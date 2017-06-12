iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 06 » 12 12 июня 2017

Появились фотографии металлической рамки шасси смартфона Apple iPhone 8

Источник опубликовал несколько фотографий, на которых, как утверждается, изображена металлическая рамка шасси смартфона Apple iPhone 8. Впрочем, судя по виду, это в лучшем случае заготовка, а то и вовсе элемент оснастки оборудования.

Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display

Для сравнения размеров на одном из снимков рядом расположен чехол для iPhone 6.

Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display

Напомним, этой осенью ожидается выпуск трех новых моделей iPhone. Модели iPhone 7s и 7s Plus будут оснащены жидкокристаллическими дисплеями размером 4,7 и 5,5 дюйма соответственно, а модель iPhone 8 — дисплеем типа AMOLED размером 5,8 дюйма.

Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display

Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display. Дисплеи ее производства довольно давно использует в своих смартфонах лидер рынка, компания Samsung Electronics.

Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display

В этом году прогнозируется выпуск 50-55 миллионов смартфонов Apple iPhone с экранами AMOLED.

Источник: slashleaks
17:42 12.06.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
июнь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.