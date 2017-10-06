Игровой ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K

В начале июля компания MSI представила несколько новых моделей игровых ноутбуков серии GE. В частности, был анонсирован 15-дюймовый ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K на процессоре Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) c обновленным (для серии GE) дизайном. В этой статье мы детально рассмотрим все особенности данной модели.

Комплектация и упаковка

Ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K поставляется в средней по размерам картонной коробке черного цвета с ручкой.

Кроме самого ноутбука в комплект поставки входит краткое руководство пользователя, гарантийный талон на 2 года, DVD-диск с Касперским и адаптер питания мощностью 230 Вт (19,5 В; 11,8 A).

Конфигурация ноутбука

Конфигурация ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K может быть различной. Отличия могут заключаться в модели процессора, объеме оперативной памяти и конфигурации подсистемы хранения данных. У нас на тестировании была модель ноутбука MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K следующей конфигурации:

MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K Процессор Intel Core i7-7700HQ Чипсет Intel HM175 Оперативная память 32 ГБ DDR4-2400 Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5) Экран 15,6 дюйма, 3840×2160, матовый, IPS

(LG Philips LP156UD1-SPB1) Звуковая подсистема Realtek ALC1220 Накопитель 1×SSD 512 ГБ (Samsung MZNLN512HMJP, M.2 2280, SATA600)

1×HDD 1 ТБ (HTS721010A9E630, 7200 об/мин, SATA600) Оптический привод нет Картовод SD (XC/HC) Сетевые интерфейсы Проводная сеть Killer E2500 Беспроводная сеть Killer Wireless-AC 1435 Bluetooth Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) Type-A 3/0 USB 3.1 Type-C есть HDMI есть Mini-DisplayPort v1.2 есть RJ-45 есть Микрофонный вход есть Выход на наушники есть Устройства ввода Клавиатура с подсветкой и блоком NumPad Тачпад кликпад IP-телефония Веб-камера HD Микрофон есть Аккумулятор 6-элементный, 51 Вт·ч Габариты 383×260×27,5 мм Масса без адаптера питания 2,39 кг Адаптер питания 230 Вт (19,5 В; 11,8 А) Операционная система Windows 10 (64-битная) Средняя цена T-1731604007 Розничные предложения L-1731604007-10

Итак, основой ноутбука MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,8 ГГц.

Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading (что дает суммарно 8 потоков), размер его кэша L3 составляет 6 МБ, а расчетная мощность — 45 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630.

Кроме графического ядра Intel HD Graphics 630 в игровом ноутбуке MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K имеется и дискретная графическая видеокарта (она распаяна на плате) Nvidia GeForce GTX 1070 с 8 ГБ GDDR5. Ноутбук при этом поддерживает технологию Nvidia Optimus, то есть можно переключаться между графическим ядром и дискретной видеокартой.

Как выяснилось в ходе тестирования, при стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) графический процессор работает на частоте 1695,5 МГц, а память — на частоте 2003 МГц.

Учитывая, что для видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 частота GPU в режиме Boost составляет 1695 МГц, а номинальная частота составляет 1480 МГц, результат в 1695,5 МГц — просто отличный.

Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначено два слота, всего поддерживается до 32 ГБ памяти DDR4-2400.

В нашем случае в ноутбуке был установлен максимально возможный объем памяти: два модуля DDR4-2400 Kingston MSI24D4S7D8MB-16 емкостью по 16 ГБ.

Подсистема хранения данных в ноутбуке MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K представляет собой комбинацию двух накопителей: SSD-накопителя Samsung MZNLN512HMJP объемом 512 ГБ и 2,5-дюймового HDD HTS721010A9E630 объемом 1 ТБ.

SSD-накопитель Samsung MZNLN512HMJPимеет разъем M.2 и форм-фактор 2280, интерфейс SATA 6 Гбит/с.

