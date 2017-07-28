Фотогалерея дня: вскрытие процессора AMD Ryzen Threadripper
В сети появились изображения процессора AMD Ryzen Threadripper, на которых видно его внутреннее устройство.
В AMD Ryzen Threadripper используется такая же конструкция, как в серверных процессорах AMD Epyc (Naples).
Под крышкой AMD Ryzen Threadripper находится плата с четырьмя кристаллами Zeppelin.
Конфигурация Zeppelin включает до восьми ядер. Как известно, старшая модель линейки AMD Ryzen Threadripper 1950X располагает 16 ядрами.
Крышка-теплораспределитель припаяна к кристаллам.
За счет этого обеспечивается эффективный отвод тепла.
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Фотогалерея дня: вскрытие процессора AMD Ryzen Threadripper: Крышка AMD Ryzen Threadripper припаяна к кристаллам
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