Обновленная модель игрового ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK

Компания Asus выпустила обновленную модель тонкого 15-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Strix GL502VMК на процессоре Intel Core 7-го поколения (ранее ноутбуки Asus ROG Strix GL502VM поставлялись на процессоре Intel Core 6-го поколения). Вообще, в название моделей ноутбуков Asus на процессоре Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) принято добавлять букву «K», то есть в нашем случае получится Asus ROG Strix GL502VMK, однако в продаже обновленные ноутбуки встречаются и под прежним названием Asus ROG Strix GL502VM.

В этой статье мы детально рассмотрим все особенности обновленной модели.

Комплектация и упаковка

Ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета с ручкой.

Кроме самого ноутбука в комплект поставки входит краткое руководство пользователя, гарантийный талон и адаптер питания мощностью 180 Вт (19,5 В; 9,23 A).

Конфигурация ноутбука

Конфигурация ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK может быть различной. Отличия могут заключаться в модели процессора, объеме оперативной памяти, типе и разрешении экрана и конфигурации подсистемы хранения данных.

У нас на тестировании была модель ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK следующей конфигурации:

Asus ROG Strix GL502VMK Процессор Intel Core i7-7700HQ Чипсет Intel HM175 Оперативная память 12 ГБ DDR4-2400 Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) Экран 15,6 дюйма, 1920×1080, матовый, AH-IPS

(LG Philips LP156WF6-SPB6) Звуковая подсистема Realtek ALC255 Накопитель 1×SSD 128 ГБ (SanDisk SD8SNAT-128G-1002, M.2 2280, SATA600)

1×HDD 1 ТБ (Toshiba MQ01ABD100, 5400 об/мин, SATA600) Оптический привод нет Картовод SD (XC/HC) Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek RTL8168/8111 Беспроводная сеть Qualcomm Atheros QCA9377 Bluetooth Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) Type-A 3/0 USB 3.1 Type-C есть (Thunderbolt 3.0) HDMI есть Mini-DisplayPort 1.2 есть RJ-45 есть Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура с подсветкой и блоком NumPad Тачпад кликпад IP-телефония Веб-камера HD Микрофон есть Аккумулятор литий-ионный, 64 Вт·ч (4110 мА·ч) Габариты 391×268×28 мм Масса без адаптера питания 2,2 кг Адаптер питания 180 Вт (19,5 В; 9,23 А) Операционная система Windows 10 (64-битная) Средняя цена T-1729297244 Розничные предложения L-1729297244-10

Итак, основой ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,8 ГГц.

Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading (что дает суммарно 8 ядер), размер его кэша L3 составляет 6 МБ, а расчетная мощность — 45 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630. Однако в варианте ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK это графическое ядро не используется, поскольку ноутбук поддерживает технологию Nvidia G-Sync, которая несовместима с технологией Nvidia Optimus. В итоге в ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK можно использовать лишь дискретную видеокарту.

В ноутбуке установлена (распаяна на плате) видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5.

Как выяснилось в ходе тестирования, при стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) графический процессор работает на частоте 1443 МГц, а видеопамять — на частоте 2003 МГц.

Учитывая, что для видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 частота GPU в режиме Boost составляет 1671 МГц, а номинальная частота — 1405 МГц, результат в 1443 МГц — это совсем неплохо.

Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначен один слот. Еще 8 ГБ памяти DDR4-2400 распаяно на системной плате.

В нашем случае в ноутбуке был установлен модуль памяти DDR4-2400 емкостью 4 ГБ (AData AO1P24HC4R1-BSIS). Таким образом, всего в ноутбуке было 12 ГБ памяти DDR4-2400.

Подсистема хранения данных в ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK представляет собой комбинацию двух накопителей: SSD-накопителя SanDisk SD8SNAT-128G-1002 объемом 128 ГБ и 2,5-дюймового HDD Toshiba MQ01ABD100 объемом 1 ТБ.

SSD-накопитель SanDisk SD8SNAT-128G-1002 имеет разъем M.2, форм-фактор 2280, интерфейс SATA 6 Гбит/с.

