Видео дня: сборка смартфонов Apple iPhone 8 на фабрике Foxconn
В сети появились две небольшие видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен процесс сборки смартфонов Apple iPhone 8 на фабрике Foxconn.
Качество видео не позволяет с уверенностью определить, что за смартфоны попали в кадр, так что остается верить источнику.
Как известно, анонс новых смартфонов Apple ожидается осенью. Линейка будет включать три модели, одна из которых будет оснащена дисплеем AMOLED.
По некоторыми данным, Apple назовет новые модели iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro.
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15 августа 2017
08:50
Accent
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