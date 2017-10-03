Трехполосные напольные колонки Monitor Audio Silver 300

У нас на тесте побывала «часть» недавно представленного Monitor Audio многоканального набора — пара фронтальных колонок Monitor Audio Silver 300. Серия Silver занимает среднее положение в модельном ряду фирмы.

Monitor Audio — старейший аудиобренд с заслуженной репутацией. В России акустические системы этой компании часто можно встретить как в стереосетапах, так и в многоканальных системах. Учитывая популярность и распространенность предыдущих моделей Monitor Audio, давайте попробуем разобраться в изменениях в новой модельной линейке Silver: какие из них проявят себя в реальной эксплуатации? Забегая вперед, можно отметить, что часть заявленного была нами замечена еще до подключения, при распаковке и установке, а часть была услышана при первом же включении.

Характеристики:

Тип 3-полосные фазоинверторные напольные колонки с 4 динамиками Динамик ВЧ 25 мм, C-CAM gold dome tweeter Динамик СЧ 101,6 мм, RST Динамик НЧ 2×152,4 мм, RST Частота раздела кроссовера 570/3500 Гц Частотный диапазон 32—35000 Гц Рекомендуемая мощность 80—200 Вт Максимальное звуковое давление 116 дБ Сопротивление 8 Ом Габариты 1000×185×329 мм Вес 20 кг Средняя цена T-1730946338 Розничные предложения L-1730946338-10

Подробные характеристики можно найти на сайте российского дистрибутора или на сайте производителя.

Давайте рассмотрим заявленные улучшения по пунктам.

1. Диффузоры всех динамиков серии изготовлены из покрытого керамикой сплава алюминия и магния. Используются усиленные магниты диффузора и улучшенные звуковые катушки. Динамик СЧ-диапазона — 4-дюймовый, он оснащен переработанной катушкой для минимизации искажений.

При ближайшем рассмотрении динамиков видно множество нанесенных на диафрагму округлых оттисков, которые, по заявлению производителя, «усиливают жесткость и противостоят деформациям, вызванным силами изгиба». Перегрузочная способность Monitor Audio Silver 300 заслуживает уважения. Колонки не сдались ни на оркестровых тутти классики, ни в самых напряженных, насыщенных звуками различных частот моментах блокбастеров, которые просматривались на референсной громкости. Звучание во всех случаях оставалось разборчивым и масштабным. Недостатка нижних частот в типичном помещении при прослушивании музыки (такое часто встречается в «столбиках» современного модного дизайна) не ощущается, как и их избытка (обычно проявляющегося в гуле). Нижний диапазон собран и быстр. Да, он не поражает воображение инфранизом, но что можно хотеть от двух динамиков 6 дюймов? Кроме того, такие низкие частоты в основном востребованы в многоканальных системах, где за их воспроизведение отвечает один или несколько сабвуферов. В отличие от предшественника, импеданс колонок теперь 8 Ом, что точно идет в плюс при работе с ресивером.

2. Во всей акустике серии Silver, кроме сабвуфера, установлен улучшенный твитер с куполом с золотым напылением собственного производства. Твитер имеет закрытую тыльную камеру и способен эффективно работать вплоть до 35 кГц. Заявлено, что доработки улучшили ровность ВЧ-звуков, уменьшили искажения в этом диапазоне.

При тестировании даже на очень большой громкости высокочастотный диапазон действительно звучал чисто. Привыкшим к немного сглаженному, мягкому звучанию, например шелковых купольных динамиков, подача ВЧ-диапазона металлическим твитером может показаться при прослушивании музыки излишне информативной и акцентированной. При просмотре кинофильмов в составе многоканальной системы такая подача оказалась очень кстати. Саундтреки звучали очень сочно, экспрессивно, динамично.

3. Разделительный фильтр не перекочевал без изменений, как это часто бывает, с предыдущей модельной линейки, а был разработан заново с применением высококачественных пленочных конденсаторов и катушек индуктивности с воздушными и ламинированными стальными сердечниками.

На слух не всегда возможно оценить оптимальность настроек кроссовера и его техническое совершенство. По измерениям, представленным в конце статьи, видно провал на 200 Гц. На слух он не был заметен. Желающие могут послушать записи Monitor Audio Silver 300, они будут выложены в обсуждении статьи.

4. При проектировании корпусов использовался лазерный сканер, с помощью которого определялись пути устранения резонансов корпуса, одним из которых является расположение точно в нужных местах внутренних перегородок и распорок, которые также придают корпусу дополнительную жесткость.

Уже при распаковке был отмечен внушительный вес колонок. Изучение внутреннего устройства показало, что корпус каждой колонки изготовлен из 20-миллиметровых MDF-плит. При изготовлении корпуса применяются как перекрестные, так и радиальные распорки. Все драйверы соединены с тыльной стороной корпуса при помощи болтов, На постукивания корпус отзывается негромким благородным звуком без знакомого многим эффекта гулкого звонкого незаглушенного фанерного ящика. Обратили на себя внимание порты фазоинвертора: сзади колонок их два, по одному на каждый НЧ-динамик, и «одеты» они в специальное покрытие — по ощущениям, что-то среднее между тканью и резиной. При прослушивании никаких резонансов корпуса, призвуков портов ФИ из-за турбулентности выходящего воздуха услышано не было ни в одном режиме эксплуатации.

Остановимся на общем впечатлении от внешнего вида колонок. Все поверхности подогнаны идеально, грили крепятся на магнитах, клеммы парные, то есть позволяют биампинговое подключение. Непривычен цвет динамиков, но, видимо, более светлые просвечивали бы сквозь гриль. В комплекте идут детали для сборки ножек, опирающихся на шипы — встроенной в корпус платформы, как на более ранних моделях, теперь нет. Это причина уменьшения веса колонок новой ревизии.

Как видно, большинство улучшений были нами замечены при объективной и субъективной оценке. Переходя к впечатлениям от прослушивания музыкального материала, можем сказать, что при первом включении возникло опасение, что столь детальный, акцентированный на высоких частотах звук быстро приведет к утомлению. Даже закралось подозрение, что колонки спроектированы для работы преимущественно в составе одноименного набора в многоканальной системе. Однако адаптация у слушателей произошла быстро, и для уточнения диагноза были прослушаны самые очевидные для выявления степени яркости звучания записи. Опасение, что духовые инструменты будут визжать, оказались напрасными, они звучали на удивление живо, ярко, но не утомительно. То же касается и звучания скрипки. Возможны претензии к звучанию рояля. Лично я убежден (возможно, и беспочвенно, но с опорой на собственный опыт), что натуральнее всего звучание рояля можно воспроизвести на бумажных динамиках и шелковом твитере. Что касается воспроизведения вокального диапазона, то претензий не возникло, вокал звучит открыто и натурально. Опять же рекомендую прослушать записи звучания колонок в обсуждении статьи. Электронная музыка, как и рок, идут на ура, яркие информативные ВЧ и быстрые НЧ рисуют живую и масштабную картину.

Претензий по работе Monitor Audio Silver 300 в составе многоканальной системы не возникло. Колонки обеспечивают отличный компромисс по занимаемому месту в помещении и обеспечиваемому при таких габаритах масштабу и напору звука. Тестировались колонки в помещении площадью 26 м², и такую площадь им озвучить под силу.

Достоинства: инновации фирмы работают; компактность; качественный внешний вид; высокая чувствительность; клеммы подходят для биампингового подключения.

Недостатки: детальность и яркость высокочастотного диапазона не всем придутся по вкусу; неидеальные результаты измерений.