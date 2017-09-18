Акустическая система для телевизора LG SJ8 Саундбар с проводным и беспроводным подключением к источникам сигнала

Появившееся относительно недавно семейство саундбаров (sound bar) набирает всё большую популярность — по крайней мере, если судить по количеству предложений разных моделей от разных производителей. Рассматривая два года назад модель Philips, мы подробно описывали особенности и возможности этого класса устройств, поэтому сейчас ограничимся лишь кратким их перечислением. Саундбар — это многоканальная акустическая система, основное устройство которой выполнено в виде моноблока, чья форма должна максимально сочетаться с современными плоскопанельными телевизорами, а потому представляет собой сильно вытянутый по горизонтали модуль с очень небольшими глубиной и особенно высотой. Подобная геометрия не позволяет разместить сколь-нибудь габаритные НЧ-динамики, да еще и создать необходимый для качественного воспроизведения нижних частот звукового диапазона объем, поэтому чаще всего используют отдельный сабвуфер. Недорогие образцы имеют 2.1-канальный звук, более продвинутые имеют 4 или 5 каналов (помимо низкочастотного), можно встретить модели 7.1- и даже 8.1-канальные. Тем не менее, динамики всех этих каналов получаются расположенными перед слушателем на ограниченном расстоянии, а потому не могут естественным образом воссоздать объемную звуковую картину, и приходится прибегать к ее виртуализации с использованием алгоритмов цифровой обработки сигнала, различных у разных производителей саундбаров. Однако у моноблочного исполнения есть и существенное достоинство: отпадает необходимость в большом количестве кабелей, особенно если учесть, что сабвуфер также подключается по беспроводному каналу. Конечно, совсем без проводов обойтись нельзя — нужно подключаться к питанию (сети переменного тока), а зачастую и к источникам сигнала, но если сравнивать с «классическими» комплектами с тем же количеством каналов, то кабелей получается гораздо меньше. В линейке саундбаров, официально предлагаемых сегодня компанией LG российским потребителям, есть две серии — более ранняя SH, а также SJ, все модели которой на официальном сайте помечены как новинки. Младшей из них является SJ2, обеспечивающая 2.1-канальный звук при общей мощности 160 Вт (RMS). У старшей SJ9 формула каналов выглядит как 5.1.2 — основное устройство, помимо расположенных фронтально, содержит и два динамика, направленных вверх, а суммарная мощность достигает 500 Вт. Для всех представителей серии заявлена возможность дистанционного управления не только от входящего в комплект пульта, но и от пульта телевизора, причем не только LG, но и многих других ведущих производителей: Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba и Samsung. И это очень полезная функция: количество пультов в некоторых домашних аудио-видео системах порой переходит разумные границы. Конечно, пульт от телевизора не сможет обеспечить полное управление саундбаром, о чем честно сказано в инструкции, но даже совмещение в одном пульте лишь основной функции — регулировки громкости — будет полезно. Нам досталась модель LG SJ8, для которой заявлено 4.1-канальное звучание.

Основные параметры, комплектация Приведенная в русскоязычном разделе официального сайта спецификация не всегда точно и однозначно определяет параметры устройства. Если некоторые моменты вроде перепутанных местами размеров саундбара и основного устройства или некоторый разнобой в терминологии (основное устройство может называться и основным модулем, и звуковой панелью) можно отнести к мелочам, то другие могут вызывать недоумение. Так, при заявленной формуле звучания 4.1, подразумевающей пять каналов воспроизведения звука, выходная мощность указана как «65 Вт × 2» и 170 Вт для сабвуфера, суммарно 300 Вт. Но больше настораживает то, что два раза по 65 ватт — это для фронтальных динамиков, а в строчке «Динамик объемного звучания» стоит прочерк. Постараемся разобраться в этом при анализе конструкции. Энергопотребление тоже указано несколько странно: приведены цифры для режима ожидания (они не вызывают вопросов) и просто «энергопотребление» — 22 Вт для основного устройства и 33 Вт для сабвуфера, что явно мало для воспроизведения на более-менее значительной громкости, но многовато для состояния с отсутствием сигнала на входах. Поэтому в таблице все данные, которые мы не могли подтвердить собственными замерами, приведены в соответствии с имеющимся на сайте или в инструкции на русском языке.

