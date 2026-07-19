Китайская Ubtech вывела на рынок полноразмерного гуманоидного робота Uworld U1 с искусственным интеллектом

Китайская компания Ubtech представила Uworld U1, который называет первым в мире полноразмерным гуманоидным роботом, выпускаемым серийно. В отличие от большинства существующих китайских гуманоидных роботов, ориентированных на промышленное применение, U1 создавался как робот-компаньон для использования дома.

Ubtech выпустила несколько версий робота: U1 Lite с верхней частью корпуса, полноразмерный U1 Pro и полноразмерный U1 Ultra с повышенной динамикой движений. Роботы предназначены прежде всего для общения с человеком и эмоционального взаимодействия, для чего используют системы искусственного интеллекта, способные анализировать взгляд, голос и выражение лица собеседника.

По данным компании, U1 оснащён 88 сервоприводами и может воспроизводить до 90% движений человека. Робот способен демонстрировать около 300 микроэмоций, моргать и покрыт силиконовой оболочкой, имитирующей человеческую кожу с порами и складками. Мужская версия имеет рост 183 см и массу 42 кг, женская — рост 163 см и массу 35 кг.

Фото: Ubtech

Одной из основных технических задач стала разработка естественногом общения. Ubtech заявляет, что задержка синхронизации речи и движения губ составляет менее 20 мс. При этом в демонстрациях реакция робота на вопросы занимала десятки секунд. В одном из показов после сообщения пользователя о плохом самочувствии робот сделал длительную паузу перед ответом.

Изначально компания заявляла, что U1 сможет помогать пожилым людям, играть с детьми, выполнять бытовые задачи и оказывать эмоциональную поддержку. Однако при официальном запуске основной акцент был сделан на функции робота-компаньона.

Стоимость Uworld U1 составляет от 119 800 до 990 000 юаней (от $17 655 до $145 717) в зависимости от версии. Ubtech сообщила о более чем 13 000 заказов в день запуска, однако значительная часть заявок поступила от демонстрационных площадок и государственных закупочных программ.