Вообще, в ноутбуке имеется одно место для установки 2,5-дюймового SATA-накопителя и два разъема M.2 с ключом типа M, которые поддерживают накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA. Так что в максимальной комплектации в ноутбуке могут устанавливаться два SSD-накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Коммуникационные возможности MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Killer Wireless-AC 1435, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Killer E2500.

Аудиоподсистема MSI GE63VR 7RF-056RU Raider 4K основана на HDA-кодеке Realtek ALC1220, а в корпусе ноутбука размещены четыре динамика (два слева и два справа).

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном, а также литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 51 Вт·ч (4730 мА·ч).

Внешний вид и эргономика корпуса

Отличительной особенностью дизайна ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K является то, что его корпус довольно тонкий (для игровых моделей). Габаритные размеры корпуса составляют 383×260×27,5 мм (толщина без учета ножек на нижней поверхности корпуса). Корпус выполнен из металла и пластика. Крышка ноутбука сверху выполнена из тонкого листа алюминия черного цвета. В качестве недостатка можно отметить, что поверхность крышки довольно маркая и очень быстро становится заляпанной.

На крышке красуется подсвечиваемая при работе эмблема игровой серии ноутбуков MSI в виде щита с драконом.

Толщина крышки ноутбука составляет всего 6 мм. Да, смотрится это стильно, но жесткость крышки оставляет желать лучшего: она прогибается при нажатии и изгибается. Рабочая поверхность ноутбука, обрамляющая клавиатуру и тачпад, также выполнена из тонкого листа алюминия, выкрашенного в черный цвет. Как и крышка корпуса, эта поверхность очень маркая. Остальной корпус выполнен из обычного черного матового пластика.

На нижней панели корпуса ноутбука имеются вентиляционные отверстия и прорезиненные ножки, которые обеспечивают устойчивое положение ноутбука на горизонтальной поверхности.

Рамка вокруг экрана — средних размеров: с боков ее толщина составляет 16 мм, сверху — 18 мм, а снизу — 25 мм. На верхней части рамки расположены веб-камера и отверстия двух микрофонов, а снизу — зеркальная надпись MSI.

Кнопку включения питания можно сразу и не заметить. Она выполнена в виде тонкой изогнутой полоски и расположена в верхнем правом углу клавиатуры справа от блока NumPad. Здесь же, в продолжение этой тонкой полоски, расположены еще две кнопки: SteelSeries Engine для управления подсветкой клавиатуры и Cooler Boost, нажатие на которую позволяет увеличить до максимума скорость вращения вентиляторов системы охлаждения.

Миниатюрные светодиодные индикаторы состояния ноутбука вынесены на переднюю грань корпуса и сделаны так, чтобы при работе с ноутбуком их не было видно. Всего индикаторов три: уровня заряда батареи, активности подсистемы хранения данных и работы модуля беспроводной связи. Кроме того, упомянутая кнопка питания также наделена индикатором, который расположен справа от нее. Этот индикатор светится белым цветом, если используется дискретная видеокарта, и оранжевым цветом при использовании процессорного графического ядра.

Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две шарнирных петли, которые расположены в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 130 градусов.

На левом торце корпуса ноутбука расположены порт USB 3.0 (Type-A), разъем HDMI, разъем Mini-DisplayPort, порт USB 3.1 (Type-С), разъем RJ-45, два аудиоразъема типа миниджек и отверстие для кенсингтонского замка.

На правом торце имеются еще два порта USB 3.0, слот для карт памяти и разъем питания. Отметим, что все порты USB 3.0 подсвечиваются красным цветом, что и выглядит стильно, и удобно при работе с ноутбуком в темноте.

На заднем торце корпуса ноутбука расположены лишь вентиляционные отверстия для выдува горячего воздуха.

Возможности по разборке

Ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K можно легко разобрать, для чего нужно снять нижнюю панель корпуса, открутив несколько винтиков. После этого можно получить доступ к HDD, SSD, слотам памяти, системе охлаждения, Wi-Fi-модулю и аккумуляторной батарее.

