Ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK

Самая тонкая 15-дюймовая игровая модель

О новой модели 15-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501V компания Asus объявила еще в начале июня в рамках выставки Computex 2017. Его уникальная особенность состоит в том, что на сегодняшний день это самый тонкий 15-дюймовый игровой ноутбук в мире. Причем «игровой» в данном случае — вовсе не маркетинговая уловка. В его тонком корпусе скрывается самая мощная (для ноутбуков) на сегодняшний день аппаратная конфигурация. Более того, при слабой системе охлаждения ноутбук с любой конфигурацией превратится в «хромоногого калеку», а разместить в тонком корпусе производительный процессор и видеокарту и обеспечить их эффективное охлаждение — это уже крайне сложная инженерная задача. И уникальность «Зефира» (Zephyrus в названии модели — не кондитерское изделие, а бог [западного] ветра в греческой мифологии) как раз и заключается в том, что в корпусе с максимальной толщиной всего 1,79 см удалось разместить четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080, обеспечив при этом эффективное охлаждение.

Казалось бы, зачем это вообще нужно? Какая разница, какой будет толщина корпуса у игровой модели ноутбука — 18 мм или 28 мм? Все же это не портативный ультрабук, такой ноутбук ориентирован совсем на другие сценарии использования. Наверное, дело не только в том, что это стильно и красиво (немаловажное достоинство для игровой модели). Важно еще и то, что компания Asus может себе это позволить. Заявить о себе, как о производителе, которому удалось создать самый тонкий игровой ноутбук — это дорогого стоит. Тут главное — быть первыми.

Итак, давайте поближе познакомимся с элитным ноутбуком Asus ROG Zephyrus GX501V.

Комплектация и упаковка

Ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501V поставляется в большой невзрачной картонной коробке черного цвета с ручкой.

Внутри нее, на распорках из вспененного полиэтилена, есть еще одна, уже более компактная коробка из прочного картона. И глядя на эту коробку, сразу понимаешь, что речь идет об элитной модели ноутбука.

Кроме самого ноутбука в комплект поставки входит адаптер питания мощностью 230 Вт (19,5 В; 11,8 A), проводная мышка серии ROG, переходник с USB-разъема на сетевой разъем RJ-45, отвертка и подставка для рук. Как видим, комплектация этого ноутбука, как и сам ноутбук, необычная.

Конфигурация ноутбука

Судя по информации на сайте производителя, конфигурация ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501V может быть различной. Отличия могут заключаться в модели процессора, объеме оперативной памяти, типе экрана и объеме подсистемы хранения данных.

У нас на тестировании была модель ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK следующей конфигурации:

Asus ROG Zephyrus GX501VIK Процессор Intel Core i7-7700HQ Чипсет Intel HM175 Оперативная память 16 ГБ DDR4-2400 Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5), дизайн Max-Q Экран 15,6 дюйма, 1920×1080, IPS, матовый, 120 Гц

(AUO B156HAN04.2) Звуковая подсистема Realtek ALC295 Накопитель 1×SSD 512 ГБ (Samsung MZVKW512HMJP, M.2 2280, PCIe 3.0 x4) Оптический привод нет Картовод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek USB (через переходник) Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Bluetooth Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) Type-A 4/0 USB 3.1 Type-C есть (Thunderbolt 3.0) HDMI есть (HDMI 2.0) Mini-DisplayPort 1.2 есть RJ-45 нет Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура с подсветкой и сенсорным блоком NumPad Тачпад двухкнопочный (совмещен с блоком NumPad) IP-телефония Веб-камера HD Микрофон есть Аккумулятор полимерный, 50 Вт·ч Габариты 379×262×17,9 мм (минимальная толщина — 16,9 мм) Масса без адаптера питания 2,26 кг Адаптер питания 230 Вт (19,5 В; 11,8 А) Операционная система Windows 10 (64-битная) Цена от 200 тысяч рублей на момент публикации обзора

Итак, основой ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,8 ГГц. Отметим, что ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501V может также комплектоваться процессором Intel Core i5-7300HQ.