Вообще, в ноутбуке имеется одно место для установки 2,5-дюймового SATA-накопителя и один разъем M.2 с ключом типа M, который поддерживает накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA. Так что в Asus ROG Strix GL502VMK могут устанавливаться и более скоростные SSD-накопители с разъемом M.2.

Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Qualcomm Atheros QCA9377, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе пары контроллеров Realtek RTL8168/8111.

Аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK основана на HDA-кодеке Realtek ALC255. В корпусе ноутбука размещено два динамика, они выведены прямо на рабочую поверхность слева и справа в ее нижней части и прикрыты декоративными сетками ярко-красного цвета.

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном, а также несъемной литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 64 Вт·ч (4110 мА·ч).

Внешний вид и эргономика корпуса

Дизайн корпуса ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK можно назвать классическим для серии Asus ROG Strix. Фактически, это немного уменьшенная копия ноутбука Asus ROG Strix GL702VM.

На сайте производителя утверждается, что габаритные размеры корпуса ноутбука составляют 390×266×23,5 мм. Видимо, чтобы получить такие результаты измерения, нужна специальная китайская линейка. Если же пользоваться правильными измерительными инструментами, то габаритные размеры корпуса составят 391×268×28 мм.

Корпус ноутбука выполнен из металла и пластика. Крышка сверху выполнена из тонкого листа алюминия черного цвета.

На крышке красуется эмблема игровой серии ROG красно-оранжевого цвета и имеются декоративные вставки в виде тонких полосок такого же цвета. И декоративные полоски, и эмблема ROG подсвечиваются во время работы ноутбука.

Толщина крышки составляет всего 7 мм. С одной стороны, смотрится это стильно, но с другой, жесткость крышки оставляет желать лучшего: она прогибается при нажатии и изгибается.

Сказать, из чего выполнена рабочая поверхность ноутбука, обрамляющая клавиатуру и тачпад, довольно сложно. То ли это черный пластик, стилизованный под шлифованный металл, то ли это действительно лист алюминия. Недостаток рабочей поверхности в том, что она очень быстро пачкается, то есть на ней остаются потожировые следы от рук.

Остальной корпус выполнен из обычного черного матового пластика.

На нижней панели корпуса имеются вентиляционные отверстия. Прорезиненные ножки, которые обеспечивают устойчивое положение ноутбука на горизонтальной поверхности, тоже имеют оранжево-красный цвет.

Рамка вокруг экрана довольно большая, что по сегодняшним меркам смотрится архаично. С боков ее толщина составляет 20 мм, сверху — 25 мм, а снизу — 30 мм.

На верхней части рамки расположена веб-камера и отверстия двух микрофонов, а снизу — зеркальная надпись Asus.

Кнопка включения питания в ноутбуке расположена в верхнем правом углу клавиатуры в зоне NumPad.

Есть здесь и стандартная для игровых ноутбуков Asus кнопка с эмблемой ROG, предназначенная для запуска приложения ROG Gaming Center. Эта кнопка тоже расположена в зоне NumPad. ROG Gaming Center представляет собой единый интерфейс для множества других утилит и функций. В том числе, можно просматривать общую информацию о системе.

Светодиодные индикаторы состояния ноутбука вынесены на переднюю грань корпуса: это индикатор питания, уровня заряда батареи, активности подсистемы хранения данных.

Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две шарнирных петли, которые расположены в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов.

На левом торце корпуса ноутбука расположены порт USB 3.0 (Type-A), разъем HDMI, разъем Mini-DisplayPort, разъем USB 3.1 Type-С (Thunderbolt 3.0), разъем RJ-45 и разъем питания.

На правом торце имеется еще два порта USB 3.0, комбинированный аудиоразъем типа миниджек, слот для карт памяти и отверстие для кенсингтонского замка.

На заднем торце корпуса ноутбука расположены лишь вентиляционные отверстия для выдува горячего воздуха.

Возможности по разборке

Ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK можно легко разобрать, для чего нужно снять нижнюю панель корпуса, открутив несколько винтиков. После этого можно получить доступ к HDD, SSD, слоту памяти, системе охлаждения, модулю Wi-Fi и аккумуляторной батарее.

