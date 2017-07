Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold (TPG-0750F-R)



Полная галерея наших фотографий этой модели Данная модель на сайте производителя Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold — представитель серии Toughpower Grand, выделяющийся наличием RGB-подсветки. В этой серии существуют аналогичные модели мощностью 650 и 850 Вт. Данная модель характеризуется наличием сертификата 80 Plus Gold. Упаковка блока питания представляет собой картонную коробку достаточной прочности с матовой полиграфией. В оформлении преобладают оттенки черного и оранжевого цветов. Корпус блока питания имеет матовое покрытие черного цвета с очень мелкой фактурой. Вентилятор установлен под штампованной решеткой, которая имеет заметно меньшую рабочую площадь, чем проволочная. Длина корпуса блока питания составляет 160 мм, что позволяет разместить его в любом полноразмерном корпусе. Блок питания оборудован двумя дополнительными органами управления, которые расположены на его наружной стороне. Квадратная кнопка переключает режимы работы подсветки, а двухпозиционная клавиша рядом предназначена для выбора режима охлаждения блока питания: гибридного или обычного. Характеристики Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины 12 вольт заявлено значение 750 ватт, что является отличным показателем для современных решений подобной мощности. Длина проводов и количество разъемов Модульные до основного разъема АТХ — 60 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 4 на 2 шнурах 4 pin Peripheral Connector 3 эргономичные 15 pin Serial ATA Connector 9 на 3 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1 через переходник Все без исключения провода являются модульными, то есть их можно снять, оставив лишь те, которые необходимы для конкретной системы. Длина проводов является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 60 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до разъема питания процессора — около 65 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно. Количество разъемов является вполне достаточным для системного блока среднего уровня, однако с учетом заявленной мощности хотелось бы видеть большее количество шнуров с разъемами SATA Power — порядка 4 шнуров с 2-5 разъемами на каждом. В данном случае шнуров три, и они одинаковые, что при использовании современных корпусов, у которых накопители, питающиеся от вышеуказанных разъемов, располагаются как на привычных местах около передней стенки шасси, так и на обратной стороне основания для системной платы, может оказаться не слишком удобным при большом количестве накопителей. Все разъемы на этих шнурах являются угловыми, что также не всегда может быть удобно. Однако в случае типовых конфигураций никаких проблем возникнуть не должно, так как набор разъемов вполне достаточен для систем со стандартным набором компонентов, а любой ненужный шнур можно снять. Схемотехника и система охлаждения Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности и имеет расширенный диапазон питающих напряжений от 100 до 240 вольт. Это обеспечивает устойчивость к понижению напряжения в электросети ниже нормативных значений. Основные полупроводниковые элементы установлены на двух компактных радиаторах с небольшим оребрением. Независимые источники +3.3VDC и 5VDC установлены на дочерней печатной плате и, по традиции, дополнительных теплоотводов не имеют — это вполне типично для блоков питания с активным охлаждением. В блоке питания установлены конденсаторы марок Nippon Chemi-Con и Rubycon, а также большое количество полимерных конденсаторов. Вентилятор, установленный в блоке питания, брендирован компанией Thermaltake, однако на нем имеется и маркировка завода-изготовителя. В данном случае перед нами продукт производства компании Hong Sheng — A1425L12S. Компания Thermaltake заявляет об использовании гидродинамического подшипника в вентиляторе данного источника питания. Подключение вентилятора выполнено двумя шнурами: один — стандартный четырехпроводный кабель в оплетке для вентилятора с ШИМ-управлением, второй — два провода в общей декоративной оплетке для регулирования подсветки. Вентилятор с такой же маркировкой мы уже встречали в блоке питания Thermaltake Toughpower DPS G RGB 750W Gold, который тестировали ранее. Данная модель относится к серии Riing, об особенностях которой можно прочитать в нашем обзоре. Тестирование блока питания Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП. Нагрузочная способность канала +3.3VDC не является высокой, других проблем выявлено не было Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения. Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне. Отклонения значений выходных напряжений от номинала КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают двух процентов во всем диапазоне мощности, что является отличным результатом. При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 2% по каналам +12VDC и +5VDC и 3% по каналу +3.3VDC. Впрочем, стоит отметить невысокую нагрузочную способность канала +3.3VDC в целом. Данная модель БП хорошо подходит для мощных современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC. Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении в пределах 3%. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании одного шнура питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать достаточно мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании двух шнуров питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 300 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через четыре разъема PCI-E В случае использования двух шнуров питания с двумя разъемами на каждом максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti в паре. Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Поскольку сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить с запасом. Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор для сокета Socket LGA1150/51 или даже Socket LGA2011-3, в том числе и с разгоном. Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания. Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность Экономичность модели находится на вполне адекватном уровне: на максимальной мощности БП рассеивает около 103,6 Вт, 60 Вт он рассеивает на мощности порядка 470 Вт, 100 Вт — на мощности около 720 Вт. Показатели не самые выдающие, но и далеко не самые худшие. На мощности 50 Вт блок питания рассеивает около 17,9 Вт. Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,049 0,2 STB 0,098 0,4 Zload 0,12 6,5 Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то и тут все весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в активном режиме — около 6,5 Вт. Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока Эффективность БП находится на уровне выше среднего. Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 88% в диапазоне мощности от 300 до 700 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 88,8% на мощности от 500 до 600 Вт включительно. Одновременно с этим, КПД на мощности 50 Вт составил около 73,6%. Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах. Пусковой ток, А 31,9 Значение сравнительно высокое, рассчитывать на работу с маломощными ИБП явно не стоит. Тепловой режим Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут Вентилятор в блоке питания Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold включается как при достижении пороговой температуры на термодатчике (температура конденсаторов составляла свыше 60 °C), так и при достижении выходной мощности около 190 Вт. Отключение вентилятора происходит предположительно по двухступенчатому алгоритму: при снижении мощности ниже целевого значения блок питания включает вентилятор по температуре, если ее значение выше целевого, т. е. находится на уровне 60-70 градусов, а если температура не достигла целевого значения, то вентилятор не включается. Если же вентилятор включился именно по температуре, то ее значение должно опуститься до уровня порядка 44 °C при выходной мощности менее 190 Вт, только после этого вентилятор выключится. Алгоритм сравнительно сложный и довольно необычный. Данное замечание касается работы блока питания в гибридном режиме, или, как его называет производитель, в режиме Smart Zero Fan, выключатель которого и находится на задней панели. В обычном режиме, когда режим Smart Zero Fan выключен, вентилятор вращается постоянно. Как можно заметить на графике, значения измеренной температуры совпадают в обоих режимах при мощности нагрузки 200 Вт и выше. При мощности менее 200 Вт значения температуры в гибридном режиме ожидаемо выше, так как вентилятор в этом случае останавливается. Тем не менее, особых претензий к термонагруженности блока питания при работе в типовых условиях у нас нет, так как измеренные значения температуры не превышают 60 градусов. Измерение уровня шума При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума. Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом. Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра При работе в диапазоне до 275 Вт включительно шум блока питания находится на очень низком уровне — в пределах 25 дБА с расстояния 0,35 метра. Включившийся вентилятор в данных режимах не ухудшит общую акустическую эргономику компьютера даже ночью. Для некоторых пользователей принципиально важным моментом является именно отсутствие вращающегося вентилятора в блоке питания, но это скорее психологический фактор. Небольшая разница в уровне шума на номиналах 50 и 125 Вт есть, то реально ее ощутить будет крайне сложно, особенно в собранном работающем компьютере. На мощности 350 Вт шум заметно повышается, и его уже можно трактовать лишь как пониженный (ниже среднетипичного уровня) для жилого помещения в дневное время суток. Такой уровень шума от работы БП будет малозаметен на фоне типичного шума в помещении в дневное время суток, особенно при эксплуатации данного блока питания в системах, не имеющих какой-либо звукошумовой оптимизации. В типичных бытовых условиях большинство пользователей оценивает устройства с подобной акустической эргономикой как относительно тихие. На мощности 500 Вт блок питания достигает порогового значения 40 дБА, подобный уровень шума можно считать очень высоким для жилого помещения в дневное время суток и приемлемым в случае офисного помещения. При работе на максимальной мощности шум очень высокий не только для жилого, но и для офисного помещения. Впрочем, вряд ли у кого-то получится действительно нагрузить так данный источник питания в жизни. Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 350 Вт, а при мощности нагрузки 275 Вт и менее уровень шума можно считать очень низким. Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра. На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором. В режиме ожидания шум электроники полностью отсутствует. Акустический шум электроники при работе на статичной мощности

с расстояния 0,04 метра В данном случае уровень шума электроники минимален — за исключением режима работы на максимальной мощности. Функционирование при повышенной температуре На финальном этапе тестовых испытаний мы решили проверить работу источника питания при повышенной температуре окружающего воздуха, которая составляла 40 градусов по шкале Цельсия. В ходе данного этапа тестирования производится нагрев помещения объемом около 8 кубических метров, после чего выполняется измерение температуры конденсаторов и уровня шума блока питания на двух номиналах: на максимальной мощности БП и на мощности 125 Вт. Уровень шума блока питания при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность, Вт Уровень шума, дБА Изменение, дБА Максимальная 49,5 1 125 Вт 46,5 22,5 Температура конденсаторов при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность, Вт Температура, °C Изменение, °C Максимальная 73 18 125 Вт 45 12 При работе на максимальной мощности заметно возросла температура, а уровень шума почти не изменился. При работе на мощности 125 Вт уровень шума значительно вырос, так блок питания включил вентилятор после перехода из режима максимальной мощности. Выключил он вентилятор только через продолжительное время и только после снижения температуры окружающего воздуха. Температура конденсаторов тоже заметно повысилась, достигнув значения в 45 градусов. Оценка потребительских качеств Потребительские качества Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold находятся на вполне достойном уровне. Характеристики не максимальные, но откровенно слабых мест у этой модели нет, хотя есть отдельные недостатки, которые типичны для большинства современных БП той же ценовой категории. Среди них можно отметить низкую нагрузочную способность канала +3.3VDC, высокий уровень шума на максимальной мощности, заметное увеличение термонагруженности при повышении температуры окружающего воздуха, не самое удачное расположение разъемов на проводах, а также не самую большую длину последних. В то же время блок питания имеет высокую нагрузочную способность канала +12VDC, невысокий уровень шума при мощности нагрузки до 350 Вт включительно, что позволяет собрать тихий игровой системный блок с видеокартой на одном из GPU старших серий, например на GTX 1080. Две топовые видеокарты данный БП также в состоянии обеспечить качественным питанием, но шум при такой нагрузке будет существенно выше. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с заявленным гидродинамическим подшипником. Итоги По итогам тестовых испытаний мы констатируем, что блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold представляет собой очень интересное решение, способное обеспечить питанием почти любую домашнюю систему. Данная модель вполне пригодна для сборки систем высокой мощности с любым десктопным процессором и двумя дискретными видеокартами. Возможно, кого-то заинтересует подсветка с выбором цвета и режима свечения или возможность работы этого источника питания в гибридном режиме охлаждения, хотя управление данными функциями реализовано не самым удобным образом. В целом, несмотря на принадлежность к серии Toughpower, модель не производит впечатления топового продукта, по потребительским качествам этот БП можно отнести к верхней части среднебюджетного сегмента. Средняя цена T-1725118114 Розничные предложения L-1725118114-10

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold:

Блок питания предоставлен на тест производителем





