Ryzen 5 4500U значительно превосходит более дорогие мобильные процессоры Intel практически во всех тестах

Мы уже видели не раз, на что способны топовые мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen 4000. А как на счёт более доступных моделей? Несмотря на то, что ноутбуки с такими APU продаются уже несколько месяцев, нормальных объёмных тестов весьма мало, а таких, чтобы было протестировано и внутреннее графическое ядро — и вовсе единицы.

Благо, специалисты TechSpot опубликовали именно такой обзор APU Ryzen 5 4500U — второго по старшинству в линейке. Напомним, это шестиядерный процессор без поддержки SMT с частотами 2,3-4,0 ГГц, GPU Vega 6 и TDP 10-25 Вт. Учитывая отсутствие поддержки SMT, по параметрам конкурентами для него можно считать и топовый четырёхъядерный 10-нанометровый Core i7-1065G7, и топовый шестиядерный 14-нанометровый Core i7-10710U. Однако это лишь по параметрам. Что же в реальности?

По ссылке у источника вы можете посмотреть больше различных диаграмм, мы же приведём лишь сравнительные с рядом конкретных моделей.

Как можно видеть, не считая одного приложения, процессор AMD всегда быстрее Core i7-1065G7, причём порой в полтора раза. Также Ryzen 5 4500U всегда быстрее Core i5-10210U, причём порой вдвое. Сравнительной диаграммы с Core i7-10710U нет, но, если посмотреть все имеющиеся, то можно увидеть, что этот CPU почти всегда медленнее. Более того, в 26-ваттном режиме Ryzen 5 4500U нередко быстрее и 45-ваттного Core i7-8750H или как минимум не медленнее.

Что же касается iGPU Vega 6, его достижения сильно зависят от конкретной игры, но он почти всегда ощутимо быстрее графического ядра в Core i7-1065G7 и в половине случаев быстрее дискретной GeForce MX250.

С ценами сложнее, так как сравнивать мобильные решения достаточно сложно. AMD не указывает рекомендованных оптовых цен, а сами по себе ноутбуки могут сильно отличаться не только CPU. Но сейчас мобильный ПК на основе Ryzen 5 4500U можно найти за 600-650 долларов, тогда как решения на Core i7-1065G7 и Core i7-10710U стартуют примерно с 750 и 1000 долларов соответственно.