Устройства ввода

Клавиатура

В ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK используется клавиатура мембранного типа с увеличенным расстоянием между клавишами.

Ход клавиш составляет 2 мм. Размер клавиш стандартный (15×15 мм), а расстояние между ними — 3,5 мм.

Сами клавиши черного цвета, а символы на них — красного. Клавиатура имеет трехуровневую подсветку красного цвета, что типично для ноутбуков серии ROG. Зона игровых клавиш WASD выделена. Эти клавиши, наоборот, имеют красно-оранжевый цвет, а символы на них черные.

Основание клавиатуры достаточно жесткое. При нажатии на клавиши оно если и прогибается, то совсем незначительно.

Клавиатура очень тихая, клавиши при печати не издают клацающего звука. В качестве недостатка можно отметить тот факт, что клавиши слабо подпружинены и при печати почти не ощущается фиксация нажатия.

В целом, печатать на такой клавиатуре удобно, но есть и недостатки. Мы бы оценили эту клавиатуру как хорошую, но не отличную.

Тачпад

В ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK используется кликпад с имитацией нажатия на клавиши. Размеры его сенсорной поверхности составляют 103×71 мм.

Сенсорная поверхность кликпада немного заглублена и отделена от рабочей поверхности красной каймой. Работать с тачпадом очень удобно.

Звуковой тракт

Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK основана на НDA-кодеке Realtek ALC255, а в корпусе ноутбука установлены два динамика.

Субъективное тестирование встроенной акустики выявило, что при максимальном уровне громкости ничего не дребезжит и нет металлических оттенков при воспроизведении высоких тонов. Однако сам максимальный уровень мог бы быть и погромче. Звук, воспроизводимый встроенной акустикой, насыщенный. Единственный минус — басов не хватает. В наушниках воспроизведение звука значительно лучше.

Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Отлично». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −90,4 Очень хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 90,8 Очень хорошо Гармонические искажения, % 0,0026 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −83,4 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0079 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −89,4 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0076 Отлично Общая оценка Отлично

Экран

В ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK используется IPS-матрица LG Philips LP156WF6-SPB6 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональный размер составляет 15,6 дюйма. Разрешение экрана — 1920×1080 точек.

Матрица в ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения яркости.

В соответствии со спецификацией, матрица имеет максимальную яркость 300 кд/м², время реакции пиксела (суммарное время включения и выключения) составляет 25 мс, а уровень контраста — 700:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют по 80° по методике CR≥10

Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 293 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,05. Минимальная яркость экрана на белом фоне составляет 34 кд/м².

Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 293 кд/м² Минимальная яркость белого 34 кд/м² Гамма 2,05

Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK покрывает 85,1% пространства sRGB и 62,2% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 98,0% от объема sRGB и 67,5% от объема Adobe RGB. В принципе, это очень неплохой результат.

Светофильтры ЖК-матрицы не очень хорошо выделяют спектры основных цветов. Спектры зеленого и красного цветов сильно перекрываются, да и сам спектр не очень широкий.

Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK стабильна по всей шкале серого и составляет примерно 6700 K.

Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого.

Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 1 по всей шкале серого (темные области можно не учитывать), что является отличным результатом для данного класса экранов.

Углы обзора экрана ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK очень широкие, причем как горизонтальные, так и вертикальные, что присуще всем IPS-матрицам.

В целом, можно сказать, что экран ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK заслуживает высокой оценки.

Работа под нагрузкой

Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z.

При умеренной нагрузке процессора (тест Stress CPU утилиты AIDA64) тактовая частота ядер стабильна и составляет 3,4 ГГц.

Температура ядер процессора при этом достигает 70 °C, а мощность энергопотребления процессора — 24 Вт.

Если процессор загрузить в стрессовом режиме утилитой Prime95 (Small FFT), то частота ядер снижается до 3,0 ГГц.

Температура ядер процессора при этом составляет 84 °C, а мощность энергопотребления стабилизируется на уровне 45 Вт.

При одновременной стрессовой загрузке процессора (Prime95) и видеокарты (FurMark) тактовая частота ядер процессора снижается до 2,8 ГГц. Температура ядер процессора достигает 95 °C, а мощность энергопотребления постепенно снижается до 35 Вт (по всей видимости, за счет эффекта троттлинга).