Характеристики LG SJ8 Сабвуфер Габариты (В×Ш×Г), мм: 320×171×252 Вес, кг 4,3 НЧ-динамик: диаметр диффузора 14 см акустическое оформление фазоинвертор, динамик спереди, порт сзади материал корпуса MDF Основное устройство Аудио ЦАП 192 кГц / 24 бит Габариты (В×Ш×Г), мм: 38×1220×105 Материал корпуса пластик Вес (без внешнего блока питания), кг 2,7 Динамики каналов фронтального звука: ¹ форма диффузора овальная размер диффузора, см 7,5×2,9 количество на канал 2 шт. ВЧ-динамики: диаметр диффузора, см 2,0 материал диффузора полимер количество на канал 1 шт. Выходная мощность, Вт (заявленная, RMS) общая 300 сабвуфер 170 основное устройство 2 × 65 Энергопотребление, Вт режим ожидания 0,5 звуковая панель / сабвуфер 22 / 33 Дистанционное управление есть, беспроводное Размер упаковки, мм: 1276×373×223 Ссылка на описание lg.com/ru Средняя цена T-1728398535 Розничные предложения L-1728398535-10 ¹ — измерено в нашей лаборатории. ↑

Нам достался «экземпляр для прессы» — без упаковочной коробки и всех аксессуаров. Поэтому комплектацию приводим по сведениям, полученным с официального сайта: руководство пользователя,

программное обеспечение для ПК,

пульт ДУ с батарейками,

оптический кабель,

комплект для крепления на стену,

гарантийный талон. Комплект для настенного крепления основного устройства позволит отказаться от каких-либо тумбочек или подставок; он включает пару кронштейнов и шаблон для разметки, а дюбели и саморезы придется подбирать самостоятельно в соответствии с особенностями материала стены. Основной модуль не просто лежит на горизонтальных плоскостях кронштейнов, но еще и крепится к ним винтами, которые входят в комплект. В инструкции упоминаются еще и дополнительные ножки высотой 16,5 мм, с помощью которых можно изменять высоту размещения, если всё же используется подставка. На сайте они не упомянуты, но на картинке в кратком руководстве, отображающей состав комплекта, есть и такие ножки, и несколько одноразовых стяжек для кабелей.

Заявленные возможности Кратко воспроизведём и прокомментируем заявленное производителем. Саундбар идеально сочетается с телевизором по дизайну.

Естественно, речь идет о телевизорах LG, и даже не всех, а определенных моделей — для них есть даже специальная подставка, передние выступы которой входят в пазы на задней стенке SJ8, что позволит органично соединить два устройства при установке на одной плоскости. Но, конечно, неплохое сочетание будет и с любым другим плоскопанельным телевизором, причем желательно, чтобы его диагональ была 55 дюймов и более.

Естественно, речь идет о телевизорах LG, и даже не всех, а определенных моделей — для них есть даже специальная подставка, передние выступы которой входят в пазы на задней стенке SJ8, что позволит органично соединить два устройства при установке на одной плоскости. Но, конечно, неплохое сочетание будет и с любым другим плоскопанельным телевизором, причем желательно, чтобы его диагональ была 55 дюймов и более.

Ультратонкий дизайн не искажает звук и не мешает просмотру или управлению звуком.

Напомним: высота основного устройства 38 мм, и это действительно немного — среди моделей LG и других брендов найти аналог с меньшей высотой очень трудно. Насчет отсутствия помех просмотру и управлению особых сомнений у нас нет, а вот в отношении качества воспроизведения звука размер чаще всего имеет значение, если речь идет не только о верхних частотах звукового диапазона.

Напомним: высота основного устройства 38 мм, и это действительно немного — среди моделей LG и других брендов найти аналог с меньшей высотой очень трудно. Насчет отсутствия помех просмотру и управлению особых сомнений у нас нет, а вот в отношении качества воспроизведения звука размер чаще всего имеет значение, если речь идет не только о верхних частотах звукового диапазона.

Позволяет воспроизводить цифровые файлы в форматах высокого качества, таких как FLAC, WAV и ALAC.

Список поддерживаемых форматов и способов обработки аудиосигнала шире, он включает LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround, OGG (до 48 кГц), FLAC (до 192 кГц), WAV, ALAC, MP3, WMA, MPEG2 AAC, AAC+, AIFF.

Список поддерживаемых форматов и способов обработки аудиосигнала шире, он включает LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround, OGG (до 48 кГц), FLAC (до 192 кГц), WAV, ALAC, MP3, WMA, MPEG2 AAC, AAC+, AIFF.

