2 л.с., большая батарея, карбоновая рама и крутящий момент больше, чем у Lada Granta. Представлен электровелосипед Raymon Tarok Ultra с мотором DJI

Немецкая компания Raymon анонсировала новый горный электровелосипед Tarok Ultra 2027, одной из главных особенностей которого стала новейшая система привода DJI Avinox M2S. Новинка уже доступна для заказа на европейском рынке, цена немалая — 8000 евро.

Фото: Tarok

Электромотор развивает до 150 Н·м крутящего момента и выдает до 1500 Вт пиковой мощности (чуть больше 2 л.с.). Электромотор питается от батареи емкостью 700 Вт·ч, причем она интегрирована в карбоновую раму. Батарея не предназначена для быстрого извлечения, что позволило сделать конструкцию более жесткой и надежной.

Несмотря на мощный мотор и встроенный немаленький аккумулятор, Raymon Tarok Ultra весит всего 22 кг.

Фото: Tarok

Подвеска рассчитана на агрессивное бездорожье. Спереди установлена вилка RockShox Lyrik Select+ с ходом 160 мм, а сзади — амортизатор RockShox Super Deluxe с ходом 150 мм. За переключение передач отвечает 12-скоростная трансмиссия SRAM, тормоза — четырехпоршневые гидравлические Magura Gustav Elite. Диаметр переднего колеса составляет 29 дюймов, заднего — 27,5 дюйма. Raymon Tarok Ultra предлагается в четырех размерах рамы — S, M, L, XL.