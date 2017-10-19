Компьютерная модель смартфона HTC U11 Plus демонстрирует дизайн новинки

Как видим, устройство будет максимально похоже на U11, не считая более вытянутого дисплея и переехавшего на тыльную сторону сканера отпечатков пальцев. Сохранится металлическая рамка, стекло с обеих сторон, а рамки сверху и снизу от экрана будут далеко не самыми тонкими по современным меркам.

Теперь у нас есть возможность взглянуть на внешний вид аппарата.

Сегодня мы уже знакомились с параметрами смартфона HTC U11 Plus, который должны представить 2 ноября. Напомним, аппарат получит SoC Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ и дисплей разрешением 2880 х 1440 пикселей, то есть с соотношением 18:9.

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