В 2018 году ожидается выпуск двух смартфонов iPhone с дисплеями OLED и обновленными корпусами

Аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который не называет своих информаторов, сообщает, что в следующем году компания Apple выпустит два смартфона iPhone, которые получат дисплеи OLED.

Напомним, поступивший в продажу на прошлой неделе iPhone X стал первым смартфоном компании с дисплеем OLED. В следующем году ожидается выход обновленной модели iPhone X примерно или точно такого же размера, а также увеличенной версии, которая получит слово Plus в названии. Возможно, старшая версия будет оснащена стилусом, чтобы составить конкуренцию Samsung Galaxy Note9.

Еще одной интересной частью сообщения Минг-Чи Куо является то, что Apple планирует внести изменения в металлический каркас устройства, выполненный из нержавеющей стали, чтобы улучшить качество передачи данных.

Аналитик отмечает, что сейчас металлическая часть корпуса состоит из четырех частей, но в новых моделях iPhone количество деталей будет увеличено. Насколько сильно это отразится на дизайне смартфонов, пока сказать сложно.

KGI Securities также считает, что новые iPhone не получат систему TrueDepth в основной камере.