Саундбар позволяет воспроизводить 4К-звук и транслировать 4К-изображение на телевизор без потери качества.

Если «4К» в отношении видео — это не просто общепринятое понятие, соответствующее изображению с примерно 4 тысячами элементов (точек) по горизонтали, но еще и утвержденный Ассоциацией Потребительской Электроники (CEA) маркетинговый термин, то «4К-звук» надо относить скорее к собственной терминологии производителя, в данном случае LG. Заявленный для SJ8 и ряда других саундбаров этой компании 4К-звук прямо не относится к звуковому сопровождению фильмов в формате Ultra HD и означает совсем другое — возможность воспроизведения аудио с битрейтом 4000 кбит/с (24 бит × 96 кГц × 2 канала).

Что касается трансляции изображения на телевизор — это вполне обычная функция pass-through (сквозная передача), при которой источник сигнала HDMI-кабелем подключается к входному разъему саундбара, выходной разъем которого вторым таким же кабелем соединен с телевизором. Зачастую передача сигнала обеспечивается даже когда саундбар находится в режиме ожидания.

Если «4К» в отношении видео — это не просто общепринятое понятие, соответствующее изображению с примерно 4 тысячами элементов (точек) по горизонтали, но еще и утвержденный Ассоциацией Потребительской Электроники (CEA) маркетинговый термин, то «4К-звук» надо относить скорее к собственной терминологии производителя, в данном случае LG. Заявленный для SJ8 и ряда других саундбаров этой компании 4К-звук прямо не относится к звуковому сопровождению фильмов в формате Ultra HD и означает совсем другое — возможность воспроизведения аудио с битрейтом 4000 кбит/с (24 бит × 96 кГц × 2 канала). Что касается трансляции изображения на телевизор — это вполне обычная функция pass-through (сквозная передача), при которой источник сигнала HDMI-кабелем подключается к входному разъему саундбара, выходной разъем которого вторым таким же кабелем соединен с телевизором. Зачастую передача сигнала обеспечивается даже когда саундбар находится в режиме ожидания.

Адаптивный контроль звука ASC — собственная технология LG, улучшающая качество воспроизведения голоса: анализ уровня громкости голоса в режиме реального времени с автоматическим уменьшением мощности басов для придания четкости голосу (например, в диалогах/новостных программах).

Дать объективную оценку эффективности подобных технологий очень трудно, обычно их действие сильно зависит от конкретного контента — на одних сюжетах голос действительно будет звучать отчётливей, на других разницу почувствовать сложно, на третьих разборчивость речи может даже ухудшиться, но на такой случай эта функция сделана отключаемой.

Дать объективную оценку эффективности подобных технологий очень трудно, обычно их действие сильно зависит от конкретного контента — на одних сюжетах голос действительно будет звучать отчётливей, на других разницу почувствовать сложно, на третьих разборчивость речи может даже ухудшиться, но на такой случай эта функция сделана отключаемой.

Технология LG Auto Sound Engine (ASE) оптимизирует баланс звуковых частот, что позволит избежать искажений даже на максимальном уровне громкости.

По приведенным в официальных материалах иллюстрациям трудно судить, что лежит в основе ASE: демонстрирующие процесс оптимизации графики по вертикальной оси имеют частоту, по горизонтальной вообще непонятно что. Но это нормально: производители никогда не конкретизируют детально работу собственных ноу-хау, предпочитая обходиться общими фразами.

По приведенным в официальных материалах иллюстрациям трудно судить, что лежит в основе ASE: демонстрирующие процесс оптимизации графики по вертикальной оси имеют частоту, по горизонтальной вообще непонятно что. Но это нормально: производители никогда не конкретизируют детально работу собственных ноу-хау, предпочитая обходиться общими фразами.

Саундбар может воспроизводить аудио с мобильных устройств или приложений через Wi-Fi или Bluetooth.

Естественно, мы это опробуем.

Естественно, мы это опробуем.

Широкие возможности подключения.

Если быть точным, то действительно широкие, но не широчайшие: нет, например, аналоговых аудиовходов, микрофонных входов для любителей караоке, отсутствует и FM-тюнер — мы перечисляем лишь то, что присутствует в других актуальных на сегодня саундбарах LG (правда, полного набора нет ни в одном из них).

Если быть точным, то действительно широкие, но не широчайшие: нет, например, аналоговых аудиовходов, микрофонных входов для любителей караоке, отсутствует и FM-тюнер — мы перечисляем лишь то, что присутствует в других актуальных на сегодня саундбарах LG (правда, полного набора нет ни в одном из них).

