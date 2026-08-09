Китай создал подробную геологическую карту всей Луны с 13 000 кратерами и 17 типами пород

Китайские учёные завершили создание глобальной геологической карты Луны масштаба 1:5 000 000, использовав последние данные китайской программы «Чанъэ» и других лунных миссий. Карта размером около 280 × 120 см включает более 13 000 ударных кратеров и 81 бассейн, а также классифицирует 14 типов геологических структур и 17 типов пород. По данным информационного агентства «Синьхуа», работа должна использоваться при выборе мест посадки, планировании будущей лунной исследовательской станции Китая и других программ освоения Луны.

Одним из основных результатов стало обновление геологической шкалы времени Луны — системы, связывающей слои и структуры лунной поверхности с определёнными периодами её истории. Начало «Эйткенского периода» теперь датируется 4,33 млрд лет назад, «Нектарского» — 4,17 млрд лет назад, а начало «Имбрийского периода» скорректировано до 3,92 млрд лет назад. Кроме того, карта впервые даёт более подробную глобальную классификацию поздних геологических слоёв Луны.

Источник: Xinhua

Авторы также обновили данные о составе лунного вещества, использовав карты распределения минералов высокого разрешения и результаты новых миссий. В частности, наблюдения «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6» позволили выделить габбро-норит в бассейне Южный полюс — Эйткен — крупнейшей известной ударной структуре Луны. Эти данные дают дополнительную информацию о глубинном строении и составе лунных недр.

Для карты такого масштаба разработали отдельную систему отображения геологических объектов: для разных структур установили собственные минимальные размеры, при которых они ещё могут быть представлены на карте. Это позволило сохранить читаемость глобального изображения и одновременно показать крупные объекты, имеющие научное значение. Создатели карты заявляют, что она станет основой для дальнейшего изучения геологической истории Луны, выбора районов посадки и планирования будущих исследований поверхности и недр.