Производительность накопителя

Как уже отмечалось, подсистема хранения данных ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK представляет собой комбинацию SSD-накопителя SanDisk SD8SNAT-128G-1002 с разъемом M.2 и 2,5-дюймового HDD Toshiba MQ01ABD100. Интерес представляют, в первую очередь, скоростные характеристики SSD, который используется в качестве системного накопителя.

Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость его последовательного чтения на уровне 530 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 180 МБ/с. Для накопителя с SATA-интерфейсом и разъемом M.2 скорость чтения типичная, а вот скорость записи довольно низкая.

Приведем также результаты тестирования популярными утилитами CrystalDiskMark и AS-SSD.

Уровень шума

Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, а чувствительный микрофон располагался относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя.

Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 26 дБА. Это низкий уровень шума, он едва превышает уровень естественного фона днем в офисе, и «услышать» ноутбук в таком режиме почти невозможно.

В режиме стрессовой загрузки видеокарты с использованием утилиты FurMark уровень шума составляет 34 дБА. Это средний уровень шума. В таком режиме ноутбук будет слышно, но только в тихом помещении.

В режиме стрессовой загрузки процессора с использованием утилиты Prime95 (Small FFT) уровень шума составляет 39 дБА. Почти такой же уровень шума будет, если загрузить в стрессовом режиме и процессор, и видеокарту. Это уже высокий уровень шума, в таком режиме ноутбук будет выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении.

Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 26 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 34 дБА Стрессовая загрузка процессора 39 дБА Стрессовая загрузка видеокарты и процессоры 40 дБА

В целом, ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK можно отнести к категории средних по уровню шума устройств.

Время работы от батареи

Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м². В варианте ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK это соответствует 24% яркости. Напомним также, что в ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK нет возможности использования процессорного графического ядра — всегда задействуется дискретная видеокарта.

Результаты тестирования следующие:

Сценарий нагрузки Время работы Работа с текстом 4 ч. 22 мин. Просмотр видео 2 ч. 20 мин.

Как видим, время автономной работы ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK довольно скромное.

Исследование производительности

Для оценки производительности ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK мы использовали нашу методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017.

Для наглядности мы добавили в таблицу результаты тестирования 17-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Strix GL702VM c очень схожей конфигурацией.

Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%.

Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Asus ROG Strix GL702VM Asus ROG Strix GL502VMK Видеоконвертирование, баллы 100 78,8±0,6 83,4±0,6 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 132,4±1,9 127,0±1,8 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 132,4±0,7 123,3±0,2 Рендеринг, баллы 100 78,3±0,3 83,2±0,4 POV-Ray 3.7, с 138,1±0,3 176,2±1,2 164,4±0,5 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 320,2±1,0 306,0±2,1 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 283,8±1,4 266±3 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 82,9±0,5 86,8±0,4 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 143,9±0,8 131,2±0,4 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 467,6±2,6 422,8±1,6 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187±1 224±6 217±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 682,4±2,6 676,2±1,2 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 293,6±0,7 294,2±0,6 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 81,5±0,5 76,1±0,5 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 538±5 533,3±1,9 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 293±3 311±4 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 353±4 413±8 Распознавание текста, баллы 100 82,8±0,9 82,0±0,5 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 534±5 540±3 Архивирование, баллы 100 82,81±0,17 80,0±0,4 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 110,67±0,23 114,6±0,6 Научные расчеты, баллы 100 85,1±1,4 84,6±0,6 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 465±4 487±3 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 297,0±1,1 280,3±2,1 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 35,8±2,9 35,9±1,2 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 142,4±1,1 143,8±0,7 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 289,2±1,0 298±3 Скорость файловых операций, баллы 100 118,7±2,4 52,77±0,21 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 60,5±2,8 158,6±1,1 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 46,0±1,7 105,5±0,6 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 39,6±0,5 74,9±0,6 Интегральный результат CPU, баллы 100 81,74±0,27 82,22±0,19 Интегральный результат Storage, баллы 100 118,7±2,4 52,77±0,21 Интегральный результат производительности, баллы 100 91,4±0,6 71,98±0,15

По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 17,8%, а по интегральному результату производительности (с учетом тестов, зависящих от системного накопителя) — на 28%. Это хороший результат, однако если бы SSD-накопитель в ноутбуке Asus ROG Strix GL502VMK был чуть более производительным, результат был бы еще лучше. Вообще, SSD-накопитель SanDisk SD8SNAT-128G-1002 с довольно низкой для современного SSD скоростью записи является наиболее узким местом в аппаратной конфигурации ноутбука.