Поддерживается трансляция из YouTube, Google Play и других сервисов с помощью Google Cast.

Внешний вид, конструкция Основное устройство Это сильно вытянутый по горизонтали модуль с очень небольшой высотой. Глубина втрое больше высоты, поэтому блок кажется длинным и плоским. Модуль питается от входящего в стандартную поставку внешнего блока питания, который может работать от сетей переменного тока с напряжением 100–240 В и частотой 50/60 Гц. Выходные параметры: 25 В, 1,52 А (38 Вт макс.). Фронтальная поверхность, на которую выходят динамики, закрыта декоративной металлической сеткой, которая заходит и на боковины корпуса. Через отверстия этой решетки в центре виден буквенно-цифровой индикатор на светодиодах лунно-белого цвета, под ним еще один светодиод, отображающий режим работы (белый — саундбар включен, красный — выключен). Буквенно-цифровой индикатор несколько заглублен, поэтому углы обзора ограничены: по горизонтали около 120° (или ±60° от нормали), по вертикали примерно столько же. Но даже наблюдателю, сидящему напротив саундбара, отображаемые буквы и цифры будут видны не очень хорошо — мешает решетка. Она скрадывает и яркость, но это скорее плюс: даже в затемненном помещении символы не кажутся чрезмерно яркими, к тому же при отсутствии манипуляций с пультом или кнопками в течение примерно 30 секунд индикатор немного пригасает. Если же какой-то активности, включая сигналы на входах, нет в течение продолжительного времени, то саундбар выключается (светодиод становится красным), но эту функцию можно отключить. И основание с многочисленными кругляшами-ножками из тонкой резины, и крышка, закрывающая верхнюю и заднюю части модуля, сделаны из пластика, поэтому при столь значительной длине конструкция получилась не слишком прочной и жесткой, и в инструкции есть требование избегать любых воздействий (конечно же, физических, связанных с значительным усилием) на устройство. На заднюю часть выходят разъемы: интерфейсные — оптический и два HDMI (входной и выходной), для проводной локальной сети и внешнего блока питания. Есть еще порт USB type A, который предназначен для сервисных целей, а вовсе не для сменных накопителей. Попутно заметим: если саундбар выключен (светодиод режима горит красным), сквозная передача сигнала с входа на выход HDMI в данной модели не осуществляется. Справа есть шесть кнопок для управления некоторыми функциями без использования пульта ДУ. Причем сами кнопки находятся на тыльной стороне, на верхнюю поверхность вынесены лишь символы, обозначающие назначение каждой из них. Насколько удобно будет пользоваться такой панелью управления, особенно в случае крепления к стене, сказать трудно; можем лишь поделиться собственным впечатлением, полученным за время нашего «общения» с саундбаром: хотя основное устройство бо́льшую часть времени свободно стояло на стандартном офисном столе, работать с кнопками понравилось не очень, поэтому в основном пользовались пультом. Кронштейны нам не достались, и мы не можем оценить, останется ли при креплении к стене зазор для доступа к панели управления. Тем не менее, дублирование управления некоторыми функциями, позволяющее обойтись без пульта ДУ, можно только приветствовать. Все разъемы также направлены назад, но находятся в нишах, поэтому подключенные кабели не должны мешать настенному размещению устройства. Инструкция лишь рекомендует сделать все подключения до установки на кронштейны, поскольку потом сделать это будет непросто. Однако мы использовали качественные, толстые и снабженные оплетками, а потому довольно жесткие кабели HDMI. Изогнуть такой кабель на 90° с минимальным радиусом изгиба попросту невозможно, потребуется минимум 5-6 сантиметров за задней стенкой, поэтому перед тем, как устанавливать кронштейны для основного устройства саундбара, проверьте, как обстоит дело с имеющимися у вас кабелями. Верхняя и нижняя части корпуса соединяются просто-таки невероятным количеством саморезов, но мы всё же удалили их и разобрали модуль: очень уж хотелось проверить, какой схеме соответствует конфигурация саундбара — 4.1, как обозначено в списке основных характеристик, или 2.1, как следует из строчек спецификации, посвященных выходной мощности. Итак, внимание: каналов всё же четыре (не считая низкочастотного). Они реализованы на паре микросхем TI TPA3118 — двухканальных усилителях мощности класса D. При заявленных выходных мощностях, ограниченных возможностями внешнего блока питания, нагрев подобных усилителей с учетом их высокого КПД будет незначительным, поэтому никаких радиаторов нет, для отвода тепла используется сама плата, она для усилителя отдельная, и на ней же распаян разъем питания. Тем не менее, при длительной работе на верхней крышке в районе расположения усилителей можно почувствовать некоторый нагрев. В каждой из микросхем один канал нагружен на два параллельно соединенных среднечастотных динамика, а второй на одну ВЧ-головку. То есть заявленные четыре канала реализованы как два стереоканала с биампингом в каждом. Таким образом, все приведенные в описании определения — и формула «4.1», и, казалось