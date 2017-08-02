Аналитики IDC подсчитали, что Apple и Samsung смогли нарастить продажи смартфонов всего на полтора процента

Аналитики IDC тоже решили опубликовать свои подсчёты касательно рынка смартфонов в прошлом квартале. У них вышло, что за три прошедших месяца в мире было реализовано 341,6 млн аппаратов.

Лидером, конечно, остаётся Samsung. В данном случае источник приписывает корейскому гиганту 79,8 млн проданных смартфонов, что близко к подсчётам Strategy Analytics. За год Samsung удалось увеличить продажи лишь на 1,4%. У Apple, которая занимает второе место с 41 млн смартфонов, ситуация аналогичная: полуторапроцентный рост продаж.

Huawei занимает третье место с 38,5 млн аппаратов, сумев нарастить продажи на немалые 19,6%. У Oppo показатель выше (22,4%), но продажи меньше (27,8 млн). Зато Xiaomi смогла нарастить поставки на впечатляющие 58,9%, достигнув 21,2 млн проданных за квартал смартфонов.

В целом подсчёты аналитиков IDC и Strategy Analytics весьма схожи, что бывает не так часто.