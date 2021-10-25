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    У ещё не вышедших процессоров Intel Alder Lake обнаружилась неожиданная проблема. Старые системы охлаждения могут плохо контактировать с CPU

    Особенно это важно в случае СЖО

    Процессоры Intel Alder Lake используют новый сокет LGA 1700. В том числе изменится и форма сокета, а это значит, что старые системы охлаждения не подойдут. И хотя производители различных кулеров уже начали выпускать специальные комплекты для установки старых моделей на новый сокет, как оказалось, в некоторых ситуациях будут и другие проблемы. 

    У ещё не вышедших процессоров Intel Alder Lake обнаружилась неожиданная проблема. Старые системы охлаждения могут плохо контактировать с CPU

    Дело в том, что высота сокета с установленным CPU меньше, чем у прошлых поколений. А это в том числе означает, что при установке системы охлаждения давление охладителя на процессор может быть недостаточным. Усугубляет ситуацию в том числе форма новых CPU, что в совокупности с изменённой высотой приводит к тому, что системы жидкостного охлаждения с круглыми подошвами теплосъёмника могут плохо контактировать с поверхностью процессора.  

    У ещё не вышедших процессоров Intel Alder Lake обнаружилась неожиданная проблема. Старые системы охлаждения могут плохо контактировать с CPU

    В частности, именно так происходит с Corsair H115 и Cooler Master ML, в то время как у моделей MSI всё хорошо.  

    Как плохой контакт влияет на температурные характеристики мы пока не знаем — это покажут тесты. Но в любом случае тем, кто хочет обзавестись новой платформой Intel и сохранить старый охладитель, каким бы он ни был, стоит озаботиться данным вопросом.  

    25 октября 2021 в 11:20

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    | Теги: Intel

    | Источник: WCCF Tech

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