бы, противоречащий ей прочерк для динамиков объемного звучания — получаются правильными. Вот только при виде фразы «4.1-канальный звук» всё же ожидаешь несколько иного. Но переживать по этому поводу особого смысла нет: мы уже говорили, что в саундбарах динамики фронтальные и объемного звука всё равно размещены рядом, и для достижения пространственного эффекта производителям приходится пользоваться программными ухищрениями, которые не могут в полной мере заменить четыре физически разнесенных колонки. Вернемся к конструкции. Твиттеры в основном устройстве использованы вполне обычные — купольные с полимерным излучателем диаметром 20 мм. Зато СЧ-динамики имеют оригинальную конструкцию, разработанную в компании LG: излучатель выполнен в виде плоской пластины из плотной бумаги на резиновом подвесе с размерами 75×19 мм. Динамики такой формы часто называют овальными, хотя в данном случае это не классический овал из курса геометрии, а скорее два полукруга, соединенные прямыми линиями. Производитель уверяет, что такая конструкция способна обеспечить качество звука не хуже, чем большие динамики. Группы из трех динамиков (2×СЧ и 1×ВЧ) разнесены к самым краям корпуса и отделены от остального объема пластиковыми кожухами, оснащенными уплотнителями на стыках и накладкой из тонкого резинового листа. Теперь о прочих элементах, используемых для обработки сигнала и управления саундбаром. Самый заметный и крупный из них — Silicon Image Sil977CLUC, процессор для обслуживания портов HDMI. Также имеются цифровой аудиопроцессор ADAU1452, микроконтроллер TI M430F5438 и две микросхемы памяти Nanya NT5CB64M16GP. Все они расположены на самой большой плате, на которой распаяны и все интерфейсные коннекторы. Обе платы, усиления и обработки сигнала, соединяются двухрядным многоконтактным разъемом. Есть и отдельные небольшие модули — с элементами индикации и с кнопками (они хорошо заметны), а также другие, вероятно, предназначенные для связи: LAN, Wi-Fi, Bluetooth, но для доступа к ним пришлось бы слишком много разбирать, и заниматься не столь уж существенными уточнениями мы не стали. Сабвуфер Акустическое оформление сабвуфера — фазоинвертор, динамик находится спереди и закрыт несъемной декоративной панелью в виде металлической решетки на пластиковой рамке. Под этой панелью находится полноценная передняя стенка из MDF с отверстием для динамика. Порт фазоинвертора находится сзади (напомним: такой сабвуфер нельзя ставить вплотную к стене). Задняя стенка также пластиковая, но она имеет дополнительную внутреннюю опору в виде панели из MDF с большими прорезями. Заметим попутно: саморезов для крепления задней стенки тоже не пожалели. Место стыка краев задней стенки с этой опорой снабжено уплотнителями, каких-либо звукопоглощающих материалов во внутреннем объеме нет, лишь находящиеся там провода помещены в поролоновые рукава. Корпус оснащен ножками в виде круглых резиновых наклеек диаметром 2 см и толщиной в свободном состоянии 2 мм. MDF, из которого изготовлен ящик сабвуфера, явно не высшего сорта, что хорошо видно на срезах: структура материала рыхлая. Однако толщина вполне приличная — 12 мм, и только задняя дополнительная опора немного тоньше. Динамик с сопротивлением катушки 3 Ом имеет диаметр диффузора 14 см (по подвесу). Электронная начинка закреплена на внутренней стороне задней стенки. На общей плате расположен импульсный источник питания и усилитель мощности, есть отдельный модуль Bluetooth, соединенный с основной платой гибким шлейфом. Надо отметить, что входные цепи источника питания снабжены полноценным LC-фильтром и варисторной защитой, плавкий предохранитель в нашем экземпляре был щедро намазан фиксирующим компаундом, и удалось лишь рассмотреть, что он запаян в плату. В основу усилителя мощности положена микросхема TI TAS5612LA — усилитель класса D, четыре канала которого в данном случае включены по схеме PBTL (Parallel Bridge-Tied Load, параллельно-мостовой режим). Согласно datasheet, в этом случае усилитель на нагрузке 3 Ом действительно может выдавать обозначенную в спецификации мощность. Для нормализации теплового режима микросхема оснащена небольшим (но не крошечным, как это порой бывает) пластинчатым радиатором из алюминия. Каких-то вентиляционных отверстий, кроме трубы фазоинвертора, в корпусе сабвуфера нет: КПД усилителей класса D достаточно высок. И действительно: даже при длительной работе нагрева задней стенки не наблюдается. Поступивший с модуля Bluetooth сигнал сначала обрабатывается цифровым аудиопроцессором Pulsus PS9860, после чего подается на входы усилителя мощности. На задней стенке колонки, помимо порта фазоинвертора, есть лишь разъем для кабеля питания и кнопка для инициализации сопряжения с основным устройством по беспроводному каналу (этой кнопкой нам пользоваться не приходилось: устройства после включения всегда «стыковались» автоматически). Там же находится и единственный индикатор, цвет и режим горения которого свидетельствуют о состоянии: красный — беспроводное соединение не установлено, зеленый мигающий — соединение устанавливается, зеленый постоянный — готов к работе.