Процессор Intel Core i7-7700HQ поддерживает технологию Hyper-Threading (что дает суммарно 8 потоков), размер его кэша L3 составляет 6 МБ, а расчетная мощность — 45 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630, однако в Asus ROG Zephyrus GX501VIK процессорное графическое ядро не используется, поскольку этот ноутбук поддерживает технологию Nvidia G-Sync, которая несовместима с технологией Nvidia Optimus (позволяющей переключаться между встроенной и дискретной графикой).

Дискретная же видеокарта в этом игровом ноутбуке — самая что ни на есть топовая: Nvidia GeForce GTX 1080 с 8 ГБ видеопамяти GDDR5. Видеокарта не совсем обычная, она имеет так называемый дизайн Max-Q. Напомним, что этот инновационный дизайн был разработан компанией Nvidia и анонсирован в рамках выставки Computex 2017. Именно дизайн Max-Q позволяет создавать игровые ноутбуки с топовыми видеокартами и толщиной корпуса менее 18 мм. Основная идея Max-Q заключается в том, чтобы снизить энергопотребление видеокарты без ощутимой потери производительности и обеспечить при этом эффективное охлаждение в рамках тонкого корпуса ноутбука. По данным компании Nvidia, в видеокартах GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q показатель TDP снижен со 150 до 90 Вт. Конечно, снижение TDP достигается в том числе и за счет снижения тактовой частоты GPU. В частности, у обычной видеокарты GeForce GTX 1080 базовая частота GPU составляет 1556 МГц, а частота в режиме Boost — 1733 МГц. В то же время, по данным утилиты TechPowerUp GPU-Z, у видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK базовая частота GPU составляет 1227 МГц, а частота в режиме Boost — 1366 МГц.

Как выяснилось в ходе тестирования, при стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) графический процессор работает на частоте 1392 МГц (то есть даже более высокой, чем предусмотрено режимом Boost), а видеопамять — на частоте 1251 МГц.

Отметим также, что в режиме стрессовой загрузки видеокарты энергопотребление GPU, по данным утилиты HWiNFO64, составляет примерно 110 Вт.

Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначен один слот. 8 ГБ памяти DDR4-2400 распаяны на системной плате.

В нашем случае в ноутбуке был установлен модуль памяти DDR4-2400 емкостью 8 ГБ (Samsung M471A1K43CB1-CRC). То есть всего в ноутбуке было 16 ГБ памяти DDR4-2400.

Максимальный объем памяти, который можно установить в ноутбук, составляет 24 ГБ (при использовании модуля емкостью 16 ГБ).

Подсистема хранения данных Asus ROG Zephyrus GX501VIK представляет собой SSD-накопитель Samsung MZVKW512HMJP объемом 512 ГБ. Этот накопитель имеет разъем M.2 и форм-фактор 2280, интерфейс PCIe 3.0 x4.

Заметим, что для накопителей в ноутбуке предусмотрен только один разъем M.2, то есть вариантов Asus ROG Zephyrus GX501VIK с двумя накопителями быть не может. Но объем накопителя может составлять не только 512 ГБ, но и 256 ГБ или 1 ТБ. Предусмотрена только установка накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 8265, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Подключение ноутбука к проводной сети возможно только через переходник USB — RJ-45 (имеющийся в комплекте), при этом будет использован гигабитный контроллер Realtek.

Аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK основана на HDA-кодеке Realtek ALC295. В корпусе ноутбука размещены два динамика, на рабочей поверхности слева и справа имеются декоративные сетки, прикрывающие эти динамики.

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном, а также несъемной полимерной аккумуляторной батареей емкостью 50 Вт·ч.

Внешний вид и эргономика корпуса

Одна из главных особенностей ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK заключается в его необычном дизайне. Он совсем не похож на другие ноутбуки Asus игровой серии ROG.

Как уже отмечалось, толщина корпуса этого ноутбука не превосходит 18 мм, а его масса составляет всего 2,26 кг. Правда, стоит добавить, что для длительной работы вам потребуется адаптер питания, масса которого (без провода) составляет 660 г, то есть масса комплекта из ноутбука и адаптера с силовым проводом составит уже почти 3 кг. И все-таки назвать этот ноутбук тяжелым нельзя.

