в областях химического, биологического и ядерного оружия, а также кибератак. Для разработчиков Gemini 3.7 Flash доступна через Gemini API, Google AI Studio, Android Studio и платформу Gemini Enterprise Agent Platform.