Естественно, основной модуль нужно размещать под телевизором, причем так, чтобы их середины находились на одной вертикали (на шаблоне для настенного крепления даже есть соответствующая метка), а сабвуфер можно установить в любом удобном месте помещения, желательно лишь иметь розетку для питания на расстоянии, не превышающем длину штатного шнура — у нас он был почти в полтора метра. Пульт ДУ Мы говорили выше, что саундбар нам достался в виде тестового образца. К сожалению, пульт тоже не был финальным: существенная разница в назначении кнопок между ним и описанным в скачанных нами русскоязычных инструкциях — это полбеды, различия не настолько велики, а функции кнопок не настолько необычны, чтобы о каких-то действиях нельзя было догадаться. Хуже, что реально действовали только кнопки Power, Mute, выбора входа и регулировки громкости (ниже мы расскажем, что в определенных условиях работало и управление воспроизведением треков). А панель управления на основном устройстве не в полной мере заменяет пульт, поэтому ряд возможных настроек мы опробовать не смогли. Но можно сказать, что сделанные настройки (по меньшей мере — уровень громкости и выбранный вход) сохраняются даже после полного отключения питания. Нас заверили, что «родной» пульт ДУ, которым комплектуются товарные образцы, по конструкции и т. п. совершенно такой же, только назначение прочих кнопок соответствует функциям управления режимами SJ8. Поэтому мы лишь оценим удобство работы с пультом, но не будем описывать его подробно. Чувствительность ИК-датчика дистанционного управления вполне достойная: при свежих батарейках он срабатывает практически при любом положении пульта относительно основного устройства, в том числе на отраженном сигнале. Пульт небольшой, но не крошечный; благодаря тому, что его тыльная сторона сделана в форме «лодочки», он плотно ложится в руку. Кнопки удобные, усилие нажатия вполне комфортное — в меру мягкое, но с четким срабатыванием. Вот только все они одинакового размера, причем без значительных промежутков между функциональными группами, поэтому для использования вслепую потребуется привыкание. Для любителей точности сообщим: размеры пульта 110×45×19 мм, питается он от двух щелочных батареек ААА.