Устройства ввода

Клавиатура

Клавиатура с очень необычной и выразительной RGB-подсветкой — это, пожалуй, одна из главных визуальных особенностей ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K. Когда включаешь ноутбук, все клавиши начинают синхронно мигать разными цветами, причем цвет каждой клавиши постоянно меняется. Все это производит впечатление, но только первые пять минут, а потом в глазах начинает рябить от этой пестроты. Красиво, но с практической точки зрения бессмысленно. Благо эту «цветомузыку» можно подстроить под себя так, чтобы она не раздражала. Для настройки подсветки используется программный пакет SteelSeries Engine 3, в который входит утилита PrismSync.

Утилита PrismSync позволяет управлять подсветкой не только клавиатуры ноутбука, но и подключенной мышки, наушников и даже коврика, если, конечно, подключенные устройства поддерживают управление через утилиту PrismSync. Кроме того в пакет SteelSeries Engine 3 входит множество утилит, позволяющих настраивать подсветку клавиатуры под конкретные приложения. К примеру, есть множество утилит (и их список постоянно пополняется), которые предназначены для настройки подсветки в различных играх.

Сама клавиатура в ноутбуке MSI GE63VR 7RF Raider 4K — мембранного типа с увеличенным расстоянием между клавишами.

Ход клавиш составляет 2 мм, размер — стандартный (15×15 мм), а расстояние между клавишами — 3,5 мм. Усилие нажатия на клавишу составляет 60 г, а обратное отщелкивание клавиши происходит при остаточном усилии 26 г.

Сами клавиши черного цвета, а символы на них — белого. Боковые грани клавиш сделаны полупрозрачными, и подсветка заметна именно за счет свечения этих боковых граней.

Традиционно на клавиатурах игровых ноутбуков MSI клавиша Windows находится не слева, как обычно, а справа, чтобы случайное нажатие на эту кнопку во время игры не привело к выходу из игры.

Клавиатура в ноутбуке заслуживает высокой оценки с точки зрения эргономики. Она имеет достаточно жесткое основание и при печати не прогибается. Клавиши слегка подпружинены, при нажатии на них ощущается легкая фиксация нажатия. Клавиатура очень тихая, клавиши при печати не издают клацающего звука. Печатать на такой клавиатуре очень удобно.

Тачпад

В ноутбуке MSI GE63VR 7RF Raider 4K используется используется классический двухкнопочный тачпад. Размеры его рабочей области составляют 110×62 мм, а размер кнопок — 55×15 мм. Кнопки имеют глубину нажатия 1 мм.

Сенсорная поверхность тачпада немного заглублена и отделена от рабочей поверхности красной каймой. Работать с тачпадом очень удобно.

Звуковой тракт

Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K основана на НDA-кодеке Realtek ALC1220, а в корпусе ноутбука установлены четыре динамика Dynaudio.

Субъективное тестирование встроенной акустики выявило, что при максимальном уровне громкости ничего не дребезжит, нет металлических оттенков при воспроизведении высоких тонов. Максимальный уровень громкости при этом вполне достаточный и для просмотра видео, и для игр. Звук, воспроизводимый встроенной акустикой, насыщенный. Единственный минус — немного не хватает басов, что вполне типично для ноутбуков.

Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Отметим, что для внешнего звукового тракта в ноутбуке используется не Realtek ALC1220, а ЦАП ESS Sabre Hi-Fi. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,10 Отлично Уровень шума, дБ (А) −91,1 Очень хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 90,9 Очень хорошо Гармонические искажения, % 0,0019 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −80,0 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0098 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −89,5 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0087 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо

Экран

В ноутбуке MSI GE63VR 7RF Raider 4K используется IPS-матрица LG Philips LP156UD1-SPB1 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональный размер составляет 15,6 дюйма, а разрешение экрана — 3840×2160 точек.

Матрица в ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения яркости. В соответствии со спецификацией, матрица имеет максимальную яркость 300 кд/м², время реакции пиксела (суммарное время включения и выключения) составляет 25 мс, а уровень контраста — 800:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют по 85° (по методике CR≥10).

Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 251 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,44. Минимальная яркость экрана на белом фоне составляет 14 кд/м².

Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 251 кд/м² Минимальная яркость белого 14 кд/м² Гамма 2,44

Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке MSI GE63VR 7RF Raider 4K покрывает 86,6% пространства sRGB и 62,8% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 93,3% от объема sRGB и 63,3% от объема Adobe RGB. В принципе, это нормальный результат.

Светофильтры ЖК-матрицы не очень хорошо выделяют спектры основных цветов. Спектры зеленого и красного цветов сильно перекрываются, да и сам спектр не очень широкий.

Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K стабильна по всей шкале серого и составляет примерно 6700 K.

Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого.

Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 9 по всей шкале серого (темные области можно не учитывать), что является допустимым результатом для данного класса экранов.

Углы обзора экрана ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K очень широкие, причем как горизонтальные, так и вертикальные, что присуще всем IPS-матрицам.

В целом, можно сказать, что экран ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K заслуживает высокой оценки.

Работа под нагрузкой

Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z.

При умеренной нагрузке процессора (тест Stress CPU утилиты AIDA64) тактовая частота ядер стабильна и составляет составляет 3,4 ГГц.

Температура ядер процессора при этом достигает 70 °C, а мощность энергопотребления процессора составляет 22 Вт.

Если процессор загрузить в стрессовом режиме утилитой Prime95 (Small FFT), то частота ядер уже снизится до 3,1 ГГц.

Температура ядер процессора составляет 90 °C, а мощность энергопотребления стабилизируется на уровне 45 Вт.

При одновременной стрессовой загрузке процессора (Prime95) и видеокарты (FurMark) тактовая частота ядер процессора снижается до 2,9 ГГц. Температура ядер процессора достигает 95 °C, а мощность энергопотребления постепенно снижается до 36 Вт (по всей видимости, за счет эффекта троттлинга).

Производительность накопителя

Как уже отмечалось, подсистема хранения данных ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K представляет собой комбинацию SSD-накопителя SSD Samsung MZNLN512HMJP с разъемом M.2 и 2,5-дюймового HDD THTS721010A9E630.

Интерес представляют, в первую очередь, скоростные характеристики SSD, который используется в качестве системного накопителя.

Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения на уровне 540 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 510 МБ/с. Для накопителя с SATA интерфейсом и разъемом M.2 это очень неплохой результат.

Приведем также результаты тестирования популярными утилитами CrystalDiskMark и AS-SSD.

Уровень шума

Охлаждение процессора, чипсета и видеокарты реализуется в ноутбуке двумя низкопрофильными кулерами и системой тепловых трубок. Как мы могли убедиться, в режиме стрессовой нагрузки система охлаждения работает на пределе своих возможностей и ее эффективности может не хватать при одновременной загрузке и процессора и видеокарты (правда, такие сценарии встречаются крайне редко).

Теперь выясним, насколько шумной является система охлаждения.

Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, а чувствительный микрофон располагался относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя.

Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 22 дБА. Это очень низкий уровень шума, который фактически сливается с уровнем естественного фона днем в офисе, и «услышать» ноутбук в таком режиме невозможно.

В режиме стрессовой загрузки видеокарты с использованием утилиты FurMark уровень шума составляет 38 дБА. Это средний уровень шума. В таком режиме ноутбук будет слышно днем в типичном офисном помещении.

В режиме стрессовой загрузки процессора с использованием утилиты Prime95 (Small FFT) уровень шума составляет 41 дБА. Почти такой же (42 дБА) уровень шума будет, если загрузить в стрессовом режиме и процессор, и видеокарту. Это уже высокий уровень шума и в таком режиме ноутбук будет выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении.

