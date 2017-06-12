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Появились фотографии металлической рамки шасси смартфона Apple iPhone 8
Источник опубликовал несколько фотографий, на которых, как утверждается, изображена металлическая рамка шасси смартфона Apple iPhone 8. Впрочем, судя по виду, это в лучшем случае заготовка, а то и вовсе элемент оснастки оборудования.
Для сравнения размеров на одном из снимков рядом расположен чехол для iPhone 6.
Напомним, этой осенью ожидается выпуск трех новых моделей iPhone. Модели iPhone 7s и 7s Plus будут оснащены жидкокристаллическими дисплеями размером 4,7 и 5,5 дюйма соответственно, а модель iPhone 8 — дисплеем типа AMOLED размером 5,8 дюйма.
Дисплеи AMOLED для iPhone 8 будет поставлять компания Samsung Display. Дисплеи ее производства довольно давно использует в своих смартфонах лидер рынка, компания Samsung Electronics.
В этом году прогнозируется выпуск 50-55 миллионов смартфонов Apple iPhone с экранами AMOLED.
Источник: slashleaks
17:42 12.06.2017 Accent
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