Компания POWERCOM приняла участие в проекте по обеспечению электропитанием площадей крупного ювелирного производителя на Дальнем Востоке

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В декабре 2017 года прошла инсталляция новейшего трехфазного оборудования POWERCOM серии VGD-II-33.

Компания POWERCOM приняла участие в модернизации инженерной и ИТ-инфраструктуры крупного ювелирного предприятия на Дальнем Востоке. Ключевой задачей проекта являлось обеспечение электропитанием нового офисного и производственного здания заказчика.

Проект реализован в Хабаровске. Заказчиком выступил торговый дом «Золотая Русь», известный производитель ювелирных изделий с сетью из 60-ти салонов в 30 городах, внедрение осуществила компания «Навиком» - системный интегратор, специализирующийся на поставке, внедрении и сопровождении корпоративным клиентам и государственным организациям широкого спектра компьютерного, сетевого, энергетического, телекоммуникационного оборудования, средств офисной автоматизации и программного обеспечения.

При техническом оснащении офисных и производственных помещений необходимо было обеспечить бесперебойную работу серверного, компьютерного и офисного оборудования. Процесс подбора источника бесперебойного питания для этого проекта начался еще в августе 2017 года. Что примечательно, это как раз тот случай, в котором про ИБП подумали не в последний момент, а в самом начале работ по модернизации ИТ-структуры. Речь сразу шла об организации централизованной защиты, в целях минимизации затрат на последующее обслуживание сети.

Для обеспечения системой бесперебойного электроснабжения оборудования в новом офисе заказчика специалистами ООО «Навиком» выбор был остановлен на промышленном ИБП POWERCOM VGD-II-40К33 (40 кВА/32 кВт напряжение 380/220 В, 80 АКБ 12V/12AH), что полностью соответствовало задачам проекта. В декабре была осуществлена поставка и инсталляция. В результате электрическая сеть офисного здания компании и находящегося здесь же производственного цеха, включая серверную комнату и рабочие места сотрудников, оказались под надежной защитой.

VGD-II-40К33 - это современная инверторная система бесперебойного питания мощностью 40кВА, с высоким КПД, интеллектуальным управлением уровнем шума и модульным исполнением основных узлов, что значительно упрощает обслуживание. Для серии VGD-II производителем разработана схема поддерживающая параллельную работу нескольких ИБП, что в дальнейшем позволит заказчику достаточно гибко наращивать мощность всей системы защиты электропитания. Удаленный мониторинг состояния сети и заряда батарей проводится по протоколу SNMP.

«ИБП POWERCOM VGD-II-40К33 выбран был не случайно – это новейшая разработка производителя с 30-летней историей, которая отвечает самым современным требованиям по техническим характеристикам, сбалансирована по соотношению цена/качество, и, что совсем немаловажно – удобна в эксплуатации и обслуживании, - говорит генеральный директор ООО «Навиком» Константин Латкин. - Проект выполнен в срок, согласно техзаданию в пределах утвержденного бюджета. В результате заказчик получил ощутимую экономическую выгоду от минимизации риска простоя оборудования и потери рабочего времени компании».

О компании:

Основанная в 1987 году, компания POWERCOM на сегодняшний день является всемирно признанным поставщиком источников бесперебойного питания и оборудования для защиты электроснабжения.

Powercom разрабатывает, производит и обслуживает широкий спектр оборудования: от стабилизаторов напряжения и резервных ИБП для персональных компьютеров, до источников бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии для серверного, сетевого и прочего вычислительного и телекоммуникационного оборудования.

Кроме того, продуктовый портфель компании включает программно-аппаратные продукты, обеспечивающие контроль, управление и «мягкое» сворачивание операционных систем, создавая законченность и целостность своих корпоративных решений.

Система качества POWERCOM — это высокие обязательства перед потребителями (компанией пройдена сертификация по стандартам ISO9001 и ISO14001, все продукты прошли сертификацию EAC).