Напомним, что в режиме стрессовой загрузки видеокарты и процессора температура ядер процессора близка к критическому значению и наблюдается троттлинг, то есть эффективности системы охлаждения немного не хватает в таком режиме. Казалось бы, в этом режиме вентиляторы должны вращаться на максимальной скорости, однако, это, увы, не так. Если активировать режим Cooler Boost, то вентиляторы будут вращаться быстрее, а уровень шума в таком режиме составит уже 45 дБА.

Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 22 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 38 дБА Стрессовая загрузка процессора 41 дБА Стрессовая загрузка видеокарты и процессора 42 дБА Режим Cooler Boost 45 дБА

В целом, ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K можно отнести к категории средних по уровню шума устройств.

Время работы от батареи

Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м². В варианте ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K это соответствует 24% яркости.

При тестировании времени автономной работы использовалось процессорное графическое ядро и устанавливалась сбалансированная схема энергопотребления. Правда, тут стоит упомянуть об одном обнаруженном баге. По непонятным причинам, после перезагрузки ноутбука всегда устанавливается схема энергопотребления «Высокая производительность» и выбор другой схемы нужно производить вручную.

Результаты тестирования времени автономной работы следующие:

Сценарий нагрузки Время работы Работа с текстом 4 ч. 12 мин. Просмотр видео 3 ч. 39 мин.

Как видим, время автономной работы ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K довольно скромное, но для игровой модели ноутбука это далеко не самая важная характеристика.

Исследование производительности

Для оценки производительности ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K мы использовали нашу методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017.

Для наглядности мы добавили в таблицу результаты тестирования 15-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Strix GL702VMK со схожей конфигурацией.

Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%.

Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) MSI GE63VR 7RF Raider 4K Asus ROG Strix GL502VMK Видеоконвертирование, баллы 100 82,1±0,5 83,4±0,6 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 128,3±1,5 127,0±1,8 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 125,9±0,3 123,27±0,14 Рендеринг, баллы 100 82,30±0,15 83,2±0,4 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 166,4±0,7 164,4±0,5 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 307,0±0,5 306,0±2,1 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 270,4±0,8 266±3 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 86,4±0,6 86,8±0,4 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 129,54±0,22 131,2±0,4 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 417,7±1,4 422,8±1,6 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0,4 211±6 217±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 676,3±1,5 676,2±1,2 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 317±7 294,2±0,6 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 82,6±1,0 76,1±0,5 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 531±6 533,3±1,9 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 289±9 311±4 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 349±5 413±8 Распознавание текста, баллы 100 81,4±0,7 82,0±0,5 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 543±5 540±3 Архивирование, баллы 100 86,4±0,8 80,0±0,4 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 106,1±1,0 114,6±0,6 Научные расчеты, баллы 100 84,2±1,8 84,6±0,6 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 460±3 487±3 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 284±8 280,3±2,1 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 36±4 35,9±1,2 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 148±3 143,8±0,7 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 302±4 298±3 Скорость файловых операций, баллы 100 98,5±1,3 52,77±0,21 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 66,6±2,1 158,6±1,1 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 70,5±0,8 105,5±0,6 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 41,1±0,8 74,9±0,6 Интегральный результат CPU, баллы 100 83,6±0,4 82,22±0,19 Интегральный результат Storage, баллы 100 98,5±1,3 52,77±0,21 Интегральный результат производительности, баллы 100 87,8±0,4 71,98±0,15

По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 16,4%, а по интегральному результату производительности (с учетом тестов, зависящих от системного накопителя) — на 12,2%. Это хороший результат, но не рекордно высокий. Если бы SSD-накопитель в ноутбуке MSI GE63VR 7RF Raider 4K был бы чуть более производительный, с интерфейсом PCIe 3.0 x4, то и результат бы выше.

В целом, по интегральному результат производительности ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K можно отнести к категории высокопроизводительных устройств. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений.

Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K в играх.

Тестирование проводилось при разрешениях 1920×1080 и 3840×2160 в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество.

При тестировании в играх использовалась видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 с видеодрайвером версии Nvidia ForceWare 385.28.