Корпус Asus ROG Zephyrus GX501VIK выполнен из алюминия и пластика. Крышка ноутбука сверху выполнена из тонкого листа алюминия с черным анодированным покрытием, на ней красуется зеркальная эмблема игровой серии ROG.

Толщина крышки составляет всего 6 мм, и при такой толщине крышка достаточно жесткая: она почти не прогибается при нажатии и почти не изгибается.

Рабочая поверхность ноутбука также покрыта тонким листом алюминия матового черного цвета. Выглядит она очень необычно: клавиатура здесь смещена к переднему краю, а тачпад находится справа от клавиатуры, причем тачпад совмещен с сенсорным блоком NumPad. Верхняя часть рабочей поверхности имеет перфорированное покрытие с вентиляционными отверстиями. Более подробно о клавиатуре и тачпаде мы расскажем далее, а пока отметим лишь, что такое необычное расположение клавиатуры и тачпада все же не уникально. Когда-то мы рассматривали ноутбук MSI GT83VR 6RF Titan SLI с двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX 1080 и механической клавиатурой, и у него клавиатура тоже была смещена к переднему краю рабочей поверхности.

Такое нестандартное расположение клавиатуры позволяет обеспечить более эффективное охлаждение видеокарты в тонком корпусе, и это можно назвать составляющим элементом дизайна Max-Q. Вряд ли подобное расположение клавиатуры и тачпада можно назвать очень удобным, но это та жертва, на которую пришлось пойти ради тонкого корпуса.

Нижняя панель корпуса выполнена из обычного черного матового пластика. На нижней панели нет никаких вентиляционных отверстий, но есть прорезиненная полоска, которая обеспечивает устойчивое положение ноутбука на горизонтальной поверхности.

Когда мы первый раз открыли ноутбук, то решили, что нам достался бракованный вариант. Дело в том, что при открытии крышки ноутбука между нижней панелью и корпусом образуется довольно приличная по размерам щель. При закрытии крышки щель исчезает.

Присмотревшись более пристально, мы поняли, что это не брак, а конструктивное решение для улучшения эффективности охлаждения. При открытии крышки специальный механизм немного смещает нижнюю панель корпуса, в результате чего и образуется вентиляционный зазор. Во время работы этот вентиляционный зазор подсвечивается красным цветом слева и справа.

Рамка вокруг экрана сделана из черного матового пластика. С боков толщина рамки составляет составляет 16 мм, сверху — 23 мм, а снизу — 30 мм.

На верхней части рамки расположены веб-камера и отверстия двух микрофонов, а снизу — зеркальная надпись Republic Of Gamers.

Кнопка включения питания в ноутбуке расположена в верхнем правом углу рабочей поверхности.

Есть и стандартная для игровых ноутбуков Asus кнопка с эмблемой ROG, предназначенная для запуска приложения ROG Gaming Center. Эта кнопка расположена над тачпадом. Рядом с кнопкой ROG есть кнопка переключения тачпада в режим NumPad c сенсорными клавишами.

Миниатюрные светодиодные индикаторы состояния ноутбука расположены по центру в верхней части рабочей поверхности: там можно увидеть индикаторы питания, уровня заряда батареи и активности подсистемы хранения данных.

Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две шарнирных петли, которые расположены в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов.

На левом торце корпуса ноутбука расположены два порта USB 3.0 (Type-A), разъем HDMI, комбинированный аудиоразъем типа миниджек и разъем питания.

На правом торце корпуса имеется еще два порта USB 3.0 (Type-A), разъем USB 3.1 Type-С (Thunderbolt 3.0) и отверстие для кенсингтонского замка.

На заднем торце корпуса ноутбука расположены лишь вентиляционные отверстия для выдува горячего воздуха.

Возможности по разборке

Ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK можно разобрать, причем в комплект даже входит специальная отвертка.

Сняв нижнюю панель корпуса (для этого как раз и нужна комплектная отвертка), пользователь получит доступ только к вентиляторам системы охлаждения, чтобы продуть их пылесосом.

А вот для снятия верхней панели корпуса (вместе с клавиатурой) отвертка из комплекта не подойдет. Тут уже нужна другая отвертка, и придется немного повозиться. Но если все же снять эту панель, то можно получить доступ к SSD, слоту памяти, системе охлаждения, модулю Wi-Fi и аккумуляторной батарее.