В целом, по интегральному результат производительности ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK можно отнести к категории высокопроизводительных устройств. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений.

Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK в играх. Тестирование проводилось при разрешении 1920×1080 и в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество.

При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 384.94, в настройках видеодрайвера принудительно отключалась технология G-Sync. Мы провели также тестирование и при активированной технологии G-Sync, однако результаты этого тестирования не приводим, поскольку при настройке на максимальное качество результаты тестирования в режимах с G-Sync и без нее не отличаются друг от друга, а в режимах настройки на минимальное качество активация режима G-Sync приводит к ограничению результата на уровне 60 FPS лишь в некоторых играх.

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 110,15±0,19 114,93±0,23 Battlefield 1 27,0±0,6 174±6 Deus Ex: Mankind Divided 11,14±0,03 79±3 Ashes of the Singularity 32,7±2,0 56±5 Far Cry Primal 56,8±0,4 100,3±1,2 Rise of the Tomb Raider 33,6±1,3 140,3±1,2 F1 2016 57±6 80±3 Hitman (2016) 59,7±0,9 116±3 Total War: Warhammer 36,6±0,7 141,3±1,3 Dark Souls III 59,64±0,06 59,7±0,18 The Elder Scrolls V: Skyrim 59,50±0,07 59,62±0,07

Как видно по результатам тестирования, при разрешении 1920×1080 во все игры можно комфортно (со скоростью более 40 FPS) играть при настройках на минимальное качество, а примерно половина игр из нашего набора обеспечивает комфортный уровень игры и при настройках на максимальное качество. Таким образом, немного корректируя настройки игр, можно добиться комфортной скорости без существенного ухудшения качества отображения при разрешении 1920×1080.

Вообще, для видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 разрешение экрана 1920×1080 можно считать оптимальным для игр, более высокое разрешение эта видеокарта в играх уже не вытянет при настройках на максимальное качество.

В целом, ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK можно отнести к игровым решениям среднего уровня (ближе к верхней границе).

Выводы

К несомненным достоинствам ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK можно отнести стильный дизайн, хороший экран, удобную клавиатуру и тачпад. Все это сочетается с высокой производительностью. Разрешение экрана 1920×1080 является оптимальным для аппаратной конфигурации этого ноутбука, если использовать его именно как игровое решение.

Вообще, ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK можно рассматривать как немного уменьшенную копию 17-дюймового ноутбука Asus ROG Strix GL702VM. У него практически такой же корпус, да и аппаратная конфигурация почти такая же. И хотя ноутбук Asus ROG Strix GL702VM — это 17-дюймовая модель, а Asus ROG Strix GL502VMK — 15-дюймовая, разница в их габаритных размерах почти незаметна: по ширине корпуса эти ноутбуки отличаются всего на 2,5 см, а по глубине — меньше чем на 2 см. Все дело в том, что у ноутбука Asus ROG Strix GL702VM рамка экрана очень тонкая и для 17-дюймовой модели корпус очень компактный. А у ноутбука Asus ROG Strix GL502VMK, наоборот, очень широкая рамка экрана и довольно большой корпус для 15-дюймовой модели.

На момент публикации статьи ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK в описанной нами конфигурации стоил немного дешевле 100 тысяч рублей, а с более емким SSD на 256 ГБ — немного дороже тех же 100 тысяч. Есть конфигурации этого ноутбука попроще и дешевле. Например, модель с процессором Core i5-7300HQ, 8 ГБ памяти, SSD емкостью 128 ГБ и без предустановленной операционной системы стоит около 80 тысяч рублей.