Результаты тестирования при разрешении 1920×1080 следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 109,10±0,21 114,7±0,3 Battlefield 1 42,6±0,6 170,2±1,6 Deus Ex: Mankind Divided 17,00±0,03 114±4 Ashes of the Singularity 49,8±2,1 69,6±2,7 Far Cry Primal 83,2±0,4 108,4±1,2 Rise of the Tomb Raider 51,1±1,3 143,5±2,2 F1 2016 94±4 122±3 Hitman (2016) 59,6±0,9 162,9±2,7 Total War: Warhammer 40,6±1,1 60,00±0,05 Dark Souls III 59,84±0,06 60,00±0,18 The Elder Scrolls V: Skyrim 60,00±0,10 60,00±0,10

Результаты тестирования при разрешении 3840×2160 следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 49,1±0,3 103,7±1,2 Battlefield 1 42,0±0,8 102,2±2,6 Deus Ex: Mankind Divided 5,16±0,08 43,2±2,4 Ashes of the Singularity 34,28±1,9 63,4±1,7 Far Cry Primal 31,0±0,8 43,6±1,6 Rise of the Tomb Raider 14,7±1,4 60,6±2,7 F1 2016 45,5±2,7 70,4±2,9 Hitman (2016) 13,1±1,9 73,8±1,7 Total War: Warhammer 13,40±0,20 60,0±0,5 Dark Souls III 59,84±0,08 60,00±0,28 The Elder Scrolls V: Skyrim 42,7±0,10 60,00±0,10

В комментарии нуждается лишь результаты игры Total War: Warhammer. Игра и встроенный в нее тест запускаются через Steam-клиента. И при запуске игра автоматически обновляется. Последнее обновление игры стало довольно кардинальным. Во-первых, поменялся сам тест, встроенный в игру, а, во-вторых, теперь в игре есть ограничение по максимально возможному значению FPS, которые не превосходит 60.

Как видно по результатам тестирования, при разрешении 1920×1080 во все игры можно комфортно (со скорость более 40 FPS) играть при настройках как на минимальное, так и на максимальное качество. Исключение составляет лишь игра Deus Ex: Mankind Divided, но при настройках на максимальное качество ее результат не показателен, поскольку ни одна современная видеокарта не способна в этом режиме продемонстрировать результат выше 40 FPS.

При разрешении 3840×2160 при настройках на минимальное качество можно комфортно играть во все игры. При настройках на максимальное качество некоторые игры будут подтормаживать, но, немного корректируя настройки игр можно добиться комфортной скорости без существенного ухудшения качества отображения.

В целом, ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K можно отнести к производительным игровым решениям.

Выводы

К несомненным достоинствам ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K можно отнести стильный дизайн тонкого корпуса, хороший экран, удобную клавиатуру с подсветкой, удобный тачпад, отличную аудиоподсистему. Все это сочетается с высокой производительностью в приложениях и играх. Кроме того, ноутбук допускает возможность апгрейда (можно легко установить второй SSD-накопитель).

Нельзя не отметить и хорошо сбалансированную конфигурацию этого производительного игрового решения. В частности, если бы в ноутбуке была установлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060, то при разрешении 3840×2160 он бы уже не «вытягивал» игры, а видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 для разрешения 3840×2160 — это оптимальный вариант.

На момент написания статьи ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K в описанной нами конфигурации стоил порядка 160 тысяч рублей, но есть конфигурации этого ноутбука попроще и дешевле. Например, модель с разрешением экрана 1920×1080 (без 4K в названии) и SSD объемом 256 ГБ стоит 135 тысяч рублей. Поскольку разрешение 3840×2160 нужно далеко не всем (более того, для многих пользователей это неприемлемое разрешение), то такой вариант может быть даже более привлекательным.

Учитывая отличный дизайн и сбалансированную конфигурацию, мы решили присудить ноутбуку MSI GE63VR 7RF Raider 4K нашу редакционную награду Excellent Design.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K:

Наш видеообзор ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K можно также посмотреть на iXBT.Video