Устройства ввода

Клавиатура

В ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK используется клавиатура мембранного типа с увеличенным расстоянием между клавишами.

Ход клавиш составляет 1 мм. Размер клавиш — 16×15 мм, а расстояние между ними — 3 мм.

Усилие нажатия на клавиши составляет 57 г, а остаточное усилие отщелкивания клавиши — 16 г.

Сами клавиши черного цвета, а символы на них — белого. Клавиатура имеет трехуровневую RGB-подсветку, которую можно настраивать с использованием приложения ROG Gaming Center. В том числе, можно задавать цвет подсветки и включать «эффект дыхания». Кроме того, есть возможность выделить отдельным цветом подсветки зону клавиш WASD и QWER.

Основание клавиатуры достаточно жесткое. При нажатии на клавиши оно если и прогибается, то совсем незначительно. Клавиатура очень тихая, клавиши при печати не издают клацающего звука. В качестве недостатка можно отметить тот факт, что клавиши слабо подпружинены и при печати почти не ощущается фиксация нажатия.

В целом, печатать на такой клавиатуре удобно, но есть и недостатки. Мы бы оценили ее как хорошую, но не отличную.

Тачпад

В ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK используется двухкнопочный тачпад, расположенный справа от клавиатуры. Сенсорная поверхность тачпада немного заглублена, ее размеры составляют 60×75 мм.

Тачпад может переключаться в режим NumPad с сенсорными кнопками, которые подсвечиваются красным цветом.

Звуковой тракт

Аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK основана на НDA-кодеке Realtek ALC295, а в корпусе ноутбука установлены два динамика. Субъективное тестирование встроенной акустики выявило, что при воспроизведении музыки ничего не дребезжит и нет металлических оттенков. Однако немного не хватает басов, да и максимальный уровень громкости мог бы быть и побольше. К примеру, при игре в танчики уровня громкости недостаточно, так что лучше использовать наушники. Претензии неожиданно есть к воспроизведению системных звуков Windows: все дребезжит и звучит просто ужасно. Так что системные звуки Windows нужно регулировать отдельно: либо выключать их совсем, либо уменьшать их громкость.

Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −88,8 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 89,1 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0041 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −82,9 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0088 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −89,6 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0097 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо

Экран

В ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK используется IPS-матрица AUO B156HAN04.2 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональный размер составляет 15,6 дюйма. Разрешение экрана — 1920×1080 точек, а частота кадровой развертки — 120 Гц, что очень актуально для игровых моделей. Кроме того, экран ноутбука поддерживает технологию G-Sync.

Матрица в ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения яркости. Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 284 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,12. Минимальная яркость экрана на белом фоне составляет 32 кд/м².

Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 284 кд/м² Минимальная яркость белого 32 кд/м² Гамма 2,12

Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK покрывает 84,5% пространства sRGB и 61,8% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 97,5% от объема sRGB и 67,2% от объема Adobe RGB. В принципе, это очень неплохой результат.

Светофильтры ЖК-матрицы здесь вполне типичные. Спектр зеленого и красного цвета немного перекрываются.

Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK стабильна по всей шкале серого и составляет примерно 6300 K.

Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого.

Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 6 по всей шкале серого (темные области можно не учитывать), что является хорошим результатом для данного класса экранов.

Углы обзора экрана ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK очень широкие, причем как горизонтальные, так и вертикальные, что присуще всем IPS-матрицам, кроме их бюджетных модификаций.

В целом, можно сказать, что экран ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK заслуживает высокой оценки.

Работа под нагрузкой

Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z.

При умеренной нагрузке процессора (тест Stress CPU утилиты AIDA64) тактовая частота ядер стабильна и составляет 3,4 ГГц.

Температура ядер процессора при этом достигает 66 °C, а мощность энергопотребления процессора составляет 24 Вт.

Если процессор загрузить в стрессовом режиме утилитой Prime95 (Small FFT), то частота ядер снижается до 3,2 ГГц. Это очень хороший результат: как правило, в ноутбуках с процессором Core i7-7700HQ в данном режиме загрузки частота процессора составляет 3,0 ГГц.

