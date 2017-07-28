За счет этого обеспечивается эффективный отвод тепла.

Конфигурация Zeppelin включает до восьми ядер. Как известно, старшая модель линейки AMD Ryzen Threadripper 1950X располагает 16 ядрами.

Под крышкой AMD Ryzen Threadripper находится плата с четырьмя кристаллами Zeppelin.

В AMD Ryzen Threadripper используется такая же конструкция, как в серверных процессорах AMD Epyc (Naples) .

В сети появились изображения процессора AMD Ryzen Threadripper, на которых видно его внутреннее устройство.

Все новости за сегодня

Систему охлаждения AMD Wraith Max теперь можно купить отдельно: Раньше этот охладитель можно было купить только в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7 1700X и 1800X

Стали известны спецификации смартфона Samsung Galaxy S8 Active: Конфигурация смартфона Samsung Galaxy S8 Active включает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

Фотогалерея дня: вскрытие процессора AMD Ryzen Threadripper: Крышка AMD Ryzen Threadripper припаяна к кристаллам

Основатель Amazon ненадолго стал самым богатым человеком в мире : Звание уже вернулось к Биллу Гейтсу

Выручка Amazon за год выросла на четверть: Компания Amazon опубликовала отчет за второй квартал 2017 года

Toshiba использует в SSD TR200 64-слойную флэш-память 3D TLC NAND: Продажи SSD Toshiba TR200 должны начаться осенью

Новым лидером полупроводникового рынка, на котором 24 года доминировала Intel, стала компания Samsung: Аналитики отмечают, что Samsung помогает большой спрос на оперативную и флэш-память, а также твердотельные накопители

Huawei нарастила поставки на 20%, отгрузив 73 млн смартфонов за полгода: Huawei заявила, что она планирует открывать больше розничных точек продаж

Apple вложит $2,7 млрд в новый завод LG Display по производству панелей OLED : Также ожидается, что Google вложит около 890 млн долларов в развитие производства OLED компании LG

YouTube Red и Google Play Music объединят в один сервис: Если решение об изменении политики все же будет принято, то Google объявит о нем перед началом ребрендинга

Глава Huawei заявил, что смартфон Mate 10 обойдет iPhone 8 по нескольким параметрам: Он получит более качественную камеру и емкий аккумулятор

Появились результаты тестирования APU AMD Ryzen 5 2500U с графическим ядром Vega: APU AMD Ryzen 5 2500U получит четыре ядра

Видеоролик запечатлел сценарии использования второго дисплея смартфона Meizi Pro 7: Новинка выйдет 5 августа по цене 430 долларов

Смартфоны Nokia должны получить улучшенный пользовательский интерфейс камеры: У Microsoft Mobile осталось около 200 дизайнерских патентов, связанных с Nokia

Опубликованы новые подробности о SoC Exynos 9610 и 7885: SoC Exynos 7885 должна дебютировать в смартфоне Samsung Galaxy A7 (2018)

Продажи на китайском рынке смартфонов снизились впервые за полтора года: Все остальные компании в первой десятке, включая Apple, Samsung и Meizu, зафиксировали ухудшение продаж

Смартфон Sony Xperia XZ1 (G8341) оснащен SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон должен получить дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а его цена составит около 860 долларов

Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Плата оснащена полноцветной светодиодной подсветкой

Ежедневно WhatsApp пользуется 1 млрд пользователей: За день пользователи WhatsApp отсылают 55 млрд сообщений