Использование саундбара для воспроизведения музыки Music Flow Player (Android) Конечно, такое же приложение есть и для iOS, но за неимением свободных гаджетов от Apple мы рассмотрим версию для Android. Приложение свободно скачивается из Google Play Market и устанавливается на смартфоне или планшете. Для упрощения поиска можно попросту отсканировать QR-код, имеющийся в инструкции. После установки нужно подключить саундбар. Самый простой способ, не требующий дополнительного оборудования — использование Bluetooth. Нажимаем на «Подключение изделия» и получаем предложение осуществить простое подключение по Bluetooth. Следует предупреждение о необходимости включить саундбар, затем осуществляется его поиск и… открывается окно выбора продукта с последующим требованием его подключения по проводной или беспроводной сети. Чтобы всё же начать общение с саундбаром, нужно зайти в окно настроек Bluetooth Android-устройства, осуществить поиск и перевести найденный LG SJ8 в разряд подключенных/сопряженных. Саундбар переключается на вход «BT» (Bluetooth), музыку слушать уже можно, но сквозная передача для HDMI при этом отключается. Какие-либо регулировки, кроме громкости, из приложения осуществить не получится, кнопки управления воспроизведением (пуск-пауза, переходы по трекам) на пульте ДУ тоже не функционируют. Теперь пробуем подключиться через сеть: смартфон, конечно же, по Wi-Fi, а саундбар для начала к проводному сегменту того же роутера. Для подключения SJ8 к Ethernet требуется наличие DHCP (задание параметров вручную не предусмотрено), и тогда процесс после подключения кабеля происходит полностью автоматически и очень быстро, не требуя каких-либо дополнительных действий, по окончании на короткое время появляется надпись «Connected». Только отдельного обозначения на фронтальном дисплее для такого подключения нет — отображается «Wi-Fi». Сквозная передача HDMI также отключается. Перед прослушиванием музыки тоже нужно определить устройство воспроизведения, пройдя этапы выбора категории и способа подключения. Зачем-то запрашивается и способ подключения саундбара к телевизору, но этот этап можно пропустить. В настройках подключенного устройства предусмотрено определение канала объемного звука, которого, как мы выяснили, у SJ8 нет, зато в приложении есть возможность использовать в этом качестве дополнительные динамики (точнее, устройства воспроизведения) с подключением через сеть. Можно объединить ряд сетевых устройств для одновременного прослушивания музыки на всех. При манипуляциях с настройками периодически может возникать запрос на обновление программного обеспечения (прошивки), но мы от этого отказывались. Функциональность приложения при этом расширяется: с Android-устройства, кроме регулировки громкости, теперь можно выбирать звуковые эффекты из числа имеющихся и переключать входы; теоретически возможна и регулировка стереобаланса, но для SJ8 это не предусмотрено. Начинают работать и кнопки управления воспроизведением пульта ДУ, а во время воспроизведения на фронтальном индикаторе отображается время от начала фрагмента. Появляется возможность управлять и прочими настройками саундбара (в терминах Music Flow — динамика). Так, есть возможность регулировать громкость сабвуфера, включать ночной режим и автоматическое управление уровнем громкости. Можно даже отключать светодиодный индикатор, применительно к SJ8 это касается только светодиода режима, но не фронтального буквенно-цифрового дисплея. Предусмотрены переименование устройства (по умолчанию присваивается имя «SoundBar 1»), а также просмотр некоторых его параметров — присвоенного IP-адреса и версии системы. Теперь беспроводное подключение. DHCP для него тоже необходим, но потребуется произвести несколько несложных дополнительных операций, в том числе с использованием смартфона или планшета (в частности, для ввода пароля, если он предусмотрен при подключении к сети; естественно, её SSID не должен быть скрыт). Все действия описаны в инструкции. Каких-то отличий при работе по сравнению с Ethernet не будет, но инструкция честно предупреждает о возможных проблемах с беспроводным подключением — так, при наличии каких-либо помех или значительного трафика в вашей сети Wi-Fi воспроизведение может работать некорректно. А при использовании дополнительных динамиков (например, для формирования объемного звука) главный, то есть в данном случае SJ8, рекомендуется подключать к проводному сегменту. Music Flow for Windows Это приложение необходимо для прослушивания музыки, имеющейся на вашем ПК, который в данном случае будет играть роль сетевого медиасервера. Поддерживаются ОС Windows от XP SP2 до «десятки». При установке надо будет определить папку общего доступа для хранения музыкальных файлов. Далее следует этап установки Music Flow — так он называется в русском переводе, но сама программа уже установлена, и это просто подготовительные действия: подключение оборудования. Этот этап можно пропустить, но мы всё же его прокомментируем. При подключении рекомендуется нажать кнопку добавления устройства на панели управления SJ8 (он у нас уже был подключен к сегменту Ethernet). В отличие от написанного на скриншоте, красная лампочка на саундбаре не замигала, а появилась надпись бегущей строкой «Home Cinema Ready». А на компьютере около двух минут шел процесс подключения. Вот только ни одно устройство не было найдено… Хотя устройство мультимедиа «Music Flow SJ8» в сетевом окружении присутствовало. Повторили поиск с разными состояниями SJ8 (вход переключали на Wi-Fi, пробовали не нажимать кнопку добавления на панели), но с тем же результатом. Отменив этап подключения, мы обнаружили в открывшемся окне программы наш саундбар с тем же именем «SoundBar 1», что и на Android-устройстве. И функциональность та же: можно выбирать вход, группировать устройства (если их несколько), управлять звуковыми эффектами и т. д.