Температура ядер процессора в таком режиме стабилизируется на уровне 80 °C, а мощность энергопотребления составляет 45 Вт. Опять-таки, это лучший результат, который нам доводилось видеть. Обычно в таком режиме загрузки температура близка к критическому значению (95 °C) и может наблюдаться троттлинг.

При одновременной стрессовой загрузке процессора (Prime95) и видеокарты (FurMark) тактовая частота ядер процессора снижается до 3,1 ГГц. Температура ядер процессора достигает 95 °C, а мощность энергопотребления постепенно снижается до 38 Вт (по всей видимости, за счет эффекта троттлинга).

В целом, можем признать систему охлаждения в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK очень эффективной. Что же касается режима одновременной стрессовой загрузки видеокарты и процессора, то на практике такая нагрузка недостижима.

Производительность накопителя

Как уже отмечалось, в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK установлен только один накопитель: SSD Samsung MZVKW512HMJP с разъемом M.2 и интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Утилита ATTO Disk Benchmark определяет его максимальную скорость последовательного чтения на уровне 3300 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 1700 МБ/с. Это очень высокие результаты даже для накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Примерно аналогичные результаты демонстрирует и утилита CrystalDiskMark.

Уровень шума

Как уже отмечалось, в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK используется очень эффективная система охлаждения, которая получила маркетинговое название Active Aerodynamic System (AAS). Конечно же, интересно, насколько шумной является эта система охлаждения. Вообще, дизайн Max-Q, о котором мы говорили выше, предусматривает, что уровень шума ноутбука не должен превышать 40 дБ. Посмотрим, так ли это.

Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, а чувствительный микрофон располагался относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя.

Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет всего 20 дБА. Это очень тихо, услышать ноутбук в таком режиме нельзя. Можно сказать, что шум в данном случае сливается с уровнем фона.

В режиме стрессовой загрузки видеокарты с использованием утилиты FurMark уровень шума составляет 41 дБА. Точно такой же уровень шума будет и в случае стрессовой загрузки процессора (утилита Prime95 тест Small FFT). Это уже высокий уровень шума, в таком режиме ноутбук будет выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении.

В режиме одновременной стрессовой загрузки процессора и видеокарты уровень шума составляет уже 44 дБА.

Сценарий нагрузки Уровень шума Уровень фона 17 дБА Режим простоя 20 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 41 дБА Стрессовая загрузка процессора 41 дБА Стрессовая загрузка видеокарты и процессоры 44 дБА

Нельзя сказать, что это очень тихий игровой ноутбук — встречались нам и более тихие (правда, не с такой мощной видеокартой). В частности, 15-дюймовые ноутбуки MSI GE63VR 7RF Raider (видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070) и Asus ROG Strix GL502VMK (видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060) немного потише:

Сценарий нагрузки Asus ROG Zephyrus GX501VIK MSI GE63VR 7RF Raider Asus ROG Strix GL502VMK Режим простоя 20 дБА 22 дБА 26 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 41 дБА 38 дБА 34 дБА Стрессовая загрузка процессора 41 дБА 41 дБА 39 дБА Стрессовая загрузка видеокарты и процессоры 44 дБА 42 дБА 40 дБА

В целом, ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK можно отнести к категории средних по уровню шума устройств.

Время работы от батареи

Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м². В варианте ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK это соответствует 27% яркости. Напомним также, что в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK нет возможности использования процессорного графического ядра, всегда используется только дискретная видеокарта.

Результаты тестирования следующие:

Сценарий нагрузки Время работы Работа с текстом 3 ч. 34 мин. Просмотр видео 2 ч. 38 мин.

Как видим, время автономной работы ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK очень скромное.

Исследование производительности

Для оценки производительности ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK мы использовали нашу методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017.

Для наглядности мы добавили в таблицу результаты тестирования 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K c очень схожей конфигурацией, а также 15-дюймового ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK. Основные характеристики сравниваемых ноутбуков приведены в таблице:

Ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK MSI GE63VR 7RF Raider 4K Asus ROG Strix GL502VMK Процессор Intel Core i7-7700HQ Intel Core i7-7700HQ Intel Core i7-7700HQ Чипсет Intel HM175 Intel HM175 Intel HM175 Оперативная память 16 ГБ DDR4-2400 32 ГБ DDR4-2400 12 ГБ DDR4-2400 Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5), Max-Q Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5) Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) Экран 15,6 дюйма,

1920×1080 15,6 дюйма,

3840×2160 15,6 дюйма,

1920×1080 Накопитель 1×SSD 512 ГБ (PCIe 3.0 x4) 1×SSD 512 ГБ (SATA600)

1×HDD 1 ТБ 1×SSD 128 ГБ (SATA600)

1×HDD 1 ТБ Габариты 379×262×17,9 мм 383×260×27,5 мм 391×268×28 мм Масса без адаптера питания 2,26 кг 2,39 кг 2,2 кг Адаптер питания 230 Вт 230 Вт 180 Вт

Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%.

Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Asus ROG Zephyrus GX501VIK MSI GE63VR 7RF Raider 4K Asus ROG Strix GL502VMK Видеоконвертирование, баллы 100 83,86±0,17 82,1±0,5 83,4±0,6 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 126,0±0,5 128,3±1,5 127,0±1,8 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 122,90±0,05 125,9±0,3 123,27±0,14 Рендеринг, баллы 100 83,7±0,3 82,30±0,15 83,2±0,4 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 164,0±0,4 166,4±0,7 164,4±0,5 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 302,0±2,5 307,0±0,5 306,0±2,1 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 265,3±2,2 270,4±0,8 266±3 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 87,4±0,5 86,4±0,6 86,8±0,4 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 128,9±0,4 129,54±0,22 131,2±0,4 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 418,0±2,5 417,7±1,4 422,8±1,6 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0,4 219±5 211±6 217±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 670,8±1,7 676,3±1,5 676,2±1,2 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 293,3±1,4 317±7 294,2±0,6 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 80,8±1,1 82,6±1,0 76,1±0,5 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 531±5 531±6 533,3±1,9 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 295,6±0,6 289±9 311±4 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 364±14 349±5 413±8 Распознавание текста, баллы 100 81,8±0,4 81,4±0,7 82,0±0,5 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 540,7±2,4 543±5 540±3 Архивирование, баллы 100 80,8±0,4 86,4±0,8 80,0±0,4 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 113,4±1,1 106,1±1,0 114,6±0,6 Научные расчеты, баллы 100 85,9±0,9 84,2±1,8 84,6±0,6 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 462,5±1,1 460±3 487±3 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 278,3±1,8 284±8 280,3±2,1 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 35,7±1,7 36±4 35,9±1,2 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 141,8±1,6 148±3 143,8±0,7 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 298±4 302±4 298±3 Скорость файловых операций, баллы 100 193±4 98,5±1,3 52,77±0,21 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 35,7±1,4 66,6±2,1 158,6±1,1 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 45,3±0,7 70,5±0,8 105,5±0,6 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 15,9±0,6 41,1±0,8 74,9±0,6 Интегральный результат CPU, баллы 100 83,4±0,25 83,6±0,4 82,22±0,19 Интегральный результат Storage, баллы 100 193±4 98,5±1,3 52,77±0,21 Интегральный результат производительности, баллы 100 107,3±0,6 87,8±0,4 71,98±0,15

По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 16,6%, а по интегральному результату с учетом тестов, зависящих от системного накопителя, опережает референсную систему на 7%. Это очень высокий результат.

Что же касается сравнения производительности ноутбуков Asus ROG Zephyrus GX501VIK, MSI GE63VR 7RF Raider 4K и Asus ROG Strix GL502VMK, то в процессорных тестах все они демонстрируют почти одинаковые результаты, что вполне логично, поскольку в этих ноутбуках используются одинаковые процессоры. А вот по общему интегральному результату ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK лидирует. Собственно, так и должно быть, поскольку в нем установлен очень производительный SSD-накопитель.

В целом, по интегральному результат производительности ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK можно отнести к категории высокопроизводительных устройств. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений.

Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK в играх. Тестирование проводилось в «родном» разрешении его экрана 1920×1080 в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 385.41. В настройках видеодрайвера принудительно отключалась технология G-Sync. Результаты тестирования следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 114,86±0,23 115,36±0,11 Battlefield 1 46±3 194±3 Deus Ex: Mankind Divided 19,16±0,09 123±8 Ashes of the Singularity 52,17±1,1 67,2±2,1 Far Cry Primal 88,5±1,1 113,6±0,4 Rise of the Tomb Raider 58,2±0,2 170±4 F1 2016 100±6 118±3 Hitman (2016) 52±4 177,0±2,3 Total War: Warhammer 45,3±0,7 237,4±1,3 Dark Souls III 59,73±0,18 59,59±0,24 The Elder Scrolls V: Skyrim 60,00±0,01 60,00±0,01

Как видно по результатам тестирования, при разрешении 1920×1080 во все игры можно комфортно (со скоростью более 40 FPS) играть при настройках на максимальное качество. Единственное исключение составляет игра Deus Ex: Mankind Divided, которая при настройках на максимальное качество выдает результат в 19 FPS. Однако дело тут в специфических настройках этой игры в максимальном режиме, которые в принципе не позволяют получить высокий результат ан сегодняшних видеокартах, даже топовых. В то же время, если немного скорректировать настройки этой игры, то можно добиться комфортной скорости без заметного ухудшения качества отображения.

В целом, ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK можно отнести к производительным игровым решениям.

В некоторых источниках можно встретить утверждение, что видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q за счет урезанных частот обеспечивает такой же уровень производительности, как мобильная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 (без Max-Q). В этом свете становится особенно интересно сравнить результаты тестирования в играх ноутбуков Asus ROG Zephyrus GX501VIK и MSI GE63VR 7RF Raider 4K: в последнем как раз и используется Nvidia GeForce GTX 1070. На основании данных утилиты TechPowerUp GPU-Z, у Nvidia GeForce GTX 1070 частота GPU действительно заметно выше.

Но что означает на практике? Далее мы приводим результаты сравнительного тестирования в играх ноутбуков Asus ROG Zephyrus GX501VIK и MSI GE63VR 7RF Raider 4K при разрешении 1920×1080 в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. Кроме того, мы также добавили результаты тестирования ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060.

Как видим, в тех играх, где результат не ограничивается самой игрой (World of Tanks, Dark Souls III, The Elder Scrolls V: Skyrim), видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q обеспечивает более высокий уровень производительности в сравнении с Nvidia GeForce GTX 1070 и, тем более, в сравнении с Nvidia GeForce GTX 1060. Конечно, в сравнении с обычной мобильной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080 производительность видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q будет немного ниже, но у нас не было под рукой подходящего ноутбука или его результатов, чтобы оценить разницу. В любом случае можно утверждать, что Nvidia GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q обеспечивает производительность ниже, чем Nvidia GeForce GTX 1080, но выше, чем Nvidia GeForce GTX 1070.

Выводы

К несомненным достоинствам Asus ROG Zephyrus GX501VIK можно отнести очень стильный дизайн, хороший экран и высокую производительность. И еще раз отметим, что это самый тонкий среди производительных игровых 15-дюймовых ноутбуков.

Несмотря на то, что компания Asus объявила о начале продаж ноутбука Asus ROG Zephyrus GX501VIK еще в конце июня, на момент написания обзора этот ноутбук еще только-только появился в продаже в России. На момент публикации обзора его розничная стоимость в немногочисленных предложениях составляла от 200 тысяч рублей. Для сравнения отметим, что упоминавшийся в тексте ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider с разрешением экрана 1920×1080 (без «4K» в названии) и SSD объемом 256 ГБ стоит 143 тысячи рублей, а ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK с SSD объемом 256 ГБ стоит 110 тысяч рублей. Учитывая, что в ноутбуке Asus ROG Zephyrus GX501VIK более емкий и производительный SSD, а также более мощная видеокарта, его более высокая стоимость в принципе оправдана.

За эксклюзивный дизайн и высокий уровень производительности мы решили присудить ноутбуку Asus ROG Zephyrus GX501VIK нашу редакционную награду Original Design.