А с нашего Android-смартфона стал доступен музыкальный сервер: мы получили возможность удаленно запускать медиафайлы, находящиеся в папке общего доступа.

Звучание Звучание LG SJ8 можно назвать вполне типичным для подобных устройств: оно вполне сопоставимо с «обычными» моделями декоративной акустики, причем из числа достойных, и гораздо лучше по сравнению с встроенными в телевизоры динамиками, прежде всего по качеству воспроизведения самых верхних и нижних частот. Тем не менее, есть и недостатки, типичные для саундбаров с их специфической геометрией основного устройства и связанными с ней особенностями СЧ-динамиков, которые даже с учетом всех возможных технологических изощрений трудно назвать полноценными. В принципе, то же относится и к устанавливаемым в телевизоры динамическим головкам, но в саундбарах присутствуют еще и басовый динамик, и твитеры, а потому могут возникать проблемы согласования частотных диапазонов. Именно это наблюдается и в LG SJ8: в звучании есть некоторые провалы, как раз и связанные с неполным согласованием. Габариты сабвуфера тоже не самые героические, поэтому ожидать от него полноценного воспроизведения самых нижних частот звукового диапазона не приходится. Кроме того, спектр воспроизводимых им частот заходит в область СЧ, поэтому местоположение сабвуфера при прослушивании локализуется, и место для его установки лучше всё же подбирать. Различные предустановки, которые мы выбирали в приложении Music Flow, а при наличии «родного» пульта ДУ можно задавать с его помощью, меняют не только эквализацию, но, похоже, еще и фазу, меняя восприятие стереокартины. Конечно, при выборе ориентироваться нужно не на название пресета, а на субъективное восприятие звуковой картины. Теперь измерения.

График АЧХ LG SJ8 при установках по умолчанию График АЧХ LG SJ8 при установках по умолчанию



Сравнение режимов эквалайзера — «Стандартный« и «Кино»

(Music Flow, прочие установки по умолчанию) Сравнение режимов эквалайзера — «Стандартный« и «Кино»(Music Flow, прочие установки по умолчанию)



График АЧХ LG SJ8, режим «Кино»

три степени громкости сабвуфера из Music Flow: минимум (−15), среднее (0), максимум (+6) График АЧХ LG SJ8, режим «Кино»три степени громкости сабвуфера из Music Flow: минимум (−15), среднее (0), максимум (+6) Уровни шума и фона в отсутствие сигнала крайне низкие при любом установленной громкости. Включение и выключение (как кнопкой с пульта или панели управления, так и при манипуляциях с питающей сетью) могут сопровождаться щелчками, но не всегда и с настолько незначительной громкостью, что зачастую они маскируются фоновыми шумами даже в довольно тихом помещении. При регулировках и коммутациях сколь-нибудь заметные паразитные призвуки отсутствуют. Звучание имеет направленность: при отклонении головы слушателя от центра основного блока как по горизонтали, так и по вертикали тембр звука изменяется. На некоторых композициях это заметно сильнее, на других слабее.

Итоги Как и большинство саундбаров, LG SJ8 нужно рассматривать с правильных позиций: заменой полноценному домашнему кинотеатру он стать не может, но станет отличной альтернативой встроенным в телевизор динамикам, а минимальное количество соединительных кабелей делает его установку беспроблемной. Одним из веских доводов в пользу SJ8 при выборе может стать небольшая высота, что при обычном для таких устройств расположении ниже телевизора делает данную модель малозаметной — саундбары всё же являются вспомогательными устройствами, а не украшениями интерьера. Тем не менее, выглядит она достаточно стильно, особенно в сочетании с 55-дюймовым телевизором. Но «помощь» в озвучивании телепрограмм и видеофильмов не является единственной функцией саундбара LG SJ8. Его можно использовать и для воспроизведения музыки со стационарных компьютеров и мобильных устройств, причем варианты подключения разнообразные: проводные и беспроводные сети, а также Bluetooth. Менее широким является выбор источников, подключаемых проводами: речь может идти только о цифровом сигнале, аналоговых входов нет. Однако считать это минусом сегодня вряд ли можно: достаточно сложно встретить современное устройство, оснащенное только аналоговым выходом для звука.

Саундбар LG SJ8 предоставлен на тест производителем

Виджет от SocialMart Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+